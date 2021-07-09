{"id":4529,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4529&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=abf1b85a7457cef1e33a57d8be96591519abffda011da33805e54ec9419f65ab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Евгения Евсеева

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении монополии ИТ-компаний в стране Статьи редакции

Согласно указу, власти усилят контроль над сделками по слиянию и поглощению и ограничат недобросовестную конкуренцию.

55 55 комментариев
2948 просмотров

Администрация президента США выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономике. Джо Байден подписал его 9 июля.

Всего в нём содержится около 70 инициатив, которые касаются сельского хозяйства, здравоохранения, банков и технологических компаний. Они, по мнению властей, помогут снизить цены, повысят зарплату работников и будут способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.

Документ также ограничивает использование неконкурентных практик для крупных ИТ-компаний. По данным The New York Times, указ нацелен на такие компании как Google, Facebook, Apple и Amazon.

Согласно указу, необходимо:

  • Усилить контроль над сделками по слиянию и поглощению — особенно, если речь идёт о доминирующих платформах или покупке возможных конкурентов. Как отмечается в указе, за последние десять лет крупные технологические платформы покупали конкурентов, чтобы устранить угрозу.
  • Ввести новые правила наблюдения и сбора персональных данных — так как компании собирают слишком много данных пользователей, а бизнес-модели некоторых компаний зависят от сбора информации.
  • Установить правила, ограничивающие недобросовестную конкуренцию. Согласно документу, у больших платформ есть преимущество — они могут, например, собирать данные маленьких магазинов и использовать для своей выгоды, либо продвигать собственные товары и сервисы.
  • Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских. Сейчас компании накладывают ограничения на ремонт не в собственных мастерских — это делает ремонт слишком дорогим и ограничивает распространение запчастей.

Также в документе есть меры, направленные на интернет-провайдеров — сейчас, согласно документу, у людей слишком мало выбора между провайдерами, что приводит к завышению цен.

Указ восстанавливает правило «сетевого нейтралитета» — оно запрещает блокировать контент, замедлять его или вынуждать клиентов платить больше за увеличение скорости. Правила принял президент Барак Обама и отменил президент Дональд Трамп.

#новость #сша #ит

55 55 комментариев
28
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442"], "comments": 55, "likes": 28, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 268253, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Jul 2021 20:51:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Zenkov

11

Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских

Просто будут изготовлять устройства непригодные для ремонта.

Ответить

Anatoly Ivanov

Ivan
11

есть конкурентные сферы, особенно техника для с/х хозяйства в США, которая просит блин подписку на ремонт! Производители тракторов там совсем охерели в край 

Ответить

Агнец невинный

Anatoly
11

а если полезешь ремонтировать сам ещё и засудят тебя

Ответить

Jay Green

Агнец
4

именно, потому что при продаже ты подписываешь не договор купли продажи техники, а договор аренды этой самой техники...

Ответить

Леонид Блохин

Anatoly
0

Тоже посмотрели репортаж Vice? :))

Ответить

Вл В

Ivan
1

Но тут и издержки на гарантийные замены вырастут.

Ответить

Artem Zabrodskii

Ivan
1

А сейчас разве не так?

Ответить

xxx xxx

Ivan
0

И как с гарантией, всю выкидывать будут?

Ответить

Канищев Максим

Ivan
0

Издадут еще какой либо закон, как сейчас сделали в европе, что крупная бытовая техника должна ремонтироваться в течении 10 лет.

Ответить

L A

3

А теперь представьте если бы новость была
"Президент России  подписал указ об ограничении монополии ИТ-компаний в стране" какой бы ор стоял и на VC и везде.

Ответить

Пермский велосипед

L
14

Радостный 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

L
3

Он такого никогда не подпишет, все хозяева монополий - его друзья

Ответить

Igor Sergeevich

–3

А как же свободный саморегулирующийся рыночек, честная конкуренция и прочие неолиберальные экономические ценности ?

Ответить

Gregory Agapov

Igor
14

Так эти законы и призваны помочь конкуренции и свободному рынку. Я могу хотеть купить трактор у одной фирмы а ремонтировать его в другом месте где качество лучше и цена меньше. А производитель мне это запрещает почему-то. Так что здесь по законам все ок для конкуренции и открытого рынка.

Ответить

Рейтгейт

Gregory
–10

В каком месте производитель вам запрещает это? Чистейшая манипуляция поборников антимонопольного законодательства. Производитель - не государство, он физически не может вам запретить сторонний ремонт у других лиц.

По-моему свободный рынок на то и свободный, что самостоятельно регулирует различные силы и интересы, без вмешательства государства.

Ответить

Gregory Agapov

Рейтгейт
6

Легко. Большая часть техники и прочего в коммерции идёт в лизинг. При покупки подписки на ремонт у производителя условия одни, при не покупки - другие. В любом случае идёт навязывание ненужных услуг. При этом в договорах может быть пункт, что при покупке на хороших условиях с обслуживанием у производителя и не соблюдение этих условий, будет пересмотр лизинга и платежей в большую сторону вплоть до суда могут.

При появлении подобного закона такие схемы не прокатят.

Так же часто в лизинге после х-годов использования техники можно вернуть ее за почти 80% стоимости. И взять другую. Сейчас производитель может сослаться на то, что обслуживалось не у них и снизить выкупную цену резко. С новым законом это уже не может быть основанием, придётся искать другие причины.

Ответить

Рейтгейт

Gregory
–5

И в чем проблема? Производитель выпускает собственную продукцию с собственным обслуживанием на своих условиях. Почему вы считаете, что можно подчинять производителей абстрактным хотелкам посторонних людей? Вам никто не мешает выбрать другого производителя или не пользоваться продукцией. И почему вы считаете, что это якобы поможет "конкуренции", а не станет еще одним якорем для входа на рынок новых компаний и закрепит положение нынешних игроков?

Ответить

Gregory Agapov

Рейтгейт
5

Никто не мешает производителю продолжать предлагать свои услуги. Если они конкурентноспособны. В этом и все дело. Когда производитель выпускает топ продукт на рынке он уже немного становится монополистом потому что большинство пойдёт покупать у него так как топ. Но при этом он запрещает обслуживать свою продукцию где-либо еще. А это в свою очередь убивает рынок фирм специализирующихся на ремонте/доводке и прочих вещах. Иногда из подобных фирм набравшись опыта могут вырастать новые производители с ещё более хорошей продукцией. И отсюда вырастает аж два кейса. Исчезают конкуренция в плане ремонта техники и производители расслабляются, перестают оказывать услуги на должном уровне или вообще посылают вас говоря что это не ремонтопригодно и давайте мы вам новый комбайн продадим лучше. И второй вероятная потеря развития подобного бизнеса во что-то более крупное со временем и соответственно потеря рабочих мест.

Ответить

Рейтгейт

Gregory
–3

Если они конкурентноспособны.

Они конкурентноспособны по факту продажи собственного товара/услуги.

Когда производитель выпускает топ продукт на рынке он уже немного становится монополистом потому что большинство пойдёт покупать у него так как топ.

Нет, это ложь. Вы определение монополии знаете? Монопольное положение - это безальтернативное положение. Если у компании на рынке доля меньше 100 процентов и ни одна из них не связана с государством - это уже не монополия. Это компания которая доминирует на рынке, при этом у потребителя уже есть альтернатива.

А это в свою очередь убивает рынок фирм специализирующихся на ремонте/доводке и прочих вещах.

Как можно убить то, что кормится с факта существования компаний, которые производят эту технику. Нет никакой проблемы в том, что производитель выставляет свои условия по факту обслуживания и гарантии. Это его продукт и он решает. Это нормально.

Исчезают конкуренция в плане ремонта техники и производители расслабляются, перестают оказывать услуги на должном уровне или вообще посылают вас говоря что это не ремонтопригодно и давайте мы вам новый комбайн продадим лучше.

И поэтому мы введем вам пачку новых регуляций, которые с потолка буду устанавливать, что является монополией, а что нет. А кто будет вводить эти регуляции по борьбе с монополиями? Самая крупная монополия - государство. Вам вообще ничего не ёкает, то что компании могут коррумпировать чиновников?) То что компании могут лоббировать собственные ограничения, чтобы выдавливать малый бизнес с их помощью?) Я напомню, что в Америке легализована коррупция в виде лоббизма.

Ответить

Gre Li

Рейтгейт
0

  Вы определение монополии знаете? Монопольное положение - это безальтернативное положение. Если у компании на рынке доля меньше 100 процентов и ни одна из них не связана с государством - это уже не монополия.

Отсебятину несёте. Монополия — это именно доминирующее положение. Свыше 50% рынка. И с государственной монополией не путайте, это здесь вообще не причём.

 Нет никакой проблемы в том, что производитель выставляет свои условия по факту обслуживания и гарантии. Это его продукт и он решает. Это нормально.

Проблемы есть как минимум с законом о защите прав потребителей. Который именно затем и существует, чтобы уровнять права людей в спорах с корпоративными машинами. К сожалению, действие закона распространяется не на всё.

 Самая крупная монополия - государство.

Вы что-ли основы социологии и политологии поизучайте. Роль государства в частности именно в том, чтобы уравновешивать права разных субъектов. Несёте чистую отсебятину. То, что вы не видите проблемы, говорит лишь о вашем невежестве.

Ответить

Рейтгейт

Gre
0

Отсебятину несёте. Монополия — это именно доминирующее положение. Свыше 50% рынка. И с государственной монополией не путайте, это здесь вообще не причём.

Нет, это вы используете манипуляцию, потому что никаких "свыше 50% рынка" не существует, просто по факту того, что каждый антимонопольный орган в разных странах мира берет эту цифру по своему усмотрению и с потолка. Вот только объективная реальность такова, что когда у тебя на рынке больше 1 компании - это уже не монопольное положение. Потому что это абсурд. Который, кстати говоря, очень любят продвигать мейнстримные экономисты.

Проблемы есть как минимум с законом о защите прав потребителей. Который именно затем и существует, чтобы уровнять права людей в спорах с корпоративными машинами. К сожалению, действие закона распространяется не на всё

Это на словах он существует, чтобы уравнивать права. На деле он создает привилегии одной из сторон договора.

Вы что-ли основы социологии и политологии поизучайте. Роль государства в частности именно в том, чтобы уравновешивать права разных субъектов. Несёте чистую отсебятину. То, что вы не видите проблемы, говорит лишь о вашем невежестве.

Ну и как там, науравнивали права в 20 веке, может в постсоветском пространстве 21 века науравнивали? Или в Африке, в Средней Азии, в Южной Америке? =)

С каких пор несогласие с этатисткими постулатами равнозначно невежству

Ответить

Igor Sergeevich

Рейтгейт
4

Без вмешательства государства «свободный» рынок в принципе невозможен. Это как марафонские соревнования школьников - не могут 3еклассники уделать старшеклассников ну никак, те крупнее старше и опытнее, с фирмами на рынке тоже самое. Государство даёт фору молодняку, ограничивая крупняк, давая ему набраться опыта и сил, чтобы в последствии они могли «честно» конкурировать. США , на минуточку, самое протекционистское государство в мире и истории, это известно каждому, кто не изучал. И при этом родина неолиберальной науки, насаживаемой развивающимся странам, о вреде вмешательства государства в экономику

Ответить

Andrey Andreev

Igor
2

Строго говоря, Всемирный Банк с МВФ во всех своих методичках всегда делают упор на необходимость усиления антимонопольной политики.

Ответить

Igor Sergeevich

Andrey
0

Скорее на ослабление, дерегуляция, одно из условий при выдаче международных займов, но при этом требуют ужесточения патентных соглашений, оправдывая это якобы защитой конкуренции, что на самом деле приводит к обратному эффекту

Ответить

Рейтгейт

Igor
0

Без вмешательства государства «свободный» рынок в принципе невозможен.

По-моему, когда государство вмешивается в определенный сектор рынка, то этот рынок уже по факту перестает быть свободным.

Государство даёт фору молодняку, ограничивая крупняк, давая ему набраться опыта и сил, чтобы в последствии они могли «честно» конкурировать.

Наивное представление. Государство ломает добровольные отношения между игроками рынка по факту своего вмешательства, потому что оно не подчиняется ни спросу, ни предложению. В отличии от рынка, который моментально начинает избавляться от игроков, в том числе и самых крупных, если они начинают неэффективно вести себя. В каких-то сферах, конечно, требуется промежуток времени, для того, чтобы новые игроки отъели долю рынка крупного игрока.
Но свободный рынок самостоятельно регулируется и ему не нужен никакой класс чиновников, которые под предлогом "общественного блага" лоббируют собственные интересы, в том числе и законы. А когда государство начинает ограничивать крупняк, начинают проигрывать потребители, потому что издержки санкций кладутся именно на них через реализацию продукции. И самое главное, было бы за что. За факт своей доли?

США, на минуточку, самое протекционистское государство в мире и истории, это известно каждому, кто не изучал.

Да, а еще в Америке 19-20 века не существовало всей тонны современных регуляций и социального перераспределения средств. Именно поэтому, даже в периодах протекционистской политики, эта страна может существовать уверенно.
Но, как писал еще Бастиа в своей книге "Что видно и чего не видно" – за мизерными благами, которое дает нам государство, мы не видим руины, которые получаем в результате этих государственных благ. Потому что протекционистская политика всегда ударяет по потребителям, в том числе по самым бедным.

Ответить

Igor Sergeevich

Рейтгейт
0

С чего бы это вдруг протекционистская политика ударяет по самым малообеспеченным слоям населения? Вот пример - государство вводит повышенные пошлины на импортные покрышки (раскрученные известные), уже запустив внутри себя производство аналогичных, в том числе на продажу за бугор, дабы аккумулировать иностранную валюту для приобретения новых мощностей и патентов за рубежом для расширения и роста производства, дав тем самым новые рабочие места с достойной оплатой. Это кстати опыт Южной Кореи, КНР , США , Британии и прочих

Ответить

Вл В

Рейтгейт
1

Ну, например, для диагностики используется свой проприетарный протокол и диагностических железок ни у кого нет.

Ответить

Леонид Блохин

Igor
2

А у неолибералов на это один ответ «самдурак». Это же догматики. У них если не формат, только агрессия в ответ. ;)

Ответить

Yarro S

Igor
0

Вопрос в пустоту?

Ответить

Igor Sergeevich

Yarro
1

Риторически-ироничный вопрос. Чисто проверить сколь сильно аудитория понимает в экономической теории.

Ответить

Alex

Igor
0

Чисто статистически нисколько, ровно как и ты

Ответить

Yarro S

Igor
0

Непонятно, причём тут Байден 

Ответить

Комментарий удален

Ахтаев Шамиль

Igor
0

Это всё при должном и прозрачном регулировании со стороны государства, какое мы наблюдаем с введением данного указа.

Ответить

S V

2

Короче, агент Джо начал выполнять порученное ему в Женеве задание. Ограничит возможности крупнейших it корпораций для более успешного внедрения Ольгинской it дивизии в тыл противника. 

Ответить

Maxim Roslyakov

S
1

Так тонко, что аж толсто

Ответить

S V

Maxim
2

Я не смог понять в какую сторону диван разворачивать. Не нужно таких не определённых новостей, пожалуйста. 

Ответить

Tema Krukovets

1

«Администрация президента выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономики. Джо Байден подпишет его 9 июля.»

Экономике

Ответить

Комментарий удален

Путачок

1

Вспоминается Chevrolet, который не выдает каталог запчастей на купленный автомобиль. Запчасть купить можешь, но без каталога хрен найдешь.

Ответить

Almas Zhaxybayev

–11

Ахаха! Сами привели леваков к власти, а те из кидают такими вот законами))).

Ну, пожинайте плоды своих действий, чё)

Ответить

Andrey Andreev

Almas
0

А есть инфа, как к этому закону относятся республиканцы? Просто мне кажется, они его тоже поддерживают.

Ответить

Кирилл Качалов

0

Вот все в Эмираты и Сингапур переедут

Ответить

Yarro S

Кирилл
1

А продавать кому они там будут? Рынку из пары миллионов человек?

Ответить

Леонид Блохин

Кирилл
0

Вы про себя и свою семью сейчас? :))

Ответить

Костянтин Черних

0

" сейчас, согласно документу, у людей слишком мало между провайдерами, что приводит к завышению цен."

ЧООООООО?

Ответить

Пермский велосипед

Костянтин
0

Не могу сказать точно, но возможно в Штатах это действительно так? 

Ответить

John Doe

Пермский
1

Нет, не так.  

Ответить

Gregory Agapov

Костянтин
0

Выбора видимо)

Ответить

Hoken PWNZ

0

Эти хуйцы выпустили закон, запрещающий нарушать закон!

Ответить

Пермский велосипед

0

Ну движение в верном направлении кмк

Ответить

Md Forid Hossin

0

https://www.ici-sancy.fr/advert/livestream-livestream-all-blacks-vs-fiji-live-stream/
https://www.ici-sancy.fr/advert/livestream-free-all-blacks-vs-fiji-live-live-stream-online-watch-on-tv-channel/

Ответить

MD Maruf Hossain

0

https://www.ici-sancy.fr/advert/rugbylivestreamfree-all-blacks-vs-fiji-live-steinlager-series-2021-live-streaming/

##Rugby]#LIVESTREAM~fREE//:All Blacks vs Fiji…
##Rugby]#LIVESTREAM~fREE//:All Blacks vs Fiji live Steinlager Series 2021 Live Streaming
www.ici-sancy.fr
Ответить

Pramod Kumar Anand

0

https://www.beauvaissubaquatique.fr/advert/l-i-v-e-s-t-r-e-a-m-all-blacks-v-fiji-live-stream-how-to-watch-rugby-free-2021/

[L I V E S T R E A M^]** All Blacks v Fiji live…
[L I V E S T R E A M^]** All Blacks v Fiji live stream: How to watch Rugby Free 2021
www.beauvaissubaquatique.fr
Ответить

Андрей Браиловский

0

Поздновато спохватились

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

John Doe

0

Только вот надо понимать, что вот это не закон, а просто указ. Который на половину "будущие цели"(написать закон), а на половину будет успешно заблокирован в судах или же саботирован на местах(как это было с некоторыми указами Трампа). Джо надо показать активность, вот такие бумажки и выпускаются. 

P.s. Почитал в оригинале - ну вода-водой. Просто список "хотелок". "Сделайте мне так, что бы было лучше" без какой либо конкретики.

Ответить

fatiha aquino

0

CLICK HERE FREE DOWNLOAD NOW

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 55 комментариев
Яндекс.Маркет
4 модели работы на маркетплейсе за 10 минут

В последнее время вы наверняка слышали про бурный рост маркетплейсов и Яндекс.Маркета или даже принимали участие в обсуждениях. Мы решили сделать серию статей, которые помогут разобраться, как устроен маркетплейс. Прочитайте до конца — вы больше не перепутаете FBS с DBS и точно определитесь, какая модель работы на Маркете подойдет для вашего…

4 модели работы — это готовые «пакеты услуг» Маркета по работе с заказом, от минимального до полного. Можно поручить маркетплейсу всю работу и максимально снять с себя операционную нагрузку. А можно только получать заказы от Маркета и обрабатывать их своими силами.

11 11 комментариев
4
Право
Евгения Евсеева
Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении монополии ИТ-компаний в стране Статьи редакции

Согласно указу, власти усилят контроль над сделками по слиянию и поглощению и ограничат недобросовестную конкуренцию.

55 55 комментариев
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
DTF
«Безмятежность», победа в «Косынке» и возвращение Скрепыша — Microsoft представила «ностальгические» фоны для Teams Статьи редакции

Есть и графический редактор Paint.

36 36 комментариев
40
Битрикс24
Обновление в официальной интеграции Instagram и «Битрикс24»

Теперь воспользоваться интеграцией могут аккаунты Instagram с 1000 подписчиков.

0 Обсудить
1
Личный опыт
Виктория Степанова
«Думал, буду с кальяном встречать гостей»: какие уроки вынес предприниматель, который без опыта в общепите купил кафе Статьи редакции

Нарушил закон, поссорился с друзьями и чуть не лишился основного бизнеса.

Ресторан «Чайхана №1», который купил Валерий Пеньков
42 42 комментария
29
Трибуна
Alex Fedorov
BookKicker — бот, который будет «пинать» вашу книгу до полного прочтения

Всем привет! Расскажу вам про yet another Telegram-бота для чтения книг.

BookKicker Александр Федоров
28 28 комментариев
26
Карьера
Евгения Евсеева
Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям на фоне критики Статьи редакции

В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

55 55 комментариев
19
Skillbox
«Дистанционное обучение — это не учёба!»: как дистанционка подсветила главную проблему традиционной школы

Онлайн-обучение развивается в России почти 10 лет. Но школы игнорировали цифровые технологии, пока в прошлом году пандемия не столкнула их лбами.

3 3 комментария
2
Офлайн
Nazigul Jusupova
Китайские фермеры начали зарабатывать миллионы юаней на прямых эфирах в местном аналоге TikTok Статьи редакции

Они стали популярны, так как городские жители ностальгируют по природе и не доверяют продуктам в магазине.

«Брат Гранат» Цзинь Говэй во время эфира Лян Тайпин (Liang Taiping)
23 23 комментария
20
Медиа
DTF
«Майор Гром» в день международного релиза на Netflix занял первое место среди фильмов по всему миру Статьи редакции

Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Bubble Studio
200 200 комментариев
97
Rambler&Co
Исследование Rambler&Co: 69% опрошенных россиян лично сталкивались с интернет-мошенничеством

Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.

0 Обсудить
0
Больше статей
null