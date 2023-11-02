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Евгения Евсеева

CША ввели санкции против АФК «Система», «СПБ Биржи», «Почта Банка», банков «Русский Стандарт», «Бланк» и других компаний Статьи редакции

Блокирующие санкции касаются также всех компаний, в которых АФК «Система» владеет более 50%.

  • В новый санкционный список попали больше 40 физлиц и десятки компаний. Среди них — банки «Русский Стандарт», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Почта Банк», «Бланк», «Хоум банк», «Русский региональный банк».
  • Кроме того, в списке «СПБ Биржа» (она временно приостановила торги), Центральный институт авиационного моторостроения, корпорация AEON, российский проект «Арктик СПГ-2», Центр финансовых технологий, АФК «Система» и принадлежащие ей люксембургский банк East-West United Bank, сингапурская Sistema Asia и российский венчурный фонд Sistema SmartTech.
  • Также блокирующие санкции распространяются на все компании, в которых АФК «Система» владеет долей более 50%, — даже если те не попали в список. Инвестиционной компании принадлежит 42% в МТС, 31,76% в Ozon, 62,2% в Segezha Group, 100% в сети клиник «Медси», 100% в Natura Siberica. «МТС Банк» находится под санкциями США с февраля 2023-го, МТС под санкциями Канады с июля.
  • Среди физлиц — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, директор правового департамента Минэкономразвития России Лев Гершанок, заглавы Минцифры Олег Качанов и бывший замглавы ведомства Дмитрий Огуряев, а также Якуб Закриев, возглавивший АО «Данон Россия» после передачи Росимуществу.
  • В «Абсолюте» заявили, что санкции не отразятся на работе банка. В поддержке «Русского Стандарта» рассказали, что выпущенные банком карты UnionPay перестанут работать с 3 ноября 2023 года. В «Почта Банке» рекомендовали клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, снять наличные средства с карт.
Дополнено. Минфин США продлил возможность совершать ряд отдельных операций с «СПБ Биржей», а также АФК «Система», «Арктик СПГ-2» и East-West United Bank до 31 января 2024 года.

#новость #санкции

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226 комментариев
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 Ivan Susanin

Что по Израилю? Санкции будут?

То американский сенатор справедливо отметила на слушаниях: «По данным ООН, за три недели в Секторе Газа было убито в 6 раз больше детей, чем на Украине за все время войны»

Это наказывать надо? Или лучше ввести санкции против российских компаний, не имеющих отношения к СВО?

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2 комментария
Santiago

О том, что ХАМАС напал на Израиль упоминать мы, конечно, не будем. Осуждение вторжения СССР в Германию в 1944 от тебя будет? Там в итоге погибло еще больше детей.

Или лучше ввести санкции против российских компаний, не имеющих отношения к СВО?

Так они же только на пользу. Ты что же это, Президента дискредитируешь?

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14 комментариев
Aram Mirzoyants

у оон "достоверные" данные от хамас

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nobodyreally

Санкции какие-то))

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Император Нолимоций

Это тайный антисемитский план: ведь широко известно, что санкции — они только на пользу. Так что шиш Израилю, а не санкции.

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Sith Bender

Ваше возмущение санкциями против российских компаний вызвано тем, что убили в 6 раз меньше детей?

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urivev

Единственное, что тебе тут могут ответить - бе-бе-бе, бот, и что-то в стиле "это ж другое, понимать надо".

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Mr Black

Когда там гойда то уже….

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Император Нолимоций

К 2030, как и всё остальное: свои самолеты, полное импортозамещение, инфляция 2%...

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1 комментарий
Forgotten Games

А ещё конструктор Захаров и члены его семьи...

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nobodyreally

Оценили достижения человека с Ланцетом, даже его семью внесли в список, знак качества

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7 комментариев
Император Нолимоций

Важный вопрос: роуминг у МТС в половине мира теперь отвалится?

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3 комментария
Иван

Гегемону проще белый список сделать, чем так корежиться.

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Tim Konatov

Сделали уже

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18 комментариев
nobodyreally

У них был какой-то план, и они его придерживались)

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2 комментария
Бинарный Ёж

ВБРР и Русский стандарт выпускали UnionPay, теперь они всё. В живых пока ещё остались:
1. Газпромбанк
2. РСХБ
3. АТБ
4. ПримСоцБанк.

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Mr Black

Ну первые то 2понятно почему остались,вот с 2мя другими не понятно.

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4 комментария
Александр П

1. И 2. Давно под санкциями

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1 комментарий
Никита

А что дает UnionPay? Разве можно оплачивать онлайн в зарубежных магазинах?

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3 комментария
Император Нолимоций

«Солидарность» делала UnionPay (причем даже в марте 2022 — на нормальных условиях, а не как все остальные п....расы типа ВТБ И РСХБ, которые за свои никчемные куски пластика брали до 50К) , но она тоже довольно быстро превратилась в тыкву. Хотя одно время можно было через какой-то китайский платежный шлюз (по ссылке на сайте) ExpressVPN оплачивать. Наверное, и сейчас можно, только он больше не нужен.

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Flatline-x

Ровно вчера проверил иностранный юнионпей в банкомате русского стандарта на снятие налички - все было успешно. Завтра уже можно не проверять, видимо.

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1 комментарий
Алекс

Разорвали в клочья. Как обычно.

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nobodyreally

“Russian economy was ranked 11th biggest economy in the world before this invasion, it will soon not even rank among the top-20," U.S. President Joe Biden said during his speech in Warsaw.

https://kyivindependent.com/biden-russian-economy-on-track-to-be-cut-in-half-in-the-coming-years/

Все по плану!

Biden: 'Russian economy on track to be cut in…
“Russian economy was ranked 11th biggest economy in the world before this invasion, it will soon…
kyivindependent.com
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13 комментариев
Allestor Klei

Вот мне интересно, какой план у США и ЕС? Нас вновь ждет разделение по военным блокам или они таким образом хотят протесты внутри страны вызвать?

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Денис Демидов

Хотят в экономический тупик завести, чтобы после того, как случится главная новость страны, приемник развенчал культ личности и пошел договариваться, а не прежнею шарманку заводил.

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11 комментариев
НаряднаяШайга

Они ничего не хотят вызвать. Санкции это инструмент наказания, а не давления или влияния

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19 комментариев
Santiago

Они хотят уменьшить количество бабла, которое Путин может выделять на войну, а также снизить боеспособность ВС РФ. Но не очень сильно.

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2 комментария
Лысый

Нет. Россию ждёт прозябание на задворках истории. Как КНДР или Куба. Остальной мир как жил, так и будет.

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2 комментария
Наил

Ждем тогда аналогичного против Израиля ;)

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Sith Bender

Так погромы чем не санкции?

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2 комментария
Император Нолимоций

Россия может перекрыть разве что поставки репатриантов.

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Олек Теньков

Когда же Россия наберет столько сил, что сможет вводить действенные санкции на Америку?

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nobodyreally

Самая важная санкция уже введена ими самими же - весь мир видит теперь, что они не могут уже в одиночку влиять на курс мироустройства. Иран, КНДР, Куба - да, но с Россией не получилось, не тот размер. Не получилось. Но как игрок в казино, вместо того, чтобы признать, что план (и план Б, В, Г) провалился, игрок будет идти ва-банк, пока не проиграет. Отсюда и рандомные действия в виде новых санкций, и всякие другие ограничения, это уже по инерции.

Всегда по одному и тому же шаблону. Сначала as long as it takes, потом as long as we can, теперь we're coming to the end of the rope

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11 комментариев
Алексей Ермолов

Думаю начало положено, союз РФ, Индии, Китая и Ирана уже имеет огромный потенциал в переходу к многополярному устройству мира, и после этой фазы, РФ уже сможет сама полноценно вводить санкции

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6 комментариев
Иван

Говорят, что из США пишут письма в сторону РФ по поводу ящерки

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Santiago

Совсем скоро, чуть-чуть потерпеть еще осталось и все.

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Pavel Chernev

Когда уже точку?

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ИноПост

Не вкусно?

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2 комментария
Я сказал свое имя машине

А их-то за что?

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Тоже хочу

они думают что Точка РУ, это домен

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Иван

Еще санкции прилетели МГТУ им. Баумана.
Интересно, за что?

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nobodyreally

гос.финансирование, а государство это кто? Правильно, президент) А еще студенты наверняка работают на оборонку))

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2 комментария
Andrey Yukin

Могут сразу перепись юр. лиц провести)

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олололександр

Повод скачать приложения банков из аппстора, пока они там есть.

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Андрей Комягин
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Алекс

Пополнение в списке достойных людей и организаций.

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Яэль

Да ладно, и Данон?

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НаряднаяШайга

Так это ж на пользу) а почему нет санкций против почты россии или почты глобал? Представили лицо обывателя?)))

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Иван

Именно на пользу новому rule based world order :) где будет заправлять глобальный юг :)

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Алексей Ермолов

При правильных решениях со стороны РФ и стран ШОС в течении нескольких лет все санкции не будут иметь ни смысла ни значения.

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Sith Bender

Они же на пользу. Не хочешь пользы для родины?

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Лысый

Алексей, поздравляем написав это сообщение вы успешно сдали тест на IQ. Ваш результат: 80

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Иван

Интересно, как теперь экосистема МТС будет поживать?

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Андрей Мельник

Так там и до этого что-то под санкциЯми было, МТС банк уж точно.

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3 комментария
Странный Игрок

49% там сейчас

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Вадим Д.

Горе-беда...

А совсем скоро под санкции будут попадать те, кто знает название подсанкционных компний, тёзки и однофамильцы подсанкционных персон, ну так же проще.

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Allestor Klei

А потом и соседи, и бывшие друзья по школе/вузу будут попадать

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5 комментариев
Виталий Самсонов

Бум!💥

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Anton

Ну наконец-то! Заждались

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НаряднаяШайга

Без вторичных санкций, обычные санкции работают не полностью. Пока мы увидели только 5 человек арестованных в США и олигарх во Франции. Это как-то не солидно)

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НаряднаяШайга

Полистал список, там самое интересное это не про нас, а про Китай)

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James Bomond

В заголовке почта-банк вынесен отдельно от банков ))

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Иван

Новость 18:08
02 ноября 2023

⚡️Торги иностранными акциями на СПБ бирже временно приостановлены, причины не уточняются

Смешно :)

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Artu

Ушёл из Минцифраза и попал под санкции

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Alex

На нас санкции не действуют, скоро и досок не будет из которых сортиры делают

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nobodyreally

а их делают? вроде все, что было, привозили с Украины

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Матвей Горняков

Россия и США - оба члена ВТО, у которой есть устав не препятствовать торговле ее членов. Самораспускаться организация не спешит, наказывать нарушителей собственного устава - тоже.

Херсон, конечно же, это Россия.

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Тоже хочу

Так все узнали, что банки «Русский Стандарт» и «Почта Банк» еще существуют.

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Тоже хочу

А меня чего не включили?

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Градибор Пожарский

Эдак скоро только билайн останется из операторов для оплаты AppStore, и то ненадолго поди.

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Матвей Горняков

В Эппле еще приложения банков с прошлого списка не посносили. Видимо поняли, куда ведет такая политика модерации.

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Некто

Отлично! Санкции, конечно, больше бьют по простым гражданам (хотя если презик творит дичь, то и к нам, к гражданам возникают вопросы), но чем больше таких санкций, тем чаще будет возникать мысль, что что-то не так. И да, про бизнес - бизнес только и держит страну на плаву, а главам этих подсанкционных компаний все равно - они как летали на джетах в Париж, так и летают.

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