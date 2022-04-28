Право
Рая Хачатрян

ЕС планирует предъявить Apple обвинение по антимонопольному делу из-за бесконтактной оплаты — FT Статьи редакции

По этой статье компании грозит штраф — до 10% от мировой выручки.

  • Об этом пишет FT со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомых с вопросом. По их словам, обвинения предъявят на неделе со 2 до 8 мая, но сроки могут измениться.
  • Компанию обвиняют в том, что она ограничивает доступ конкурентов к своей системе мобильных платежей Apple Pay — не разрешает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения.
  • Дело открыли ещё в 2020 году. Если вину компании докажут, то её оштрафуют — сумма может достичь до 10% от выручки. В 2020 финансовом году выручка Apple составила $274,5 млрд, исходя из этой суммы штраф может составить до $27 млрд.
  • В Еврокомиссии и Apple отказались от комментариев.
  • В апреле 2021 года Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify: в ЕС заявили, что компания подавляет конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, злоупотребляя доминирующим положением в App Store.

#apple #новость

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10 комментариев
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Данный торшер

Опа! Прилетело откуда не ждали. Надеюсь, их натянут.

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ahshit here wego again

а тебя то каким боком это волнует?

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Петров Дмитрий

если мы этим не пользуемся, то никто не должен)

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Noblesse. tv

MirPay в AppStore :)

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Бублик

МирПей едва ли из-за блокирующих санкций против ЦБ, но от неподсанкционных банков может что-то и будет)

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Данный торшер

Даже не знаю с чего и начать. Например с того, что нет альтернативы ни пею, ни апстору из-за политики эпла. В текущей ситуации мы видим, к чему это может привести.

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умный человек

Направление правильное

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Семён Сердюков

Ну как то долго это уже мусолят. Интересно что выйдет конечно.

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Комплексный коктейль

Надеюсь меня не натянут за злоупотребление доминирующим положением в моей собственной квартире

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Бублик

Если квартира в Европе, то может и натянут и подселят беженцев

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