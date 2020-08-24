Apple в Южной Корее предложила направить $84 млн на помощь малому бизнесу в обмен на закрытие антимонопольного дела Материал редакции
Местный регулятор обвинил компанию в навязывании условий поставщикам — например, Apple определяла минимальное количество смартфонов, которые они должны у неё покупать.
Apple в Южной Корее предложила выплатить 100 млрд вон ($84 млн) на поддержку малого бизнеса и покупателей, пишет Reuters со ссылкой на местную Комиссию по справедливой торговле. Так компания рассчитывает прекратить антимонопольное расследование.
В частности, деньги пойдут на создание центра поддержки исследований небольших производителей, создание академии для обучения разработчиков, а также скидки на гарантийный ремонт и другие бонусы для клиентов, указывает агентство.
Комиссия закроет расследование в отношении Apple без вынесения вердикта, если опрос общественного мнения покажет, что её предложение разумно. Apple в Корее не смогла оперативно ответить на запрос агентства.
Антимонопольное расследование в отношении Apple длится с 2016 года, напоминает Engadget. Корейский регулятор заподозрил компанию в злоупотреблении доминирующим положением: Apple диктовала операторам связи невыгодные условия сотрудничества. Например, определяла минимальное количество смартфонов, которые они должны у неё покупать.
Возможные нарушения антимонопольного законодательства со стороны Apple расследуют регуляторы разных стран, напоминает Reuters. В марте во Франции компанию оштрафовали на €1,1 млрд ($1,23 млрд) за нарушение прав дистрибьюторов и ритейлеров, указывает агентство. В конце июля в рамках антимонопольного дела глава Apple Тим Кук выступал перед Конгрессом США.
Комиссия закроет расследование в отношении Apple без вынесения вердикта, если опрос общественного мнения покажет, что её предложение разумно.
Прям прямая демократия, в топку все эти законы и суды, кидаешь чуток денег на что-то, еще на газеты для подготовки общественного мнения и получите-распишитесь благие намерения известно куда.
У нас бы и на СМИ Аpple не пришлось бы тратиться, фанаты отгрузили одобрямс бы в полном объеме.
Эй, Газпром, перенимай опыт того, как надо монополию в 21 веке скармливать плебсу!
Комиссию по справедливой торговле Кореи
Представляю, как там рассмотрение шло:
- Apple охренели, надо их проучить.
- Да, капитализация уже два триллиона, а мой дядя в своей лавке еще на Теслу не заработал. Тряханем их на 100 лярдов, дяде поможем?
- Лады, бро, дяде привет передавай.
Эм? Он предлагают обмен репутации власти на деньги в стране, где сажают людей за коррупцию на уровне президента?
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