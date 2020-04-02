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Лиана Липанова
2382

Основатели «Теремка», «Шоколадницы» и других крупных сетей попросили поддержки наравне с малым бизнесом Материал редакции

Формально эти сети не являются малым и средним бизнесом, но также нуждаются в поддержке, заявили рестораторы.

Рестораторы написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать крупные сети наравне с малым и средним бизнесом. Авторы письма — президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, Александр Колобов («Шоколадница), Роман Рожниковский («Грабли»), Анастасия Татулова («АндерСон»), Павел Ковшаров («Zамания»).


Уважаемый Михаил Владимирович!

Мы, создатели российских системообразующих предприятий ресторанной отрасли, обращаемся к вам с просьбой. В настоящее время в правительстве рассматривается пакет мер от министерства промышленности и торговли по поддержке бизнеса. Наши предприятия рискуют оказаться за рамками этих мер, ввиду досадной ошибки в позиционировании этой помощи.

Всё дело в так называемом термине МСП (малое и среднее предпринимательство). Наши компании созданы 10-20-30 лет назад и давно прошли путь от малого бизнеса до флагманов отрасли, выйдя за рамки среднего бизнеса. Работая в системе ОСНО, мы ушли от форматов ИП, УСНО, консолидировали бизнес и теперь оказались в самом трудном положении в нашей отрасли. При этом мы полностью декларируем выручки и являемся крупнейшими налогоплательщиками в отрасли.

На наших предприятиях трудится более 30 тысяч сотрудников, и за 2019 год мы заплатили более 10 млрд рублей налогов. У каждой из наших компаний до 500 поставщиков, на которых трудятся еще десятки тысяч сотрудников.

Кроме показателей, наши предприятия являются лучшим примером того, каким качественным и полезным для страны может быть российский бизнес. Мы, профессиональные игроки рынка, обеспечиваем и задаем стандарты пищевой безопасности для всей отрасли. На наших примерах учатся рестораторы всей страны. И вот теперь мы поставлены на грань разорения.

Ввиду падения оборотов на 50-80% и последующей приостановки деятельности мы уже получили кассовые разрывы невероятных размеров и физически не имеем средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов и ведения дальнейшей деятельности. Формально не являясь субъектами МСП, мы оказываемся вне тех мер, которые уже объявлены и которые рассматриваются в настоящее время в правительстве.

Мы просим Вас поддержать меры, которые представлены для вашего рассмотрения Минпромторгом России и расширить рамки предприятий за пределы МСП, включив в них и крупные предприятия ресторанной отрасли, плательщики НДС.

Игорь Бухаров, Михаил Гончаров, Александр Колобов, Роман Рожниковский, Анастасия Татулова, Павел Ковшаров

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66 комментариев
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evilnw

20

Годами Путин замыкал управление на себе и своём окружении. Отменял выборы. Назначал бесхребетных губернаторов, от которых требовали только нужный процент на выборах. Как только в Россию пришла настоящая беда и сразу "Ну вы там сами как-нибудь".

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Aleksey Bobkov

evilnw
4

и правильно делал, схавали же

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Valentin Dombrovsky

evilnw
1

Всё так. При этом среди подписантов письма оппозиционеров не замечено. 

Ответить

Денис Колокольцев

16

мне кажется такая помощь (хоть 50% от прожиточного минимума) должна идти сразу работникам, через госуслуги, мимо этих капитанов бизнеса. иначе ничего не дойдет толком.

Ответить

Mikhail Goncharov

Денис
4

Полностью согласен

Ответить

Денис Колокольцев

Mikhail
0

❤️

Ответить

Михаил Сметанников

Денис
1

Два лайка этому товарищу!

Ответить

Aleksey Bobkov

10

теремок в любой очереди на поддержку и послабления

Ответить

Денис Колокольцев

Aleksey
7

а вы попробуйте 150 грамм гречки за сто рублей продавать, это же на грани рентабельности...

Ответить

Ware Wow

Денис
0

думаю у вас и за рубль не купят. иначе не теоретизировали бы, а сеть построили, ведь это так легко...

Ответить

Денис Колокольцев

Ware
1

не тем думаете, у меня был бизнес в HORECA, сеть буфетов и салатное производство)

Ответить

Alexey Nekrasov

Денис
0

Сейчас и дороже можно продать)

Ответить

Вася Пражкин

9

В ответ президент прислал им фотографию лопаты.

Ответить

Nick Sidorov

Вася
1

Нахер лопата? Все равно блины печь не из чего... 

Ответить

Вася Пражкин

Nick
2

Копать

Ответить

Arthur Niazyan

Вася
0

Две лопаты этому сударю

Ответить

Yuriy Kovalev

Arthur
1

Это те лопаты, которыми блины подавали населению год назад

Ответить

Arthur Niazyan

Yuriy
0

Поэтому две лопаты. На какую блины положешь, а какой могилку во сырой земле копнуть.

Ответить

Антон

Вася
0

Х1Я 

Ответить

Денис Файзулин

Вася
0

рынду

Ответить

Alexander Gess

4

Да вы хоть 250 раз попросите денег, у народа их все равно не будет так и вам нахер помогать? Это я за правительство ответил. Зато честно.

Ответить

Aleksey Goncharov

Alexander
2

Если бизнесу не помогать - "у народа" еще меньше денег будет. 
Но помогать никто и не будет

Ответить

Alexander Gess

Aleksey
2

Еще просто не все поняли/осознали, что произошло. Прямым языком говорят: мы границы закроем, бизнес убьем, предприятия национализируем, есть будете просить у государства по талонам... Эм, QR-кодам, 2020 все же на дворе. Предпочитали отсиживаться, вот и сидим теперь... По домам.

Ответить

Aleksey Goncharov

Alexander
0

Никто, кстати, не гарантирует открытие границ и выход из дома без qr кода после конца карантина. Чисто теоретически сейчас отличное время для возвращения совка и введения железного занавеса 2.0, Как раз и жуликов-предпринимателей меньше станет. Чуть больше 100 лет назад их расстреливать приходилось, сейчас сами умрут из-за карантина.
Но это бредни сумасшедшего. Мы же в свободной стране живем, да?

Ответить

Alexander Gess

Aleksey
2

Людей даже заставлять не нужно, они сами просят QR-код на выход. При чем это не старики, нет, молодое поколение.

Ответить

Help lawyer

Aleksey
0
Ответить

Help lawyer

Alexander
0

Честно - то позиция "пострадавшие отрасли" - это отказ государства исполнять свои функции как бэ. Все тут пострадавшие, ВСЕ. Получат или нет - другой вопрос, но просить имеют права ВСЕ

Ответить

Alexander Gess

Help
0

Оно уже давно отказалось от всего народа. Не сейчас, а давно. 

Ответить

Пластиковое Окно

1

Теремок пусть идёт нахуй. Щас бы им ещё о помощи просить.

Ответить

Гологенный Мяч

Пластиковое
2

Чувак власть поносил, говном заливал... а тут видите ли ему помощь понадобилась государства.

Ответить

Marow from Neverland

Гологенный
2

а как это отменяет его право на требование господдержки? он налоги не платит разве? бизнес не в России находится?

Ответить

Гологенный Мяч

Marow
–1

Государство не обязано их поддерживать. Твой личный бизнес, разорился иди лесом. В следующий раз будет команду топ-менеджеров не за мордашки нанимать, а профессионалов. То что все оффлайн сдуется и так было понятно без эпидемии. 

Ответить

Arthur Niazyan

Гологенный
2

Так они же не себе просят помощи, а:
На наших предприятиях трудится более 30 тысяч сотрудников, и за 2019 год мы заплатили более 10 млрд рублей налогов. У каждой из наших компаний до 500 поставщиков, на которых трудятся еще десятки тысяч сотрудников.

Теремок не увольняет сотрудников, а ищет им работу, правда пока на доставке. Чего вы так взъелись на них?

Ответить

Гологенный Мяч

Arthur
–1

Просить у государства денег, это значит просить их у граждан. С какого хера их надо давать какому-то мудаку?  Есть кандидатуры достойней. 30 это каких нибудь нелегалов - поедут домой. А блины есть кому в России печь. Не вижу смысла его поддерживать.

Ответить

Alexander Gess

Гологен…
1

Разберитесь, как работает экономика. Вот если бы у тебя 100 соток земли было, тогда можешь говорить, что государство не должно. А когда государство создает систему, которая работает за счет людей, а потом этих людей кидает, то здесь у людей и должны возникать вопросы к государству и оно им ой как должно, непосредственно должно, самым прямым образом должно. 

Попинать бы тебя хорошенько, мяч, да стадионы все закрыты)) 

Ответить

Гологенный Мяч

Alexand…
0

Да каких нахер людей? Это один конкретный человек, которые в 90х по блату раскрутился, потом все поносил, а сейчас жалость изображает. Этот закроется, другие запустятся. 

Ответить

Всеволод Волчанский

Гологенный
1

Никто и не говорит что обязано. Не поможет, пострадают тысячи граждан того самого государства, которое, вроде как, должно о них заботиться. 

Ответить

Arthur Niazyan

Всеволод
1

Государство ОБЯЗАНО заботиться о гражданах, хотя бы с тех налогов и сборов что исправно забирает с каждой зарплаты.

Ответить

Гологенный Мяч

Arthur
0

в данном случае речь не о гражданах, а об одном конкретном гражданине!

Ответить

Гологенный Мяч

Всеволод
0

есть списки стратегических предприятий. Им помогут. Уж чего чего, блины делать национальным проектом, так себе затея

Ответить

Arthur Niazyan

Гологен…
0

В это же время МакДональдс в списке этих предприятий :) Блин не национальный проект, а гамбургер национальный :)

Ответить

Гологенный Мяч

Arthur
0

потому что они дохера вкладывали в инфраструктуру страны.. во отличии от блинщика. Весь общепит после развал восстанавливал McD.

Ответить

Denis Denis

Гологен…
0

Справедливости ради, если бы не McD, вполне вероятно, что ничего бы и не развалилось))

Ответить

Гологенный Мяч

Denis
0

развалилось все до McD

Ответить

Денис Файзулин

Гологенный
0

это где он поносил ? 

Ответить

Всеволод Волчанский

Денис
1

Даже если и поносил, правильно делал. И ничего это не отменяет. 

Ответить

Vladislav S

1

Спасибо врачам, студентам, медсестрам, волонтёрам, курьерам, службам ЖКХ, полиции, армии, операторам связи, кол центрам... - ответит им Путин...

Воском жалоб сердце Каина, к состраданью не окапишь   ©Есенин

Ответить

Сергей Михельсон

1

Системообразующие предприятия? Я только слышал про Теремок и Шоколадницу, и то, что там ценник конский. Остальные то откуда?

Ответить

Dear Moscow,

1

 поддержки наравне с малым бизнесом

Тоже хотят, чтобы им выдали х€₽ без соли?

Ответить

Виталий Журавлев

1

Нытики

Ответить

Гологенный Мяч

Виталий
0

любой бы обосрался

Ответить

Гологенный Мяч

0

пусть идут нахер! Цифровые платформы надо было развивать..... Сдохнут, рынок даже не заметит. Место займут более продвинутые. 

Ответить

Arthur Niazyan

Гологенный
1

А блины можно жарить на цифровой платформе?

Ответить

Гологенный Мяч

Arthur
0

блины как жарили таджики, так и будут... 
с платформой бизнес бы не рухнул

Ответить

Arthur Niazyan

Гологенный
2

Я не сильно ходок в Теремок, таджиков никогда там на кухне не видел. Не понимаю, как цифровая платформа может помочь.

Ответить

Артур

Гологенный
0

+

Ответить

Marat Garifullin

0

Если кто то до конца не понял, то обещанная помощь "малому бизнесу" , например налоговые каникулы, будет оказываться не всему малому бизнесу, а адресно, по ОКВЭД. И все кто связан с It , на сколько я понял, не подпадают под эту помощь. Вообще там довольно узкий перечень организаций (туризм, концертная деятельность, салоны красоты и так далее), которые вероятнее всего просто обанкротятся.

Ответить

Alexander Shibaev

Marat
2

Налоговые каникулы кому-то дали-таки? Я только отсрочку налоговую видел.

Ответить

Marat Garifullin

Alexander
0

Громкое заявление "Налоговые каникулы для малого бизнеса", в реальности это и есть всего лишь отсрочка для ряда компаний. 

https://www.interfax.ru/amp/700061

Ответить

Unknown Hero

0

Если предприятия с конскими ценами не могут простоять пару месяцев, то пора дать путь тем кто сможет сделать нормальный бизнес.

Ответить

Гологенный Мяч

0

А DoDo чего помощи не просит?

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Убийца Гугла

0

Вот этим сударям

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Andre Macareno

0

Я был готов помочь шоколаднице безо всяких обращений за счёт покупки у них еды себе на обед, но они единственную точку, которая ко мне доставляла (и при этом не была франшизной), походу, вообще закрыли на время карантина :(

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Дмитрий Тенетович

Andre
0

В смысле? У них остальные точки открыты, чтоли?

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Ну, Ваби Саби в моём районе как минимум всё ещё доставляет, а вот Шоколадница - уже нет

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Дмитрий Тенетович

Andre
0

А, пардон, не вчитался в "которая ко мне доставляла".

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