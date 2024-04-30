Суд в США приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы за нарушение антиотмывочных законов Статьи редакции
Минюст США запрашивал 36 месяцев лишения свободы.
- Новость дополняется.
- В ноябре 2023 года Чжао ушёл с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства с регуляторами в США. Они обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
- Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, как писало Reuters. Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей, а Чжао — заплатить $50 млн.
- Минюст США рекомендовал назначить ему 36 месяцев тюрьмы, чтобы, помимо прочего, «сдержать тех, кто захочет построить бизнес-империю, нарушая законы США».
- В Decrypt полагали, суд ограничится домашним арестом и испытательным сроком, так как предприниматель признал вину и до этого не привлекался за преступления.
- Домашнего ареста добивалась и сторона защиты. 161 человек — друзья, родственники и коллеги Чжао — направили в суд обращения с просьбой проявить снисходительность, описав предпринимателя как семьянина, «гика» и приземлённого человека, который «ничего не знает о предметах роскоши или арт-аукционах, столь излюбленных богачами».
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Осенью - уже обычный белый человек ^^
Такими темпами, как ему срок убавляют, то через месяц надо ждать новость, что штат сам отсидит за него срок.