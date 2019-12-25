Налоговая пытается признать компанию банкротом с августа 2019 года.

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Правительство обсуждает финансовое оздоровление российского разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы», один из вариантов — передача 100% компании структуре ВЭБ.РФ («НМ-тех»). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Т-Платформ».

Информацию также подтвердил представитель основного совладельца компании (75%) Всеволода Опанасенко. По данным «СПАРК-Интерфакс» на конец сентября 2019 года, 25% компании принадлежит ВЭБ.РФ.

Представители Минпромторга и ВЭБ.РФ рассказали, что сейчас прорабатываются разные варианты, чтобы не допустить банкротства «Т-Платформ». По их словам, окончательного решения пока нет.

В августе 2019 года Федеральная налоговая служба подала заявление о признании «Т-Платформ» банкротом, размер требований не раскрывался. В сентябре суд принял заявление, но пока его не рассматривал. В ФНС не ответили на запрос издания.

Совладелец и гендиректор «Т-Платформ» Всеволод Опанасенко с марта находится под арестом по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Ещё один фигурант — сотрудник МВД Александр Александров, напоминает газета. Дело связано с контрактом на поставку более 9 тысяч компьютеров МВД, что, по версии следствия, нанесло бюджету ущерб свыше 300 млн рублей, пишет издание.

По словам представителя Опанасенко, среди других обсуждаемых вариантов — денежное дофинансирование «Т-Плафторм». Из-за ареста основного совладельца компания не может получить кредит в банке. Компанию мог бы докапитализировать ВЭБ.РФ, но от него таких предложений не было, уточнил собеседник издания. Других предложений от ВЭБ.РФ в адрес «Т-Платформ» также не поступало, добавил он.

По словам представителя Опанасенко, если других вариантов не будет, кроме как передачи «Т-Платформ» под контроль государства, действующие акционеры готовы «всерьёз обсуждать возможность передать свои акции государству». Финансовые параметры возможной сделки собеседник комментировать отказался: обсуждения её деталей еще не было.

«Т-Платформы» — один из крупнейших поставщиков суперкомпьютеров для российских научных учреждений и госструктур. Среди разработок — «Ломоносов-2» для МГУ. «Дочка» компании разрабатывает линейку процессоров «Байкал» и компьютеров на этих процессорах.