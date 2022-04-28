ЕС планирует предъявить Apple обвинение по антимонопольному делу из-за бесконтактной оплаты — FT Статьи редакции
По этой статье компании грозит штраф — до 10% от мировой выручки.
- Об этом пишет FT со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомых с вопросом. По их словам, обвинения предъявят на неделе со 2 до 8 мая, но сроки могут измениться.
- Компанию обвиняют в том, что она ограничивает доступ конкурентов к своей системе мобильных платежей Apple Pay — не разрешает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения.
- Дело открыли ещё в 2020 году. Если вину компании докажут, то её оштрафуют — сумма может достичь до 10% от выручки. В 2020 финансовом году выручка Apple составила $274,5 млрд, исходя из этой суммы штраф может составить до $27 млрд.
- В Еврокомиссии и Apple отказались от комментариев.
- В апреле 2021 года Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify: в ЕС заявили, что компания подавляет конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, злоупотребляя доминирующим положением в App Store.
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Опа! Прилетело откуда не ждали. Надеюсь, их натянут.
а тебя то каким боком это волнует?
если мы этим не пользуемся, то никто не должен)
MirPay в AppStore :)
МирПей едва ли из-за блокирующих санкций против ЦБ, но от неподсанкционных банков может что-то и будет)
Даже не знаю с чего и начать. Например с того, что нет альтернативы ни пею, ни апстору из-за политики эпла. В текущей ситуации мы видим, к чему это может привести.
Направление правильное
Ну как то долго это уже мусолят. Интересно что выйдет конечно.
Надеюсь меня не натянут за злоупотребление доминирующим положением в моей собственной квартире
Если квартира в Европе, то может и натянут и подселят беженцев