СК прекратил уголовное дело против совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — их обвиняли в покушении на убийство Статьи редакции
Бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, который и обвинял их в покушении, арестовали.
- Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении акционеров Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова, а также руководителя службы безопасности компании Бориса Левина, пишут «Интерфакс» и Forbes.
- По словам их адвоката Георгия Поспелова, дело прекратили 17 февраля «в связи с отсутствием события инкриминируемых им преступлений». У предпринимателей есть право на реабилитацию.
- Карчева, Мангутова и Абрамова задержали по делу о покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в октябре 2020 года. Вместе с ними арестовали и Левина. В апреле 2021 первыми из СИЗО освободили Абрамова и Мангутова, в июле отпустили последнего обвиняемого по делу.
- По словам Симоненко, в 2015 году неизвестные бросили в его дом две бутылки с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить и обошлось без жертв. Адвокат обвиняемых утверждал, что Симоненко сам инсценировал поджог дома, в котором его не было, чтобы привлечь совладельцев к уголовной ответственности и устроить рейдерский захват их бизнеса.
- Самого Симоненко арестовали по ходатайству следствия, сообщили «Интерфаксу» в Басманном суде. Ему предъявили обвинение в фальсификации доказательств (ч.2 ст. 303 УК), заведомо ложном доносе (ч.3 ст. 306 УК) и даче заведомо ложных показаний (ч.2 ст. 307 УК).
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.
"Юлмарт" и "Оптовые ряды" возвращаются?
Привет, как обычно, с главными новостями недели из мира IT подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Сегодня мы расскажем про две замечательные игры для нового поколения консолей, обсудим законопроект ЕС о едином порте USB-C во всех устройствах, протестируем ленту Актуальное в VK и поговорим про грядущую выставку…
Компания второй год подряд попадает в рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter
Полностью удалённая работа, поддельные профили в LinkedIn и харизматичный основатель — в пандемию этого достаточно, чтобы нанять на работу людей.
На нём Путин пообещал принять решение о возможном признании независимости ЛНР и ДНР.
Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.
Обычные средства почти на 90% состоят из воды — а покупатели и производители переплачивают за её доставку и упаковку. Blueland пытается это исправить, сделав упор на экологичность.
Не так давно, чтобы выявить определённые нарушения на видеозаписях с камер наблюдения, приходилось часами их просматривать. Позже появились программные средства, нейронные сети, способные обрабатывать сотни часов видео и предоставлять заинтересованным лицам уже готовую аналитику.
С 1 по 15 марта 2022 года пройдет крупнейший международный кейс-чемпионат в сфере социального предпринимательства при поддержке ООН — Hult Prize HSE. Каждый год участникам предлагается создать идею компании, которая изменит мир, и доказать судьям, что именно их проект заслуживает $1,000,000.