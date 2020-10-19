Мэрия Москвы допустила введение входа по QR-коду в ресторанах и салонах красоты, если система успешно заработает в барах Материал редакции
Власти уже обсуждают такой вариант с рестораторами.
- Правило входа только после регистрации телефона с помощью QR-кода или СМС могут распространить на непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы. Об этом в интервью рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
- «Если система заработает, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней — те же салоны красоты, магазины непродовольственные, либо рестораторы», — заявил он.
- По его словам, это альтернатива полному закрытию. Власти уже обсуждают такой вариант ограничений с рестораторами, рассказал Немерюк.
- 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал ночные заведения регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона. Если у кого-то из посетителей обнаружат коронавирус, уведомление об этом получат все, кто был в заведении. Требование начинает действовать с 19 октября. Владельцы московских клубов и баров назвали такую меру «гуманной» и заявили, что это лучше всех альтернатив, особенно полного закрытия.
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Даниил Карташов
Это Оруэлл пацаны
Сидор
Это насколько надо любить посещать рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины, чтобы заходить туда по пропускам?
Отток посетителей из введения пропусков может ударить по фин показателям ничуть не хуже, чем закрытие этих заведений. Просто умирать будут дольше.
Саша КоролевСидор
А в чем собственно проблема? Мне пропуск ничуть не беспокоит
Sergei TimofeyevСаша
А если в туалет введут?
Лучезарный СмехSergei
Он же сказал, его не беспокоит ))
Sasha BochkinСаша
Проблема в том, что я хоть и люблю поесть в кафе, но если введут пропуск, для меня это уже за пределами допустимого. Буду есть дома. Уже сейчас приходится объяснять что после того как они меня за стол посадят, я сниму этот сраный намордник. Но коды, нет уж...
AndryСидор
В этом и суть. Мэрия как-бы снимает с себя ответственность: мол, мы ничего не закрывали и ходить в магазины, кафе и прочие заведения не запрещали. А то еще компенсировать придется.
Andrei Smirnovsky
А потом qr код для входа в свою квартиру, для другой комнаты, для туалета...
Arthur NiazyanAndrei
А потом и чипирование. Ведь это более гуманно чем расстрел.
ave ego
цифровой пропуск наоборот - всеравно пропуск))
Лучезарный Смех
Понял вас, записываюсь на стрижку
Arthur NiazyanЛучезарный
Я в пятницу успел :)
Serge Tikhonenko
Заодно и выручку считать. 20 зашло, 5 чеков пробито. Как так?
Sergei TimofeyevSerge
Популярные бизнесы отжимать
Igor Oleynick
Да сразу бы ошейники с GPS каждому на шею надели...
***Арсен*** ********
Зачем создавать «паническое настроение», если у кого-то обнаружат коронавирус- и всем начнут разослать сообщение, кто в этом заведении был, или магазине, и так далее, что возможно имел контакт с заражённым коронавирусом у человека невольно начнутся внутренние переживания, беспокойство,чем и как думает мэрия, вообще не понятно., вместо поддержки населения, черт знает, чем занимается мэрия. Если действительно хотят заботится, пусть раздают маски, перчатки, на автобусных остановках, в метро, так наверное невозможно собирать персональные данные, поэтому, такой способ поддержки населения никому не надо.
Arthur Niazyan***Арсен***
Очевидно же, подавленным населением легче управлять. Включите телевизор, и вы поймёте, что с таким новостным фоном просто невозможно жить. А ведь его смотрят миллионы людей.
Афонченко Евгений
Бред на бреде сидит и бредом погоняет. Удивительно что не тупо все передвижение по qr коду, а если кто то в Москве заболеет коронавирусом, то вы об этом узнаете. Да и в больничках сейчас коронавирусным ОРВИ ставят всем, кроме только тяжёлых случаев, и хрен вы что узнаете. Так что да, Оруэлл.
Sergey Avdeev
С учетом количества камер в Мск, прайваси давно не существует. Ну один пункт проверки, ну ок.
Вижу людей, которые спокойно выходят имея подтвержденное контактирование или не получили анализы (и в школу детям разрешают ходить пока нет точных анализов).
Считаю, что QR не худший вариант для бизнеса - если не через опу, как это часто бывает сделают. Типа заходите всей толпой, вводите 1 QR код, нам для отчета нужно / все висит нельзя зайти никому.
Ведь хуже когда закрыли все для всех.