Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, пока и так называемые «наливайки», и вся система общественного питания временно не работает, для того, чтобы люди после завершения «карантина» не столкнулись вновь с существованием этого зла под названием «наливайки», а их владельцы заранее понимали все свои риски и либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем.