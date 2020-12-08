Ранее на участие в проекте претендовали ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России», но заявку на тендер подал только «Сбербанк».

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«Сбербанк» стал единственным, кто подал заявку на участие в тендере на право выступить оператором и поставщиком единой платформы госсервисов для граждан и бизнеса под названием «Гостех». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Банк станет победителем без снижения стоимости исполнения — 900 млн рублей. Компания должна будет до 31 мая 2022 года разработать платформу для «организации производственного и технологического процесса разработки программного обеспечения (ПО)», на базе которого будет строиться вся система.

Платформа должна быть в состоянии выдержать единовременное нахождение на ней 120 тысяч пользователей и поддерживать работу не менее 100 млн человек, передаёт газета.

В ВТБ, «Ростелекоме» и «Почте России» отказались отвечать на вопрос «Коммерсанта», почему не приняли участие в открытом аукционе.

«Гостех» станет единой средой разработки для ГИС, рассчитывают в Минцифры. «Сейчас передовые наработки и опыт одного ведомства не тиражируются на остальные ведомства. Наша задача — организовать среду взаимного опыления: все лучшее должно прорастать по всей системе, двигая ее в целом вперед», — заявил представитель ведомства.

«Сбербанк» получит доступ к автоматизации госфункций и госданным, доступа к которым нет больше ни у кого, отмечает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Это позволит банку в совокупности с уже имеющимися данными увеличить качестно прогнозирования, например при оценке рисков заемщиков или эффективности рекламных кампаний, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

«Далее Сбербанку осталось только поглотить часть системных интеграторов или просто отодвинуть их от госконтрактов и получить рынок в десятки миллиардов рублей в год», — добавил Бегтин.