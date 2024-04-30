Право
Полина Лааксо

Суд в США приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы за нарушение антиотмывочных законов Статьи редакции

Минюст США запрашивал 36 месяцев лишения свободы.

  • Новость дополняется.
Чанпэн Чжао. Источник фото: Mint
  • В ноябре 2023 года Чжао ушёл с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства с регуляторами в США. Они обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
  • Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, как писало Reuters. Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей, а Чжао — заплатить $50 млн.
  • Минюст США рекомендовал назначить ему 36 месяцев тюрьмы, чтобы, помимо прочего, «сдержать тех, кто захочет построить бизнес-империю, нарушая законы США».
  • В Decrypt полагали, суд ограничится домашним арестом и испытательным сроком, так как предприниматель признал вину и до этого не привлекался за преступления.
  • Домашнего ареста добивалась и сторона защиты. 161 человек — друзья, родственники и коллеги Чжао — направили в суд обращения с просьбой проявить снисходительность, описав предпринимателя как семьянина, «гика» и приземлённого человека, который «ничего не знает о предметах роскоши или арт-аукционах, столь излюбленных богачами».

#новости #binance

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Nix Green

Осенью - уже обычный белый человек ^^

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Maxim Fox

Такими темпами, как ему срок убавляют, то через месяц надо ждать новость, что штат сам отсидит за него срок.

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