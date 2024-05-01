Минфин США ввёл санкции против авиакомпании «Победа», а также ИТ-групп «Ланит», «Астра» и IBS Статьи редакции
Полный список опубликован на сайте ведомства.
- Причина, по которой в перечень внесли ООО «Авиакомпания "Победа"», — деятельность в «секторе российской экономики, который поддерживает военно-промышленную базу страны».
- Минфин разрешил проводить операции с участием «Победы», связанные с поставками товаров, технологий и услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации, до 30 июля 2024 года. До этого же срока можно переводить авиаперевозчику платежи.
- Под санкции попали и группы ИТ-компаний «Ланит», «Сисофт» и «Астра» (разработчик ОС Astra Linux, в 2023 году вышел на Мосбиржу), а также структуры сервисной компании IBS — «Ибс ИТ Услуги», «Ибс Софт», «Ибс Экспертиза», «Ибс Инфинисофт».
- Помимо этого, в перечне числятся автозавод «Урал», производитель радиоэлектронной аппаратуры «Протон», 16 морских судов, около 30 физлиц и свыше 200 юрлиц из разных стран, которые, по мнению американского ведомства, связаны с российским военно-промышленным комплексом.
- Включение в SDN-лист сопровождается заморозкой активов в США, запретом для американских граждан и компаний на работу с подсанкционным лицом и изоляцией от долларовой системы.
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Победа, это победа?
Победа пришла откуда не ждали, так сказать.
Вот такие нынче Победы у наших уважаемых партнеров.
Ну и правильно.
Добролёт- Победа.
Как теперь Аэрофлот её назовёт ?
БейСБОЛ, очевидно же. Американцы не смогут бейсбол забанить, это же революция сразу начнётся.
Граждане!
Еще есть время заказать кеды из США до 30 Июля. Торопитесь.
Потом не будет.
Нам только на пользу, свое будем развивать
Обязательно. Авиация не хуже чем у Корейцев, Иранцев и Кубинцев будет.