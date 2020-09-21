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Минцифры предложило запретить часть протоколов шифрования в России, чтобы облегчить блокировку сайтов Материал редакции
От блокировки пострадает приватность пользователей и случайные сайты, считают эксперты.
Министерство цифрового развития предложило запретить в России использование протоколов шифрования. Законопроект опубликован на сайте проектов нормативных актов.
В министерстве планируют запретить алгоритмы и методы шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS). В пояснительной записке говорится, что запрет протоколов облегчит поиск и дальнейшую блокировку сайтов с запрещённой в России информацией.
ИТ-специалист, автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин в разговоре с «МБХ медиа» объяснил, что эти технологии защищают пользователей от «прослушки» и от цифровых следов и скрывают, каким доменом пользовался человек и какой сайт посетил. Поэтому если поправки примут, может пострадать приватность пользователей.
Кулин добавил, что «шифрование для запросов соответствия доменных имен IP-адресам — фундамент интернета». Их запретить будет очень трудно, «в итоге получится как с Telegram», отметил он.
В законопроекте говорится, что работа сайтов, которые будут использовать шифрование, также будет приостановлена. При этом ресурс должен быть заблокирован не позднее, чем через день после обнаружения нарушения.
По одиночке заблокировать эти ресурсы невозможно как раз потому, что они все используют шифрование, заявил «Медузе» разработчик систем шифрования Дмитрий Белявский. «Роскомнадзор будет блокировать целые диапазоны IP-адресов Amazon Web Services, Digital Ocean, Cloudflare, как это было, когда ведомство пыталось заблокировать Telegram в России несколько лет назад. В итоге страдать снова будут пользователи», — добавляет он.
Telegram в России был официально запрещен с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Пытаясь ограничить доступ к Telegram, Роскомнадзор заблокировал и миллионы IP-адресов Amazon и Google, из-за чего была нарушена работа разных сервисов.
Да запрещайте уже SSL. Все равно страдать будут пользователи :) И всех пересадить на IE 6.0 :)
Электричество блокировать надо, электричество: и шифрование, и блокчейн, и майнинг — все победимо
Я бы ещё лицензию на право владения роутером сделал
А чему вы веселитесь-то? Или уже успели эмигрировать из России?
Я иммигрировал в Россию. Доволен. На этом всё
Из какой страны?
А, понятно. Видимо из страны кремлеботов. Вчера мне уже один такой же кремлебот, тоже с единственным комментом на аккаунте, объяснял как плохо жить в США. 😂
Минцифры!
Странно, почему до сих пор не было инициативы запретить мозг, ведь с его помощью можно замыслить преступление
Плохо сработает - у 95 % населения и запрещать-то нечего
Да давайте уже MITM-сертификат обяжем всех установить; услугу включим в подписку Касперского
Шутки шутками, а в Казахстане так и сделали
Так никто и не шутит
Так и представляю, как бабушке, которая максимум видела яндекс дзен, приходит такое сообщение.
Они сдали назад. Видать им объяснили, что есть оборудование которое лазит в интернет и не может в принципе поставить этот сертификат.
Да хуле, давайте все запретим, чего мелочиться-то
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев — "Я тут подумал насчет протоколов шифрования.."
Кстати, рекомендую провериться, не валится ли у вас что-нибудь в сеть простым текстом sudo tcpdump -nei en0 -A | grep "yandex"
sudo зачем?
```
-p
--no-promiscuous-mode
Don't put the interface into promiscuous mode. Note that the interface might be in promiscuous mode for some other reason; hence, `-p' cannot be used as an abbreviation for `ether host {local-hw-addr} or ether broadcast'.
```
Вы бы ман хотя бы почитали. promiscuous mode(включен по-дефолту) возможность отслеживать левые пакеты, которые "случайно" прилетели. sudo нужен только для систем где не выставлены капабилитис или суидбит.
Блин, как они все заколебали своим “развитием“. То esim этих соглядатаев не устраивает, то протоколы шифрования.
P.S. Смотрите-ка, получилось подобрать замену всей обсценной лексике в комментарии 😂
Бродячему цирку минцифры видимо порезали бюджет, вот они и родили очередную дохлую мышь.
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