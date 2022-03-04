Право
Евгения Евсеева

Правительство разработало три варианта для уходящих из России иностранных компаний — остаться, передать долю или уйти Статьи редакции

В третьем варианте власти будут считать это «умышленным банкротством» и вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство разработало три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.

Какие есть варианты

  1. Компания продолжает полноценную работу в России, обеспечивает в полном объеме поставка сырья, материалов для производственного процесса и выполняет обязательства перед сотрудниками.
  2. Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров, впоследствии они смогут вернуться на российский рынок. По словам Белоусова, некоторые инвесторы уже воспользовались таким вариантом.
  3. Компания прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Российские власти расценивают этот вариант как «умышленное банкротство» и будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, чтобы сохранить занятость.

При процедуре ускоренного банкротства бизнес компании реорганизуют, а сотрудникам обязаны сохранить рабочие места.

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#новость #днрилнр

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Саша Зубко

Гы, национализация, как комуняки делали прям. Вроде ж капитализм у нас был?? Может и флаг России надо вернуть красный, ну или череп с костями...

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Forgotten Games

Александр, это не национализация с точки зрения любого вменяемого "комуняки".

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2
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Anna Petrova

Вот ты чёрт.
А это как называется?
https://forbes-ru.turbopages.org/turbo/forbes.ru/s/biznes/451667-ssa-potrebovali-ot-ukrainskogo-biznesmena-prodat-dolu-v-kosmiceskoj-kompanii

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0
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From Siberia to London

Ну ладно, Икею они, допустим, «реорганизуют».
Будет «Икая» табуретки и диваны продавать: опилки есть, всё делается тут же на фабриках.
А попробуйте сохранить производство Мерседес, да или даже хотя бы сраный автосалон, без поставок машин и даже запчастей.

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3
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madkliq

зачем мерседес если россияне не смогут их себе позволить, тут бы автоваз выжил

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4
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Новорег здорового человека

Специалисты говорят, что без западных запчастей можно только попробовать восстановить Ниву 70-х годов, но только с карбюратором. Но только через 2-3 года.

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1
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Alex Petrov

Есть еще вариант послать тех, кто ставит какие то условия. Просто закрыться, рассчитаться с партнерами и сотрудниками, и сказать Белоусов, Путин, Мишустин давай досвидания, а россиянам сказать как смените власть на адекватную, кто за свои слова отвечает, тогда вернемся.

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Andrey Gordeev

Это и есть третий вариант. Очень быстро поставят конкурсного управляющего, чтобы он более-менее держал компанию на плаву.

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Masha Kovalyova

На каком таком плаву? Западные компании тут занимаются либо продажей того, что никто поставлять больше не будет, либо производством из тех компонентов, которые поставлять больше не будут.

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Andrey Gordeev

Какое у вас ограниченное мышление. Макдональдс, бургеркинг, икея, автопроизводители со своими заводами - всё в РФ производится. Ритейл вроде ашана и леруа торгует нашими товарами.

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0
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Forgotten Games

То, что вы описали не "ещё вариант", а вариант "уйти" из числа озвученных.

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Сергей Панин

Решения вроде три, а выглядит так, сами отдавайте или заберем.

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Forgotten Games

Пересмотрите вариант "остаться" и поймёте, что вы написали чепуху.

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Сергей Манаков

Ну посмотрим как они будут отжимать Колу или Мерседес)
Прям видно в каждом слове желание оставить руины без шансов на восстановление.
И мы терпим...

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1
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Филин

НациАнализация

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Марк Климов

Список поставщиков услуг для вебмастеров и маркетологов обновляется в этой статье на vc: https://vc.ru/marketing/373724-chernyy-spisok-servisov-blokiruyushchih-uslugi-dlya-polzovateley-iz-rossii

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