Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении монополии ИТ-компаний в стране Статьи редакции
Согласно указу, власти усилят контроль над сделками по слиянию и поглощению и ограничат недобросовестную конкуренцию.
Администрация президента США выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономике. Джо Байден подписал его 9 июля.
Всего в нём содержится около 70 инициатив, которые касаются сельского хозяйства, здравоохранения, банков и технологических компаний. Они, по мнению властей, помогут снизить цены, повысят зарплату работников и будут способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.
Документ также ограничивает использование неконкурентных практик для крупных ИТ-компаний. По данным The New York Times, указ нацелен на такие компании как Google, Facebook, Apple и Amazon.
Согласно указу, необходимо:
- Усилить контроль над сделками по слиянию и поглощению — особенно, если речь идёт о доминирующих платформах или покупке возможных конкурентов. Как отмечается в указе, за последние десять лет крупные технологические платформы покупали конкурентов, чтобы устранить угрозу.
- Ввести новые правила наблюдения и сбора персональных данных — так как компании собирают слишком много данных пользователей, а бизнес-модели некоторых компаний зависят от сбора информации.
- Установить правила, ограничивающие недобросовестную конкуренцию. Согласно документу, у больших платформ есть преимущество — они могут, например, собирать данные маленьких магазинов и использовать для своей выгоды, либо продвигать собственные товары и сервисы.
- Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских. Сейчас компании накладывают ограничения на ремонт не в собственных мастерских — это делает ремонт слишком дорогим и ограничивает распространение запчастей.
Также в документе есть меры, направленные на интернет-провайдеров — сейчас, согласно документу, у людей слишком мало выбора между провайдерами, что приводит к завышению цен.
Указ восстанавливает правило «сетевого нейтралитета» — оно запрещает блокировать контент, замедлять его или вынуждать клиентов платить больше за увеличение скорости. Правила принял президент Барак Обама и отменил президент Дональд Трамп.
Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских
Просто будут изготовлять устройства непригодные для ремонта.
есть конкурентные сферы, особенно техника для с/х хозяйства в США, которая просит блин подписку на ремонт! Производители тракторов там совсем охерели в край
а если полезешь ремонтировать сам ещё и засудят тебя
Издадут еще какой либо закон, как сейчас сделали в европе, что крупная бытовая техника должна ремонтироваться в течении 10 лет.
А теперь представьте если бы новость была
"Президент России подписал указ об ограничении монополии ИТ-компаний в стране" какой бы ор стоял и на VC и везде.
Он такого никогда не подпишет, все хозяева монополий - его друзья
А как же свободный саморегулирующийся рыночек, честная конкуренция и прочие неолиберальные экономические ценности ?
Так эти законы и призваны помочь конкуренции и свободному рынку. Я могу хотеть купить трактор у одной фирмы а ремонтировать его в другом месте где качество лучше и цена меньше. А производитель мне это запрещает почему-то. Так что здесь по законам все ок для конкуренции и открытого рынка.
В каком месте производитель вам запрещает это? Чистейшая манипуляция поборников антимонопольного законодательства. Производитель - не государство, он физически не может вам запретить сторонний ремонт у других лиц.
По-моему свободный рынок на то и свободный, что самостоятельно регулирует различные силы и интересы, без вмешательства государства.
Легко. Большая часть техники и прочего в коммерции идёт в лизинг. При покупки подписки на ремонт у производителя условия одни, при не покупки - другие. В любом случае идёт навязывание ненужных услуг. При этом в договорах может быть пункт, что при покупке на хороших условиях с обслуживанием у производителя и не соблюдение этих условий, будет пересмотр лизинга и платежей в большую сторону вплоть до суда могут.
При появлении подобного закона такие схемы не прокатят.
Так же часто в лизинге после х-годов использования техники можно вернуть ее за почти 80% стоимости. И взять другую. Сейчас производитель может сослаться на то, что обслуживалось не у них и снизить выкупную цену резко. С новым законом это уже не может быть основанием, придётся искать другие причины.
И в чем проблема? Производитель выпускает собственную продукцию с собственным обслуживанием на своих условиях. Почему вы считаете, что можно подчинять производителей абстрактным хотелкам посторонних людей? Вам никто не мешает выбрать другого производителя или не пользоваться продукцией. И почему вы считаете, что это якобы поможет "конкуренции", а не станет еще одним якорем для входа на рынок новых компаний и закрепит положение нынешних игроков?
Никто не мешает производителю продолжать предлагать свои услуги. Если они конкурентноспособны. В этом и все дело. Когда производитель выпускает топ продукт на рынке он уже немного становится монополистом потому что большинство пойдёт покупать у него так как топ. Но при этом он запрещает обслуживать свою продукцию где-либо еще. А это в свою очередь убивает рынок фирм специализирующихся на ремонте/доводке и прочих вещах. Иногда из подобных фирм набравшись опыта могут вырастать новые производители с ещё более хорошей продукцией. И отсюда вырастает аж два кейса. Исчезают конкуренция в плане ремонта техники и производители расслабляются, перестают оказывать услуги на должном уровне или вообще посылают вас говоря что это не ремонтопригодно и давайте мы вам новый комбайн продадим лучше. И второй вероятная потеря развития подобного бизнеса во что-то более крупное со временем и соответственно потеря рабочих мест.
Если они конкурентноспособны.
Они конкурентноспособны по факту продажи собственного товара/услуги.
Когда производитель выпускает топ продукт на рынке он уже немного становится монополистом потому что большинство пойдёт покупать у него так как топ.
Нет, это ложь. Вы определение монополии знаете? Монопольное положение - это безальтернативное положение. Если у компании на рынке доля меньше 100 процентов и ни одна из них не связана с государством - это уже не монополия. Это компания которая доминирует на рынке, при этом у потребителя уже есть альтернатива.
А это в свою очередь убивает рынок фирм специализирующихся на ремонте/доводке и прочих вещах.
Как можно убить то, что кормится с факта существования компаний, которые производят эту технику. Нет никакой проблемы в том, что производитель выставляет свои условия по факту обслуживания и гарантии. Это его продукт и он решает. Это нормально.
Исчезают конкуренция в плане ремонта техники и производители расслабляются, перестают оказывать услуги на должном уровне или вообще посылают вас говоря что это не ремонтопригодно и давайте мы вам новый комбайн продадим лучше.
И поэтому мы введем вам пачку новых регуляций, которые с потолка буду устанавливать, что является монополией, а что нет. А кто будет вводить эти регуляции по борьбе с монополиями? Самая крупная монополия - государство. Вам вообще ничего не ёкает, то что компании могут коррумпировать чиновников?) То что компании могут лоббировать собственные ограничения, чтобы выдавливать малый бизнес с их помощью?) Я напомню, что в Америке легализована коррупция в виде лоббизма.
Вы определение монополии знаете? Монопольное положение - это безальтернативное положение. Если у компании на рынке доля меньше 100 процентов и ни одна из них не связана с государством - это уже не монополия.
Отсебятину несёте. Монополия — это именно доминирующее положение. Свыше 50% рынка. И с государственной монополией не путайте, это здесь вообще не причём.
Нет никакой проблемы в том, что производитель выставляет свои условия по факту обслуживания и гарантии. Это его продукт и он решает. Это нормально.
Проблемы есть как минимум с законом о защите прав потребителей. Который именно затем и существует, чтобы уровнять права людей в спорах с корпоративными машинами. К сожалению, действие закона распространяется не на всё.
Самая крупная монополия - государство.
Вы что-ли основы социологии и политологии поизучайте. Роль государства в частности именно в том, чтобы уравновешивать права разных субъектов. Несёте чистую отсебятину. То, что вы не видите проблемы, говорит лишь о вашем невежестве.
Отсебятину несёте. Монополия — это именно доминирующее положение. Свыше 50% рынка. И с государственной монополией не путайте, это здесь вообще не причём.
Нет, это вы используете манипуляцию, потому что никаких "свыше 50% рынка" не существует, просто по факту того, что каждый антимонопольный орган в разных странах мира берет эту цифру по своему усмотрению и с потолка. Вот только объективная реальность такова, что когда у тебя на рынке больше 1 компании - это уже не монопольное положение. Потому что это абсурд. Который, кстати говоря, очень любят продвигать мейнстримные экономисты.
Проблемы есть как минимум с законом о защите прав потребителей. Который именно затем и существует, чтобы уровнять права людей в спорах с корпоративными машинами. К сожалению, действие закона распространяется не на всё
Это на словах он существует, чтобы уравнивать права. На деле он создает привилегии одной из сторон договора.
Вы что-ли основы социологии и политологии поизучайте. Роль государства в частности именно в том, чтобы уравновешивать права разных субъектов. Несёте чистую отсебятину. То, что вы не видите проблемы, говорит лишь о вашем невежестве.
Ну и как там, науравнивали права в 20 веке, может в постсоветском пространстве 21 века науравнивали? Или в Африке, в Средней Азии, в Южной Америке? =)
С каких пор несогласие с этатисткими постулатами равнозначно невежству
Без вмешательства государства «свободный» рынок в принципе невозможен. Это как марафонские соревнования школьников - не могут 3еклассники уделать старшеклассников ну никак, те крупнее старше и опытнее, с фирмами на рынке тоже самое. Государство даёт фору молодняку, ограничивая крупняк, давая ему набраться опыта и сил, чтобы в последствии они могли «честно» конкурировать. США , на минуточку, самое протекционистское государство в мире и истории, это известно каждому, кто не изучал. И при этом родина неолиберальной науки, насаживаемой развивающимся странам, о вреде вмешательства государства в экономику
Строго говоря, Всемирный Банк с МВФ во всех своих методичках всегда делают упор на необходимость усиления антимонопольной политики.
Скорее на ослабление, дерегуляция, одно из условий при выдаче международных займов, но при этом требуют ужесточения патентных соглашений, оправдывая это якобы защитой конкуренции, что на самом деле приводит к обратному эффекту
Без вмешательства государства «свободный» рынок в принципе невозможен.
По-моему, когда государство вмешивается в определенный сектор рынка, то этот рынок уже по факту перестает быть свободным.
Государство даёт фору молодняку, ограничивая крупняк, давая ему набраться опыта и сил, чтобы в последствии они могли «честно» конкурировать.
Наивное представление. Государство ломает добровольные отношения между игроками рынка по факту своего вмешательства, потому что оно не подчиняется ни спросу, ни предложению. В отличии от рынка, который моментально начинает избавляться от игроков, в том числе и самых крупных, если они начинают неэффективно вести себя. В каких-то сферах, конечно, требуется промежуток времени, для того, чтобы новые игроки отъели долю рынка крупного игрока.
Но свободный рынок самостоятельно регулируется и ему не нужен никакой класс чиновников, которые под предлогом "общественного блага" лоббируют собственные интересы, в том числе и законы. А когда государство начинает ограничивать крупняк, начинают проигрывать потребители, потому что издержки санкций кладутся именно на них через реализацию продукции. И самое главное, было бы за что. За факт своей доли?
США, на минуточку, самое протекционистское государство в мире и истории, это известно каждому, кто не изучал.
Да, а еще в Америке 19-20 века не существовало всей тонны современных регуляций и социального перераспределения средств. Именно поэтому, даже в периодах протекционистской политики, эта страна может существовать уверенно.
Но, как писал еще Бастиа в своей книге "Что видно и чего не видно" – за мизерными благами, которое дает нам государство, мы не видим руины, которые получаем в результате этих государственных благ. Потому что протекционистская политика всегда ударяет по потребителям, в том числе по самым бедным.
С чего бы это вдруг протекционистская политика ударяет по самым малообеспеченным слоям населения? Вот пример - государство вводит повышенные пошлины на импортные покрышки (раскрученные известные), уже запустив внутри себя производство аналогичных, в том числе на продажу за бугор, дабы аккумулировать иностранную валюту для приобретения новых мощностей и патентов за рубежом для расширения и роста производства, дав тем самым новые рабочие места с достойной оплатой. Это кстати опыт Южной Кореи, КНР , США , Британии и прочих
А у неолибералов на это один ответ «самдурак». Это же догматики. У них если не формат, только агрессия в ответ. ;)
Это всё при должном и прозрачном регулировании со стороны государства, какое мы наблюдаем с введением данного указа.
Короче, агент Джо начал выполнять порученное ему в Женеве задание. Ограничит возможности крупнейших it корпораций для более успешного внедрения Ольгинской it дивизии в тыл противника.
Так тонко, что аж толсто
«Администрация президента выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономики. Джо Байден подпишет его 9 июля.»
Экономике
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Вспоминается Chevrolet, который не выдает каталог запчастей на купленный автомобиль. Запчасть купить можешь, но без каталога хрен найдешь.
Ахаха! Сами привели леваков к власти, а те из кидают такими вот законами))).
Ну, пожинайте плоды своих действий, чё)
А есть инфа, как к этому закону относятся республиканцы? Просто мне кажется, они его тоже поддерживают.
Вот все в Эмираты и Сингапур переедут
" сейчас, согласно документу, у людей слишком мало между провайдерами, что приводит к завышению цен."
ЧООООООО?
Пермский велосипед
Не могу сказать точно, но возможно в Штатах это действительно так?
https://www.beauvaissubaquatique.fr/advert/l-i-v-e-s-t-r-e-a-m-all-blacks-v-fiji-live-stream-how-to-watch-rugby-free-2021/
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Только вот надо понимать, что вот это не закон, а просто указ. Который на половину "будущие цели"(написать закон), а на половину будет успешно заблокирован в судах или же саботирован на местах(как это было с некоторыми указами Трампа). Джо надо показать активность, вот такие бумажки и выпускаются.
P.s. Почитал в оригинале - ну вода-водой. Просто список "хотелок". "Сделайте мне так, что бы было лучше" без какой либо конкретики.
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