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Лиана Липанова
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«Сбербанк» подал единственную заявку на создание платформы госсервисов для бизнеса и граждан «Гостех» за 900 млн рублей Материал редакции

Ранее на участие в проекте претендовали ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России», но заявку на тендер подал только «Сбербанк».

20 комментариев
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«Сбербанк» стал единственным, кто подал заявку на участие в тендере на право выступить оператором и поставщиком единой платформы госсервисов для граждан и бизнеса под названием «Гостех». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Банк станет победителем без снижения стоимости исполнения — 900 млн рублей. Компания должна будет до 31 мая 2022 года разработать платформу для «организации производственного и технологического процесса разработки программного обеспечения (ПО)», на базе которого будет строиться вся система.

Платформа должна быть в состоянии выдержать единовременное нахождение на ней 120 тысяч пользователей и поддерживать работу не менее 100 млн человек, передаёт газета.

В ВТБ, «Ростелекоме» и «Почте России» отказались отвечать на вопрос «Коммерсанта», почему не приняли участие в открытом аукционе.

«Гостех» станет единой средой разработки для ГИС, рассчитывают в Минцифры. «Сейчас передовые наработки и опыт одного ведомства не тиражируются на остальные ведомства. Наша задача — организовать среду взаимного опыления: все лучшее должно прорастать по всей системе, двигая ее в целом вперед», — заявил представитель ведомства.

«Сбербанк» получит доступ к автоматизации госфункций и госданным, доступа к которым нет больше ни у кого, отмечает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Это позволит банку в совокупности с уже имеющимися данными увеличить качестно прогнозирования, например при оценке рисков заемщиков или эффективности рекламных кампаний, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

«Далее Сбербанку осталось только поглотить часть системных интеграторов или просто отодвинуть их от госконтрактов и получить рынок в десятки миллиардов рублей в год», — добавил Бегтин.

  • В апреле 2020 года источники «Ведомостей» сообщили, что «Сбербанк», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве подготовили проект ИТ-платформу для объединения всех госсервисов. Через неё предприниматели смогут дистанционно оформлять лицензии и обращаться за господдержкой, писала газета.
  • В июне 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком» хотят потеснить «Сбербанк» в создании платформы. Они предложили премьер-министру Михаилу Мишустину использовать собственные наработки.

#новость #сбербанк #гостех

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20 комментариев Накачай стартап
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Basil

5

Сбер правительство
Сбер Россия
Сбер Всё

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Эмиль Муратов

Basil
1

Сбер жизнь

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Basil

Эмиль
0

А ещё Сбер Успел :)))

Ответить

Alexey Ivanov

4

Меня одно беспокоит: почему Сбер не занимается похоронами и смертью? Огромный рынок, охват аудитории 100% населения.

Ответить

Андрей Морозов

Alexey
0

Тем более в такие времена...

Ответить

Basil

Alexey
0

Ца пока небольшая. Но как выжрут остальные рынки, обязательно придут

Ответить

Антон

Alexey
0

Сбер за жизнь

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Burkina Faso

–3

Когда Илон Маск становится мультимиллиардером - наши хомяки в экстазе.
Когда тоже самое делает Сбербанк - они начинают жаловаться на монополию.

Ответить

Danila Poyarkov

Burkina
1

То же самое — что именно?

Ответить

Burkina Faso

Danila
0

Сбербанк - это такой же стартап как и Tesla или SpaceX.

Ответить

Вадим Парамонов

Burkina
–1

Ты как сюда попал басурманин, тут по 15 не платят, только за социалки, уходи обратно, это пока та темная область на карте, которая в играх стратегиях есть.

Ответить

Danila Poyarkov

1

Гостех блять

Ответить

Артем

1

Смотрим на сберовскую монополизацию

Ответить

Антон

Артем
0

Монетизацию

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Андрей Морозов

0

Со времен царей них...я не поменялось. Изменились способы и инструменты, а механика и схемы остались прежними.

Ответить

ivan krapivin

Андрей
1

Осторожнее. Вы же завтра будете туда джуночасы продавать. 

Ответить

Андрей Морозов

ivan
0

Кому? И куда? Я за государство говорил, а не за Сбер. Мы Сберу уже и так продаем, только мидлов и выше

Ответить

Различный ящик

0

Скоро СБЕРстрана

Ответить

Kirill Nikolaev

0

С такими требованиями 900М это не то что бы космические деньги вот это слова совсем

Ответить

Сергей Леопольдович

0

единой платформы госсервисов для граждан и бизнеса под названием «Гостех»
Кто в курсе, кратко расскажите пож-та что это за очередное мега достижение без которого нам не жить в светлом цифровом будущем?

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