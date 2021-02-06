Суд перевёл под домашний арест совладельца Merlion Олега Карчева, обвиняемого в покушении на убийство Статьи редакции
Потерпевший Вячеслав Симоненко собирается обжаловать решение о переводе.
Мосгорсуд отпустил из СИЗО и отправил под домашний арест совладельца ИТ-дистрибьютора Merlion Олега Карчева, пишет «Коммерсантъ». Его и двух других совладельцев компании обвиняют в покушении на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.
Следственный комитет просил перевести Карчева под домашний арест в конце января 2021 года, но суд отказал из-за недостаточной мотивации обращения. Следователь не объяснил, какие именно обстоятельства содержания под стражей изменились, чтобы дать Карчеву свободу.
Тогда адвокат Карчева Георгий Поспелов заявил, что районный суд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следователя», а также не учел мнение поддержавшей его прокуратуры.
Симоненко настаивал на том, чтобы Карчева оставили в СИЗО, так как он может угрожать ему или свидетелям, если выйдет на свободу. Симоненко и его защита собираются обжаловать решение о переводе.
Совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по делу об организации убийства в октябре 2020 года. Кроме них арестовали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина — он член совета директоров банка «Реалист», который через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву.
В январе Симоненко рассказал «Коммерсанту», что поводом для нападения стал конфликт с совладельцами Merlion. Симоненко добивался выплаты $4,5 млн, а акционеры не хотели платить, заподозрив бывшего топ-менеджера в хищениях.
Обвиняемые отрицают свою причастность к нападениям, но подтверждают, что конфликт с бывшим топ-менеджером связан с выплатой денег за уход из компании.
Покушение на убийство – домашний арест.
Не явка в ФСИН пока был в коме – заключение под стражу в СИЗО. Ахуеть!!
Каким химическим оружием? Ну серьезно, разве можно в это верить?
Отравление - Возвращение - Фильм - Арест. Красиво, да?)
Ну а это отравление-покушение. Ну блядь, вот реально нужно упоротым быть, чтобы поверить, что:
1 Человека, который фактически для власти не опасен решили убить.
2 Для этого выбрали боевое отравляющее вещество, которое уже "засветилось".
3 Его отравили неудачно, сами же и подлечили и после отправили в Германию, зная, что найдут следы этого вещества?
Ну серьезно, вне зависимости от политических взглядов и симпатий, ну это же херня полнейшая) Просто с точки зрения логики и здравого смысла. Протест стух - дали новый импульс. Я не отрицаю, что ему реально плохо стало, но вполне возможно, эту карту решили разыграть. А причина в чем-то другом. Да, люди (даже молодые) иногда и умирают. Внезапно.
Я уж не говорю про "способ" отравления, да и вообще эта история ну смех же блядь. В ней нестыковок большем, чем логичности.
Пипл хавает
Столичный
Потому что это уже вопрос веры, а не логики. Если человек верит и хочет верить, ему все что угодно можно скормить.
Странная какая-то логика:
1. Не опасен? Кому? Почему так решили? Где пруфы? Сто лямов просмотра видео и тысячи задержанных не убеждают в резонансе этой истории?
2. Засветилось? Пистолеты засветились - перестаньте стрелять из пистолета. Логика.
3. Сами отравили и сами подлечили - это разные группы людей. Объединяя эти группы, нарушаете логическую цепочку.
Я, кстати, реально за логику, но пока больше аргументов "за". Сорян.
Да всем похуй на количество просмотров. Ничем он не опасен. Его и поддерживают куда меньше, чем в 2012. Был бы опасен - давно бы убрали. Надежно. Навсегда. На западе бы побухтели, санкции бы ввели, а через годик бы забыли. А тут на - протест сдулся, нужно огоньку добавить. А тут и повод.
Тысячи задержанных.. это рофл? В масштабах всей страны это меньше, чем ничего. Более того, открою секрет. У нас много людей, которые реально за текущую власть топят. И их реально поболее будет. Я про активную часть, а не про таких как я, которым обе стороны омерзительны.
Ладно, я лучше не буду общаться с верующими, я атеист и в этом смысле тоже) Я понимаю, что сторонников оппозиции убедить в чем-то попросту невозможно.
Чувак, ты так лихо везде пишешь, что тебя не убедили, но, как ты любишь говорить – всем похуй. Ты типа «мне омерзительны обе стороны», но по факту ты сейчас пытаешься защитить бандитский беспредел, когда травят человека и не важно какую сторону или вероисповедания он придерживается. А тысячи незаконно арестованных людей считаешь, что это рофл.
Когда во время мирных гуляний ты случайно или специально, но вдруг окажешься рядом и тебе будут заламывать руки, а ты начнешь кричать: «я проходил мимо, мне омерзительны все стороны», главное помни – всем будет похуй.
Я лишь к тому, что это два сорта говна, воняют по-разному. Никого не защищаю.
Это мое мнение на которое я вполне имею право.
Да-да, если у человека своё мнение, с которым ты не согласен, то он троль. Ещё и ватник, да?
С точки зрения логики:
1. Всем пофиг? Нет. Про всех обобщать не надо. И говорить от имени всех.
2. Поддерживают меньше, чем в 2012-м? Откуда такие цифры? Не факт, кстати.
3. Был бы опасен - убрали. Это не аргумент, т.к. здесь нет фактов, из которых можно сделать какой-либо вывод. Не учитываем эту фразу вовсе. В детстве так помню говорили, когда ты кого заборол, а тебе отбегут метров на десять и кричат, что просто поддался, а хотел бы - победил. Ну рофл же.
4. Задержаные - это не рофл, а люди. Такие, как мы с вами.
5. Верующими? Я только фактами оперирую, а когда фактов нет, то и выводов не сделать. К атеистам отношусь норм.
Под "всем пофиг" я имею в виду "большинство". Понятно дело, что его сторонникам не пофиг и они верят. Но они и не в такую дичь поверят, так что это такое себе)
Я уже писал тут, повторю: я допускал правдивость истории с отравлением до тех пор, пока он не вернулся, зная, что его арестуют + фильм в этот же момент. Слишком красиво, прям по сценарию.
Ну и опять же, какой нахуй новичок? Ну вы там совсем что-ли? Если бы он помер, один фиг бы исследования делали на Западе. Прям специально хотели отравить, чтобы ТОЧНО нашли следы, да?
Столичный
Независимые от кого и чего? ;)
Ютуб это цитадель правды, да.
Опять же, возвращаемся к вопросу "веры" ;)
Да я ютуб не смотрю вообще. А чего взамен предложить, я хз. Я ни власти не верю, ни оппозиции. Ни на грош. Живу и не парюсь вообще.
1. Большинство? Без конкретных цифр и ссылок на что-то заслуживающее доверия трудно что-то говорить.
2. Слишко красиво - это эмоциональная оценка. Личная и субъективная. Берём только факты. По фактам пока нельзя сказать, что отравления не было.
3. А почему бы не новичок? Не вижу, к сожалению, доказательств против.
1,2 окей, фиг с ним.
3 Выше писал. Потому что его гарантированно найдут (в любом случае, хоть выжил, хоть нет). Это прям как если бы Путин в прямом эфире лично бы его пристрелил. Вопрос: кому это выгодно? Властям?
Ищи кому выгодно (с) ;)
Возможно, посмотрим, что дальше будет. А врут все. Ради своей выгоды. Уж в этом я на 100% уверен )
Был бы опасен - давно бы убрали. Надежно. Навсегда.
Когда решили убрать не получилось. Все таки Россия это не Северная Корея, у многих родственников есть интересы в Европе и США. Всегда могут позвонить и надавить, например, что депортируют детей в Россию или установят связи с какими-нибудь санкционными лицами и заморозят счета, заберут имущество, может быть по надуманным причинам детей из семей. Я например знаю случаи из оппозиционной среды, когда в Голландии оппозиционеров-антимонархистов заражали энцефалитом их спецслужбы, вот это изящно, когда человек теряет умственную способности, но не умирает. И это не кажется никому подозрительным в стране, где клещевого энцефалита нет. Навального могли бы так же сделать дураком или некрасивым для политики
Столичный
Я просто реально не понимаю, эта история изначально выглядела как полная дичь. Но я еще допускал. Но а когда он вернулся, зная, что его арестуют + фильм выпустили в этот момент, пазл у меня лично сложился окончательно.
А действительно почему в этот раз не посоветовались с вами приезжать или нет и когда выпускать фильм?
Сам поражаюсь. Ведь я лучше всех знаю, как нам обустроить страну и более лучше одеваться)
Друзья! там все было по другому. Навальному нужно было выехать в Германию, чтобы доснять видео. А тут карантин. Он научился у московских йогов, как в кому входить с помощью рафаэлки, договорился с капитаном, что он самолет в Омске посадит, после того как тот в кому впадет. Еще договорился с ВВП и Меркель, что его вывезут именно в Германию. ВВП конечно обрадовался, так как ему Навальный надоел, а Навальный взял его и обманул , поехал и кино наснимал нехорошее. За это его в аэропорте арестовали и теперь смотрят, чтоб на зоне не сьел еще рафаэлки, не впал в кому и опять не улетел в Германию, а то может еще чего-то наснимает. Нужно же по логике все разложить.
каждый раз видя такие комменты "не, ну нельзя быть таким тупым, только платные боты пишут такую чушь". а нет. реально настолько. хомячек с низким iq пытается натянуть логику (в которой он ничего не понимает) на действия гоблинов, у которых кроме рефлексов вообще iq нет
Заглавные буквы не завезли?) Держи: А,Б,В,Г,Д, ну и так далее.
подтвердили свой уровень, поздравляю, когда мозгов не хватает возразить, начинается цепляние к пунктуации. вы прям показательный случай.
А что не так с логикой и здравым смыслом? Вполне логичный и здравый способ устранения политических конкурентов. Что бы изменилось в жизни Путина, если бы Навальный умер в худшую сторону? Уничтожение политического конкурента это всегда лучший подарок. Просто если бы Навальный умер, иностранные политики не смогли бы выступить консолидированным фронтом, а когда стало известно, что выжил могли очень быстро связаться с Путиным и предложить ему или его семье проблемы, в случае если Навальный умрет. Если бы операция прошла гладко, Путин смог бы всегда сообщать иностранным лидерам за закрытыми дверями, что у нас с диверсантами не церемонятся, поэтому лучше и не пытайтесь. Это циничные люди, которые друг с другом разговаривают не как лучшие друзья и говорят прямо, особенно, когда давят, потому что для них их свобода не заканчивается там, где начинается свобода другого человека
По-моему вы сами не знаете всего дела, но яро цепляетесь к соблюдению юридической составляющей.
1. Дело Ив-Роше было закрыто за неимением состава преступления и потерпевших.
2. Россия частично признала это и выплатила компенсацию, которую назначило ЕСПЧ.
3. Пациент Берлинской клиники все равно отмечался, хоть мог этого и не делать.
4. Кома и реабилитация после отправления, это не просто «болезнь», как простуда или даже ковид. Сам факт отправления и уголовное дело, которое должно было быть возбуждено после, является веской причиной для несвоевременного уведомления о том, что человек уже не в коме, а проходит курс реабилитации, который состоял и в том, что человек учится заново ходить и писать.
По-моему, для любого здравомыслящего человека это ясно как день и ночь, и что разные бумажки это лишь отвод от главной сути проблемы, которую я описал выше.
"1. Дело Ив-Роше было закрыто за неимением состава преступления и потерпевших.- да, ну?
Уже этого хватит. Дело довели до суда.
2. Частично, сути приговора не меняет.
3. Отмечался и лечение разные вещи.
4. Нет.
"для любого здравомыслящего человека" - признак манипулирования. Все прогрессивное человечество- так лучше.
Изучите дело, за время нахождения в коме никаких претензий нет у суда или следствия.
Так может это вы для начала изучите? лол ))
Какое "следствие" если с ходатайством выступило ФСИН? Следствие закончилось 8 лет назад.
а вы читали дело? мне интересно к нему были прикреплены заключения суд мед экспертов о его состоянии во время отсутствия в России? потому что странно представить себе освидетельствование прошлого состояния или вывод, что отравление проходит бесследно и реабилитации не требует
Нет не читал. А вы? Читал немного "около дела". Боле того, наличие справок о необходимости проведению процедур и свидетельствование их прохождению - было бы сильным ходом защиты, но их не предоставили. Начали просто грубить судью. Эх власти, есть же еще и статья за оскорбление суда. По ней Навальный по делу об оскорблении уже мог бы получить срок. Куда гэбня смотрит?
вообще то в материалы дела предоставлены оригинал справки об амбулаторном лечении и ее заверенный нотариальный перевод))
но как то суду - на это было пофиг)
https://www.gazeta.ru/politics/2021/02/02_a_13463732.shtml?refresh Навальный свободно катался по Германии и не оповестил о своем нахождении инспекцию. Что было его обязанностью. 2 условных срока- этого уже достаточно. Формально. Я считаю, зря посадили. Послы помогли, думаю.
Какой дешёвый бред вы пишите...
Конечно по знаменитому фильму о дворце мы знаем что находясь на амбулаторном лечении Навальный ездил из Берлина в Дрезден.
и поставлено в вину как раз нет то что он не сообщил где он находится инспекции. Вина его в том что он ездил из Берлина в Дрезден и рассказал, показал где жил Путин и не явился вместо этого на обязательную отметку во ФСИН
да, там нарушения старые, но предъявили они это именно после того, как он не отметился 30 числа)
ФСИН сообщил, что прочитал в журнале Лансент когда выписался Навальный и исходя из этого они сделали вывод, что он мог отметиться, но он этого не сделал и это стало "последней каплей".
Убивать иногда можно, главное - не лезьте в политику!
Блять, и сюда мамкины политактивисты залезли.
Ещё со времён объединения Лизард, Деникин, Элси и Ситилинка, т.е. образования Мерлиона, не всё чисто и гладко было в компании. Инфы в сети тонна. Да, можно сказать все так работали, согласен. Но это как раз и даёт повод считать, что владельцы заигрались. И тут одно другому не мешает: желание Банка купить компанию не отменяет того, что именно так и развивался конфликт. Посмотрим.
Почему-то некоторые люди думают, что если они не стоят с траспорантами «За Навального», то они в безопастности. ))
Прям герои цитаты Нимёллера.
Когда прилетят необоснованые штрафы в госуслуги или товарищу Майору понравится ваш бизнес, бухой судья собьёт вашего ребенка или мемчик в фейсбуке кому-то не понравится и встанет вопрос: 5млн или 6 лет. Логика заиграет новыми красками. Или нет.
Вот только способ обезопаситься от этого совсем другой.
А ты занимаешься софистикой. Транспарант за Навального только гемора принесёт, а не безопасности. Безопасность принесут другие решения.
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