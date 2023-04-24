Апелляционный суд США отказался признавать Apple монополистом в разбирательстве с Epic Games Статьи редакции
Apple назвала решение «оглушительной победой».
- Апелляционный суд девятого округа США встал на сторону Apple по девяти обвинениям из десяти в антимонопольном деле, которое инициировал игровой разработчик Epic Games, сообщило Bloomerg. Суд заключил, что у компании нет «монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх», рассказало WSJ со ссылкой на заседание.
- Единственное обвинение, которое суд счёл справедливым, касалось запрета размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок. Стоит ли обязать компанию разрешить такие ссылки, суд решит во время следующих слушаний, уточнило CNBC. По данным TechCrunch, Apple пока не подала апелляцию.
- Обе стороны могут запросить повторное слушание в апелляционном суде в течение двух недель. Если тот откажет, у них будет 90 дней, чтобы подать петицию на пересмотр в Верховный суд США, пишет WSJ. В Epic Games отказались комментировать ситуацию. Apple, в свою очередь, назвала решение «оглушительной победой» и подчеркнула: App Store «продолжает быть двигателем конкуренции и инноваций».
- По словам TechCrunch, заключение суда — «серьёзное поражение» как для Epic Games, так и для остальных разработчиков, которые надеялись, что победа истца создаст прецедент и вынудит Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений и добавить другие способы оплаты.
- Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
- Epic Games заявляла, что Apple ограничивает конкуренцию, разрешая загружать приложения на iPhone только через App Store, который она единолично контролирует, а также взимая с разработчиков комиссию 30% со внутренних покупок. Apple вину отрицала и говорила, что истец может найти другие каналы дистрибуции, а комиссия — «рыночная норма».
- В 2021 году обвинения в монополии уже отверг судья одного из федеральных судов США. Epic Games при этом поддерживали игроки рынка вроде Miscrosoft, а также более 30 профессоров экономики и права.
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Никакой победы нет. Сейчас суд присудит, что размещать ссылки на оплату через сторонние сервисы можно и эпл соснет
ну наконец-то
Ахаха, по это epic fail
Ну вот и всё, не монополия ты, Apple.