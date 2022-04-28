Васильчук и Галустян раздают люлей: как мы разработали бренд федеральной сети фастфуда

В 2021 к нам обратился известный ресторатор Алексей Васильчук — сооснователь таких громких проектов как «Чайхана №1», фудмолл «Депо» и гастрокомплекс 354 EXCLUSIVE HEIGHT — вместе с Михаилом Галустяном. Они собирались запускать совместный проект — федеральную сеть фастфуда — и очень хотели сделать для него классный брендинг. Этот проект…