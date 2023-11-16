«Фонтанка» узнала о задержании топ-менеджеров «Балтики» и обысках в офисах — из-за возможной защиты интересов

Ущерб, нанесённый «Балтике», на данном этапе оценивают в 100 млн рублей, но точно рассчитать его невозможно.