Крупнейшие сервисы вроде Twitter, Facebook и YouTube могут получить штраф или санкции за ограничение доступа к информации российских изданий.

{"id":185751,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi","title":"\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi&title=\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi&text=\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi&text=\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/185751-gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-za-diskriminaciyu-rossiyskih-smi","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1212 просмотров

Документ вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу сайта, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Штраф за «цензуру против российских СМИ» составит до 3 млн рублей — эти поправки внесут позднее. Среди других санкций — блокировка сайта и замедление трафика.

Депутаты предлагают ввести санкции за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Отмена санкций будет возможна, если сервис снимет ограничения с материалов российских СМИ.

Это жёсткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова. Крупные зарубежные ИТ-платформы всё активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Антон Горелкин автор законопроекта