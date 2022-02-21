Право
Евгения Евсеева

СК прекратил уголовное дело против совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — их обвиняли в покушении на убийство Статьи редакции

Бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, который и обвинял их в покушении, арестовали.

  • Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении акционеров Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова, а также руководителя службы безопасности компании Бориса Левина, пишут «Интерфакс» и Forbes.
  • По словам их адвоката Георгия Поспелова, дело прекратили 17 февраля «в связи с отсутствием события инкриминируемых им преступлений». У предпринимателей есть право на реабилитацию.
  • Карчева, Мангутова и Абрамова задержали по делу о покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в октябре 2020 года. Вместе с ними арестовали и Левина. В апреле 2021 первыми из СИЗО освободили Абрамова и Мангутова, в июле отпустили последнего обвиняемого по делу.
  • По словам Симоненко, в 2015 году неизвестные бросили в его дом две бутылки с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить и обошлось без жертв. Адвокат обвиняемых утверждал, что Симоненко сам инсценировал поджог дома, в котором его не было, чтобы привлечь совладельцев к уголовной ответственности и устроить рейдерский захват их бизнеса.
  • Самого Симоненко арестовали по ходатайству следствия, сообщили «Интерфаксу» в Басманном суде. Ему предъявили обвинение в фальсификации доказательств (ч.2 ст. 303 УК), заведомо ложном доносе (ч.3 ст. 306 УК) и даче заведомо ложных показаний (ч.2 ст. 307 УК).
Право
Таня Боброва
Повод для нападения — конфликт с совладельцами: «Ъ» рассказал детали дела Merlion о покушении на топ-менеджера компании Статьи редакции

Вячеслав Симоненко добивался выплаты $4,5 млн, а акционеры не хотели платить, заподозрив бывшего топ-менеджера в хищениях, пишет «Ъ».

#новость #merlion

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