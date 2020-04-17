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оказалась нейронной сетью
Регионы также смогут полностью запретить розничную продажу алкоголя.
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах площадью до 20 м², расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, регионы смогут требовать от таких кафе и баров увеличить площадь зала обслуживания посетителей или полностью запретить розничную продажу алкоголя в жилых домах.
В первом чтении депутаты поддержали законопроект в сентябре 2019 года. Участники рынка выступали против документа — они беспокоились, что запрет скажется на добросовестных игроках: например местных барах, для которых расширение площади и увеличение расходов сделает бизнес нерентабельным.
По данным «Опоры России», которые приводил «Коммерсантъ», в Москве около 4,9 тысяч заведений имеют лицензию на торговлю алкоголем — большая часть из них находится в многоквартирных домах. Ещё столько же точек работает в Санкт-Петербурге.
Сдам а аренду 21м2
добивают вручную..тех кто необонкротился )
Как же вы заебали ныть под каждым постом
Ты не родственник этого еб××ата с тв? Его тоже нытьё за×××вает
Нужно везде запретить. Алкоголь - это наркота, когда уже публично это признают.
История многократно показала невозможность запрета алкоголя. Гораздо полезнее признать, что алкоголь - это "наркота" и разрешить наркотики
История многократно показала эффективность отказа от алкоголя.
времена сухого закона ...ага.... эффективно было :) особенно антиалкогольная компания горбачева :)) когда пустили под откос виноделие...
Сидение на VC и постинг комментов тоже НАРКОТА = ПОРА ЭТО ПРИЗНАТЬ И ЗАПРЕТИТЬ VC!
Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя...
Вы тоже попались?)
Продавать алкоголь нельзя.. значит будут сдавать его в аренду))
А разве можно получить лицензию на продажу алкоголя на помещение менее 20 кв м?
Да просто жильцов домов достали вечные собрание этиловых войск и поэтому задолбали тех кто наверху ) Кстати да, можно было спокойно в доме, выкупаешь квартиру, делаешь ремонт и открываешь на первом этаже хоть стриптиз клуб. )
А что делать тем кто с утра перед заходом на завод заправляется? Подрывают производительность труда законотворцы)
Можно просто запретить торговать алкоголем в жилых домах и всё! Но сука что-то мешает!
Ключевое здесь вот это: «Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, пока и так называемые «наливайки», и вся система общественного питания временно не работает...» Важно читать между строк: «подшумок нужно умудриться пропихнуть максимум инициатив: налоги, ограничения, запреты, всё, что успеем, пока никто не видит». Разрешаю всем сходить в наливайку у дома. За ваш счет. Не благодарите.
Просто в ах**е
Скульптура ёвника — белорусского мифического персонажа, схожего с овинником. Нашел на просторах DTF.
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