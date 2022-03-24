ФАС возбудила антимонопольное дело против «Пятёрочки» и «Магнита» из-за отсутствия сахара в продаже и выросших цен Статьи редакции
Регулятор обвиняет компании в сговоре и поддержании «ажиотажного спроса» на сахар.
- Антимонопольное дело возбудили после проверки Воронежского УФАС и региональной прокуратуры — её провели после жалоб на отсутствие сахара и выросшие цены. Ведомства нашли на складах магазинов «значительные запасы сахара».
- При этом, как отмечает ФАС, с 9 по 21 марта 2022 года сахара не было в продаже в «Пятёрочке» и «Магните» — таким образом, компании «синхронно» не поставляли товар в магазины, поддерживая «ажиотажный спрос».
- Регулятор подозревает компании в сговоре, если вина подтвердится, обеим грозят оборотные штрафы.
На момент написания заметки в X5 Group и «Магните» не ответили vc.ru.
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Ну, вы бизнес тоже, давайте не делайте святым. Перекрёсток и Пятёрочка один холдинг. Разница в маркетинге и добавленной стоимости. Так отчего дефицит возник, можете пояснить?
Здесь речь про пятерочку и магнит
Спасибо, я умею читать) В Перекрёстке просто сахар есть. Поясню … если его нет в Пятерочке, то куда пойдём?
Скоро начнут расстреливать бизнесменов за отсутствие товаров, за то что не предусмотрели санкции, и прочий бред
Сахар то у нас делается. И запасов навалом. В других магазинах почему-то дефицита нет. От сюда вопрос.
Да на самом деле для меня шок. Закончился сахар и уже четыре дня не могу купить. Я конечно понимаю что у бабушек поехала крыша, но блин. Я чай с сахаром привык пить.
Без сахара вкуснее. Если чай нормальный (как минимум не из пакетиков). И для здоровья полезней.
Спасибо, что держишь в курсе
Хорошего совета никогда не жалко.
Нет, вот любит человек чай с сахаром. Так надо вам влезть со своим мнением. Ну как так, зачем, что это вам даст?
Я тоже когда-то любил и только с сахаром пил. Потом привык без сахара пить. Сейчас уже с сахаром не воспринимаю. Люблю хороший чай. От того и совет.
Так то хоть вкус чая чувствуешь). Со временем, образуется понимание помойного чая)
С учетом роста цен на хороший чай придется скоро снова сахар добавлять...
как минимум не из пакетиков
Мне аж интересно стало, а в каком чае тогда максимум нормальности? Если сам лично листья собирал?
Ну и вопрос вдогонку: что же делать тем, кто пьет ненормальный чай с сахаром, если нет сахара?
Для зеленного чая пусть и из пакетиков вообще сахар не нужен
Из пакетиков охуенный чай!, попрошу не выражаться!
А я вот с сахара на сахарозаменитель слез, а патом и с него слез. Теперь в доме сахара нет и не страдаю, но это конечно пздц когда полки просто пустые.
Другая сторона медали - закатки. Чай можно и без сахара попить. Но закатки без соли, сахара, сделать невозможно.
Надеюсь, уксус пить ещё нашему народу в голову не пришло.
Кому это интересно? Слез - молодец.
Нет, вот любит человек чай без сахара. Так надо вам влезть со своим мнением. Ну как так, зачем, что это вам даст?
Вчера зашел в наш местный магазин. Сахар есть. Да, поменьше, но есть. И вобще заметил что в сетевых магазинах проблем с сазаром больше. Вчера купил пчтикиллограиовый мешок.
Юг России полки забиты сахаром цена где то 75-85 за кг. На оптовых базах тоже все есть в мешках.
Та же ерунда, в итоге купил сахарозаменитель
Вы живёте там, где нет доставок из магазинов?
Да. Я живу там где нет доставок из магазинов, я больше скажу у нас и конкурента Яндекс такси не было, так что закрытие сити я и не замечу. Добро пожаловать в Россию, в мою Россию к сожалению)
Это в каком городе так тяжко?
Так будет с любым продуктом, на который запретят наценку и заморозят цену.
что говорит РосСахар?
Говорят Рязанский - самый лучший! Много полезных элементов.
Что-то на бусурманском.
Кому-то прилетит, по шапке
Вряд ли( Скажут - извините, мы что-то перепутали
У нас в местном магните как никого не было (я имею ввиду покупателей) без ажиотажного спора, так нет и при ажиотажном. Нет никаких табличек про пачки в одни руки. Островок спокойствия
Та же история- все есть, тишина. Просто пенсионеров на районе не так много живет.
Только что пришел из магазина. В двух 5-ках сахара не было. В ДИКСИ сахар соц. цена 75 руб (категория ТС2). В Перекрестке 99 руб. (категория экстра).
Я прошёлся. И в сетевых магазинах сахара нет, а в несетевых есть. Причем я не скажу что дороже.
Естественно вы не можете сказать, что дороже. В сетевых сахара то нет.
Ну что за ***лы, прости господи!...
Пятерка и Магнит подняли цены последними, и вывозить товар в зал стали маленькими партиями, чтобы спекулянты и нервные граждане не вывезли все разом.
Они как раз боролись с ажиотажным спросом, а не стимулировали его.
Истинные спекулянты при этом остались в тени, конечно же. Крайние найдены и будут наказаны за всех.
Поди ж ты те самые, что устраивают карусели и вывозят всю полку, чтобы продать с лотка за +50%, и нажаловались, что маржа схлопнулась.
Я как ни зайду в магнит, сахара нет, совсем. Зато в других магазинах, несетевых. Сахар есть. Причем не скажу что прям дороже.
А вы что думали отсидимся дома, нас спец операция не затронет, а вот нет, расплачиваться будем все рублем и подорожанием всего и вся ;)
ем осетра копченого и пью пивко, а параллельно втыкаю в корпоративную Figma и конечно стыжусь, каюсь ну и все такое. ДБ! )))
А если забанят в Figma?)
При сравнении гельминтофауны русского осетра с фауной паразитических червей других видов осетровых очевидна близость ее к фауне паразитических червей севрюги.
По нашим данным, в Черном (устье Дуная) и Азовском (Темрюкский залив) морях осетр значительно слабее севрюги инвазирован трематодой Deropristis hispida. При большом проценте заражения этим гельминтом севрюги наблюдалась высокая интенсивность инвазии, доходящая до 1000 экз. в одной рыбе.
Для Каспийского моря видовую общность и количественные отличия в зараженности осетра и севрюги отдельными видами гельминтов отмечали Догель, Быховский (1939), Саидов (1956а, 1963).
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Довольно странно это слышать, учитывая то, что в «Пятерочке» возле дома всегда и сахар есть (и даже висит объявление «Просьба больше 5кг сахара на человека не брать, уважайте других») и скидки в будни. Интересно на основании чего они такие выводы сделали. 🤔
На основании проверки Воронежского УФАС. Вы из Воронежа или читать не умеете?
А кто этот ажиотажный спрос создает? Пятерка с Магнитом что ли? Они уже и ценник подняли, чтоб он, блин, БЫЛ. А не, не смущает, сметается все под ноль. А ФАС молодцы, борются в поте лица и не спят практически. Точки торговые этот сраный сахар с этой сраной гречкой только по ночам выкладывают, чтоб эти безумцы не поубивались. Нет, тут психиатрический надзор нужен, с двойной дозой седативного, чтоб в момент криза обезвредить паникера, хотя простите, вы же считаете их дееспособными.
Прилетайте утром, я Вас сладким чаем с гречневым вареньем угощу)))
Тем временем бабки
Кроме того, что спекулянтов развелось на авито, так еще и сети подогревают ажиотажный спрос. Так скоро по 200 будет в магазинах.
Зашел в магазин, купил сахар. Вобще иза. В сетевых его не наблюдаю. Зато в небольших несетевых магазинах полно. Причем не скажу что сильно дороже.
О, спекулянты заминусили!
Лимит на проверки штрафы активировали? А 1/2 служб нахлебников мвд рг и тп сократили?
Сверхдержава
Не зря всю свою жизнь чай без сахара пил, получается? Сейчас сэкономил миллионы, да?
Сюр
Займитесь бумагой лучше формата а4. Действительно бред по 1500 покупать. Хоть пусть зелёная она будет, но верните цены на бумагу. При всем уважении к взрослым и пожилым людям, есть это у нас закупаться на всякий все же мы дети, внуки, правнуки людей, которые прошли войну. Мне 37 я не побежала закупаться, но поверьте жива бы была моя Бабуля, она была в этой пятерочке тоже. Это у нас в крови закупаться на всякий, в один из таких дней и произошла накладочка в пятерочке и магните, но не повсеместно же это. Точно пятёрочки и магнит в нашем городе поднимали цены последними. Я роста не заметила особого в Казани в этих магазинах, на какие-то товары вообще не было роста. А вот с производителями бумаги действительно стоит поработать и как можно быстрее. ИМХО.
Простите, вы к кому обращаетесь? Здесь кроме комментаторов и редакторов никого нет. Мы не занимаемся поставкой бумаги.
Действительно бред по 1500 покупать. Хоть пусть зелёная она будет, но верните цены на бумагу
Так уже были новости. Готовят новую эко-бумагу. Которая намного лучше той, что была.
Выглядит вот так. (если что, то она на переднем фоне в левом нижнем углу)
Точно знаю, что и бумага а4 есть в магнит косметик, к примеру, но её под угрозой увольнения запретили продавать.
В OK-е уже примерно с неделю сахара нет.
Гипермаркет Окей, ФАСу денег занес? Когда Окей, съехал со своей картой лояльности - мол технический сбой. Как оказалось, он просто пользовался забугорным сервисом. И пока народ офигивал, окей стриг бабки. Когда они, могли просто снизить цены без своей беспонтовой карты - но этого никто не сделал.
Пятерочка, магнит, я бы сказал что это социальные магазины. Покупаем птицам крупу - 38 рублей. В окей - 80-90. Весело.
Сахара нигде нет, не только в этих сетях, короче очередное показушное дело.
Сахар. Хахахаха. Цены на масло моторное нормальных производителей видели?
Даже если сахар подорожал на 50 рублей, с 10 кг это 500 рублей убытков. Писец прямо, 10 поездок на автобусе в Москве (грубо говоря).
Сахар - белая смерть. Не покупал и не буду. Здоровье надо беречь.
Я полагаю, центральный маркетинг мог разрешить этот дефицит, но решили хайпануть по серой схеме. За это и прилетит некоторым.