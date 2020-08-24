Местный регулятор обвинил компанию в навязывании условий поставщикам — например, Apple определяла минимальное количество смартфонов, которые они должны у неё покупать.

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Apple в Южной Корее предложила выплатить 100 млрд вон ($84 млн) на поддержку малого бизнеса и покупателей, пишет Reuters со ссылкой на местную Комиссию по справедливой торговле. Так компания рассчитывает прекратить антимонопольное расследование.

В частности, деньги пойдут на создание центра поддержки исследований небольших производителей, создание академии для обучения разработчиков, а также скидки на гарантийный ремонт и другие бонусы для клиентов, указывает агентство.

Комиссия закроет расследование в отношении Apple без вынесения вердикта, если опрос общественного мнения покажет, что её предложение разумно. Apple в Корее не смогла оперативно ответить на запрос агентства.

Антимонопольное расследование в отношении Apple длится с 2016 года, напоминает Engadget. Корейский регулятор заподозрил компанию в злоупотреблении доминирующим положением: Apple диктовала операторам связи невыгодные условия сотрудничества. Например, определяла минимальное количество смартфонов, которые они должны у неё покупать.