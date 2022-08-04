Минцифры предложило усложнить для компаний попадание в реестр отечественного ПО — «Ведомости» Статьи редакции
Ведомство планирует поднять минимальную долю российских акционеров в компаниях-разработчиках до 90% для включения в реестр, говорят источники.
- Минцифры обсуждает увеличение минимальной доли российских акционеров до 70-90% в компаниях, планирующих включение своих продуктов в реестр отечественного ПО. Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Есть риск, что тогда из реестра исключат разработчиков, бумаги которых торгуются на бирже, например «Яндекс» или Positive Technologies.
После включения в реестр компании смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при продаже ПО, на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы и другие.
- Ведомство пытается добиться, «чтобы у таких компаний были именно отечественные инвесторы», рассказал один из чиновников. С другой стороны «в министерстве понимают, что мера ограничит возможности компаний на бирже», потому что в этом случае непонятно, кто собственник компании.
- Минцифры «прорабатывает механизмы», чтобы критерий не влиял на компании на бирже, если они «контролируются российской стороной», сообщил представитель ведомства.
- От «Яндекса» в реестр включено более 60 разработок, от Positive Technologies – больше 20. Компании соответствуют нынешнему требованию по доле российских акционеров не менее 50%.
- В июне 2022 года Ozon, «Авито», «Циан», «Тинькофф» и «Билайн» попросили Михаила Мишустина отменить требование, по которому в реестр отечественного ПО не могут попасть разработчики, контролируемые зарубежными структурами. Они назвали требование в 50% «блокирующим для компаний-лидеров рынка».
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В Министерстве задержки цифрового развития РФ все больше новых идей
Хорошие идеи преследуют их, но ребята всегда быстрее )
Хороший тамада и конкурсы как обычно интересные
Министерство задержки в развитии и министры соответствующие, класс!
Больше сложных реестров! Меньше отечественного ПО!
А зачем, если инвестиции надо привлекать в страну, а не выгораживать их из страны. Что за бред?
Ньюфаг?)
походу хотят огородить нас от всего остального мира (
Ну да, ведь этот реестр даёт такие безумные преимущества и перспективы
"смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при продаже ПО, на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы и другие"
Ну вообще-то с теми, кто не будет включён, таки да, преимущества налицо.
Смогут рассчитывать != Получат 😸
Ну если это так читать, тогда конечно вообще всё хуйня, кроме пчёл. А если подумать, то, в общем-то, и пчёлы - хуйня.
Преимущество при участии в гос. закупках. В госзакупках заказчик может указать, что участвовать может только ПО из реестра.
кредиты и еще раз кредиты D
никаких легких путей!
Усложняют ребятам, кто лучше них знает всю кухню)
Больше жести парни. Следующим шагом будет « мамой клянусь, мы отечественное ПО».
Так плату надо ввести, чего думать!
Причем ценник на усмотрение чиновника.
Да просто национализируйте уже всё - и дело с концом. Всё равно пиздец неотвратим.
Сразу видно руку экспертов-популяризаторов отросли. Нужно сделать процесс наиболее сложным и бюрокрмтезированным, тогда народ туда хлынет. Можно еще налоговую нагрузку поднять, ввести обязательную сертификацию и тогда точно отбоя не будет.
Как раз "нород"там и не нужен вовсе,даже наоборот- чем меньше "норода" туда пойдет тем лучше.
Народ ведь он ммм любит,чтоб 300процентов.Будет как с жильем в китае-пустое стоит уже целыми городами без людей,разваливается -это "нород" хлынул в стройотрасль инвестировать.
Расформировать нахер министерство такое
А извиняться на камеру Яндекс не заставят?
И льготную ипотеку не больше чем 100 людям в год давать!
Как обычно: громко заявить, а потом...
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