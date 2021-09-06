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Право
Nazigul Jusupova

Пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent Статьи редакции

Проблемы с доступом появились на фоне блокировки шести VPN-сервисов.

  • Ростелеком запретил скачивание торрентов на всех ПО, пишут участники форума Open Net. BitTorrent позволяют клиентам находить друг друга без использования трекера.
  • Под обсуждением сообщения о блокировке VPN-сервисов некоторые пользователи пожаловались на снижение скорости интернета во время скачивания, а по сведениям других, блокировка коснулась только Уральского региона. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в Ростелеком.
  • 3 сентября Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN за создание условий для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее.
  • 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. После этого Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своём браузере на территории России.

#новости #торренты

1144 просмотров
8 8 комментариев
6
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Pink Pinkus

3

Вот и подходит к концу эра свободного интернета) Иногда даже не верится, что когда то это была страна свободы, полностью принадлежавшая пользователям, а на Ютубе было полно порно.

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Артем Лысенков

1

А смысл блокировать ВПН если остаются антидетект браузеры типа гологин и прочие? Они вообще все параметры изменяют. Или тут как с телегой

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Max A. Glukhov

Артем
1

«Они думают, что они заблокировали vpn»

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Александр Комаров

1

Ростелеком днище, и в добавок дырявое. По интернету даже пару гайдов гуляет, как безлимитный интернет за бесплатно получить. Технические специалисты у них на уровне. Про кривой личный кабинет уж молчу

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Andrei Myagkov

1

Если приходит фашизм, уходит свобода.

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Александр Борродач

0

Платили за VPN? Теперь будем платить еще и за сидбоксы.

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Алексей Кук

0

Пускай "пыжатся" в РКН, - нам не впервой смотреть на их "потуги", - интеллекта не хватит, заблокировать "ВСЕ"...

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Nazigul Jusupova
Пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent Статьи редакции

Проблемы с доступом появились на фоне блокировки шести VPN-сервисов.

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