Пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent Статьи редакции
Проблемы с доступом появились на фоне блокировки шести VPN-сервисов.
- Ростелеком запретил скачивание торрентов на всех ПО, пишут участники форума Open Net. BitTorrent позволяют клиентам находить друг друга без использования трекера.
- Под обсуждением сообщения о блокировке VPN-сервисов некоторые пользователи пожаловались на снижение скорости интернета во время скачивания, а по сведениям других, блокировка коснулась только Уральского региона. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в Ростелеком.
- 3 сентября Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN за создание условий для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее.
- 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. После этого Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своём браузере на территории России.
Вот и подходит к концу эра свободного интернета) Иногда даже не верится, что когда то это была страна свободы, полностью принадлежавшая пользователям, а на Ютубе было полно порно.
А смысл блокировать ВПН если остаются антидетект браузеры типа гологин и прочие? Они вообще все параметры изменяют. Или тут как с телегой
Ростелеком днище, и в добавок дырявое. По интернету даже пару гайдов гуляет, как безлимитный интернет за бесплатно получить. Технические специалисты у них на уровне. Про кривой личный кабинет уж молчу
Пускай "пыжатся" в РКН, - нам не впервой смотреть на их "потуги", - интеллекта не хватит, заблокировать "ВСЕ"...
https://cpr.uky.edu/sites/default/files/webform/marketing-requests/video-ic1.html
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