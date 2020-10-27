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Суд в США отклонил апелляцию администрации Трампа о блокировке WeChat в App Store и Google Play Материал редакции

Акции владельца приложения Tencent выросли на 3,1% на фоне новости — это рекорд за последние две недели.

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Суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию администрации Дональда Трампа о блокировке китайского приложения WeChat на время судебного разбирательства, пишет Bloomberg. Суд примет решение после рассмотрения иска группы пользователей к администрации по поводу запрета приложения в США.

Администрация президента не сможет запретить использование приложения в магазинах Apple и Google для США до конца судебного процесса. Акции владельца приложения Tencent выросли на 3,1% на фоне этой новости — это максимум за две недели, отмечает агентство.

В постановлении суд сообщил, что администрация не доказала, что получит «неминуемую и непоправимую травму», если суд не заблокирует мессенджер на время слушания.

  • В августе 2020 года Трамп подписал указ о блокировке TikTok и WeChat. Он предусматривает удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США.

  • Администрация Трампа посчитала, что WeChat опасно для американцев, так как его владелец Tencent связан с Коммунистической партией Китая и может использовать приложение для распространения пропаганды, отслеживания пользователей и кражи их данных.

  • 19 сентября, за день до вступления в силу указа, суд в Сан-Франциско временно заблокировал запрет по запросу пользователей WeChat из США. Они утверждали, что запреты нарушат права на свободу слова миллионов китайскоязычных американцев. У приложения 19 млн постоянных пользователей в США и 1 млрд во всем мире, пишет Bloomberg.

#новость #wechat

Рая Хачатрян
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