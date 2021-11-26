Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8545,"title":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0439\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u0440\u0435\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=8545&url=https:\/\/vc.ru\/special\/isource&placeBit=1&hash=2b5b7b247ca83e67628673cba216c312801b86af12a116e7df5c8ab9fae04e8c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
TJ

Производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений — РБК Статьи редакции

И предустанавливать программы для чтения электронных книг.

26 26 комментариев
1687 просмотров

Правительство 26 ноября рассмотрит проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и готовящийся документ.

Согласно проекту, производителей обяжут:

  • Показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы, а не устанавливать её по умолчанию.
  • Получать от пользователя отказ от отечественных приложений «в явном виде».
  • Включить в перечень предустановленного ПО программы для чтения электронных книг.
  • Внедрить возможность удалить предустановленные программы.

Представитель индустрии отметил, что неясно, что конкретно значит формулировка «в явном виде». Изменения потребуют серьёзных технических доработок устройств, считает Антон Гуськов, член Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Samsung, Apple, Sony и другие.

Проект должен вступить в силу 1 марта 2022 года. По мнению Гуськова, ввести доработки к этому сроку «нереально». «Индустрия говорит, что в лучшем случае это можно будет реализовать к сентябрю следующего года», – считает он.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».

В августе член комитета Госдумы по информполитике попросил главу Минфицры проверить исполнение закона компанией Apple. По версии Антона Горелкина, пользователи iPhone могли пропустить экран выбора российских приложений, а после попытки установки возникала ошибка. Также по умолчанию в смартфоны производитель установил поисковик Google — без варианта выбора российского аналога.

В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

#новости #технологии

26 26 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Andrey Kulakov

С указанием номера паспорта и написанием объяснительной товарищу майору, почему ты не хочешь общаться через ICQ и грузить фотографии в Одноглазники

Ответить
24
Alex Suv

Да. Возможно ещё придётся оплатить пошлину в госуслугах и явиться на разъяснительную беседу к участковому по месту жительства.

Ответить
10
Alex Shevchenko

И то, если ещё одобрят....))

Ответить
1
Vasiliy coconut

Кровью написать ? Или мамой клянусь не нужно ?

Ответить
13
Артем Акулов

Если без QR кода невозможно будет отказаться от установки отечественного ПО, то 99,99% граждан вакцинируются и мы победим корону)))

Ответить
9
Маркетологов к стенке

Я вас умоляю)
Для Сяоми, скачиваем с плей маркета программу Redmi System manager (No Root) и останавливаем или удаляем все что угодно ред.

Удалить или отключить предустановленные…
Пост пикабушника itblondi в сообществе Android
pikabu.ru
Ответить
0
Маркетологов к стенке

А это шоб, яндекс не выпендривался с продвижением этой мутотени с обязательными предустановками

Убрать рекламу в Навигаторе, YouTube, Интернете…
Подведем итоги уходящего года, по всем новинкам индустрии блокировки рекламы. В последние месяцы…
vc.ru
Ответить
0
Евгений Симутин

Имитация бурной деятельности

Ответить
2
Sergey Khohlachev

Явный отказ в категорической форме.

Ответить
0
Андрей Николаев

Ща надо будет от руки писать заявление по форме у нотариуса, отправлять почтой рф в двух экземплярах))) Идиотизм) А потом еще ругают андроид, который можно прошить в случае чего и класть большой хуй на все эти недозаконы.

Ответить
2
Митя Мурасов

Можно сразу заранее написать?

Ответить
1
Олег Павлов

Товарищ майор: удаляй при мне

Ответить
1
Artem Kapnist

Маразм и Россия - это одно слово.

Ответить
0
Анатолий Щербина

А за явную установку отечественного ПО будут давать медаль "Гаджетный Герой России"?

Ответить
0
Sergey Khohlachev

Медали и ордена РФ обесценились — раздают в Кремле пачками.

Ответить
0
Alex Shevchenko

Гаджеты, герой России😄

Ответить
0
Андрей Николаев

В последнее время все так ужесточают, что видимо скоро будет как в советских анекдотах. По любому поводу будут давать выбор: или делаешь "правильно" или расстрел. Почему бы не оставить все как есть, кому нужен этот гавнояндекс или хреномейл - они поставят сами. Только видимо они нах никому не нужны)

Ответить
0
Ivan

Нормальный софт люди скачают сами, а даже купят!!!
Может не заставлять, а просто сделать что-то нужное?

Ответить
0
Велосипед

Явный отказ достигается только ректально, как стало известно недавно

Ответить
0
Макс Усов

Правильно писать - сотрудники сбера и Яндекса 26 ноября рассмотрят проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства.
Яндекс жаждут своих способов начала 00 годов.

Ответить
0
Андрей Иванов

Так всё же логично как всегда. Отказался от установки отечественного ПО? Значит есть что скрывать. Значит экстремист.

Ответить
0
Anthony Alexandroff

Свой отказ необходимо будет зарегистрировать через Госуслуги

Ответить
0
Aleksandr Umnov

Сделать окно выбора и 2 кнопки:
- да, установить
- ОК

Ответить
0
Владимир Шестаков

"Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО"
Удивительно!)) Нашим ПО и так никто не доверяет, а шутки про следящих фсбшников уже не такие уж и шутки

Ответить
0
Сергей Багрецов

Везде принудительно и бесплатно, и для нашей пользы 😁
Сначала советский человек развлекался с крысами, а затем стал сам 😁😁😁

Ответить
0
Max B

Внедрить возможность удалить предустановленные программы

Если это требование будет касаться не только российских, а абсолютно всех предустановленных приложений, в том числе эппло-микрософто-гугло-фацебучного шлака, то я буду приветствовать такое постановление!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Торговля
Таня Боброва
Основатель «Вкусвилла»: эксперимент с магазинами в Амстердаме пока неудачный, супермаркет — устаревший формат Статьи редакции

Андрей Кривенко рассказал в интервью РБК про планы на развитие магазинов, как удаётся удерживать равновесие в команде и почему продажи вина для ритейлера пока неактуальны.

92 92 комментария
23
Otus
Из науки в IT: как создать свой стартап и стать преподавателем

Как перейти в IT из другой сферы? Как разработать курс, которому нет аналогов? Как студенту получить максимум пользы от занятий? Рассказывает преподаватель OTUS Сергей Окатов, руководитель курсов «Kotlin Backend Developer» и «Kotlin Developer. Basic».

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
davetoxa
Нас продолжают обманывать сервисы онлайн-образования на «Чёрную пятницу» в 2021?

В 2020 я сделал обзор Чёрной пятницы в популярных EdTech проектах: Skillbox, GeekBrains, Нетология, HTML Academy, SkillFactory, Hexlet, Я.Практикум.
Мне стало интересно, как изменилась стоимость курсов и профессий за год, а также какие скидки дают нам образовательные онлайн-сервисы в 2021 году.

Версия 25 ноября
122 122 комментария
92
Приёмная
Александра Хозей
«Альфа-банк» включает в ипотечную страховку условия, которые делают ее недействительной

Кому будет полезна эта статья: Статья заинтересует того, у кого ипотека. Но в особенности, проблема касается тех, чей возраст от 51 года, так что может быть полезна вам, если вы достигли этого возраста или помогаете старшим родственникам, как случилось со мной.

10 10 комментариев
13
Авито
Авито возглавила три рейтинга App Annie
0
Tele2
Что Tele2 предлагает клиентам в «черную пятницу»

На главной распродаже года клиентов компании ждут сразу несколько интересных предложений: скидки на смартфоны, пакеты SMS и безлимитный трафик на YouTube, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор.

0 Обсудить
1
Циан
Хочу кухню как у подруги: зачем в Циан сделали поиск квартир по фото

Рассказывает Юлия Зыкова, руководитель команды «Аудитория» в Циан.

1 1 комментарий
3
Право
TJ
Производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений — РБК Статьи редакции

И предустанавливать программы для чтения электронных книг.

26 26 комментариев
12
Крипто
Alexandra Kopelyan
«Зачем работать, если можно играть»: почему люди бросают карьеру и учёбу ради NFT-игр Статьи редакции

Бывшие банкиры, недоучившиеся медики и фитнес-тренеры пробуют заработать на блокчейн-игре Axie Infinity — продавая персонажей и побеждая в сражениях. Как устроена её экономика и почему она стала популярной, объясняет Bloomberg.

Персонажи онлайн-игры Axie Infinity Bloomberg
15 15 комментариев
16
Финансы
ITSOFT
Если мошенники украли деньги с банковской карты — не спешите в полицию

Мне давно надоели эти банки, но инфо-пространство постоянно забито историями, как мошенники в очередной раз украли деньги, причём даже без социальной инженерии.

44 44 комментария
54
КОРУС Консалтинг
Завод по производству идей. Как работают акселераторы, зачем они нужны стартапам и куда идти с идеей прямо сейчас

По данным Startup Genome, 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Возможных причин «смерти» много: недостаточно протестированная гипотеза, неподтвержденная юнит-экономика, неверная стратегия или просто неудача в подходе к продажам.

0 Обсудить
3
Больше статей
null