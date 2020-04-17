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Татьяна Боброва
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Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью до 20 м² в жилых домах Материал редакции

Регионы также смогут полностью запретить розничную продажу алкоголя.

29 комментариев
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Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах площадью до 20 м², расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, регионы смогут требовать от таких кафе и баров увеличить площадь зала обслуживания посетителей или полностью запретить розничную продажу алкоголя в жилых домах.

Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, пока и так называемые «наливайки», и вся система общественного питания временно не работает, для того, чтобы люди после завершения «карантина» не столкнулись вновь с существованием этого зла под названием «наливайки», а их владельцы заранее понимали все свои риски и либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем.

Александр Хинштейн
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи (цитата по ТАСС)

В первом чтении депутаты поддержали законопроект в сентябре 2019 года. Участники рынка выступали против документа — они беспокоились, что запрет скажется на добросовестных игроках: например местных барах, для которых расширение площади и увеличение расходов сделает бизнес нерентабельным.

По данным «Опоры России», которые приводил «Коммерсантъ», в Москве около 4,9 тысяч заведений имеют лицензию на торговлю алкоголем — большая часть из них находится в многоквартирных домах. Ещё столько же точек работает в Санкт-Петербурге.

#новость #законы #алкоголь

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29 комментариев
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Михаил Синицын

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Сдам а аренду 21м2

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Алина Альфировна

Михаил
0

Зал или кухня?

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Алёна Алфёрова

Михаил
0

Где?

Ответить

Владимир Бурдовицин

5

добивают вручную..тех кто необонкротился )

Ответить

Алексей Соловьёв

Владимир
0

Как же вы заебали ныть под каждым постом

Ответить

Валерий Кириллин

Алексей
6

Как же вы заебали заебываться под каждым постом!

Ответить

Инокентий Смирнов

Алексей
0

Ты не родственник этого еб××ата с тв? Его тоже нытьё за×××вает

Ответить

Алексей Соловьёв

Инокентий
0

Не смотрю тв и родственников там не имею

Ответить

Сергей Токарев

Алексей
0

Атланты вывихнули плечо

Ответить

ivan krapivin

5

Ожидаем закон о запрете употребления алкоголя в жилых помещениях до 20м²

Ответить

Денис Кравцов

–2

Нужно везде запретить. Алкоголь - это наркота, когда уже публично это признают.

Ответить

Masha Kovalyova

Денис
5

История многократно показала невозможность запрета алкоголя. Гораздо полезнее признать, что алкоголь - это "наркота" и разрешить наркотики

Ответить

Денис Кравцов

Masha
0

История многократно показала эффективность отказа от алкоголя.

Ответить

Владимир Бурдовицин

Денис
2

времена сухого закона ...ага.... эффективно было :) особенно антиалкогольная компания горбачева :)) когда пустили под откос виноделие...

Ответить

Sergey Popadyin

Денис
1

Сидение на VC и постинг комментов тоже НАРКОТА =  ПОРА ЭТО ПРИЗНАТЬ И ЗАПРЕТИТЬ VC!

Ответить

Виталий Здоровецкий

2

Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя...
Вы тоже попались?)

Ответить

Анна Вазовски

Виталий
0

Да!!

Ответить

Maxim Medvedev

1

Продавать алкоголь нельзя.. значит будут сдавать его в аренду))

Ответить

Виталий Морозов

Maxim
2

или Купи чипсы за 600 рублей и получи пузырь в подарок )

Ответить

Денис Хотеев

1

А разве можно получить лицензию на продажу алкоголя на помещение менее 20 кв м?

Ответить

Виталий Морозов

Денис
0

Да просто жильцов домов достали вечные собрание этиловых войск и поэтому задолбали тех кто наверху ) Кстати да, можно было спокойно в доме, выкупаешь квартиру, делаешь ремонт и открываешь на первом этаже хоть стриптиз клуб. )

Ответить

Piar Creative

0

Продам 19м2, раньше была наливайка

Ответить

Заур Керимов

0

Так это пивнушки в МКД закроются?

Ответить

Андрей Иванов

0

но "бар" РОСАЛ под эти требования не попадает

Ответить

Maxim Lialin

0

А что делать тем кто с утра перед заходом на завод заправляется? Подрывают производительность труда законотворцы)

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Нужный закон, других проблем в РФ нет, все просто замечательно! 

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Можно просто запретить торговать алкоголем в жилых домах и всё! Но сука что-то мешает! 

Ответить

Евгений Васильков

0

Ключевое здесь вот это: «Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, пока и так называемые «наливайки», и вся система общественного питания временно не работает...» Важно читать между строк: «подшумок нужно умудриться пропихнуть максимум инициатив: налоги, ограничения, запреты, всё, что успеем, пока никто не видит». Разрешаю всем сходить в наливайку у дома. За ваш счет. Не благодарите.

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Виталий Морозов

–1

Просто в ах**е

Скульптура ёвника — белорусского мифического персонажа, схожего с овинником. Нашел на просторах DTF.

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