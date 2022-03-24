Привет! Я Дима, CEO и сооснователь Carrot quest — сервиса для повышения конверсии на сайте за счет коммуникаций с пользователями.

1,5 года назад мы поняли, что если хотим расти, как крутые зарубежные компании, надо что-то менять. Нам хотелось расти каждый год в 5 раз, а получалось только в 1,5. Было недостаточно работать в том темпе и тем составом, который у нас существовал. Нам нужна была команда роста. И мы попробовали ее запустить. Казалось, что это просто. Но у нас ничего не вышло. Команда просуществовала 2 месяца, протестировала 10 гипотез и распалась.

Мы решили попробовать снова. Со второго раза у нас получилось:

― за 3 недели наладили работу команды;

― в первый месяц протестировали 36 гипотез и увеличили общее количество лидов в 2 раза;

― через 2 месяца команда стала приносить треть всех заявок на демонстрацию сервиса клиентам;

― спустя 5 месяцев команда стала полностью самоходной, тестирует 10−15 гипотез в неделю, стабильно поставляет инсайты в команды продукта, маркетинга и продаж и генерирует 60% лидов.



