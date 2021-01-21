В ноябре игру Press Fire Games заблокировали в Google Play по требованию Wargaming.

Окружной суд Калифорнии отказал белорусской игровой студии Wargaming в иске против бывших сотрудников, которые основали компанию Press Fire Games (раньше — BlitzTeam), сообщили vc.ru в PFG.

В частности Wargaming обвиняет PFG в нарушении прав на интеллектуальную собственность из-за использования стартапом слова «Blitz»: у компании есть игра World of Tanks Blitz. Wargaming также обвиняет компанию в использовании своего исходного кода. Из-за этого в ноябре 2020 года по заявлению студии Google удалила игру PFG Battle Prime из магазина приложений.

В решении судья отметил, что несмотря на то, что игра опубликована в США и Press Fire Games продвигала её в стране, вопрос не может быть решен в американском суде. В суде напомнили, что компания уже проиграла пять исков, связанных с нарушением прав на ее исходный код.

В декабре 2020 года Верховный суд Белоруссии отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам, после чего компания обратилась в суд в США и на Кипре. В PFG надеются, что решение американского суда приведет к разблокировке игры в Google Play.

В Wargaming пока не ответили на запрос vc.ru.