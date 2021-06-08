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Право
Маша Цепелева

Госдума приняла закон о конвертируемом займе — он должен ускорить привлечение инвестиций и снизить риски для стартапов Статьи редакции

Учредитель больше не будет рисковать долей в стартапе и другим своим имуществом при привлечении займа, считают во ФРИИ.

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который регламентирует порядок привлечения конвертируемого займа, сообщает «Интерфакс».

Конвертируемый заём — это способ инвестирования, при котором инвестор может вернуть деньги или получить взамен долю в компании. При конвертировании стороны сделки указывают в договоре формулу расчёта доли инвестора и другие условия.

В принятом законе указано:

  • Кредитная организация, некредитная финансовая организация, организация связанная с обороной страны и безопасности государства, общество с госучастием или муниципальной собственностью не может быть заёмщиком.
  • В договоре должен быть прописан срок и другие условия, после которых инвестор может потребовать долю или возвращение денег.
  • Договор должен быть одобрен всеми участниками общества-заёмщика.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Эксперты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) помогали в разработке законопроекта. Закон поможет снизить риски для инвесторов и заёмщиков и ускорит процесс привлечения денег в стартапы, считает директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович.

По новым правилам компания получит деньги в обмен на долговые обязательства, то есть — инвестор не приобретает сразу долю в капитале. Это снимает необходимость проводить долгую процедуру due diligence, которая занимает 5-9 месяцев. Сокращается и количество документов, нужных для сделки.

Для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает сразу же приобретать долю. На ранней стадии это значимый аргумент в ускорении процесса инвестиции. Сейчас в России популярна схема конвертируемого займа, при которой инвестору переходит часть доли учредителя, а сам заём часто оформляется на основателей. По новым правилам должно снизиться число таких рисковых схем и основатель не будет рисковать ни своей долей, ни другим имуществом.

Александра Орехович
директор по правовым инициативам ФРИИ

#новость #законы #инвестиции

4 4 комментария
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4 комментария
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Миша Магадан

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Вроде и раньше предлагали в займ под залог доли? Что изменилось?

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Павел Скиннер

Миша
2

Вот тут описывались детали механизма:
https://vc.ru/legal/218215-investoru-konvertiruemyy-zaem-v-rossiyskom-prave

Инвестору: конвертируемый заем в российском…
Недавно мы с Sk Legal делали краткий обзор конвертируемых займов.
vc.ru
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Миша Магадан

Павел
0

Т.е. раньше инвестора могли "кинуть", вернув ему деньги, а сейчас так не выйдет?

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Драматический паук например

0

Ну щас то заживем? Реки денег польются в венчур.

p.s А может просто достаточно не отжимать бизнес и не сажать их в тюрьму?
Да не, глупости...

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