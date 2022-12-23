Право
Относительный чайник

Основателя криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн Статьи редакции

В США ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным в мошенничестве, отмывании денег и по другим пунктам обвинения.

  • Судебный процесс проходил в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. Залог обеспечен долей в доме родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, Калифорния.
  • Кроме самого Бэнкмана-Фрида и его родителей за основателя криптобиржи должны поручиться ещё два человека «со значиельными средствами», один из которых не может быть родственником. Представитель ответчика отказался от комментариев.
  • Axios уточняет, что Бэнкман-Фрид также сдал свой паспорт, будет находиться под электронным наблюдением и получать психологическую помощь. Следующее заседание назначено на 3 января 2023 года.
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
  • 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В конце декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию, а два бывших руководителей FTX и Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
Источник: Jefferson Siegel for The New York Times

#новость #ftx

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 Вадим Д.

Где же он взял $250 млн? Хотя, постойте...

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Евгений

Чем вы материал читаете, жопой что ли? Написано ведь: залог обеспечен долей в доме его родителей

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Хэппи милф

Это что за дом тогда должен быть, если доля в нём стоит 250 млн?

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fffggg gggfff

вы еще уточните на что они этот домик купили

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Хэппи милф

Сын маминой подруги помог

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Евгений Андреев TGM

На деньги налогоплательщиков и с продажи ресурсов страны. Тут даже к гадалке ходить не надо

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Вадим Д.

Ну точно, а они дом в лотерею выиграли.

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Антошка Картошка

"Залог обеспечен долей в доме родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, Калифорния."

Т.е. залог не живыми деньгами, а квадратными метрами в доме.

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Учащийся кавалер

Это по-моему рекордный залог в истории. Ломовые бабосы просто. По сусекам собирал?

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Южный Паша

а я обратила внимание на одинаковый "на отвали, вдруг выгорит".
"В 1989 году американский финансист Майкл Милкен оказался в центре одного из крупнейших расследований в истории Уолл-стрит. Его обвинили по 98 пунктам в связи с инсайдерской торговлей акциями, на которой он, по подсчетам обвинения, заработал $1,8 млрд. Милкену назначили залог в $250 млн."

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Южный Паша

Кстати, вообще интересная тема:
https://pravo.ru/interpravo/practice/view/102952/#:~:text=%24250%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD,%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%20%24250%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.

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fffggg gggfff

чувака, сбежавшего на багамы вне судебной юрисдикции сша, отпускают под залог из денег, нажитых скамом. клоуны

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Евгений

Еще один читающий жопой. Вернее читающий лишь заголовок

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fffggg gggfff

дада, он папе и маме денег, кооонечно не отсыпал. капец кретинов развелось, которые думаю, что скаммер честный

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Иван Дэвидсон

Почему-то жалко его

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Эчис Тюлюш

Ну конечно, даже на похоронах самого мерзкого типа который убивал и никого не жалел скажет что он был таким хорошим, отзывчивым и самым любимым человеком. Бла бла

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Алексей Орлов

Демократия и судебная система в США самая гуманная в мире 🤪

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Евгений Андреев TGM

Вот и все правосудие

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Sergio Molotkoni

Я думаю его или отпустят или убьют, сидеть он точно не будет. Слишком дофига знает об отмывочных схемах республиканцев, хотя может его в слепую использовали.

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Генерал Ермолов

Надеюсь, кучеряшку посадят как Сола Гудмана на 86 лет

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