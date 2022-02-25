ЕС планирует ввести санкции против Путина и Лаврова — FT и Reuters Статьи редакции
Ограничения будут предусматривать заморозку активов, но не запрет на полёты, говорят источники.
- ЕС готовит третий пакет санкций против России из-за военной операции в Украине, пишут Reuters со ссылкой на один источник и Financial Times со ссылкой на трёх. Также об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.
- Ограничения будут предусматривать заморозку активов Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. FT уточняет, что при этом им не запретят путешествовать. О каких активах идёт речь, не уточняется. Согласно декларациям Путина и Лаврова за 2021 год, у них нет задекларированного имущества за пределами России, пишет Forbes.
- Такие меры прорабатываются в рамках пакета санкций, который ЕС должен утвердить 25 февраля, пишет FT. Он также будет включать ограничения против российских банков и промышленности.
- 22 февраля ЕС ввёл санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц. В их числе — глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИДа Мария Захарова, главред телеканала RT Маргарита Симоньян и другие. Санкции коснулись ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», банка «Россия» и «Агентства интернет-исследований».
- Также ЕС планирует расширить санкции — они коснутся энергетической и транспортной сфер, финансового сектора и визовой политики, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
У них вообще нет активов на их счетах, всё на подставных лицах. Ебанные клоуны в этом ЕС.
Для этого работал Навальный 🙂
Я бы не недооценивал. Санкции надолго. Ясно же, что Путин не отступит. Значит, это на десятилетия.
Но это реально бесполезная и странная санкция. Активов на Путина там точно нет. У него есть для этого всякие подставные лица. А так показуха какая-то получается.
Никто ничего Россие сделать не может, все это пшик в небо. Все действия будут сосредоточены только против людей, граждан страны. Только лишь для того, чтобы поднять волну негодования. Это же очевидно. Стратегически это хороший вариант с учётом невозможности наказать принимающих решение напрямую.
Согласно декларациям Путина и Лаврова за 2021 год, у них нет задекларированного имущества за пределами России, пишет Forbes.
Ну то есть ни о чём, пальчиком погрозили
Декларация у нас, а банковские счета и активы там! Посмотрим…
Полагаю ЕС клонит к номинальным держателям, когда активы записаны на водителях, телохранителях, и тд
Не знаю, как это относится конкретно к этим лицам
●﹏●
Не то, чтобы пригрозили, а "сморозили" хохму, шо капец 🤣
коммент в стиле дзена
На дзен не хожу 🤷♀️
Ну зато они продемонстрировали несокрушимую решительность. Ну типа.
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