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Рая Хачатрян
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Минцифры предложило запретить часть протоколов шифрования в России, чтобы облегчить блокировку сайтов Материал редакции

От блокировки пострадает приватность пользователей и случайные сайты, считают эксперты.

39 комментариев
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Министерство цифрового развития предложило запретить в России использование протоколов шифрования. Законопроект опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В министерстве планируют запретить алгоритмы и методы шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS). В пояснительной записке говорится, что запрет протоколов облегчит поиск и дальнейшую блокировку сайтов с запрещённой в России информацией.

ИТ-специалист, автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин в разговоре с «МБХ медиа» объяснил, что эти технологии защищают пользователей от «прослушки» и от цифровых следов и скрывают, каким доменом пользовался человек и какой сайт посетил. Поэтому если поправки примут, может пострадать приватность пользователей.

Кулин добавил, что «шифрование для запросов соответствия доменных имен IP-адресам — фундамент интернета». Их запретить будет очень трудно, «в итоге получится как с Telegram», отметил он.

В законопроекте говорится, что работа сайтов, которые будут использовать шифрование, также будет приостановлена. При этом ресурс должен быть заблокирован не позднее, чем через день после обнаружения нарушения.

По одиночке заблокировать эти ресурсы невозможно как раз потому, что они все используют шифрование, заявил «Медузе» разработчик систем шифрования Дмитрий Белявский. «Роскомнадзор будет блокировать целые диапазоны IP-адресов Amazon Web Services, Digital Ocean, Cloudflare, как это было, когда ведомство пыталось заблокировать Telegram в России несколько лет назад. В итоге страдать снова будут пользователи», — добавляет он.

Telegram в России был официально запрещен с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Пытаясь ограничить доступ к Telegram, Роскомнадзор заблокировал и миллионы IP-адресов Amazon и Google, из-за чего была нарушена работа разных сервисов.

#новости

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39 комментариев
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Basil

22

Да запрещайте уже SSL. Все равно страдать будут пользователи :) И всех пересадить на IE 6.0 :)

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Evgeny Boyko

Basil
18

Электричество блокировать надо, электричество: и шифрование, и блокчейн, и майнинг — все победимо

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Evgeny
9

Я бы ещё лицензию на право владения роутером сделал

Ответить

Evgeny Boyko

Я
7

И пятнашку за неучтённый дизель-генератор

Ответить

Basil

Evgeny
4

Не догадался :( Я просто так глобально не умею мыслить :) Но в Госдуме сделают все правильно, не сомневаюсь. Там полет мысли ого-го

Ответить

Artem 69

Evgeny
0

Транзакции в сети биткоина можно и без эл передавать. И сеть без майнеров неплохо жить будет, мат часть немного подтяните

Ответить

Михаил Фролов

Basil
6

А чему вы веселитесь-то? Или уже успели эмигрировать из России?

Ответить

Александр Дмитриев

Михаил
1

Я иммигрировал в Россию. Доволен. На этом всё

Ответить

Михаил Фролов

Александр
1

Из какой страны?

Ответить

Михаил Фролов

Михаил
0

А, понятно. Видимо из страны кремлеботов. Вчера мне уже один такой же кремлебот, тоже с единственным комментом на аккаунте, объяснял как плохо жить в США. 😂

Ответить

Гала Перидоловна

Basil
1

SSL уже все запретили и так. Сейчас все пользуются TLS ;)

Ответить

Eugene Smirnov

7

Минцифры!

Ответить

TL

Eugene
19

Всё по Оруэллу

Ответить

Dmitri Atname

TL
2

Точно. 1984

Ответить

Pavel

TL
0

Когда это все закончится?

Ответить

Азат Салихов

Pavel
0

Когда мы полюбим Старшего Брата.

Ответить

danil nik

10

Странно, почему до сих пор не было инициативы запретить мозг, ведь с его помощью можно замыслить преступление 

Ответить

Александр Свирида

danil
8

Подожди, ещё не вечер.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

danil
0

Плохо сработает - у 95 % населения и запрещать-то нечего 

Ответить

Evgeny Boyko

6

Да давайте уже MITM-сертификат обяжем всех установить; услугу включим в подписку Касперского

Ответить

Денис Николаенко

Evgeny
6

Шутки шутками, а в Казахстане так и сделали

Ответить

Evgeny Boyko

Денис
9

Так никто и не шутит

Ответить

Юрий Глотов

Evgeny
2

Так и представляю, как бабушке, которая максимум видела  яндекс дзен, приходит такое сообщение.

Ответить

Злой Полушубок

Денис
0

Они сдали назад. Видать им объяснили, что есть оборудование которое лазит в интернет и не может в принципе поставить этот сертификат.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

4

Да хуле, давайте все запретим, чего мелочиться-то

Ответить

Arthur Niazyan

Я
1

Глава Минзапрета готовит указ.

Ответить

Viktor Mann

3

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  Максут Шадаев — "Я тут подумал насчет протоколов шифрования.."

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Viktor
2

Какая отвратительная рожа (с) 

Ответить

Viktor Mann

1

Так, что сегодня запретим?

Ответить

TL

0

Кстати, рекомендую провериться, не валится ли у вас что-нибудь в сеть простым текстом sudo tcpdump -nei en0 -A | grep "yandex"   

Ответить

Sergei Timofeyev

TL
0

sudo зачем?

Ответить

TL

Sergei
1

он нужен для чтения данных в сыром виде (promiscuous mode) с интерфейса, без него не запустится. Можно выключить с "-p" но видно уже будет не всё

Ответить

Гала Перидоловна

TL
0

```
-p
--no-promiscuous-mode
Don't put the interface into promiscuous mode. Note that the interface might be in promiscuous mode for some other reason; hence, `-p' cannot be used as an abbreviation for `ether host {local-hw-addr} or ether broadcast'.
```

Вы бы ман хотя бы почитали.  promiscuous mode(включен по-дефолту) возможность отслеживать левые пакеты, которые "случайно" прилетели. sudo нужен только для систем где не выставлены капабилитис или суидбит.

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Гала Перидоловна

TL
0

не валится, у Яндекса HSTS выставлен.

Ответить

olesya sukh

0

Надо запретить запрещать запреты! 🤪

Ответить

Розарио Агро

0

Блин, как они все заколебали своим “развитием“. То esim этих соглядатаев не устраивает, то протоколы шифрования. 

P.S. Смотрите-ка, получилось подобрать замену всей обсценной лексике в комментарии 😂

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Valentin G

0

Бродячему цирку  минцифры видимо порезали бюджет, вот они и родили очередную дохлую мышь.

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ave ego

0

vpn же тоже скрывает, значит и его запретят тоже

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Злой Полушубок

0

Кстати "Золотой щит" (великий китайский файрвол) уже блокирует TLS 1.3

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