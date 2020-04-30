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Галина Мубаракшина
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Крупные объединения предпринимателей предложили Мишустину новый список мер поддержки Материал редакции

Отсрочка по лизингу, зарплатные кредиты для всех, мораторий на НДФЛ, налоговые каникулы и другие.

15 комментариев
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Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» направил премьер-министру России Михаилу Мишустину список предложений, как помочь бизнесу выйти из кризиса, пишет Forbes. Подлинность письма изданию подтвердил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Авторы письма предложили следующие меры поддержки:

Расширить кредитные программы

  • Распространить отсрочку по кредитам МСП на кредиты микрофинансовых организаций и лизинговые платежи.
  • Увеличить кредит до 10 млрд рублей, но не более 10% оборота компании в рамках программы льготных кредитов системообразующим предприятиям.
  • Ввести отсрочку по уплате кредитов системообразующими предприятиями до конца 2020 года с последующей капитализацией процентов.
  • Распространить программы зарплатных кредитов под 0% на все предприятия при условии сохранения занятости.

Предоставить более широкие налоговые льготы

  • Распространить отсрочку на полгода по уплате налогов и страховых взносов на некоммерческие организации, снизить для них ставку по страховых взносам до 15%, как это было сделано для МСП.

  • Ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, в том числе на НДФЛ с зарплат, не превышающих 5 МРОТ в месяц

  • Распространить полугодовую отсрочку по всем налогам (кроме НДС) и социальным взносам на все предприятия.

  • Предоставить налоговые каникулы компаниям, чья выручка сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.

  • Дать налоговые каникулы на год компаниям из туристической отрасли, гостиничного бизнеса и общепита, снизить для них ставку НДС до 10%.
  • Изменить подход к предоставлению мер поддержки — оказывать их не по ОКВЭД, а по тому виду деятельности, который приносит компании 50% и более выручки.

Скорректировать принципы регулирования

  • В два раза поднять порог отнесения компаний к микро-, малому и среднему бизнесу. Сейчас предельный уровень доходов составляет 120 и 800 млн рублей в год для микро- и малого предприятия и 2 млрд рублей — для среднего, поясняет издание.
  • Повысить предельный размер дохода для упрощенной системы налогообложения со 150 до 300 млн рублей.
  • Ввести мораторий на выплаты по специальным налоговым режимам — в патентной системе и режиме с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) в случае отсутствия выручки за отчетный период.
  • Продлить срок применения ЕНВД до 2024 года, установить предельную величину дохода для режима в 60 млн рублей (сейчас не ограничена) и запретить любые изменения режима, увеличивающие нагрузку на бизнес.

Кроме того, объединения предлагают стимулировать спрос и поддержать граждан — в частности, разработать программу адресной помощи населению с размещением прямых заказов предприятиям. Также среди предложений — ввести новые регуляторные послабления, к примеру, не штрафовать работодателей за задержку зарплат, и другие меры.

28 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет мер поддержки экономики, а также совместно с регионами и бизнесом подготовить план восстановления деловой жизни.

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#новость #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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Viktor Mann

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Держим кулачки, ребят.

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Flash Royal

Viktor
–1

Надеюсь плешивый выйдет из чата

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Egor Ivanovich

Flash
–1

какой из 

Ответить

Sergey Ontime

1

Мишустину предложили, вот он и коронавирусом резко заболел (правда). Надоели эти ваши.

Ответить

Pavel Osadchuk

1

Мишустин: благодарю

Ответить

Дмитрий Лукашов

0

А вот от чего он сбежал болеть. Я уж думал, что просто на праздниках работать не хочет. А так — здоровья конечно.

Ответить

Денис Леушин

0

Мишустин заболел, сорри

Ответить

Green Base

Денис
0

-1

Ответить

Dc Maniac

0

Опоздали 🤷🏻‍♂️
Заболел человек
Теперь Вова сказал что все изменения без него отложит на неопределенный срок

Так что ждите и держите карман шире ✊

Ответить

Никита Вдовин

0

Стоп.стоп.стоп. Мишустин на больничном с короной. Какие предложения?все после выхода с больничного.)

Ответить

Георгий Морозов

0

Какое прекрасное предложение. Только вот его не примут даже к обсуждению.

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Alexander Weismann

0

В чем смысл поднятия порога отнесения к микро и малым предприятиям?

Ответить

Valentin G

0

Прочитав   'Опоры России'   и 'Александр Калинин' сразу проверил в кармане кошелек.   

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Вадим Егупенко

0

А Геморой можно к короновирусу прировнять ?а то уж больно как то уже эти лица надоели ))

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Valera Rybakoff

0

Бедный Медведев, то есть Мишустин. Очередной медведь отпущения. 😂😂😂

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