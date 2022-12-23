Основателя криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн Статьи редакции
В США ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным в мошенничестве, отмывании денег и по другим пунктам обвинения.
- Судебный процесс проходил в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. Залог обеспечен долей в доме родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, Калифорния.
- Кроме самого Бэнкмана-Фрида и его родителей за основателя криптобиржи должны поручиться ещё два человека «со значиельными средствами», один из которых не может быть родственником. Представитель ответчика отказался от комментариев.
- Axios уточняет, что Бэнкман-Фрид также сдал свой паспорт, будет находиться под электронным наблюдением и получать психологическую помощь. Следующее заседание назначено на 3 января 2023 года.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
- 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В конце декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию, а два бывших руководителей FTX и Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
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Где же он взял $250 млн? Хотя, постойте...
Чем вы материал читаете, жопой что ли? Написано ведь: залог обеспечен долей в доме его родителей
Это что за дом тогда должен быть, если доля в нём стоит 250 млн?
вы еще уточните на что они этот домик купили
Сын маминой подруги помог
На деньги налогоплательщиков и с продажи ресурсов страны. Тут даже к гадалке ходить не надо
Ну точно, а они дом в лотерею выиграли.
"Залог обеспечен долей в доме родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, Калифорния."
Т.е. залог не живыми деньгами, а квадратными метрами в доме.
Это по-моему рекордный залог в истории. Ломовые бабосы просто. По сусекам собирал?
а я обратила внимание на одинаковый "на отвали, вдруг выгорит".
"В 1989 году американский финансист Майкл Милкен оказался в центре одного из крупнейших расследований в истории Уолл-стрит. Его обвинили по 98 пунктам в связи с инсайдерской торговлей акциями, на которой он, по подсчетам обвинения, заработал $1,8 млрд. Милкену назначили залог в $250 млн."
Кстати, вообще интересная тема:
https://pravo.ru/interpravo/practice/view/102952/#:~:text=%24250%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD,%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%20%24250%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.
чувака, сбежавшего на багамы вне судебной юрисдикции сша, отпускают под залог из денег, нажитых скамом. клоуны
Еще один читающий жопой. Вернее читающий лишь заголовок
дада, он папе и маме денег, кооонечно не отсыпал. капец кретинов развелось, которые думаю, что скаммер честный
Почему-то жалко его
Ну конечно, даже на похоронах самого мерзкого типа который убивал и никого не жалел скажет что он был таким хорошим, отзывчивым и самым любимым человеком. Бла бла
Демократия и судебная система в США самая гуманная в мире 🤪
Вот и все правосудие
Я думаю его или отпустят или убьют, сидеть он точно не будет. Слишком дофига знает об отмывочных схемах республиканцев, хотя может его в слепую использовали.
Надеюсь, кучеряшку посадят как Сола Гудмана на 86 лет