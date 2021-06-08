По новым правилам компания получит деньги в обмен на долговые обязательства, то есть — инвестор не приобретает сразу долю в капитале. Это снимает необходимость проводить долгую процедуру due diligence, которая занимает 5-9 месяцев. Сокращается и количество документов, нужных для сделки.

Для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает сразу же приобретать долю. На ранней стадии это значимый аргумент в ускорении процесса инвестиции. Сейчас в России популярна схема конвертируемого займа, при которой инвестору переходит часть доли учредителя, а сам заём часто оформляется на основателей. По новым правилам должно снизиться число таких рисковых схем и основатель не будет рисковать ни своей долей, ни другим имуществом.