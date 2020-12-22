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The Washington Post: Facebook предложила властям помочь при создании новой соцсети, чтобы избежать антимонопольных исков Материал редакции
Но власти отказались от предложения.
- Facebook заявила властям США, что может помочь при создании новой социальной сети, предоставив ей свой код, пишет Washington Post со ссылкой на три источники, знакомых с делом.
- Об этом компания рассказала следователям штата Вашингтон и федеральным властям, но те отказались, сообщает издание.
- Социальная сеть так пытается показать, что не нарушает антимонопольное законодательство и не против конкуренции. Власти считают, что предложения Facebook недостаточно, чтобы решить все их опасения по поводу конкуренции.
- Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов подали в начале декабря двойные иски к Facebook. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, говорится в исках.
- 10 декабря в суде власти потребовали у компании продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.
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7 комментариев Накачай стартап
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5
Паша Дуров, твой второй шанс!
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4
Создают иллюзию того, что в коде есть какая-то ценность, смешно.
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0
Это ведь потому что нет сырья и кадров фейсбук является "монополистом", а совсем не потому что государственные регуляции не дают новым игрокам выходить на рынок. Лицемеры сраные.
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