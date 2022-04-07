А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона».

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Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Меры включают:

Информирование поисковыми системами пользователей о нарушении компанией российских законов. То есть в поиске «Яндекса» и других компанию будут маркировать как «нарушителя закона Российской Федерации».

Запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

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По мнению ведомства, YouTube стал одной из ключевых площадок, которые распространяют «фейки» о «спецоперации» на Украине. Также Роскомнадзор обнаружил более 60 инцидентов, связанных с «дискриминацией контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей».

В «Яндексе» сообщили, что пока не получали официального решение с требованием применять какие-либо меры в отношении сервисов Google.

Что означает запрет на рекламу

Согласно закону «О рекламе», реклама — это информация, направленная на неопределённый круг лиц, которая призвана формировать и поддерживать интерес к объекту рекламы.

При этом ФАС разъясняла, что информацию относят к рекламе на основе её главных признаков: например, у неё должен быть рекламодатель и тот, кто эту рекламу распространяет. Некоммерческие рекламные объявления под закон не попадают — например, просьба подписаться на YouTube-канал.