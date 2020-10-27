Акции владельца приложения Tencent выросли на 3,1% на фоне новости — это рекорд за последние две недели.

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Суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию администрации Дональда Трампа о блокировке китайского приложения WeChat на время судебного разбирательства, пишет Bloomberg. Суд примет решение после рассмотрения иска группы пользователей к администрации по поводу запрета приложения в США.

Администрация президента не сможет запретить использование приложения в магазинах Apple и Google для США до конца судебного процесса. Акции владельца приложения Tencent выросли на 3,1% на фоне этой новости — это максимум за две недели, отмечает агентство.

В постановлении суд сообщил, что администрация не доказала, что получит «неминуемую и непоправимую травму», если суд не заблокирует мессенджер на время слушания.