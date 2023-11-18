Право
Таня Боброва

Роскомнадзор получил право блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок Статьи редакции

В сентябре он разработал критерии, по которым будут определять такие сообщения.

  • Правительство разрешило вносить в Единый реестр запрещённой информации сайты с «информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к котором ограничен» в России, пишет РБК со ссылкой на постановление кабмина.
  • С предложением блокировать сайты с информацией об обходе блокировок в начале сентября 2023 года выступало Минцифры.
  • В том же месяце Роскомнадзор разработал критерии оценки для материалов с информацией об обходе блокировок. Среди них — «описание действий, позволяющих получить доступ», «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», «побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа» к заблокированным в России сервисам и сайтам.
  • Летом 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».

#новости #роскомнадзор #vpn

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31 комментарий
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 Богдан

VC теперь удалит все статьи инструкции о vpn?)

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Михаил Желтухин

И посты про релокацию, это тоже способ обхода блокировок

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Драка вегетарианца с людоедом

ну и посты про действия Роскомнадзора, поскольку они тоже могут являться информацией, «побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа»

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неформат

они давно устарели

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SS RX

VC таки легко удалит все инструкции о vpn

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Александр Блинов

Добро пожаловать в железный занавес господа

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ELIFAS LEVi

у ркн есть только право анус себе заблокировать и это право дано ему из снисхождения

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Eli

Реальности все равно от того что вы ее отрицаете)

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ELIFAS LEVi

с барского плеча так сказать, из жалости

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xsignes

То чувство, когда в россии у тебя VPN уже перманенто включен, т.к. большая часть интересных сайтов уже в блоке. И наоборот его приходится раз в неделю выключить на пару минут, чтобы зайти в онлайн-банк. А не наоборот включить на пару минут чтобы зайти на hdrezka, как было ранее.

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Елена Ан

пока, хабр?

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vlzman

Хабр подчинится. У него основанная аудитория из России и деньги оттуда.

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Bl0ck3d

Бесполезно, эти гайды есть везде

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Бомж

Вот всё и заблокируют. Гойда

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Sergei Timofeyev

Из них 90% уже устарело.

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Виктор Савицкий

Важно, чтобы этот Роскомнадзор не забывал о гуманизме, соблюдении прав личности, свободах и правах граждан РФ. Иначе ограничения сами себя низведут в ничтожность. Мы живем не на Плюке, можно правду думать открыто.

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Kiss1nger
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Иван Помидоров
Роскомнадзор не забывал о гуманизме, соблюдении прав личности, свободах и правах граждан РФ
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Kiss1nger

Люди из параллельной реальности ;D

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Виктор Савицкий

Неужели все уже так плохо? $-)

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Премудрый пискарь

Хуже...

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Виктор Савицкий

Уже правду думать не дают?

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Я сказал свое имя машине

И их, действительно, 7... То есть высеров от Вадика ещё не было?
Что творится, Господи, что творится...

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Igor Reverb

Интересно, по-поводу этого, услышать мнение охранителей из коментов к соседним статьям

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Император Нолимоций

Опять Telegram «блокировать» придётся и очередного главу в Газпром Медиа ссылать?

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Евгений Козявкин

Как-то слишком много власти для небольшой кучки псевдонадзирателей за интернетом.

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Kiss1nger

Даже если так, то что вы сделаете?

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дед Мазай и теоретики

Мы напишем осторожный комментарий.

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Ware Wow

абсолютно плевать уже

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дед Мазай и теоретики

Стоишь c веревкой на табуретке? ))

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Георгий

Заметьте, перед выборами как раз (я про следующий год). Кому то это выгодно.

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28 комментариев
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