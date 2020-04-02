



Уважаемый Михаил Владимирович!

Мы, создатели российских системообразующих предприятий ресторанной отрасли, обращаемся к вам с просьбой. В настоящее время в правительстве рассматривается пакет мер от министерства промышленности и торговли по поддержке бизнеса. Наши предприятия рискуют оказаться за рамками этих мер, ввиду досадной ошибки в позиционировании этой помощи.

Всё дело в так называемом термине МСП (малое и среднее предпринимательство). Наши компании созданы 10-20-30 лет назад и давно прошли путь от малого бизнеса до флагманов отрасли, выйдя за рамки среднего бизнеса. Работая в системе ОСНО, мы ушли от форматов ИП, УСНО, консолидировали бизнес и теперь оказались в самом трудном положении в нашей отрасли. При этом мы полностью декларируем выручки и являемся крупнейшими налогоплательщиками в отрасли.

На наших предприятиях трудится более 30 тысяч сотрудников, и за 2019 год мы заплатили более 10 млрд рублей налогов. У каждой из наших компаний до 500 поставщиков, на которых трудятся еще десятки тысяч сотрудников.

Кроме показателей, наши предприятия являются лучшим примером того, каким качественным и полезным для страны может быть российский бизнес. Мы, профессиональные игроки рынка, обеспечиваем и задаем стандарты пищевой безопасности для всей отрасли. На наших примерах учатся рестораторы всей страны. И вот теперь мы поставлены на грань разорения.

Ввиду падения оборотов на 50-80% и последующей приостановки деятельности мы уже получили кассовые разрывы невероятных размеров и физически не имеем средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов и ведения дальнейшей деятельности. Формально не являясь субъектами МСП, мы оказываемся вне тех мер, которые уже объявлены и которые рассматриваются в настоящее время в правительстве.

Мы просим Вас поддержать меры, которые представлены для вашего рассмотрения Минпромторгом России и расширить рамки предприятий за пределы МСП, включив в них и крупные предприятия ресторанной отрасли, плательщики НДС.