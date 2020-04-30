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Отсрочка по лизингу, зарплатные кредиты для всех, мораторий на НДФЛ, налоговые каникулы и другие.
Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» направил премьер-министру России Михаилу Мишустину список предложений, как помочь бизнесу выйти из кризиса, пишет Forbes. Подлинность письма изданию подтвердил глава «Опоры России» Александр Калинин.
Авторы письма предложили следующие меры поддержки:
Распространить отсрочку на полгода по уплате налогов и страховых взносов на некоммерческие организации, снизить для них ставку по страховых взносам до 15%, как это было сделано для МСП.
Ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, в том числе на НДФЛ с зарплат, не превышающих 5 МРОТ в месяц
Распространить полугодовую отсрочку по всем налогам (кроме НДС) и социальным взносам на все предприятия.
Предоставить налоговые каникулы компаниям, чья выручка сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
Кроме того, объединения предлагают стимулировать спрос и поддержать граждан — в частности, разработать программу адресной помощи населению с размещением прямых заказов предприятиям. Также среди предложений — ввести новые регуляторные послабления, к примеру, не штрафовать работодателей за задержку зарплат, и другие меры.
28 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет мер поддержки экономики, а также совместно с регионами и бизнесом подготовить план восстановления деловой жизни.
Держим кулачки, ребят.
Надеюсь плешивый выйдет из чата
Мишустину предложили, вот он и коронавирусом резко заболел (правда). Надоели эти ваши.
А вот от чего он сбежал болеть. Я уж думал, что просто на праздниках работать не хочет. А так — здоровья конечно.
Мишустин заболел, сорри
Опоздали 🤷🏻♂️
Заболел человек
Теперь Вова сказал что все изменения без него отложит на неопределенный срок
Так что ждите и держите карман шире ✊
Стоп.стоп.стоп. Мишустин на больничном с короной. Какие предложения?все после выхода с больничного.)
Какое прекрасное предложение. Только вот его не примут даже к обсуждению.
Прочитав 'Опоры России' и 'Александр Калинин' сразу проверил в кармане кошелек.
А Геморой можно к короновирусу прировнять ?а то уж больно как то уже эти лица надоели ))
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