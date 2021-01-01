Прогрессивная ставка НДФЛ, налоговый манёвр в ИТ-сфере, правила удалённой работы и другие.

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Налог на проценты по вкладам

С 1 января процентный доход по вкладам на сумму более 1 млн рублей облагается НДФЛ по ставке 13%. Налогом облагаются только заработанные проценты, превышающие лимит с учётом ставки ЦБ.

Лимит считается по формуле: 1 000 000 * ставка ЦБ. Всё, что больше этой суммы, облагается НДФЛ. На 1 января 2021 года ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%. Значит, необлагаемая сумма дохода по вкладам — 42,5 тысячи рублей в год. Со всех процентов свыше этой суммы нужно заплатить НДФЛ.

Прогрессивная ставка НДФЛ

Доходы россиян свыше 5 млн рублей в год теперь облагаются НДФЛ по повышенной ставке — 15% вместо 13%. Повышение ставки касается только превышения 5 млн рублей, на часть до этой суммы действует ставка 13%.

Повышенная ставка не распространяется на доходы от продажи имущества и подарки (исключение — ценные бумаги), а также на выплаты по договорам страхования.

Повышение лимитов на УСН и смягчение условий для тех, кто их превысил

Лимит выручки для применения упрощённой системы налогообложения вырос со 150 млн до 154,8 млн рублей в год. Лимит выручки за девять месяцев для перехода на УСН тоже увеличился — со 112,5 млн до 116,1 млн рублей.

Компания или ИП смогут и дальше работать по УСН, если превысят лимиты по выручке или числу сотрудников (100 человек). Но будут платить налог по повышенной ставке:

На УСН «Доходы» ставка вырастет с 6% до 8%.

На УСН «Доходы минус расходы» ставка вырастет с 15% до 20%.

Если годовая выручка превысит 200 млн рублей или в штате будет больше 130 работников, компания или ИП потеряет право применять УСН.

Отмена ЕНВД

С 2021 года в России больше нет единого налога на вменённый доход, популярного среди малого и микробизнеса. Предпринимателей, которые не перешли на другую систему налогообложения, ФНС с нового года переведёт на общую, там ставки выше, а учёт сложнее. Если предприниматель совмещал ЕНВД с УСН, его переведут на УСН.

Расширение ПСН

С 2021 года расширен список сфер, в которых можно работать по патентной системе налогообложения: например, её можно применять для автосервисов и моек машин, услуг по уходу за домашними животными и других. Налоговый период теперь составляет календарный месяц.

Решение о введении ПСН принимают местные власти в регионах. За ними же теперь решение о лимите на потенциальный доход — они могут установить любой.

Из стоимости патента можно вычитать страховые взносы ИП за себя и работников: если нет работников, стоимость можно уменьшить на взносы до 100%, если сотрудники есть — в пределах 50%.

Одновременно для розничной торговли и общепита, применяющих патентную систему, увеличили в три раза допустимую площадь зала для посетителей — с 50 м² до 150 м².

Налоговый манёвр в ИТ-сфере

ИТ-компании получили некоторые льготы:

Налог на прибыль составляет 3% вместо 20%.

Ставка по страховым взносам снизилась с 14% до 7,6%.

Претендовать на льготы могут компании, которые:

Более 90% выручки получают от продажи и обслуживания собственного ПО, не предназначенного для рекламы и торговли.

Имеют аккредитацию в Минцифры.

Содержат штат как минимум из семи человек.

Одновременно с этим правительство отменило нулевой НДС с продажи исключительных прав на ПО и базы данных, а также прав на их использование по лицензии. В 2021 году эта льгота сохранилась только для тех компаний, которые продают продукты, включённые в реестр отечественного ПО.

Удалённая работа

Правила удалённой работы теперь закреплены в Трудовом кодексе. Работодатель может перевести сотрудника на удалёнку без его согласия, а уволить — если он два рабочих дня подряд не выходит на связь без уважительной причины.

Однако работа на удалёнке не может быть основанием для снижения зарплаты. Сотрудник также может требовать компенсацию за использования оборудования — например, если он использует для работы личный компьютер.

Бессрочная льгота по страховым взносам для малого бизнеса

С 1 апреля 2020 года для организаций и предпринимателей из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ввели льготу до конца года: с зарплаты в пределах МРОТ они платили страховые взносы по стандартной ставке в 30%, а с части зарплаты свыше МРОТ — 15%. С 2021 года эта льгота стала постоянной.

Бухгалтерская отчётность только в электронном виде

С 2021 года все компании должны сдавать бухгалтерскую отчётность только в электронном виде, в том числе за 2020 год. Раньше это требование было обязательным только для крупных организаций, а малый бизнес мог отчитываться на бумаге.

Частично легальная криптовалюта

Цифровые валюты в России получили законный статус. Для этого в законодательстве ввели новый термин — «цифровые финансовые активы». Их можно покупать, продавать, дарить и завещать. Но расплачиваться за товары и услуги по-прежнему нельзя. Выпускать ЦФА и проводить сделки с активами смогут только организации, зарегистрированные в реестре ЦБ. Это могут быть блокчейн-платформы, биржи, банки.

Маркировка

Стала обязательной маркировка товаров лёгкой промышленности — без маркировки их продажи запрещены. Все остатки, не проданные до 1 января, продавцы обязаны промаркировать до 1 февраля.

Обязательной также стала маркировка ювелирных изделий, оборот изделий без маркировки разрешён до 1 июля 2021 года.

Запрет на чаевые в чеке без согласия клиента

Ресторанам и кафе теперь запрещено включать в чек любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд, в том числе чаевые и сервисные сборы. Рестораны смогут предложить посетителю другие услуги — возмездные или безвозмездные, а клиент сможет отказаться от оплаты таких услуг или потребовать возврата денег, если они оплачены.

Электронные трудовые книжки

С 2021 года для людей, которые устраиваются на работу впервые, будут заводить только электронные трудовые книжки. Выдача бумажных книжек прекращается. Сведения о таких сотрудниках работодатель обязан вести в электронном виде.

Если у работника уже есть бумажная трудовая книжка, он может подать заявление о полном переходе на электронный учёт. До тех пор компании нужно вести бумажную трудовую книжку сотрудника.

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда вырос с 12 130 рублей до 12 792 рублей. Прожиточный минимум на человека тоже стал больше и составил 11 653 рубля.