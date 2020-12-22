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Право
Рая Хачатрян

The Washington Post: Facebook предложила властям помочь при создании новой соцсети, чтобы избежать антимонопольных исков Материал редакции

Но власти отказались от предложения.

  • Facebook заявила властям США, что может помочь при создании новой социальной сети, предоставив ей свой код, пишет Washington Post со ссылкой на три источники, знакомых с делом.
  • Об этом компания рассказала следователям штата Вашингтон и федеральным властям, но те отказались, сообщает издание.
  • Социальная сеть так пытается показать, что не нарушает антимонопольное законодательство и не против конкуренции. Власти считают, что предложения Facebook недостаточно, чтобы решить все их опасения по поводу конкуренции.
  • Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов подали в начале декабря двойные иски к Facebook. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, говорится в исках.
  • 10 декабря в суде власти потребовали у компании продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.

#новость #facebook

813 просмотров
7 комментариев
5
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Вася Пражкин

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Паша Дуров, твой второй шанс!

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Роман Александров

Вася
0

Осталось выкупить домен crazy.com и погнали

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No

4

Создают иллюзию того, что в коде есть какая-то ценность, смешно.

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Миша Ландау

No
0

Снепчат хотели купить чисто из-за кода

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Миша Ландау

1

Код, который нужно будет сетапить 20 лет. Кому такое нужно вообще?

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MAx Shvedov

0

У voice.com появился шанс :)

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Артур Логвинов

0

Это ведь потому что нет сырья и кадров фейсбук является "монополистом", а совсем не потому что государственные регуляции не дают новым игрокам выходить на рынок. Лицемеры сраные.

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