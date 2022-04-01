Минюст включил в список СМИ-иноагентов основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и ещё семь человек Статьи редакции
В том числе Евгения Понасенкова.
Минюст внёс в список ещё восемь человек. Кроме Осетинской, в нём корреспондентка «Дождя» Мария Борзунова, главред The Bell Ирина Малкова, писатель и шоумен Евгений Понасенков, корреспондентка «Медиазоны» Алла Константинова. «Дождь» и «Медиазона» признаны иноагентами.
Также в списке Голубева Анна, Мурадов Мурад и Воробьёв Виктор.
По какой причине в реестр попал Понасенков, неизвестно.
Пёс гуляет без поводка, видит белку и мчится за ней. Вы два часа ищете своего любимца, и находите у подъезда, замёрзшего и продрогшего. Что делать? Или вы возвращаетесь домой и перед вами такая картина: упаковки с бытовой химией раскиданы и разгрызены, а щенок выглядит плохо. Как быть?
Привет! Я – Илья, продакт в онлайн-образовании. В этом году запустил сервис по поиску сооснователей, о нем подробнее в конце статьи. Мне стало интересно: «а так ли нужен сооснователь, чтобы сделать юникорн-стартап?». В статье делюсь 3 исследованиями за ту и другую сторону, привожу аргументы от соло-основателей и кофаундеров.
Компания опубликовала заявление после того, как перевезла разработчиков из Москвы в Амстердам.
Да, да, мы собрали все в одном месте. Четвертый антикризисный гайд GenerationS включает в себя свод мероприятий, программ, грантовых конкурсов и международных платформ, способствующих поддержке российских стартапов как на национальном, так зарубежном рынках.
Его книги завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь персонажей две плавучие платформы для SpaceX, Марк Цукерберг хвалил автора за убедительное изображение общества, а Джефф Безос пытался экранизировать первый роман.
«Что, хотел уехать, не попрощавшись?».
Онлайн-реклама ждёт падения на 50%, доля ТВ в общих тратах может вырасти, а в «наружке» станет больше экранов вместо билбордов, потому что краска подорожала.
Маэстро негодуэт
Маэстро показал, что он не дешевка
P.S А Осетинскую не понял за что.
За неудобную правду о массовом отъезде мозгов, видимо.
За фамилию
Елизавета Осетинская — одна из лучших журналистов нашей страны по экономическом темам, какой шок
знаю про нее только, что живет в Риге и выпускает The Bell. Расскажите, почему она лучшая?
по-моему, все предсказуемо
За видео про релокацию наверное
Тогда и Варламов с Лядовым отъедут
Первая мысль именно об этом была.
Переиграл и уничтожил
И вас с 1 апреля
Это не шутка, загляните на сайт минюста.
Минюст-жалкие дешевки!
Месть маэстро будет страшна!
Вот это поворооооот. А Пивоварова когда? Запарил уже пессимист иноагенсткий.
Так он в Грузию свалил вроде.
АХАХАХАХ ЧТО... ОНИ ЖЕ НАЗЫВАЛИ ЭТО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ, ЧТО НЕ ТАК...
Они делали это без должного уважения
Хуясе разворот....
Может дело в пиндосском названии? Что за The Bell? Вот назвались бы "Колокол", вопрос меньше было бы думаю!
Правды?) Колокол - первая революционная тиражка, выпускавшаяся Герценом.
Так что они б до сюда могли и не выстоять)
Антироссийской пропагандой она занималась в отличие от остальных более тонкой.
Почти все гости -это эмигранты и везде посыл-пора валить.
Есть причины, которые не будут явными ни для кого.
Маэстро не он, а она же
.
Кто не лижит - сам дурашка !
Блин, как это безопасно прочитать?
Какой-то маленький список для отправки в лагеря. Всего 127 пунктов за пять лет.
Там не только физ.лица, но и целые СМИ, типа Медузы и Дождя.