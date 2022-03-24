Право
Вирусный алмаз

ФАС возбудила антимонопольное дело против «Пятёрочки» и «Магнита» из-за отсутствия сахара в продаже и выросших цен Статьи редакции

Регулятор обвиняет компании в сговоре и поддержании «ажиотажного спроса» на сахар.

  • Антимонопольное дело возбудили после проверки Воронежского УФАС и региональной прокуратуры — её провели после жалоб на отсутствие сахара и выросшие цены. Ведомства нашли на складах магазинов «значительные запасы сахара».
  • При этом, как отмечает ФАС, с 9 по 21 марта 2022 года сахара не было в продаже в «Пятёрочке» и «Магните» — таким образом, компании «синхронно» не поставляли товар в магазины, поддерживая «ажиотажный спрос».
  • Регулятор подозревает компании в сговоре, если вина подтвердится, обеим грозят оборотные штрафы.

  • На момент написания заметки в X5 Group и «Магните» не ответили vc.ru.

#новость #фас #пятерочка #магнит

2989 просмотров
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Написать комментарий...
الكبير الأخ
Ответить
43
Развернуть ветку
Артист

хахахаха

Ответить
0
Развернуть ветку
Slava Reznor

Очередная пиар-кампания с намерением перевесить ответственность за проблемы на жадных бизнесменов-жуликов

Ответить
32
Развернуть ветку
Radna

Электорат такое хавает, популизм нынче легко запихать в умы граждан РФ, особенно тем людям которые не понимают элементарных механизмов рыночной экономики, последнее про отобрать и национализировать у проклятых олигархов и иностранных компаний так радостно восприняли граждане что аж патриотизм возрос у них.

Ответить
5
Развернуть ветку
Александр Аббасов

Ну, вы бизнес тоже, давайте не делайте святым. Перекрёсток и Пятёрочка один холдинг. Разница в маркетинге и добавленной стоимости. Так отчего дефицит возник, можете пояснить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Kashin

Здесь речь про пятерочку и магнит

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Аббасов

Спасибо, я умею читать) В Перекрёстке просто сахар есть. Поясню … если его нет в Пятерочке, то куда пойдём?

Ответить
1
Развернуть ветку
tadassana

Скоро начнут расстреливать бизнесменов за отсутствие товаров, за то что не предусмотрели санкции, и прочий бред

Ответить
12
Развернуть ветку
Артем Порубаев

Сахар то у нас делается. И запасов навалом. В других магазинах почему-то дефицита нет. От сюда вопрос.

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил Неизвестный
Ответить
9
Развернуть ветку
HavierVilson

Да на самом деле для меня шок. Закончился сахар и уже четыре дня не могу купить. Я конечно понимаю что у бабушек поехала крыша, но блин. Я чай с сахаром привык пить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gre Li

Без сахара вкуснее. Если чай нормальный (как минимум не из пакетиков). И для здоровья полезней.

Ответить
16
Развернуть ветку
Артур Конев

Спасибо, что держишь в курсе

Ответить
9
Развернуть ветку
Gre Li

Хорошего совета никогда не жалко.

Ответить
7
Развернуть ветку
Котик Шшшелдон

Нет, вот любит человек чай с сахаром. Так надо вам влезть со своим мнением. Ну как так, зачем, что это вам даст?

Ответить
6
Развернуть ветку
Gre Li

Я тоже когда-то любил и только с сахаром пил. Потом привык без сахара пить. Сейчас уже с сахаром не воспринимаю. Люблю хороший чай. От того и совет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Артем П.

Так то хоть вкус чая чувствуешь). Со временем, образуется понимание помойного чая)

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Плаксин

С учетом роста цен на хороший чай придется скоро снова сахар добавлять...

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Zotov

как минимум не из пакетиков
Мне аж интересно стало, а в каком чае тогда максимум нормальности? Если сам лично листья собирал?
Ну и вопрос вдогонку: что же делать тем, кто пьет ненормальный чай с сахаром, если нет сахара?

Ответить
1
Развернуть ветку
LuNature

Для зеленного чая пусть и из пакетиков вообще сахар не нужен

Ответить
0
Развернуть ветку
Захаров Антон

Из пакетиков охуенный чай!, попрошу не выражаться!

Ответить
0
Развернуть ветку
Mauris kias

А я вот с сахара на сахарозаменитель слез, а патом и с него слез. Теперь в доме сахара нет и не страдаю, но это конечно пздц когда полки просто пустые.

Ответить
4
Развернуть ветку
Артем П.

Другая сторона медали - закатки. Чай можно и без сахара попить. Но закатки без соли, сахара, сделать невозможно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Надеюсь, уксус пить ещё нашему народу в голову не пришло.

Ответить
0
Развернуть ветку
Котик Шшшелдон

Кому это интересно? Слез - молодец.

Ответить
–6
Развернуть ветку
Александр

Нет, вот любит человек чай без сахара. Так надо вам влезть со своим мнением. Ну как так, зачем, что это вам даст?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Блинов

Вчера зашел в наш местный магазин. Сахар есть. Да, поменьше, но есть. И вобще заметил что в сетевых магазинах проблем с сазаром больше. Вчера купил пчтикиллограиовый мешок.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Юг России полки забиты сахаром цена где то 75-85 за кг. На оптовых базах тоже все есть в мешках.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Зинов

Та же ерунда, в итоге купил сахарозаменитель

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр

Вы живёте там, где нет доставок из магазинов?

Ответить
0
Развернуть ветку
HavierVilson

Да. Я живу там где нет доставок из магазинов, я больше скажу у нас и конкурента Яндекс такси не было, так что закрытие сити я и не замечу. Добро пожаловать в Россию, в мою Россию к сожалению)

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Это в каком городе так тяжко?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Так будет с любым продуктом, на который запретят наценку и заморозят цену.

Ответить
8
Развернуть ветку
Martin Prestone

что говорит РосСахар?

Ответить
5
Развернуть ветку
- -

Говорят Рязанский - самый лучший! Много полезных элементов.

Ответить
7
Развернуть ветку
Ed M

Что-то на бусурманском.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Долгоруков

Кому-то прилетит, по шапке

Ответить
1
Развернуть ветку
Brittany Moore

Вряд ли( Скажут - извините, мы что-то перепутали

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил Похеров

У нас в местном магните как никого не было (я имею ввиду покупателей) без ажиотажного спора, так нет и при ажиотажном. Нет никаких табличек про пачки в одни руки. Островок спокойствия

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Фролов

Та же история- все есть, тишина. Просто пенсионеров на районе не так много живет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

Только что пришел из магазина. В двух 5-ках сахара не было. В ДИКСИ сахар соц. цена 75 руб (категория ТС2). В Перекрестке 99 руб. (категория экстра).

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров
Ответить
10
Развернуть ветку
Дмитрий Блинов

Я прошёлся. И в сетевых магазинах сахара нет, а в несетевых есть. Причем я не скажу что дороже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Медведь

Естественно вы не можете сказать, что дороже. В сетевых сахара то нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Не придумала

Ну что за ***лы, прости господи!...
Пятерка и Магнит подняли цены последними, и вывозить товар в зал стали маленькими партиями, чтобы спекулянты и нервные граждане не вывезли все разом.
Они как раз боролись с ажиотажным спросом, а не стимулировали его.

Истинные спекулянты при этом остались в тени, конечно же. Крайние найдены и будут наказаны за всех.
Поди ж ты те самые, что устраивают карусели и вывозят всю полку, чтобы продать с лотка за +50%, и нажаловались, что маржа схлопнулась.

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий Блинов

Я как ни зайду в магнит, сахара нет, совсем. Зато в других магазинах, несетевых. Сахар есть. Причем не скажу что прям дороже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

А вы что думали отсидимся дома, нас спец операция не затронет, а вот нет, расплачиваться будем все рублем и подорожанием всего и вся ;)

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Ольшевский

ем осетра копченого и пью пивко, а параллельно втыкаю в корпоративную Figma и конечно стыжусь, каюсь ну и все такое. ДБ! )))

Ответить
–6
Развернуть ветку
Мудрая Гиена

А если забанят в Figma?)

Ответить
0
Развернуть ветку
- -

При сравнении гельминтофауны русского осетра с фауной паразитических червей других видов осетровых очевидна близость ее к фауне паразитических червей севрюги.

По нашим данным, в Черном (устье Дуная) и Азовском (Темрюкский залив) морях осетр значительно слабее севрюги инвазирован трематодой Deropristis hispida. При большом проценте заражения этим гельминтом севрюги наблюдалась высокая интенсивность инвазии, доходящая до 1000 экз. в одной рыбе.

Для Каспийского моря видовую общность и количественные отличия в зараженности осетра и севрюги отдельными видами гельминтов отмечали Догель, Быховский (1939), Саидов (1956а, 1963).

Ответить
0
Развернуть ветку
- -

-

Ответить
0
Развернуть ветку
Konstantin Kortava

Довольно странно это слышать, учитывая то, что в «Пятерочке» возле дома всегда и сахар есть (и даже висит объявление «Просьба больше 5кг сахара на человека не брать, уважайте других») и скидки в будни. Интересно на основании чего они такие выводы сделали. 🤔

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров

На основании проверки Воронежского УФАС. Вы из Воронежа или читать не умеете?

Ответить
2
Развернуть ветку
R-Globus

А кто этот ажиотажный спрос создает? Пятерка с Магнитом что ли? Они уже и ценник подняли, чтоб он, блин, БЫЛ. А не, не смущает, сметается все под ноль. А ФАС молодцы, борются в поте лица и не спят практически. Точки торговые этот сраный сахар с этой сраной гречкой только по ночам выкладывают, чтоб эти безумцы не поубивались. Нет, тут психиатрический надзор нужен, с двойной дозой седативного, чтоб в момент криза обезвредить паникера, хотя простите, вы же считаете их дееспособными.

Ответить
2
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Прилетайте утром, я Вас сладким чаем с гречневым вареньем угощу)))

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus
Ответить
0
Развернуть ветку
Sergio Le-Marshe

Тем временем бабки

Ответить
2
Развернуть ветку
Petr0vich71

Кроме того, что спекулянтов развелось на авито, так еще и сети подогревают ажиотажный спрос. Так скоро по 200 будет в магазинах.

Ответить
–6
Развернуть ветку
Дмитрий Блинов

Зашел в магазин, купил сахар. Вобще иза. В сетевых его не наблюдаю. Зато в небольших несетевых магазинах полно. Причем не скажу что сильно дороже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Petr0vich71

О, спекулянты заминусили!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Лимит на проверки штрафы активировали? А 1/2 служб нахлебников мвд рг и тп сократили?

Ответить
1
Развернуть ветку
Igor Elfimov

Сверхдержава

Ответить
1
Развернуть ветку
Мудрая Гиена

Не зря всю свою жизнь чай без сахара пил, получается? Сейчас сэкономил миллионы, да?

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Сюр

Ответить
1
Развернуть ветку
Кристина Александровна

Займитесь бумагой лучше формата а4. Действительно бред по 1500 покупать. Хоть пусть зелёная она будет, но верните цены на бумагу. При всем уважении к взрослым и пожилым людям, есть это у нас закупаться на всякий все же мы дети, внуки, правнуки людей, которые прошли войну. Мне 37 я не побежала закупаться, но поверьте жива бы была моя Бабуля, она была в этой пятерочке тоже. Это у нас в крови закупаться на всякий, в один из таких дней и произошла накладочка в пятерочке и магните, но не повсеместно же это. Точно пятёрочки и магнит в нашем городе поднимали цены последними. Я роста не заметила особого в Казани в этих магазинах, на какие-то товары вообще не было роста. А вот с производителями бумаги действительно стоит поработать и как можно быстрее. ИМХО.

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров

Простите, вы к кому обращаетесь? Здесь кроме комментаторов и редакторов никого нет. Мы не занимаемся поставкой бумаги.

Ответить
0
Развернуть ветку
Serhii Borodai

Действительно бред по 1500 покупать. Хоть пусть зелёная она будет, но верните цены на бумагу
Так уже были новости. Готовят новую эко-бумагу. Которая намного лучше той, что была.

Выглядит вот так. (если что, то она на переднем фоне в левом нижнем углу)

Ответить
0
Развернуть ветку
Большой Брат

Точно знаю, что и бумага а4 есть в магнит косметик, к примеру, но её под угрозой увольнения запретили продавать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Makar Homenko

В OK-е уже примерно с неделю сахара нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Артем П.

Гипермаркет Окей, ФАСу денег занес? Когда Окей, съехал со своей картой лояльности - мол технический сбой. Как оказалось, он просто пользовался забугорным сервисом. И пока народ офигивал, окей стриг бабки. Когда они, могли просто снизить цены без своей беспонтовой карты - но этого никто не сделал.

Пятерочка, магнит, я бы сказал что это социальные магазины. Покупаем птицам крупу - 38 рублей. В окей - 80-90. Весело.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Иванов

Сахара нигде нет, не только в этих сетях, короче очередное показушное дело.

Ответить
0
Развернуть ветку
- -

Сахар. Хахахаха. Цены на масло моторное нормальных производителей видели?
Даже если сахар подорожал на 50 рублей, с 10 кг это 500 рублей убытков. Писец прямо, 10 поездок на автобусе в Москве (грубо говоря).

Ответить
–1
Развернуть ветку
Дмитрий Муравей

Сахар - белая смерть. Не покупал и не буду. Здоровье надо беречь.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Александр Аббасов

Я полагаю, центральный маркетинг мог разрешить этот дефицит, но решили хайпануть по серой схеме. За это и прилетит некоторым.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 74 комментария
Маркетинг
Carrot quest
Как построить growth-команду и ускорить рост компании в 5 раз: пошаговый гайд

Привет! Я Дима, CEO и сооснователь Carrot quest — сервиса для повышения конверсии на сайте за счет коммуникаций с пользователями.

1,5 года назад мы поняли, что если хотим расти, как крутые зарубежные компании, надо что-то менять. Нам хотелось расти каждый год в 5 раз, а получалось только в 1,5. Было недостаточно работать в том темпе и тем составом, который у нас существовал. Нам нужна была команда роста. И мы попробовали ее запустить. Казалось, что это просто. Но у нас ничего не вышло. Команда просуществовала 2 месяца, протестировала 10 гипотез и распалась.

Мы решили попробовать снова. Со второго раза у нас получилось:

― за 3 недели наладили работу команды;

― в первый месяц протестировали 36 гипотез и увеличили общее количество лидов в 2 раза;

― через 2 месяца команда стала приносить треть всех заявок на демонстрацию сервиса клиентам;

― спустя 5 месяцев команда стала полностью самоходной, тестирует 10−15 гипотез в неделю, стабильно поставляет инсайты в команды продукта, маркетинга и продаж и генерирует 60% лидов.


Данные Growth Academy о том, как количество тестируемых гипотез влияет на прирост в ключевой метрике
9
Право
Громадный американец
Герман Греф попал санкции Великобритании и США, а Олегу Тинькову запретили заводить яхты в британские порты Статьи редакции

Под санкции попали также «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

34
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
СберМегаМаркет
Сила отзывов на СберМегаМаркете, или как увеличить продажи за счет UGC

В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.

7
Школа управления Сколково
Александр Ким назначен руководителем Школы управления СКОЛКОВО

Александр Ким назначен руководителем Школы управления СКОЛКОВО и сменит Юрия Левина, который руководил Школой с ноября 2020 года и принял решение продолжить карьеру вне СКОЛКОВО. Такое решение принял Совет директоров Школы СКОЛКОВО 23 марта 2022 года.

1
Устойчивые города: Москва
Дикие звери и птицы начали создавать семейные пары

Как устроен процесс ухаживания у обитателей природных территорий города – читайте в материале.

фото: ДПиООС/Анна Филиппова
13
Право
TJ
Сотрудники Meta* из России боятся вернуться в страну из-за признания компании экстремистской организацией — источники Статьи редакции

По неподтверждённым данным, в офисах Meta* в разных странах работают около 2000 граждан России.

16
TeamMotion
Обращение к подписчикам блога "TeamMotion"

Коллеги, здравствуйте!
Благодарю Вас за то, что Вы стали подписчиками блога моей компании TeamMotion!

Мы живем уже в новой реальности и возврата назад не будет. Ландшафт российского рынка быстро меняется. В свою очередь это вызывает необходимость значимых изменений внутри компании.

0
Миграция
Громадный американец
Российские ИТ-специалисты запустили бота, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции Статьи редакции

Бот бесплатный и работает как Tinder.

78
Сервисы
Вирусный алмаз
Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции

При этом уже привязанные карты пока работают.

36
Qlik
Qlik помог сэкономить деньги налогоплательщиков Казахстана

Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.

7
Еда
Вирусный алмаз
«Мы подвели людей, которые пользовались нашим сервисом»: «Яндекс.Еда» извинилась за «беспрецедентную» утечку данных Статьи редакции

И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.

36
Больше статей
null