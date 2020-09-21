От блокировки пострадает приватность пользователей и случайные сайты, считают эксперты.

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Министерство цифрового развития предложило запретить в России использование протоколов шифрования. Законопроект опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В министерстве планируют запретить алгоритмы и методы шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS). В пояснительной записке говорится, что запрет протоколов облегчит поиск и дальнейшую блокировку сайтов с запрещённой в России информацией.

ИТ-специалист, автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин в разговоре с «МБХ медиа» объяснил, что эти технологии защищают пользователей от «прослушки» и от цифровых следов и скрывают, каким доменом пользовался человек и какой сайт посетил. Поэтому если поправки примут, может пострадать приватность пользователей.

Кулин добавил, что «шифрование для запросов соответствия доменных имен IP-адресам — фундамент интернета». Их запретить будет очень трудно, «в итоге получится как с Telegram», отметил он.

В законопроекте говорится, что работа сайтов, которые будут использовать шифрование, также будет приостановлена. При этом ресурс должен быть заблокирован не позднее, чем через день после обнаружения нарушения.

По одиночке заблокировать эти ресурсы невозможно как раз потому, что они все используют шифрование, заявил «Медузе» разработчик систем шифрования Дмитрий Белявский. «Роскомнадзор будет блокировать целые диапазоны IP-адресов Amazon Web Services, Digital Ocean, Cloudflare, как это было, когда ведомство пыталось заблокировать Telegram в России несколько лет назад. В итоге страдать снова будут пользователи», — добавляет он.