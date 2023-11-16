Суд арестовал по делу о мошенничестве бывшего президента и вице-президента «Балтики» — до 30 декабря Статьи редакции
Их обвиняют в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды.
- Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия, которое просило отправить под стражу бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
- Шерстенников просил отправить его под домашний арест или выпустить под залог в 1 млн рублей, признавать или отрицать свою вину он не стал. Рогачевский также просил отправить под домашний арест. В итоге суд отправил обоих под стражу до 30 декабря 2023 года.
- Шерстенникова, а также Рогачевского, обвиняют по ч.4 ст. 159 УК — особо крупное мошенничество, грозит до десяти лет лишения свободы. Первый до июля 2023 года занимал пост президента «Балтики», второй — работает вице-президентом компании по правовым вопросам.
- По версии следствия, «неустановленные участники», включая сотрудников «Балтики», а также фигуранты дела «путём обмана приобрели в пользу ТОО “Карлсберг Казахстан” и ООО “Виста БиУайКо” на период с 2023-го по 2042-й (на 20 лет) принадлежащие ООО “ПК Балтика” право интеллектуальной собственности» стоимостью не менее 295,6 млн рублей.
- Это лишило «Балтику» возможности поставлять продукцию в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Беларусь, причинив ущерб «организации и Российской Федерации в лице временного управляющего — Росимущества».
- О задержании Шерстенникова и Рогачевского со ссылкой на источники 16 ноября сообщила «Фонтанка». По данным издания, ещё одна фигурантка дела, юрист «Балтики» Елена Кузьмина, покинула Россию.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
75 показов
805 открытий
А я хочу напомнить всем комментатором - ИНВЕСТИРОВЫВАЙ В РОССИЮ!
Быстро развивается балтийско-пивное дело.
Молочники замерли в ожидании. Стоят и дрожат...
Нормально всё у молочников.
Так то у новых ок, а вот ок ли у старых, это не точно...
на других ресурсах писали, что Балтика денег не получила, и продажа прав была летом
Вы думаете это кого-то волнует?
"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать.."
заработали себе на пентхаусы , а теперь просят домашний арест , да еще и под такой огромный залог
Заработали же, а не украли. Что не так?
Почему люди как только заполучают власть перестают видеть грани дозволенного? Хорошо, что хоть ничего не отрицали и признались в своих деяниях, за это респект
Опа, а вот и боты.
А где в статье написано про признание? Или это из других источников информации?
Как будто это т.н Балтика сможет хоть куда-то поставлять пиво за пределы рф, как только появиться первые приговоры в международных судах, а срорее даже раньше, как только начнутся суды. Разве что ноунейм через прокладки.
А почему с телефона не комментируется? Пишет распубликован или удалён, пост Шрёдингера какой-то. @Сломалось
Мошенничество - ходовая статья в последнее время
Все эти мамкины бизнесмены окажутся в одном месте) пусть учатся у владельца тануки😁
Если я правильно понял чуваки зная что Балтику отожмут и не дадут даже за пол цены продать заранее, передали торговые марки, чтобы новые доны не смогли выпускать пивас под прежними названиями на отжатых заводах и теперь их за это решили наказать?
Ну вот было бы пиво Балтиberg, а теперь что? Секреты пивоваров под домашним арестом на пару дней отдыха.