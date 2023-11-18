Роскомнадзор получил право блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок Статьи редакции
В сентябре он разработал критерии, по которым будут определять такие сообщения.
- Правительство разрешило вносить в Единый реестр запрещённой информации сайты с «информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к котором ограничен» в России, пишет РБК со ссылкой на постановление кабмина.
- С предложением блокировать сайты с информацией об обходе блокировок в начале сентября 2023 года выступало Минцифры.
- В том же месяце Роскомнадзор разработал критерии оценки для материалов с информацией об обходе блокировок. Среди них — «описание действий, позволяющих получить доступ», «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», «побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа» к заблокированным в России сервисам и сайтам.
- Летом 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».
563 показа
754 открытия
VC теперь удалит все статьи инструкции о vpn?)
И посты про релокацию, это тоже способ обхода блокировок
ну и посты про действия Роскомнадзора, поскольку они тоже могут являться информацией, «побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа»
они давно устарели
VC таки легко удалит все инструкции о vpn
Добро пожаловать в железный занавес господа
у ркн есть только право анус себе заблокировать и это право дано ему из снисхождения
Реальности все равно от того что вы ее отрицаете)
с барского плеча так сказать, из жалости
То чувство, когда в россии у тебя VPN уже перманенто включен, т.к. большая часть интересных сайтов уже в блоке. И наоборот его приходится раз в неделю выключить на пару минут, чтобы зайти в онлайн-банк. А не наоборот включить на пару минут чтобы зайти на hdrezka, как было ранее.
пока, хабр?
Хабр подчинится. У него основанная аудитория из России и деньги оттуда.
Бесполезно, эти гайды есть везде
Вот всё и заблокируют. Гойда
Из них 90% уже устарело.
Важно, чтобы этот Роскомнадзор не забывал о гуманизме, соблюдении прав личности, свободах и правах граждан РФ. Иначе ограничения сами себя низведут в ничтожность. Мы живем не на Плюке, можно правду думать открыто.
Люди из параллельной реальности ;D
Неужели все уже так плохо? $-)
Хуже...
Уже правду думать не дают?
И их, действительно, 7... То есть высеров от Вадика ещё не было?
Что творится, Господи, что творится...
Интересно, по-поводу этого, услышать мнение охранителей из коментов к соседним статьям
Опять Telegram «блокировать» придётся и очередного главу в Газпром Медиа ссылать?
Как-то слишком много власти для небольшой кучки псевдонадзирателей за интернетом.
Даже если так, то что вы сделаете?
Мы напишем осторожный комментарий.
абсолютно плевать уже
Стоишь c веревкой на табуретке? ))
Заметьте, перед выборами как раз (я про следующий год). Кому то это выгодно.