Госдума приняла закон о конвертируемом займе — он должен ускорить привлечение инвестиций и снизить риски для стартапов Статьи редакции
Учредитель больше не будет рисковать долей в стартапе и другим своим имуществом при привлечении займа, считают во ФРИИ.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который регламентирует порядок привлечения конвертируемого займа, сообщает «Интерфакс».
Конвертируемый заём — это способ инвестирования, при котором инвестор может вернуть деньги или получить взамен долю в компании. При конвертировании стороны сделки указывают в договоре формулу расчёта доли инвестора и другие условия.
В принятом законе указано:
- Кредитная организация, некредитная финансовая организация, организация связанная с обороной страны и безопасности государства, общество с госучастием или муниципальной собственностью не может быть заёмщиком.
- В договоре должен быть прописан срок и другие условия, после которых инвестор может потребовать долю или возвращение денег.
- Договор должен быть одобрен всеми участниками общества-заёмщика.
Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
Эксперты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) помогали в разработке законопроекта. Закон поможет снизить риски для инвесторов и заёмщиков и ускорит процесс привлечения денег в стартапы, считает директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович.
Вроде и раньше предлагали в займ под залог доли? Что изменилось?
Вот тут описывались детали механизма:
https://vc.ru/legal/218215-investoru-konvertiruemyy-zaem-v-rossiyskom-prave
Т.е. раньше инвестора могли "кинуть", вернув ему деньги, а сейчас так не выйдет?
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