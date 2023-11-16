Право
Артур Томилко

Суд постановил взыскать $35,5 млн с Euroclear в пользу «МТС Банка» Статьи редакции

Российская компания подала иск в августе 2023 года.

  • Решение вынес Арбитражный суд Москвы. Европейский депозитарий должен выплатить «МТС Банку» $35,571 млн, передаёт корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
  • Российский банк подал иск к Euroclear в августе 2023 года. Компания требовала взыскать $35,6 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими деньгами. В качестве третьего лица к разбирательству привлекали Национальный расчётный депозитарий (НРД).
  • В июне 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД. Общий объём замороженных активов оценивался в 6 трлн рублей. После этого российские инвесторы и компании начали обращаться в суды с требованиями о взыскании замороженных активов.
  • В октябре 2023 года Euroclear отчитался о получении почти €3 млрд операционной прибыли от инвестирования заблокированных российских активов с начала 2023 года. Чистая прибыль от таких операций составила €2,221 млрд.

#новости #euroclear #мтсбанк

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24 комментария
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 Иностранный агент

Суд Москвы вынес, ЕС болт положит на это решение, как мне кажется

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Алексей

Apple же выплатили миллиард по штрафу суда РФ

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Иностранный агент

Apple, видимо, важна репутация и хотят хотя бы по панельному импорту заезжать.
Евроклир – вообще срал на всех россиян, заблокировав акции частников в 22 году

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Flexitot

Это другое

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Александр Озерцов

У меня акции заблокировал ВТБ и ЦБ. Они похлеще евроклира срали на россиян. А евроклир меня заранее предупредил, что через какого-то брокера нельзя будет торговать.

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Magistr Architecture

А Google нет. Евроклир тут никакого бизнеса не ведет и не вел никогда.

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Павел Эрелт

Зато истец сможет убыток перетащить в дебиторку и поправить свою финансовую отчетность, чтобы в ней дыра не светилась

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Andrew Sychev

Интересно как выплатить?

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Следствие вели

Никак, чисто юридически создать долг

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Андрей Мельник

Когда-то ситуация с Украиной разрешиться в ту или другую сторону, так на этот случай и будет решение

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Jeronimo

Открыть счет типа С на украинской бирже и перечислить туда)

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Император Нолимоций

Надо было и к гуглу сразу подавать, и в Спортлото. И Байдена можно заочно арестовать заодно.

Интресно, у российских судов KPI выполняется, когда они виртуальные фантики взыскивают?

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Apitan

Сравните уровень решений:
- Международный уголовный суд в Гааге: выдал международные ордера на арест Путина. Не меньше. Причины можете почитать, там маразм просто максимальный.
- Euroclear вполне себе натурально отжал деньги МТС банка. Только вот дело в том, что если ты (еврохуир, не важно) должен кому-то денег и не отдаёшь, ты конечно делаешь с этими деньгами что хочешь, можешь их заморозить, отдать их кому-то, но ты всё ещё остаёшься их должен. Это значит, что рано или поздно, в какой-нибудь стране которая в хороших отношениях с РФ, этот долг могут вдруг решат взыскать. И тогда они начнут кричать: РРЯЯЯЯЯ, у нас злые россияне отжали деньги, правда мы эти деньги у них взяли и не отдавали, но вы не понимаете, это другое.

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Александр Озерцов

Что делать, если мои деньги заморозили ВТБ и ЦБ? Куда писать? Или про это вы будете скромно молчать?

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Дмитрий Зима

А разве иск к евроклир не должен подаваться по местонахождению евроклир?

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Artur Shaikhutdinov

Нет, не должен. Видимо какие-то его активы могут и в Москве найти.

Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика.
Ст 36.3 АПК РФ

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Zloy Marketolog

Есть же элементарная подсудность. А у Евроклира никакого его имущества в России нет, замороженные активы не являются его собственностью, это собственность инвесторов.

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Apitan

Замороженные (= отжатые) активы россиян тоже могут быть собственностью инвесторов, а не РФ, но это кого-то остановило?

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Zloy Marketolog

Они и остаются собственностью российских инвесторов и никто их не отжимал. Никакой Евроклир на себя не переписывал право на эти активы.

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Александр Озерцов

Нет, ВТБ и ЦБ их просто отжали. Без всякого суда.

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BblCMOPK HACMOPKA

"сейчас не до законов"

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Mike Amir

не столь важно, будут платить, не будут, главное - вынести решение и потом предьявить, в случае необходимости

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Мансур Аббас

€2,221 миллиардов чистоганного навара!!! Вот кто-то от зависти лопнет и все стены обрызгает.

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ELIFAS LEVi

так уже выплатили, суд моськвы может проверять🤗

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21 комментарий
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