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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сайтов за дискриминацию российских СМИ Материал редакции
Крупнейшие сервисы вроде Twitter, Facebook и YouTube могут получить штраф или санкции за ограничение доступа к информации российских изданий.
Документ вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу сайта, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Штраф за «цензуру против российских СМИ» составит до 3 млн рублей — эти поправки внесут позднее. Среди других санкций — блокировка сайта и замедление трафика.
Депутаты предлагают ввести санкции за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».
Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Отмена санкций будет возможна, если сервис снимет ограничения с материалов российских СМИ.
- Законопроект о санкциях против интернет-компаний за цензуру против россиян и российских СМИ внесли в Госдуму 19 ноября 2020 года.
- По данным депутатов, с апреля 2020 года зафиксировано около 20 фактов такой дискриминации иностранными платформами, включая Twitter, Facebook и YouTube.
- 18 ноября Роскомнадзор потребовал от YouTube «вернуть в раздел „В тренде“ канал ведущего „России 1“ Владимира Соловьева».
- 28 ноября «из-за цензуры YouTube» Роскомнадзор попросил крупные ИТ-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ. Это случилось после полного запрета YouTube на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency).
то есть блокировка в youtube rt это нарушения "основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", а блокировка в рунете kasparov.ru или граней это не нарушения "основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". понятненько
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И уносит меня, и уносит меня...
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Каждый день новость одна охуительнее другой выходит
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Как их говно смотреть - "нарушение прав", а как проводить единоличный пикет - "с этим надо разобраться"
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а что кто-то думал что фейсбук, твиттер, ютубчик ... это все для юзеров? обычное информационное оружие в чужих руках.
В голову выстрелит?
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Ок, достаю с антресолей проектор с диафильмами
На RT Documentary на Ютюбе недавно была отличная документалка про экстремистов в США, готовящихся к гражданской войне — правых, левых, анархистов, всяких. Потом почему-то из российского доступа её убрали, из других стран видос по-прежнему доступен. Непонятная фигня какая-то
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Зато нельзя нарушить законы страны, в которой ты сервисы больше не предоставляешь, что и могут в конечном счёте, сделать. Ну как после этого RT будет о прекрасной России иностранцам и экспатам рассказывать?
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