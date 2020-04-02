Уважаемый Михаил Владимирович!
Мы, создатели российских системообразующих предприятий ресторанной отрасли, обращаемся к вам с просьбой. В настоящее время в правительстве рассматривается пакет мер от министерства промышленности и торговли по поддержке бизнеса. Наши предприятия рискуют оказаться за рамками этих мер, ввиду досадной ошибки в позиционировании этой помощи.
Всё дело в так называемом термине МСП (малое и среднее предпринимательство). Наши компании созданы 10-20-30 лет назад и давно прошли путь от малого бизнеса до флагманов отрасли, выйдя за рамки среднего бизнеса. Работая в системе ОСНО, мы ушли от форматов ИП, УСНО, консолидировали бизнес и теперь оказались в самом трудном положении в нашей отрасли. При этом мы полностью декларируем выручки и являемся крупнейшими налогоплательщиками в отрасли.
На наших предприятиях трудится более 30 тысяч сотрудников, и за 2019 год мы заплатили более 10 млрд рублей налогов. У каждой из наших компаний до 500 поставщиков, на которых трудятся еще десятки тысяч сотрудников.
Кроме показателей, наши предприятия являются лучшим примером того, каким качественным и полезным для страны может быть российский бизнес. Мы, профессиональные игроки рынка, обеспечиваем и задаем стандарты пищевой безопасности для всей отрасли. На наших примерах учатся рестораторы всей страны. И вот теперь мы поставлены на грань разорения.
Ввиду падения оборотов на 50-80% и последующей приостановки деятельности мы уже получили кассовые разрывы невероятных размеров и физически не имеем средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов и ведения дальнейшей деятельности. Формально не являясь субъектами МСП, мы оказываемся вне тех мер, которые уже объявлены и которые рассматриваются в настоящее время в правительстве.
Мы просим Вас поддержать меры, которые представлены для вашего рассмотрения Минпромторгом России и расширить рамки предприятий за пределы МСП, включив в них и крупные предприятия ресторанной отрасли, плательщики НДС.
evilnw
Годами Путин замыкал управление на себе и своём окружении. Отменял выборы. Назначал бесхребетных губернаторов, от которых требовали только нужный процент на выборах. Как только в Россию пришла настоящая беда и сразу "Ну вы там сами как-нибудь".
Aleksey Bobkovevilnw
и правильно делал, схавали же
Valentin Dombrovskyevilnw
Всё так. При этом среди подписантов письма оппозиционеров не замечено.
Денис Колокольцев
мне кажется такая помощь (хоть 50% от прожиточного минимума) должна идти сразу работникам, через госуслуги, мимо этих капитанов бизнеса. иначе ничего не дойдет толком.
Mikhail GoncharovДенис
Полностью согласен
Денис КолокольцевMikhail
❤️
Михаил СметанниковДенис
Два лайка этому товарищу!
Aleksey Bobkov
теремок в любой очереди на поддержку и послабления
Денис КолокольцевAleksey
а вы попробуйте 150 грамм гречки за сто рублей продавать, это же на грани рентабельности...
Ware WowДенис
думаю у вас и за рубль не купят. иначе не теоретизировали бы, а сеть построили, ведь это так легко...
Денис КолокольцевWare
не тем думаете, у меня был бизнес в HORECA, сеть буфетов и салатное производство)
Alexey NekrasovДенис
Сейчас и дороже можно продать)
Вася Пражкин
В ответ президент прислал им фотографию лопаты.
Nick SidorovВася
Нахер лопата? Все равно блины печь не из чего...
Вася ПражкинNick
Копать
Arthur NiazyanВася
Две лопаты этому сударю
Yuriy KovalevArthur
Это те лопаты, которыми блины подавали населению год назад
Arthur NiazyanYuriy
Поэтому две лопаты. На какую блины положешь, а какой могилку во сырой земле копнуть.
АнтонВася
Х1Я
Денис ФайзулинВася
рынду
Alexander Gess
Да вы хоть 250 раз попросите денег, у народа их все равно не будет так и вам нахер помогать? Это я за правительство ответил. Зато честно.
Aleksey GoncharovAlexander
Если бизнесу не помогать - "у народа" еще меньше денег будет.
Но помогать никто и не будет
Alexander GessAleksey
Еще просто не все поняли/осознали, что произошло. Прямым языком говорят: мы границы закроем, бизнес убьем, предприятия национализируем, есть будете просить у государства по талонам... Эм, QR-кодам, 2020 все же на дворе. Предпочитали отсиживаться, вот и сидим теперь... По домам.
Aleksey GoncharovAlexander
Никто, кстати, не гарантирует открытие границ и выход из дома без qr кода после конца карантина. Чисто теоретически сейчас отличное время для возвращения совка и введения железного занавеса 2.0, Как раз и жуликов-предпринимателей меньше станет. Чуть больше 100 лет назад их расстреливать приходилось, сейчас сами умрут из-за карантина.
Но это бредни сумасшедшего. Мы же в свободной стране живем, да?
Alexander GessAleksey
Людей даже заставлять не нужно, они сами просят QR-код на выход. При чем это не старики, нет, молодое поколение.
Help lawyerAleksey
Help lawyerAlexander
Честно - то позиция "пострадавшие отрасли" - это отказ государства исполнять свои функции как бэ. Все тут пострадавшие, ВСЕ. Получат или нет - другой вопрос, но просить имеют права ВСЕ
Alexander GessHelp
Оно уже давно отказалось от всего народа. Не сейчас, а давно.
Пластиковое Окно
Теремок пусть идёт нахуй. Щас бы им ещё о помощи просить.
Гологенный МячПластиковое
Чувак власть поносил, говном заливал... а тут видите ли ему помощь понадобилась государства.
Marow from NeverlandГологенный
а как это отменяет его право на требование господдержки? он налоги не платит разве? бизнес не в России находится?
Гологенный МячMarow
Государство не обязано их поддерживать. Твой личный бизнес, разорился иди лесом. В следующий раз будет команду топ-менеджеров не за мордашки нанимать, а профессионалов. То что все оффлайн сдуется и так было понятно без эпидемии.
Arthur NiazyanГологенный
Так они же не себе просят помощи, а:
На наших предприятиях трудится более 30 тысяч сотрудников, и за 2019 год мы заплатили более 10 млрд рублей налогов. У каждой из наших компаний до 500 поставщиков, на которых трудятся еще десятки тысяч сотрудников.
Теремок не увольняет сотрудников, а ищет им работу, правда пока на доставке. Чего вы так взъелись на них?
Гологенный МячArthur
Просить у государства денег, это значит просить их у граждан. С какого хера их надо давать какому-то мудаку? Есть кандидатуры достойней. 30 это каких нибудь нелегалов - поедут домой. А блины есть кому в России печь. Не вижу смысла его поддерживать.
Alexander GessГологен…
Разберитесь, как работает экономика. Вот если бы у тебя 100 соток земли было, тогда можешь говорить, что государство не должно. А когда государство создает систему, которая работает за счет людей, а потом этих людей кидает, то здесь у людей и должны возникать вопросы к государству и оно им ой как должно, непосредственно должно, самым прямым образом должно.
Попинать бы тебя хорошенько, мяч, да стадионы все закрыты))
Гологенный МячAlexand…
Да каких нахер людей? Это один конкретный человек, которые в 90х по блату раскрутился, потом все поносил, а сейчас жалость изображает. Этот закроется, другие запустятся.
Всеволод ВолчанскийГологенный
Никто и не говорит что обязано. Не поможет, пострадают тысячи граждан того самого государства, которое, вроде как, должно о них заботиться.
Arthur NiazyanВсеволод
Государство ОБЯЗАНО заботиться о гражданах, хотя бы с тех налогов и сборов что исправно забирает с каждой зарплаты.
Гологенный МячArthur
в данном случае речь не о гражданах, а об одном конкретном гражданине!
Гологенный МячВсеволод
есть списки стратегических предприятий. Им помогут. Уж чего чего, блины делать национальным проектом, так себе затея
Arthur NiazyanГологен…
В это же время МакДональдс в списке этих предприятий :) Блин не национальный проект, а гамбургер национальный :)
Гологенный МячArthur
потому что они дохера вкладывали в инфраструктуру страны.. во отличии от блинщика. Весь общепит после развал восстанавливал McD.
Denis DenisГологен…
Справедливости ради, если бы не McD, вполне вероятно, что ничего бы и не развалилось))
Гологенный МячDenis
развалилось все до McD
Денис ФайзулинГологенный
это где он поносил ?
Всеволод ВолчанскийДенис
Даже если и поносил, правильно делал. И ничего это не отменяет.
Vladislav S
Спасибо врачам, студентам, медсестрам, волонтёрам, курьерам, службам ЖКХ, полиции, армии, операторам связи, кол центрам... - ответит им Путин...
Воском жалоб сердце Каина, к состраданью не окапишь ©Есенин
Сергей Михельсон
Системообразующие предприятия? Я только слышал про Теремок и Шоколадницу, и то, что там ценник конский. Остальные то откуда?
Dear Moscow,
поддержки наравне с малым бизнесом
Тоже хотят, чтобы им выдали х€₽ без соли?
Виталий Журавлев
Нытики
Гологенный МячВиталий
любой бы обосрался
Гологенный Мяч
пусть идут нахер! Цифровые платформы надо было развивать..... Сдохнут, рынок даже не заметит. Место займут более продвинутые.
Arthur NiazyanГологенный
А блины можно жарить на цифровой платформе?
Гологенный МячArthur
блины как жарили таджики, так и будут...
с платформой бизнес бы не рухнул
Arthur NiazyanГологенный
Я не сильно ходок в Теремок, таджиков никогда там на кухне не видел. Не понимаю, как цифровая платформа может помочь.
АртурГологенный
+
Marat Garifullin
Если кто то до конца не понял, то обещанная помощь "малому бизнесу" , например налоговые каникулы, будет оказываться не всему малому бизнесу, а адресно, по ОКВЭД. И все кто связан с It , на сколько я понял, не подпадают под эту помощь. Вообще там довольно узкий перечень организаций (туризм, концертная деятельность, салоны красоты и так далее), которые вероятнее всего просто обанкротятся.
Alexander ShibaevMarat
Налоговые каникулы кому-то дали-таки? Я только отсрочку налоговую видел.
Marat GarifullinAlexander
Громкое заявление "Налоговые каникулы для малого бизнеса", в реальности это и есть всего лишь отсрочка для ряда компаний.
https://www.interfax.ru/amp/700061
Unknown Hero
Если предприятия с конскими ценами не могут простоять пару месяцев, то пора дать путь тем кто сможет сделать нормальный бизнес.
Гологенный Мяч
А DoDo чего помощи не просит?
Убийца Гугла
Вот этим сударям
Andre Macareno
Я был готов помочь шоколаднице безо всяких обращений за счёт покупки у них еды себе на обед, но они единственную точку, которая ко мне доставляла (и при этом не была франшизной), походу, вообще закрыли на время карантина :(
Дмитрий ТенетовичAndre
В смысле? У них остальные точки открыты, чтоли?
Andre MacarenoДмитрий
Ну, Ваби Саби в моём районе как минимум всё ещё доставляет, а вот Шоколадница - уже нет
Дмитрий ТенетовичAndre
А, пардон, не вчитался в "которая ко мне доставляла".