CША ввели санкции против АФК «Система», «СПБ Биржи», «Почта Банка», банков «Русский Стандарт», «Бланк» и других компаний Статьи редакции
Блокирующие санкции касаются также всех компаний, в которых АФК «Система» владеет более 50%.
- В новый санкционный список попали больше 40 физлиц и десятки компаний. Среди них — банки «Русский Стандарт», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Почта Банк», «Бланк», «Хоум банк», «Русский региональный банк».
- Кроме того, в списке «СПБ Биржа» (она временно приостановила торги), Центральный институт авиационного моторостроения, корпорация AEON, российский проект «Арктик СПГ-2», Центр финансовых технологий, АФК «Система» и принадлежащие ей люксембургский банк East-West United Bank, сингапурская Sistema Asia и российский венчурный фонд Sistema SmartTech.
- Также блокирующие санкции распространяются на все компании, в которых АФК «Система» владеет долей более 50%, — даже если те не попали в список. Инвестиционной компании принадлежит 42% в МТС, 31,76% в Ozon, 62,2% в Segezha Group, 100% в сети клиник «Медси», 100% в Natura Siberica. «МТС Банк» находится под санкциями США с февраля 2023-го, МТС под санкциями Канады с июля.
- Среди физлиц — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, директор правового департамента Минэкономразвития России Лев Гершанок, заглавы Минцифры Олег Качанов и бывший замглавы ведомства Дмитрий Огуряев, а также Якуб Закриев, возглавивший АО «Данон Россия» после передачи Росимуществу.
- В «Абсолюте» заявили, что санкции не отразятся на работе банка. В поддержке «Русского Стандарта» рассказали, что выпущенные банком карты UnionPay перестанут работать с 3 ноября 2023 года. В «Почта Банке» рекомендовали клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, снять наличные средства с карт.
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Что по Израилю? Санкции будут?
То американский сенатор справедливо отметила на слушаниях: «По данным ООН, за три недели в Секторе Газа было убито в 6 раз больше детей, чем на Украине за все время войны»
Это наказывать надо? Или лучше ввести санкции против российских компаний, не имеющих отношения к СВО?
Комментарий удален модератором
О том, что ХАМАС напал на Израиль упоминать мы, конечно, не будем. Осуждение вторжения СССР в Германию в 1944 от тебя будет? Там в итоге погибло еще больше детей.Или лучше ввести санкции против российских компаний, не имеющих отношения к СВО?
Так они же только на пользу. Ты что же это, Президента дискредитируешь?
у оон "достоверные" данные от хамас
Санкции какие-то))
Это тайный антисемитский план: ведь широко известно, что санкции — они только на пользу. Так что шиш Израилю, а не санкции.
Ваше возмущение санкциями против российских компаний вызвано тем, что убили в 6 раз меньше детей?
Единственное, что тебе тут могут ответить - бе-бе-бе, бот, и что-то в стиле "это ж другое, понимать надо".
Когда там гойда то уже….
К 2030, как и всё остальное: свои самолеты, полное импортозамещение, инфляция 2%...
А ещё конструктор Захаров и члены его семьи...
Оценили достижения человека с Ланцетом, даже его семью внесли в список, знак качества
Важный вопрос: роуминг у МТС в половине мира теперь отвалится?
Гегемону проще белый список сделать, чем так корежиться.
Сделали уже
У них был какой-то план, и они его придерживались)
ВБРР и Русский стандарт выпускали UnionPay, теперь они всё. В живых пока ещё остались:
1. Газпромбанк
2. РСХБ
3. АТБ
4. ПримСоцБанк.
Ну первые то 2понятно почему остались,вот с 2мя другими не понятно.
1. И 2. Давно под санкциями
А что дает UnionPay? Разве можно оплачивать онлайн в зарубежных магазинах?
«Солидарность» делала UnionPay (причем даже в марте 2022 — на нормальных условиях, а не как все остальные п....расы типа ВТБ И РСХБ, которые за свои никчемные куски пластика брали до 50К) , но она тоже довольно быстро превратилась в тыкву. Хотя одно время можно было через какой-то китайский платежный шлюз (по ссылке на сайте) ExpressVPN оплачивать. Наверное, и сейчас можно, только он больше не нужен.
Ровно вчера проверил иностранный юнионпей в банкомате русского стандарта на снятие налички - все было успешно. Завтра уже можно не проверять, видимо.
Разорвали в клочья. Как обычно.
“Russian economy was ranked 11th biggest economy in the world before this invasion, it will soon not even rank among the top-20," U.S. President Joe Biden said during his speech in Warsaw.
https://kyivindependent.com/biden-russian-economy-on-track-to-be-cut-in-half-in-the-coming-years/
Все по плану!
Вот мне интересно, какой план у США и ЕС? Нас вновь ждет разделение по военным блокам или они таким образом хотят протесты внутри страны вызвать?
Хотят в экономический тупик завести, чтобы после того, как случится главная новость страны, приемник развенчал культ личности и пошел договариваться, а не прежнею шарманку заводил.
Они ничего не хотят вызвать. Санкции это инструмент наказания, а не давления или влияния
Они хотят уменьшить количество бабла, которое Путин может выделять на войну, а также снизить боеспособность ВС РФ. Но не очень сильно.
Нет. Россию ждёт прозябание на задворках истории. Как КНДР или Куба. Остальной мир как жил, так и будет.
Ждем тогда аналогичного против Израиля ;)
Так погромы чем не санкции?
Россия может перекрыть разве что поставки репатриантов.
Когда же Россия наберет столько сил, что сможет вводить действенные санкции на Америку?
Самая важная санкция уже введена ими самими же - весь мир видит теперь, что они не могут уже в одиночку влиять на курс мироустройства. Иран, КНДР, Куба - да, но с Россией не получилось, не тот размер. Не получилось. Но как игрок в казино, вместо того, чтобы признать, что план (и план Б, В, Г) провалился, игрок будет идти ва-банк, пока не проиграет. Отсюда и рандомные действия в виде новых санкций, и всякие другие ограничения, это уже по инерции.
Всегда по одному и тому же шаблону. Сначала as long as it takes, потом as long as we can, теперь we're coming to the end of the rope
Думаю начало положено, союз РФ, Индии, Китая и Ирана уже имеет огромный потенциал в переходу к многополярному устройству мира, и после этой фазы, РФ уже сможет сама полноценно вводить санкции
Говорят, что из США пишут письма в сторону РФ по поводу ящерки
Совсем скоро, чуть-чуть потерпеть еще осталось и все.
Когда уже точку?
Не вкусно?
А их-то за что?
они думают что Точка РУ, это домен
Еще санкции прилетели МГТУ им. Баумана.
Интересно, за что?
гос.финансирование, а государство это кто? Правильно, президент) А еще студенты наверняка работают на оборонку))
Могут сразу перепись юр. лиц провести)
Повод скачать приложения банков из аппстора, пока они там есть.
Пополнение в списке достойных людей и организаций.
Да ладно, и Данон?
Так это ж на пользу) а почему нет санкций против почты россии или почты глобал? Представили лицо обывателя?)))
Именно на пользу новому rule based world order :) где будет заправлять глобальный юг :)
При правильных решениях со стороны РФ и стран ШОС в течении нескольких лет все санкции не будут иметь ни смысла ни значения.
Они же на пользу. Не хочешь пользы для родины?
Алексей, поздравляем написав это сообщение вы успешно сдали тест на IQ. Ваш результат: 80
Интересно, как теперь экосистема МТС будет поживать?
Так там и до этого что-то под санкциЯми было, МТС банк уж точно.
49% там сейчас
Горе-беда...
А совсем скоро под санкции будут попадать те, кто знает название подсанкционных компний, тёзки и однофамильцы подсанкционных персон, ну так же проще.
А потом и соседи, и бывшие друзья по школе/вузу будут попадать
Бум!💥
Ну наконец-то! Заждались
Без вторичных санкций, обычные санкции работают не полностью. Пока мы увидели только 5 человек арестованных в США и олигарх во Франции. Это как-то не солидно)
Полистал список, там самое интересное это не про нас, а про Китай)
В заголовке почта-банк вынесен отдельно от банков ))
Новость 18:08⚡️Торги иностранными акциями на СПБ бирже временно приостановлены, причины не уточняются
02 ноября 2023
Смешно :)
Ушёл из Минцифраза и попал под санкции
На нас санкции не действуют, скоро и досок не будет из которых сортиры делают
а их делают? вроде все, что было, привозили с Украины
Россия и США - оба члена ВТО, у которой есть устав не препятствовать торговле ее членов. Самораспускаться организация не спешит, наказывать нарушителей собственного устава - тоже.
Херсон, конечно же, это Россия.
Так все узнали, что банки «Русский Стандарт» и «Почта Банк» еще существуют.
А меня чего не включили?
Эдак скоро только билайн останется из операторов для оплаты AppStore, и то ненадолго поди.
В Эппле еще приложения банков с прошлого списка не посносили. Видимо поняли, куда ведет такая политика модерации.
Отлично! Санкции, конечно, больше бьют по простым гражданам (хотя если презик творит дичь, то и к нам, к гражданам возникают вопросы), но чем больше таких санкций, тем чаще будет возникать мысль, что что-то не так. И да, про бизнес - бизнес только и держит страну на плаву, а главам этих подсанкционных компаний все равно - они как летали на джетах в Париж, так и летают.