Право
Всевозможный череп

Минюст включил в список СМИ-иноагентов основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и ещё семь человек Статьи редакции

В том числе Евгения Понасенкова.

Минюст внёс в список ещё восемь человек. Кроме Осетинской, в нём корреспондентка «Дождя» Мария Борзунова, главред The Bell Ирина Малкова, писатель и шоумен Евгений Понасенков, корреспондентка «Медиазоны» Алла Константинова. «Дождь» и «Медиазона» признаны иноагентами.

Также в списке Голубева Анна, Мурадов Мурад и Воробьёв Виктор.

По какой причине в реестр попал Понасенков, неизвестно.

#новость

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69 комментариев
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Удивительный браслет

Маэстро негодуэт

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Allestor Krei

Маэстро показал, что он не дешевка

P.S А Осетинскую не понял за что.

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Военный холод

За неудобную правду о массовом отъезде мозгов, видимо.

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7 комментариев
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Автопилот

За фамилию

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2 комментария
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Кирилл Половинкин

Елизавета Осетинская — одна из лучших журналистов нашей страны по экономическом темам, какой шок

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Не придумала

знаю про нее только, что живет в Риге и выпускает The Bell. Расскажите, почему она лучшая?

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17 комментариев
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Андрей Рядькин

по-моему, все предсказуемо

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Средний Илья

За видео про релокацию наверное

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Allestor Krei

Тогда и Варламов с Лядовым отъедут

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2 комментария
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Военный холод

Первая мысль именно об этом была.

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Абьюз и Система

Переиграл и уничтожил

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Atara Inc

И вас с 1 апреля

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The Chimney Sweep

Это не шутка, загляните на сайт минюста.

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1 комментарий
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Васисуалий Лоханкин

Минюст-жалкие дешевки!
Месть маэстро будет страшна!

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Knyaz

Вот это поворооооот. А Пивоварова когда? Запарил уже пессимист иноагенсткий.

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Цкуро Бесцветный

Так он в Грузию свалил вроде.

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3 комментария
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MyrtleGirl

АХАХАХАХ ЧТО... ОНИ ЖЕ НАЗЫВАЛИ ЭТО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ, ЧТО НЕ ТАК...

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Dmitriy Lobanov

Они делали это без должного уважения

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1 комментарий
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Максим Горький

Хуясе разворот....

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Сергей Я

Может дело в пиндосском названии? Что за The Bell? Вот назвались бы "Колокол", вопрос меньше было бы думаю!

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Evil Pechenka
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1 комментарий
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Юности вольная птица

Правды?) Колокол - первая революционная тиражка, выпускавшаяся Герценом.
Так что они б до сюда могли и не выстоять)

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4 комментария
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Иван Саблин

Антироссийской пропагандой она занималась в отличие от остальных более тонкой.
Почти все гости -это эмигранты и везде посыл-пора валить.

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Макс Окна Казань

Есть причины, которые не будут явными ни для кого.

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прядь вереск

Маэстро не он, а она же

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qwerty

.

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Сергей Леопольдович

Кто не лижит - сам дурашка !

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Юности вольная птица

Блин, как это безопасно прочитать?

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qwerty

Какой-то маленький список для отправки в лагеря. Всего 127 пунктов за пять лет.

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Цкуро Бесцветный

Там не только физ.лица, но и целые СМИ, типа Медузы и Дождя.

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1 комментарий
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Источник: Reuters
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