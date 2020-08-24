vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Право
Галина Мубаракшина
577

Apple в Южной Корее предложила направить $84 млн на помощь малому бизнесу в обмен на закрытие антимонопольного дела Материал редакции

Местный регулятор обвинил компанию в навязывании условий поставщикам — например, Apple определяла минимальное количество смартфонов, которые они должны у неё покупать.

6 комментариев
В закладки

Apple в Южной Корее предложила выплатить 100 млрд вон ($84 млн) на поддержку малого бизнеса и покупателей, пишет Reuters со ссылкой на местную Комиссию по справедливой торговле. Так компания рассчитывает прекратить антимонопольное расследование.

В частности, деньги пойдут на создание центра поддержки исследований небольших производителей, создание академии для обучения разработчиков, а также скидки на гарантийный ремонт и другие бонусы для клиентов, указывает агентство.

Комиссия закроет расследование в отношении Apple без вынесения вердикта, если опрос общественного мнения покажет, что её предложение разумно. Apple в Корее не смогла оперативно ответить на запрос агентства.

Антимонопольное расследование в отношении Apple длится с 2016 года, напоминает Engadget. Корейский регулятор заподозрил компанию в злоупотреблении доминирующим положением: Apple диктовала операторам связи невыгодные условия сотрудничества. Например, определяла минимальное количество смартфонов, которые они должны у неё покупать.

Возможные нарушения антимонопольного законодательства со стороны Apple расследуют регуляторы разных стран, напоминает Reuters. В марте во Франции компанию оштрафовали на €1,1 млрд ($1,23 млрд) за нарушение прав дистрибьюторов и ритейлеров, указывает агентство. В конце июля в рамках антимонопольного дела глава Apple Тим Кук выступал перед Конгрессом США.

«Разрушают независимый бизнес и делают что…
Сундар Пичаи, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Тим Кук ответили на вопросы о поглощении и уничтожении…
vc.ru

#новость #apple

Галина Мубаракшина
+14 466
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 152549, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 24 Aug 2020 17:42:13 +0300", "is_special": false }
Онлайн-курсы от «Академии PwC»
E-learnings, которые доступны для прохождения 24/7
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Демидов

4

Комиссия закроет расследование в отношении Apple без вынесения вердикта, если опрос общественного мнения покажет, что её предложение разумно.

Прям прямая демократия, в топку все эти законы и суды, кидаешь чуток денег на что-то, еще на газеты для подготовки общественного мнения и получите-распишитесь благие намерения известно куда.
У нас бы и на СМИ Аpple не пришлось бы тратиться, фанаты отгрузили одобрямс бы в полном объеме.
Эй, Газпром, перенимай опыт того, как надо монополию в 21 веке скармливать плебсу! 

Ответить

Вася Пражкин

1

 Комиссию по справедливой торговле Кореи

Представляю, как там рассмотрение шло:
- Apple охренели, надо их проучить.
- Да, капитализация уже два триллиона, а мой дядя в своей лавке еще на Теслу не заработал. Тряханем их на 100 лярдов, дяде поможем?
- Лады, бро, дяде привет передавай.

Ответить

Кирилл Крайнов

Вася
0

Ну на самом деле не лярдов, а лямов получилось🤣

Ответить

Иван Вялков

1

Нормальная такая взяточка, хоть и нужная Кореи

Ответить

Pavel Voronkov

0

Самая дорогая компания в мире? Почему бы её не подоить!

Ответить

Илья Шишкунов

0

Эм? Он предлагают обмен репутации власти на деньги в стране, где сажают людей за коррупцию на уровне президента? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
ТОП-20 Telegram-каналов о Беларуси
Больше двух недель в республике Беларусь не утихают протесты после выборов президента, которые прошли 9 августа. Все СМ…
0
Aitarget
Подписан
Отписаться
Динамическая реклама: инструкция, лайфхаки и чек-лист
Динамическая реклама позволяет продвигать большое количество товаров за раз на аудитории заинтересованных в покупке пол…
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Полезные ресурсы для изучения типографики и дизайна шрифта
Архивы, коллекции, блоги.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Konstantin_Andreevich
за день
- Миша, ты же не просто продюсер, а креативный! - Понял! *повязывает бандану для фото*
vc.ru выпустил небольшую партию мерча на Ozon
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Против Спама

Как я избавился от спама с…

Serg

Если китайцы захотят, они…

Сослан Сакшин

Алгоритмы Яндекс.Новостей

Илья Шишкунов

Apple в Южной Корее предложила…

Maxim Petrukhin

Почему все взъелись на Apple с…

animegravitation

Почему все взъелись на Apple с…

Story App

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в…

Yan Purvenes

Глава пресс-службы «Ситимобила…

Лучезарный Смех

vc.ru выпустил небольшую партию…

Кирилл Крайнов

vc.ru выпустил небольшую партию…

animegravitation

Почему все взъелись на Apple с…

animegravitation

vc.ru выпустил небольшую партию…

Pavel Voronkov

Глава пресс-службы «Ситимобила…

Евгения Романчук

Как выйти на рынок США…

Story App

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в…

Денис Демидов

Вице-премьер Юрий Борисов…

Иван Крючков

Минусы релокации. Почему…

Bobo Momo

Вице-премьер Юрий Борисов…

Кирилл Крайнов

Apple в Южной Корее предложила…

Valentin G

Как я избавился от спама с…