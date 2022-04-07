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Право
Изящный химик

Роскомнадзор запретил рекламировать Google и его сервисы в России Статьи редакции

А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона».

5068 просмотров

Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Меры включают:

  • Информирование поисковыми системами пользователей о нарушении компанией российских законов. То есть в поиске «Яндекса» и других компанию будут маркировать как «нарушителя закона Российской Федерации».
  • Запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

По мнению ведомства, YouTube стал одной из ключевых площадок, которые распространяют «фейки» о «спецоперации» на Украине. Также Роскомнадзор обнаружил более 60 инцидентов, связанных с «дискриминацией контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей».

В «Яндексе» сообщили, что пока не получали официального решение с требованием применять какие-либо меры в отношении сервисов Google.

Что означает запрет на рекламу

Согласно закону «О рекламе», реклама — это информация, направленная на неопределённый круг лиц, которая призвана формировать и поддерживать интерес к объекту рекламы.

При этом ФАС разъясняла, что информацию относят к рекламе на основе её главных признаков: например, у неё должен быть рекламодатель и тот, кто эту рекламу распространяет. Некоммерческие рекламные объявления под закон не попадают — например, просьба подписаться на YouTube-канал.

В Роскомнадзоре на вопрос об ограничениях vc.ru предложили обратиться к ФАС. Редакция отправила ведомству запрос.

#новость #google

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111 комментариев
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Громадный ключ

Ставь лайк, если когда все закончится, хочешь, чтобы все работники роскомнадзора заплатили по счетам. Например вернули все до копейки, что заработали в данном ведомстве. Или даже *10 за нанесенный ущерб.

П.с. (Если что их и ботов пригожинских можно будет найти по дизам этого коммента)

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evilnw

Понятное дело, что будет депутинизация.

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5 комментариев
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Kirill Kulagin

Как будто они что-то решают сами...)

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15 комментариев
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Rax034

Чувак, вшатаю тебе минус только из принципа, потому что терпеть не могу такие комменты "ставь мне лайк, если согласен с очевидной вещью". Можешь называть меня ботом и делать скрины профиля, если туповат.

Кстати, ставьте мне лайки все, кто хочет чтобы все войны закончились. Кто не согласен и ставит минус - тот Гитлер. Кто не ставит ничего, тот Vladislav Stan.

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4 комментария
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Dark Smash

Так и будет, и не только роскомпозор за всё заплатит

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Дмитрий Блинов

"Когда все закончится" а вы оптимист

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5 комментариев
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Alexandr

Да, редкие уебки.

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Максим

Хотеть тут могут все, что угодно. Но по факту никто ни за что ответственности не понесет. В самом страшном (точнее положительном) случае кого-нибудь снимут с должности.

А так скорее всего представят к государственной награде, а былые недоработки в подвиг превратят, и вскоре забудут.

Это исполнители тупые, винтики, снизу до верху. Им плевать на все.

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Дмитрий Филиппов

Хитро, выдать какой-нибудь громкий лозунг и призыв к действию (лайки). Не маркетолог случаем?

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Anton Kozlov

Отличная идея, ведь это работники роскомнадзора виноваты в происходящем. Может пусть еще квартиры отпишут в пользу соседнего государства или сразу в урановые рудники их пожизненно?

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- -
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Максим Абдрахманов

Походу наш великий геостратег хочет, чтобы мы как и он отказались от технологий и всю инфу получали из папочек. Вот только и тут облом - оказывается у нас даже бумагу без зарубежного сырья произвести не могут. Ну что ж видимо скоро перейдём на бересту и вот тогда-то наконец ЗАЖИВЁМ!!!

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MaSha

Это Вы зажиточно гульнули. Вернёмся к лопухам

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Брегман Илья

Маркировать как нарушителя закона, что за кринж, они просто добиваются того, чтобы гугл дошёл до точки, ниже которой не может ронять достоинство и сам ушёл. А потом орать, вот ведь они таке плохие кинули Россиюшку

https://www.youtube.com/watch?v=xbUoeWMzO7U&list=LL&index=7

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redsoxwalker

Себя запретите

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Evil Pechenka

«Пусть жопу себе маркируют»

© Надежда Толоконникова

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Andrey Dmitriev

Ну то есть очень хочется пальчиком погрозить за то, что гугл в последнее время на требования РФ положил с прибором, но запрещать чот пока ссыкотно.

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Alexander Bobylev

Ага. Они и так выключили всю рекламу и монетизацию на территории РФ. А Youtube... что ж, полноценную цензуру Google пока вводить не обязан. Иначе можно вообще всё начать запрещать.

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Alex Shokhin

Когда кончатся иностранные компании - РКН перейдёт на буквы, как в старом меме про него. Тогда это был сюрреалистичный подкол. Кто ж знал, что спустя годы станет реальностью.

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AntropFedorov

так в Европе вроде как уже букву Z запрещают. Так что наши, к сожалению, тоже могут пример с них взять

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Evil Pechenka

А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона»
 Я правильно понимаю: в Google-поиске Google должен маркировать сам себя, как «нарушителя закона Российской Федерации»?

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Denis Zotov

Именно так. И ни в коем случае не включать свою рекламу в свою же поисковую выдачу. А не то ай-ай-ай!

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Сергей Кузнецов

А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона»
То есть теперь надо говорить:
"тебя в гугле, нарушителе законов РФ, забанили?"
"иди погугли в нарушителе законов РФ!"

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Никита Кашонков

Не, это уже как реклама звучит

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Никита Кашонков

а может Гугл запретит Роскомнадзор как-нибудь?)

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Revenant
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Игорь Мазаев

"Нарушитель законов Российской Федерации" — с таким законами это звучит гордо

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Андрей Мельник

Я извиняюсь, но какое наказание за это предусмотрено. Потому как РКН своим запретом сам очень сильно Гугл рекламирует.

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Петр Анохин

Чувак, ты просто гений. А ещё после блокировки инсты теперь каждая домохозяйка умеет пользоваться vpn и обходить любые блокировки)

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Igor.Drobin

То есть в поиске «Яндекса» и других компанию будут маркировать как «нарушителя закона Российской Федерации».
 гугл должен сам себя маркировать как нарушителя

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Артем Акулов

Рекламировать Google запрещено, но рекламироваться через Google не запрещено, включая размещение рекламы через Google Adsense.

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Техноголик

А как его оплачивать? Если гуглплей невозможно обычн способом оплатить. Не спроста же гугл отключил рекламу в ютубе. Потому как цепочка оплаты нарушена

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8 комментариев
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Таир Бакиев

На самом деле - хорошая новость. Значит пока тот же ютюб блокировать не будут.

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Сергей Я

Етить, читаю комменты и сначала подумал, что нечаянно на TJ зашёл, а не на VC. Никоим образом не оправдываю и не защищаю РКН, но кто не просто читает заголовки, а хотя бы заходит на Ютуб и Гугл, следит за ситуацией, должен понимать, что Гугл, как американская корпорация, очевидно имеет сейчас чуть антироссийскую и чуть проукраинскую направленность. И это мне не по первому каналу сказали. "Чуть" - потому что делают это пока лайтово и аккуратно, не как ФБ и Твиттер.

И что получается, если Гугл удаляет или ограничивает российский, неугодный контент, продвигает в топы и рекомендует ролики в Ютубе, которые освещают лишь одну сторону монеты, запрещает конкретные неугодные им ролики или целые каналы - это ок, а когда приходит ответа, да даже не ответка, а пока что лишь требования соблюдать то-то и то-то, то это не ок? Да уж. Ограничениями и прочим конечно и Яндекс грешит, но он лишь действует в соответствии с законодательством, так что тут скорее вопросы не к нему, а к законодателям и надзорным органам.

P.S. А вообще, я держатель акций Яндекса и мне хорошо от этой новости, аха🤓

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Petr Petrov

Антироссийскую направленность имеют идиоты, которые втянули Россию в войну, напав на Украину. И подставили Россию под санкции.
А Гугл тут и рядом не стоял.

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user_90123129312

Это какое видео ютьюб должен показать в оправдание кадыровским уркам под Бучей?

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Garmonbon

расскажите а где посмотреть две стороны монеты, уж не на первом ли канале? свободных сми то нет.

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OdinokiyAlex

Ну и хорошо

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ATM-Tech

... опять Божья роса

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Василий Прохоров

Напоминаю, гугл - воры, лично у меня сп...ли 113 тыр. Нарушили закон )

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Коричневый томагавк_два

Лично у тебя некоторые старые дядьки спиздили светлое будущее.

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Андрей Мельник

Он у меня рубль украл... Олимпийский. Надо его в поликлинику сдать, для опытов. (С) И.И. Печкин.

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user_90123129312

А чего только на М. Видео жалуетесь в приёмной?)

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Demid An

Я не осведомлен в "политических намеках" на фоне происходящих событий, но считается ли это тем (в будущем), что РФ хочет запретить "существование" google на всех уровнях? Но что РФ хочет дать взамен?
.
Есть боль (проблема), где лекарство (решение)?

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Alexander Bobylev

Ну дык есть же Яндекс.
А, вообще, лекарства нет. Разве что ампутация. Или пуля в лоб.

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2 комментария
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Бублик

Уже пора принимать ставки кто последний из FAANG останется неэкстремистом

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Ota

Дойдет ли бан до Гугл документов?
Переносить все таблицы, или нет...

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ATM-Tech

Это было бы крайне печально

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Сидор

Дойдёт. И кажется в рекордно короткие сроки

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Слегка Придурковатый

Бодаться с РКН - всё равно что против ветра мочиться.

На месте Гугла я бы уже давно свинтил из этого болота, тем более, что денег он сейчас не зарабатывает.

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Ярослав

Они уже один раз обожглись с Китаем и терять опять аудиторию не хотят, поэтому они затраты снизили к минимуму и выжидают, всё таки Владимир не вечен.

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2 комментария
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Максим Ростокин

А что он теряет, оставаясь в России? Кому-то надо спонсировать оранжевую революцию!

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1 комментарий
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Дмитрий Карелин

Яндекс и другие…
Рейтинг поисковых систем в России:

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Дмитрий Блинов

А у Яндекса нормальная такая доля оказывается

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2 комментария
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Никита Кашонков

Только гугл это не только поисковик

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arona tur

Рекламировать Google :))

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maximus

то есть, РКН предлагает специальным образом выделять (рекламировать) результаты, связанные с гуглом, в поисковой выдаче? Сильный ход

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Михаил Попов

Для акций yandex позитив

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Алексей Романов

Google: "-Я тебя бросаю"
РКН: "-Нет, это я тебя бросаю!"

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Андрей Шапран - B2B продажи
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Волоцкой Дмитрий

Блмиин, а мне только забашлял Брин, чтоб я на странице ВК припиарил Гугл 😞

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Максим Ростокин

Цукерберг ещё не позвонил?

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Павел Воронов

Андроид тоже под запретом? Нокио 3310 доставать?

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Пришелец

Когда РКН Google заблокирует?

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Евгений Кузнецов

Роском решил помериться письками. Сюр какой-то 😀

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Роман Мишин

Они не нуждаются в рекламе😂

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Екатерина Продавцова

Признайся, ждёшь?

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