Право
Таня Боброва

Прокуратура Южной Кореи потребовала пять лет тюрьмы для главы Samsung Electronics по обвинению в мошенничестве Статьи редакции

В 2021 году Ли Чжэ Ёна приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу о взяточничестве, он отсидел половину срока и был помилован.

  • Южнокорейская прокуратура потребовала пять лет заключения для главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна по обвинениям в мошенничестве с бухгалтерской отчётностью и манипулировании с ценами акций, пишет Reuters. Также обвинители требуют оштрафовать его на 500 млн вон (около $386 тысяч), добавляет The Korea Herald.
  • Обвинение связано со слиянием Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году на $8 млрд. Сделка прошла в форме обмена акциями: по 0,35 акции Cheil Industries за каждую бумагу Samsung C&T. Прокуроры считают, что руководители манипулировали ценой и допустили другие нарушения, чтобы Ли Чжэ Ён смог укрепить контроль над компанией.
  • Ли Чжэ Ён отверг обвинения. Разбирательство по этому делу идёт с 2020 года. Ожидается, что суд вынесет решение не раньше 2024 года, пишет The Korea Herald.
  • В 2021 году суд Южной Кореи приговорил в то время вице-президента Samsung Electronics и руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам тюрьмы по делу о взяточничестве. Он отсидел больше половины срока и досрочно освободился.
  • В 2022 году президент Южной Кореи помиловал Ли Чжэ Ёна, что позволило ему снова управлять компанией. После его официально назначили главой Samsung Electronics. Отец Ли Чжэ Ёна и бывший глава Samsung — Ли Гон Хи — умер в октябре 2020-го. В 2014-м он перенёс инфаркт и не оправился, поэтому фактически компанией руководил Ли Чжэ Ён.
Источник: Reuters / Kim Hong-Ji

#новости #samsung

666 показов
1.2K открытий
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Виктор Исаков

Почему тут до сих нет комментариев от либерах, что это было демократическое мошенничество?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

у тебя рот в говне

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Ты в зеркало похоже смотришься

Ответить
Развернуть ветку
Техно Механиус

Ну реально же в гавне, раз такую дичь поришь под конец второго года войны

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Ещё один в зеркало посмотрелся. Про войну, кстати, поехади со мной в Луганск и Донецк, в начале декабря. Пообщаешься с мирными. Много чего нового расскажут. Может перестанешь жрать гавно от либерах.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Так ведь работает демократия и глава самой крупной компании страны не имеет иммунитет. Тут вроде очевидно. А в России можно стадион строить 10 лет, каждый год повышая стоимость в разы, и все норм, ни у кого вопросов не возникает.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Исаков

2.5 года за махинации с акциями на миллиарды долларов это демократия? Да вы, дяденка, сказочный долбонавт🤣

Ответить
Развернуть ветку
Копчик
Обвинение связано со слиянием Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году на $8 млрд.

Так и в Корее можно 10 лет воровать, а потом присесть.
Но когда нефть воровал Ходор, то это святое, вся либеральная общественность на его защиту встала. Что ж вы не радуетесь, что его тоже посадили?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

По ходу дела в Южной Корее президент - это расстрельная должность. Чуть ли не каждый второй потом присел. И это президент страны. Хуле тогда говорить о каких-то там президентах корпораций - им сам бог велел на бутылку присесть, думаю, там где-нить даже в контракте у них есть пунктик, типа "отпрезидентствовал - в тюрьму". гг

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

То ли дело в Северной Корее, стабильность и никаких расстрелов. ))

Ответить
Развернуть ветку
fyp

Просто с одной стороны демократические институты, а с другой очень влиятельные чеболи-монополисты, которые в силу своего размера ведут себя довольно раскованно

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Ох эта Рашк... Южная Корея

Ответить
Развернуть ветку
Murat Sirius

По любому СВО в замешательстве

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну Ёна-моёна...

Ответить
Развернуть ветку
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

"В связи с посадкой Сунь Хуй Вчая корейские транзисторы подорожали на триллиард еврейских крон"(с) Новости-хуевости

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
12 комментариев
Раскрывать всегда
null