Производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений — РБК Статьи редакции
И предустанавливать программы для чтения электронных книг.
Правительство 26 ноября рассмотрит проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и готовящийся документ.
Согласно проекту, производителей обяжут:
- Показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы, а не устанавливать её по умолчанию.
- Получать от пользователя отказ от отечественных приложений «в явном виде».
- Включить в перечень предустановленного ПО программы для чтения электронных книг.
- Внедрить возможность удалить предустановленные программы.
Представитель индустрии отметил, что неясно, что конкретно значит формулировка «в явном виде». Изменения потребуют серьёзных технических доработок устройств, считает Антон Гуськов, член Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Samsung, Apple, Sony и другие.
Проект должен вступить в силу 1 марта 2022 года. По мнению Гуськова, ввести доработки к этому сроку «нереально». «Индустрия говорит, что в лучшем случае это можно будет реализовать к сентябрю следующего года», – считает он.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».
В августе член комитета Госдумы по информполитике попросил главу Минфицры проверить исполнение закона компанией Apple. По версии Антона Горелкина, пользователи iPhone могли пропустить экран выбора российских приложений, а после попытки установки возникала ошибка. Также по умолчанию в смартфоны производитель установил поисковик Google — без варианта выбора российского аналога.
В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.
Я вас умоляю)
Для Сяоми, скачиваем с плей маркета программу Redmi System manager (No Root) и останавливаем или удаляем все что угодно ред.
А это шоб, яндекс не выпендривался с продвижением этой мутотени с обязательными предустановками
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И предустанавливать программы для чтения электронных книг.
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