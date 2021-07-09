Согласно указу, власти усилят контроль над сделками по слиянию и поглощению и ограничат недобросовестную конкуренцию.

2948 просмотров Слушать

Администрация президента США выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономике. Джо Байден подписал его 9 июля.

Всего в нём содержится около 70 инициатив, которые касаются сельского хозяйства, здравоохранения, банков и технологических компаний. Они, по мнению властей, помогут снизить цены, повысят зарплату работников и будут способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.

Документ также ограничивает использование неконкурентных практик для крупных ИТ-компаний. По данным The New York Times, указ нацелен на такие компании как Google, Facebook, Apple и Amazon.

Согласно указу, необходимо:

Усилить контроль над сделками по слиянию и поглощению — особенно, если речь идёт о доминирующих платформах или покупке возможных конкурентов. Как отмечается в указе, за последние десять лет крупные технологические платформы покупали конкурентов, чтобы устранить угрозу.

Ввести новые правила наблюдения и сбора персональных данных — так как компании собирают слишком много данных пользователей, а бизнес-модели некоторых компаний зависят от сбора информации.

Установить правила, ограничивающие недобросовестную конкуренцию. Согласно документу, у больших платформ есть преимущество — они могут, например, собирать данные маленьких магазинов и использовать для своей выгоды, либо продвигать собственные товары и сервисы.

Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских. Сейчас компании накладывают ограничения на ремонт не в собственных мастерских — это делает ремонт слишком дорогим и ограничивает распространение запчастей.

Также в документе есть меры, направленные на интернет-провайдеров — сейчас, согласно документу, у людей слишком мало выбора между провайдерами, что приводит к завышению цен.