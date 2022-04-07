Роскомнадзор запретил рекламировать Google и его сервисы в России Статьи редакции
А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона».
Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Меры включают:
- Информирование поисковыми системами пользователей о нарушении компанией российских законов. То есть в поиске «Яндекса» и других компанию будут маркировать как «нарушителя закона Российской Федерации».
- Запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.
По мнению ведомства, YouTube стал одной из ключевых площадок, которые распространяют «фейки» о «спецоперации» на Украине. Также Роскомнадзор обнаружил более 60 инцидентов, связанных с «дискриминацией контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей».
В «Яндексе» сообщили, что пока не получали официального решение с требованием применять какие-либо меры в отношении сервисов Google.
Что означает запрет на рекламу
Согласно закону «О рекламе», реклама — это информация, направленная на неопределённый круг лиц, которая призвана формировать и поддерживать интерес к объекту рекламы.
При этом ФАС разъясняла, что информацию относят к рекламе на основе её главных признаков: например, у неё должен быть рекламодатель и тот, кто эту рекламу распространяет. Некоммерческие рекламные объявления под закон не попадают — например, просьба подписаться на YouTube-канал.
В Роскомнадзоре на вопрос об ограничениях vc.ru предложили обратиться к ФАС. Редакция отправила ведомству запрос.
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Собственно вопрос - а что, господа из СДЭКа, страшно стало ? В чем причина пропадания камер?
Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.
Ставь лайк, если когда все закончится, хочешь, чтобы все работники роскомнадзора заплатили по счетам. Например вернули все до копейки, что заработали в данном ведомстве. Или даже *10 за нанесенный ущерб.
П.с. (Если что их и ботов пригожинских можно будет найти по дизам этого коммента)
Понятное дело, что будет депутинизация.
Как будто они что-то решают сами...)
Чувак, вшатаю тебе минус только из принципа, потому что терпеть не могу такие комменты "ставь мне лайк, если согласен с очевидной вещью". Можешь называть меня ботом и делать скрины профиля, если туповат.
Кстати, ставьте мне лайки все, кто хочет чтобы все войны закончились. Кто не согласен и ставит минус - тот Гитлер. Кто не ставит ничего, тот Vladislav Stan.
Так и будет, и не только роскомпозор за всё заплатит
"Когда все закончится" а вы оптимист
Да, редкие уебки.
Хотеть тут могут все, что угодно. Но по факту никто ни за что ответственности не понесет. В самом страшном (точнее положительном) случае кого-нибудь снимут с должности.
А так скорее всего представят к государственной награде, а былые недоработки в подвиг превратят, и вскоре забудут.
Это исполнители тупые, винтики, снизу до верху. Им плевать на все.
Хитро, выдать какой-нибудь громкий лозунг и призыв к действию (лайки). Не маркетолог случаем?
Отличная идея, ведь это работники роскомнадзора виноваты в происходящем. Может пусть еще квартиры отпишут в пользу соседнего государства или сразу в урановые рудники их пожизненно?
Походу наш великий геостратег хочет, чтобы мы как и он отказались от технологий и всю инфу получали из папочек. Вот только и тут облом - оказывается у нас даже бумагу без зарубежного сырья произвести не могут. Ну что ж видимо скоро перейдём на бересту и вот тогда-то наконец ЗАЖИВЁМ!!!
Это Вы зажиточно гульнули. Вернёмся к лопухам
Маркировать как нарушителя закона, что за кринж, они просто добиваются того, чтобы гугл дошёл до точки, ниже которой не может ронять достоинство и сам ушёл. А потом орать, вот ведь они таке плохие кинули Россиюшку
https://www.youtube.com/watch?v=xbUoeWMzO7U&list=LL&index=7
Себя запретите
«Пусть жопу себе маркируют»
© Надежда Толоконникова
Ну то есть очень хочется пальчиком погрозить за то, что гугл в последнее время на требования РФ положил с прибором, но запрещать чот пока ссыкотно.
Ага. Они и так выключили всю рекламу и монетизацию на территории РФ. А Youtube... что ж, полноценную цензуру Google пока вводить не обязан. Иначе можно вообще всё начать запрещать.
Когда кончатся иностранные компании - РКН перейдёт на буквы, как в старом меме про него. Тогда это был сюрреалистичный подкол. Кто ж знал, что спустя годы станет реальностью.
так в Европе вроде как уже букву Z запрещают. Так что наши, к сожалению, тоже могут пример с них взять
А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона»
Я правильно понимаю: в Google-поиске Google должен маркировать сам себя, как «нарушителя закона Российской Федерации»?
Именно так. И ни в коем случае не включать свою рекламу в свою же поисковую выдачу. А не то ай-ай-ай!
А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона»
То есть теперь надо говорить:
"тебя в гугле, нарушителе законов РФ, забанили?"
"иди погугли в нарушителе законов РФ!"
Не, это уже как реклама звучит
а может Гугл запретит Роскомнадзор как-нибудь?)
"Нарушитель законов Российской Федерации" — с таким законами это звучит гордо
Я извиняюсь, но какое наказание за это предусмотрено. Потому как РКН своим запретом сам очень сильно Гугл рекламирует.
Чувак, ты просто гений. А ещё после блокировки инсты теперь каждая домохозяйка умеет пользоваться vpn и обходить любые блокировки)
То есть в поиске «Яндекса» и других компанию будут маркировать как «нарушителя закона Российской Федерации».
гугл должен сам себя маркировать как нарушителя
Рекламировать Google запрещено, но рекламироваться через Google не запрещено, включая размещение рекламы через Google Adsense.
А как его оплачивать? Если гуглплей невозможно обычн способом оплатить. Не спроста же гугл отключил рекламу в ютубе. Потому как цепочка оплаты нарушена
На самом деле - хорошая новость. Значит пока тот же ютюб блокировать не будут.
Етить, читаю комменты и сначала подумал, что нечаянно на TJ зашёл, а не на VC. Никоим образом не оправдываю и не защищаю РКН, но кто не просто читает заголовки, а хотя бы заходит на Ютуб и Гугл, следит за ситуацией, должен понимать, что Гугл, как американская корпорация, очевидно имеет сейчас чуть антироссийскую и чуть проукраинскую направленность. И это мне не по первому каналу сказали. "Чуть" - потому что делают это пока лайтово и аккуратно, не как ФБ и Твиттер.
И что получается, если Гугл удаляет или ограничивает российский, неугодный контент, продвигает в топы и рекомендует ролики в Ютубе, которые освещают лишь одну сторону монеты, запрещает конкретные неугодные им ролики или целые каналы - это ок, а когда приходит ответа, да даже не ответка, а пока что лишь требования соблюдать то-то и то-то, то это не ок? Да уж. Ограничениями и прочим конечно и Яндекс грешит, но он лишь действует в соответствии с законодательством, так что тут скорее вопросы не к нему, а к законодателям и надзорным органам.
P.S. А вообще, я держатель акций Яндекса и мне хорошо от этой новости, аха🤓
Антироссийскую направленность имеют идиоты, которые втянули Россию в войну, напав на Украину. И подставили Россию под санкции.
А Гугл тут и рядом не стоял.
Это какое видео ютьюб должен показать в оправдание кадыровским уркам под Бучей?
расскажите а где посмотреть две стороны монеты, уж не на первом ли канале? свободных сми то нет.
Ну и хорошо
... опять Божья роса
Напоминаю, гугл - воры, лично у меня сп...ли 113 тыр. Нарушили закон )
Лично у тебя некоторые старые дядьки спиздили светлое будущее.
Он у меня рубль украл... Олимпийский. Надо его в поликлинику сдать, для опытов. (С) И.И. Печкин.
А чего только на М. Видео жалуетесь в приёмной?)
Я не осведомлен в "политических намеках" на фоне происходящих событий, но считается ли это тем (в будущем), что РФ хочет запретить "существование" google на всех уровнях? Но что РФ хочет дать взамен?
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Есть боль (проблема), где лекарство (решение)?
Ну дык есть же Яндекс.
А, вообще, лекарства нет. Разве что ампутация. Или пуля в лоб.
Уже пора принимать ставки кто последний из FAANG останется неэкстремистом
Дойдет ли бан до Гугл документов?
Переносить все таблицы, или нет...
Это было бы крайне печально
Дойдёт. И кажется в рекордно короткие сроки
Бодаться с РКН - всё равно что против ветра мочиться.
На месте Гугла я бы уже давно свинтил из этого болота, тем более, что денег он сейчас не зарабатывает.
Они уже один раз обожглись с Китаем и терять опять аудиторию не хотят, поэтому они затраты снизили к минимуму и выжидают, всё таки Владимир не вечен.
А что он теряет, оставаясь в России? Кому-то надо спонсировать оранжевую революцию!
Яндекс и другие…
Рейтинг поисковых систем в России:
А у Яндекса нормальная такая доля оказывается
Только гугл это не только поисковик
Рекламировать Google :))
то есть, РКН предлагает специальным образом выделять (рекламировать) результаты, связанные с гуглом, в поисковой выдаче? Сильный ход
Для акций yandex позитив
Google: "-Я тебя бросаю"
РКН: "-Нет, это я тебя бросаю!"
Блмиин, а мне только забашлял Брин, чтоб я на странице ВК припиарил Гугл 😞
Цукерберг ещё не позвонил?
Андроид тоже под запретом? Нокио 3310 доставать?
Когда РКН Google заблокирует?
Роском решил помериться письками. Сюр какой-то 😀
Они не нуждаются в рекламе😂
Признайся, ждёшь?