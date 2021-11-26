И предустанавливать программы для чтения электронных книг.

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Правительство 26 ноября рассмотрит проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и готовящийся документ.

Согласно проекту, производителей обяжут:

Показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы, а не устанавливать её по умолчанию.

Получать от пользователя отказ от отечественных приложений «в явном виде».



Включить в перечень предустановленного ПО программы для чтения электронных книг.



Внедрить возможность удалить предустановленные программы.

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Представитель индустрии отметил, что неясно, что конкретно значит формулировка «в явном виде». Изменения потребуют серьёзных технических доработок устройств, считает Антон Гуськов, член Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Samsung, Apple, Sony и другие.

Проект должен вступить в силу 1 марта 2022 года. По мнению Гуськова, ввести доработки к этому сроку «нереально». «Индустрия говорит, что в лучшем случае это можно будет реализовать к сентябрю следующего года», – считает он.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».

В августе член комитета Госдумы по информполитике попросил главу Минфицры проверить исполнение закона компанией Apple. По версии Антона Горелкина, пользователи iPhone могли пропустить экран выбора российских приложений, а после попытки установки возникала ошибка. Также по умолчанию в смартфоны производитель установил поисковик Google — без варианта выбора российского аналога.