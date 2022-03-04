Правительство разработало три варианта для уходящих из России иностранных компаний — остаться, передать долю или уйти Статьи редакции
В третьем варианте власти будут считать это «умышленным банкротством» и вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство разработало три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.
Какие есть варианты
- Компания продолжает полноценную работу в России, обеспечивает в полном объеме поставка сырья, материалов для производственного процесса и выполняет обязательства перед сотрудниками.
- Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров, впоследствии они смогут вернуться на российский рынок. По словам Белоусова, некоторые инвесторы уже воспользовались таким вариантом.
- Компания прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Российские власти расценивают этот вариант как «умышленное банкротство» и будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, чтобы сохранить занятость.
При процедуре ускоренного банкротства бизнес компании реорганизуют, а сотрудникам обязаны сохранить рабочие места.
Гы, национализация, как комуняки делали прям. Вроде ж капитализм у нас был?? Может и флаг России надо вернуть красный, ну или череп с костями...
Александр, это не национализация с точки зрения любого вменяемого "комуняки".
Вот ты чёрт.
А это как называется?
https://forbes-ru.turbopages.org/turbo/forbes.ru/s/biznes/451667-ssa-potrebovali-ot-ukrainskogo-biznesmena-prodat-dolu-v-kosmiceskoj-kompanii
Ну ладно, Икею они, допустим, «реорганизуют».
Будет «Икая» табуретки и диваны продавать: опилки есть, всё делается тут же на фабриках.
А попробуйте сохранить производство Мерседес, да или даже хотя бы сраный автосалон, без поставок машин и даже запчастей.
зачем мерседес если россияне не смогут их себе позволить, тут бы автоваз выжил
Специалисты говорят, что без западных запчастей можно только попробовать восстановить Ниву 70-х годов, но только с карбюратором. Но только через 2-3 года.
Есть еще вариант послать тех, кто ставит какие то условия. Просто закрыться, рассчитаться с партнерами и сотрудниками, и сказать Белоусов, Путин, Мишустин давай досвидания, а россиянам сказать как смените власть на адекватную, кто за свои слова отвечает, тогда вернемся.
Это и есть третий вариант. Очень быстро поставят конкурсного управляющего, чтобы он более-менее держал компанию на плаву.
На каком таком плаву? Западные компании тут занимаются либо продажей того, что никто поставлять больше не будет, либо производством из тех компонентов, которые поставлять больше не будут.
Какое у вас ограниченное мышление. Макдональдс, бургеркинг, икея, автопроизводители со своими заводами - всё в РФ производится. Ритейл вроде ашана и леруа торгует нашими товарами.
То, что вы описали не "ещё вариант", а вариант "уйти" из числа озвученных.
Решения вроде три, а выглядит так, сами отдавайте или заберем.
Пересмотрите вариант "остаться" и поймёте, что вы написали чепуху.
Ну посмотрим как они будут отжимать Колу или Мерседес)
Прям видно в каждом слове желание оставить руины без шансов на восстановление.
И мы терпим...
НациАнализация
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