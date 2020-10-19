Право
Лиана Липанова
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Мэрия Москвы допустила введение входа по QR-коду в ресторанах и салонах красоты, если система успешно заработает в барах Материал редакции

Власти уже обсуждают такой вариант с рестораторами.

  • Правило входа только после регистрации телефона с помощью QR-кода или СМС могут распространить на непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы. Об этом в интервью рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
  • «Если система заработает, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней — те же салоны красоты, магазины непродовольственные, либо рестораторы», — заявил он.
  • По его словам, это альтернатива полному закрытию. Власти уже обсуждают такой вариант ограничений с рестораторами, рассказал Немерюк.
  • 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал ночные заведения регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона. Если у кого-то из посетителей обнаружат коронавирус, уведомление об этом получат все, кто был в заведении. Требование начинает действовать с 19 октября. Владельцы московских клубов и баров назвали такую меру «гуманной» и заявили, что это лучше всех альтернатив, особенно полного закрытия.

#новость #бизнеснакарантине #москва

Лиана Липанова
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19 комментариев
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Даниил Карташов

14

Это Оруэлл пацаны

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Сидор

4

Это насколько надо любить посещать рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины, чтобы заходить туда по пропускам? 

Отток посетителей из введения пропусков может ударить по фин показателям ничуть не хуже, чем закрытие этих заведений. Просто умирать будут дольше.

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Саша Королев

Сидор
–3

А в чем собственно проблема? Мне пропуск ничуть не беспокоит

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Sergei Timofeyev

Саша
2

А если в туалет введут? 

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
3

Он же сказал, его не беспокоит ))

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Sasha Bochkin

Саша
1

Проблема в том, что я хоть и люблю поесть в кафе, но если введут пропуск, для меня это уже за пределами допустимого. Буду есть дома. Уже сейчас приходится объяснять что после того как они меня за стол посадят, я сниму этот сраный намордник. Но коды, нет уж...

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Andry

Сидор
0

В этом и суть. Мэрия как-бы снимает с себя ответственность: мол, мы ничего не закрывали и ходить в магазины, кафе и прочие заведения не запрещали. А то еще компенсировать придется.

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Andrei Smirnovsky

1

А потом qr код для входа в свою квартиру, для другой комнаты, для туалета...

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Arthur Niazyan

Andrei
3

А потом и чипирование. Ведь это более гуманно чем расстрел.

Ответить

ave ego

2

цифровой пропуск наоборот -  всеравно пропуск))

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Лучезарный Смех

2

Понял вас,  записываюсь на стрижку

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Arthur Niazyan

Лучезарный
0

Я в пятницу успел :)

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Serge Tikhonenko

2

Заодно и выручку считать. 20 зашло, 5 чеков пробито. Как так? 

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Sergei Timofeyev

Serge
0

Популярные бизнесы отжимать

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Igor Oleynick

1

Да сразу бы ошейники с GPS каждому на шею надели...

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***Арсен*** ********

1

Зачем создавать «паническое настроение», если у кого-то обнаружат коронавирус- и всем начнут разослать сообщение, кто в этом заведении был, или магазине, и так далее, что возможно имел контакт с заражённым коронавирусом у человека невольно начнутся внутренние переживания, беспокойство,чем и как думает мэрия, вообще не понятно., вместо поддержки населения, черт знает, чем занимается мэрия. Если действительно хотят заботится, пусть раздают маски, перчатки, на автобусных остановках, в метро, так наверное невозможно собирать персональные данные, поэтому, такой способ поддержки населения никому не надо.

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Arthur Niazyan

***Арсен***
0

Очевидно же, подавленным населением легче управлять. Включите телевизор, и вы поймёте, что с таким новостным фоном просто невозможно жить. А ведь его смотрят миллионы людей.

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Афонченко Евгений

0

Бред на бреде сидит и бредом погоняет. Удивительно что не тупо все передвижение по qr коду, а если кто то в Москве заболеет коронавирусом, то вы об этом узнаете. Да и в больничках сейчас коронавирусным ОРВИ ставят всем, кроме только тяжёлых случаев, и хрен вы что узнаете. Так что да, Оруэлл.

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Sergey Avdeev

0

С учетом количества камер в Мск, прайваси давно не существует. Ну один пункт проверки, ну ок.
Вижу людей, которые спокойно выходят имея подтвержденное контактирование или не получили анализы (и в школу детям разрешают ходить пока нет точных анализов).
Считаю, что QR не худший вариант для бизнеса - если не через опу, как это часто бывает сделают. Типа заходите всей толпой, вводите 1 QR код, нам для отчета нужно / все висит нельзя зайти никому.
Ведь хуже когда закрыли все для всех. 

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