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«Сбербанк» подал единственную заявку на создание платформы госсервисов для бизнеса и граждан «Гостех» за 900 млн рублей Материал редакции
Ранее на участие в проекте претендовали ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России», но заявку на тендер подал только «Сбербанк».
«Сбербанк» стал единственным, кто подал заявку на участие в тендере на право выступить оператором и поставщиком единой платформы госсервисов для граждан и бизнеса под названием «Гостех». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
Банк станет победителем без снижения стоимости исполнения — 900 млн рублей. Компания должна будет до 31 мая 2022 года разработать платформу для «организации производственного и технологического процесса разработки программного обеспечения (ПО)», на базе которого будет строиться вся система.
Платформа должна быть в состоянии выдержать единовременное нахождение на ней 120 тысяч пользователей и поддерживать работу не менее 100 млн человек, передаёт газета.
В ВТБ, «Ростелекоме» и «Почте России» отказались отвечать на вопрос «Коммерсанта», почему не приняли участие в открытом аукционе.
«Гостех» станет единой средой разработки для ГИС, рассчитывают в Минцифры. «Сейчас передовые наработки и опыт одного ведомства не тиражируются на остальные ведомства. Наша задача — организовать среду взаимного опыления: все лучшее должно прорастать по всей системе, двигая ее в целом вперед», — заявил представитель ведомства.
«Сбербанк» получит доступ к автоматизации госфункций и госданным, доступа к которым нет больше ни у кого, отмечает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Это позволит банку в совокупности с уже имеющимися данными увеличить качестно прогнозирования, например при оценке рисков заемщиков или эффективности рекламных кампаний, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.
«Далее Сбербанку осталось только поглотить часть системных интеграторов или просто отодвинуть их от госконтрактов и получить рынок в десятки миллиардов рублей в год», — добавил Бегтин.
- В апреле 2020 года источники «Ведомостей» сообщили, что «Сбербанк», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве подготовили проект ИТ-платформу для объединения всех госсервисов. Через неё предприниматели смогут дистанционно оформлять лицензии и обращаться за господдержкой, писала газета.
- В июне 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком» хотят потеснить «Сбербанк» в создании платформы. Они предложили премьер-министру Михаилу Мишустину использовать собственные наработки.
Сбер правительство
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Меня одно беспокоит: почему Сбер не занимается похоронами и смертью? Огромный рынок, охват аудитории 100% населения.
Когда Илон Маск становится мультимиллиардером - наши хомяки в экстазе.
Когда тоже самое делает Сбербанк - они начинают жаловаться на монополию.
То же самое — что именно?
Ты как сюда попал басурманин, тут по 15 не платят, только за социалки, уходи обратно, это пока та темная область на карте, которая в играх стратегиях есть.
Со времен царей них...я не поменялось. Изменились способы и инструменты, а механика и схемы остались прежними.
Осторожнее. Вы же завтра будете туда джуночасы продавать.
Кому? И куда? Я за государство говорил, а не за Сбер. Мы Сберу уже и так продаем, только мидлов и выше
С такими требованиями 900М это не то что бы космические деньги вот это слова совсем
единой платформы госсервисов для граждан и бизнеса под названием «Гостех»
Кто в курсе, кратко расскажите пож-та что это за очередное мега достижение без которого нам не жить в светлом цифровом будущем?
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