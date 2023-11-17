Прокуратура Южной Кореи потребовала пять лет тюрьмы для главы Samsung Electronics по обвинению в мошенничестве Статьи редакции
В 2021 году Ли Чжэ Ёна приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу о взяточничестве, он отсидел половину срока и был помилован.
- Южнокорейская прокуратура потребовала пять лет заключения для главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна по обвинениям в мошенничестве с бухгалтерской отчётностью и манипулировании с ценами акций, пишет Reuters. Также обвинители требуют оштрафовать его на 500 млн вон (около $386 тысяч), добавляет The Korea Herald.
- Обвинение связано со слиянием Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году на $8 млрд. Сделка прошла в форме обмена акциями: по 0,35 акции Cheil Industries за каждую бумагу Samsung C&T. Прокуроры считают, что руководители манипулировали ценой и допустили другие нарушения, чтобы Ли Чжэ Ён смог укрепить контроль над компанией.
- Ли Чжэ Ён отверг обвинения. Разбирательство по этому делу идёт с 2020 года. Ожидается, что суд вынесет решение не раньше 2024 года, пишет The Korea Herald.
- В 2021 году суд Южной Кореи приговорил в то время вице-президента Samsung Electronics и руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам тюрьмы по делу о взяточничестве. Он отсидел больше половины срока и досрочно освободился.
- В 2022 году президент Южной Кореи помиловал Ли Чжэ Ёна, что позволило ему снова управлять компанией. После его официально назначили главой Samsung Electronics. Отец Ли Чжэ Ёна и бывший глава Samsung — Ли Гон Хи — умер в октябре 2020-го. В 2014-м он перенёс инфаркт и не оправился, поэтому фактически компанией руководил Ли Чжэ Ён.
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Почему тут до сих нет комментариев от либерах, что это было демократическое мошенничество?
у тебя рот в говне
Ты в зеркало похоже смотришься
Ну реально же в гавне, раз такую дичь поришь под конец второго года войны
Ещё один в зеркало посмотрелся. Про войну, кстати, поехади со мной в Луганск и Донецк, в начале декабря. Пообщаешься с мирными. Много чего нового расскажут. Может перестанешь жрать гавно от либерах.
Так ведь работает демократия и глава самой крупной компании страны не имеет иммунитет. Тут вроде очевидно. А в России можно стадион строить 10 лет, каждый год повышая стоимость в разы, и все норм, ни у кого вопросов не возникает.
2.5 года за махинации с акциями на миллиарды долларов это демократия? Да вы, дяденка, сказочный долбонавт🤣
Так и в Корее можно 10 лет воровать, а потом присесть.
Но когда нефть воровал Ходор, то это святое, вся либеральная общественность на его защиту встала. Что ж вы не радуетесь, что его тоже посадили?
По ходу дела в Южной Корее президент - это расстрельная должность. Чуть ли не каждый второй потом присел. И это президент страны. Хуле тогда говорить о каких-то там президентах корпораций - им сам бог велел на бутылку присесть, думаю, там где-нить даже в контракте у них есть пунктик, типа "отпрезидентствовал - в тюрьму". гг
То ли дело в Северной Корее, стабильность и никаких расстрелов. ))
Просто с одной стороны демократические институты, а с другой очень влиятельные чеболи-монополисты, которые в силу своего размера ведут себя довольно раскованно
Ох эта Рашк... Южная Корея
По любому СВО в замешательстве
Ну Ёна-моёна...
"В связи с посадкой Сунь Хуй Вчая корейские транзисторы подорожали на триллиард еврейских крон"(с) Новости-хуевости