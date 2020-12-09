Хакатон SberCloud
для разработчиков
До конца регистрации:
00
:
05
:
03
:
47
Подробнее
Право
Новости TJ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сайтов за дискриминацию российских СМИ Материал редакции

Крупнейшие сервисы вроде Twitter, Facebook и YouTube могут получить штраф или санкции за ограничение доступа к информации российских изданий.

14 комментариев
1212 просмотров

Документ вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу сайта, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Штраф за «цензуру против российских СМИ» составит до 3 млн рублей — эти поправки внесут позднее. Среди других санкций — блокировка сайта и замедление трафика.

Депутаты предлагают ввести санкции за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Отмена санкций будет возможна, если сервис снимет ограничения с материалов российских СМИ.

Это жёсткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова. Крупные зарубежные ИТ-платформы всё активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы.

Антон Горелкин
автор законопроекта
  • Законопроект о санкциях против интернет-компаний за цензуру против россиян и российских СМИ внесли в Госдуму 19 ноября 2020 года.
  • По данным депутатов, с апреля 2020 года зафиксировано около 20 фактов такой дискриминации иностранными платформами, включая Twitter, Facebook и YouTube.
  • 18 ноября Роскомнадзор потребовал от YouTube «вернуть в раздел „В тренде“ канал ведущего „России 1“ Владимира Соловьева».
  • 28 ноября «из-за цензуры YouTube» Роскомнадзор попросил крупные ИТ-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ. Это случилось после полного запрета YouTube на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency).

#новость

14 комментариев
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 185751, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 09 Dec 2020 17:12:14 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexey Gutorov

20

то есть блокировка в youtube rt это нарушения "основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", а блокировка в рунете kasparov.ru или граней это не нарушения "основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". понятненько

Ответить

Комментарий удален

Михаил Иванович

Alexey
–2

вы не понимаете, это — другое!!1

Ответить

Leonid Bitkin

13

И уносит меня, и уносит меня...

Ответить

Комментарий удален

Infinity Trap

12

Каждый день новость одна охуительнее другой выходит

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Денис Демидов

3

Горелкин претендует на лавры импотента Жарова?

Ответить

Alexey Bo

2

Как их говно смотреть - "нарушение прав", а как проводить единоличный пикет - "с этим надо разобраться"

Ответить

Комментарий удален

К Х

–14

а что кто-то думал что фейсбук, твиттер, ютубчик ... это все для юзеров? обычное информационное оружие в чужих руках.

Ответить

Pavel One

К
3

А RT в моих руках. Сейчас как прикажу Симоньян, а она как исполнит!

Ответить

Mike Kosulin

Pavel
0

В голову выстрелит?

Ответить

Pavel One

Mike
0

А что, это идея. Надо создать петицию с предложением наградить Симоньян пистолетом за заслуги перед отечеством

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Giant Schlong

0

Ок, достаю с антресолей проектор с диафильмами

Ответить

КОД

Giant
–1

Ну, давай, братан, поразвлекайся.
А я RT и Wechat посмотрю

Ответить

Giant Schlong

КОД
–1

На RT Documentary на Ютюбе недавно была отличная документалка про экстремистов в США, готовящихся к гражданской войне — правых, левых, анархистов, всяких. Потом почему-то из российского доступа её убрали, из других стран видос по-прежнему доступен. Непонятная фигня какая-то

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Максим Никитин

0

Зато нельзя нарушить законы страны, в которой ты сервисы больше не предоставляешь, что и могут в конечном счёте, сделать. Ну как после этого RT будет о прекрасной России иностранцам и экспатам рассказывать? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Самокат
Подписан
Отписаться
Ретейл реального времени: как устроена IT-инфраструктура dark store
На старте локдауна в США весной 2020 года продажи через интернет взлетели на 58% в сравнении с 2019 годом, свидетельств…
0
GenerationS
Подписан
Отписаться
Женское лидерство: гайд к успеху
В середине осени состоялось подведение итогов одной из самых престижных международных премий Stevie Awards. У премии ес…
0
Kwork
Подписан
Отписаться
40 логотипов для бизнеса до 1000 рублей
Существует миф, что создание логотипа - это долго и дорого. Kwork развенчивает этот миф и предлагает подборку логотипов…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексис Второй
за день
— Алё, Рая, привет, это я, Илон. Не разбудил? Слушай, я тут в Техас переехал, черкани заметку на ВиСи, плиз. Напиши что-нибудь про высокие налоги, что Кремниевая долина принимает технологические компании как должное…
«Кремниевая долина принимает технологические компании как должное»: Илон Маск заявил о переезде в Техас
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Pixel24 Фототехника

«Тинькофф» запустил проект по…

Дмитрий Иванов

Apple представила «большие…

Максим Никитин

Госдума одобрила в первом…

Kim Kim

Как за минуту потерять клиента…

Конь Педальный

Из провинции в Питер/Москву и…

Ярослав

Комната военных действий: как…

No

Расчёт стоимости разработки…

Максим Никитин

«Удар хуже локдауна»: владелец…

John Doe

Qiwi заблокировала ЛК и не…

Макс Пономаренко

Схема как транспортная DPD…

Andrey Kulakov

«Еда будущего для мира героев…

FaKiR

Власти подтвердили утечку…
null