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Почему Иннополис требует обанкротить невзлетевший стартап: монолог основателя проекта Lock4Gate о работе в городе Материал редакции

Проект занимался технологией для управления автоматическими воротами со смартфона — но закрылся из-за долгов в 2017 году. Основатель Артур Ахметов рассказывает, что пошло не так и почему Иннополис подал на банкротство компании.

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Стартап судится с городом уже с 2017 года из-за задолженности по аренде помещений. Но владельцы считают, что не всё так однозначно: они вошли в Иннополис ради обещанной поддержки, но не ничего не получили. Далее — история от основателя Lock4Gate Артура Ахметова.

Идея проекта

Мы работали над сервисом для управления шлагбаумами, дверьми, воротами с телефона. Могло быть как отдельное приложение, так и связка с мессенджером: WhatsApp или Telegram.

По задумке с его помощью можно удалённо передавать права на управление, отслеживать количество посетителей и прочее. Изначально мы рассчитывали на b2c-рынок, но начали разрабатывать продукт для бизнеса, когда пришёл первый запрос от одного из детских садов в Казани. Родителям очень понравилась система.

Lock4Gate на подземной парковке в Иннополисе YouTube

Как попали в Иннополис

На старте мы стали резидентами казанского ИТ-парка, работали там год. Туда приезжали на питчи различные делегации, инвесторы. И как-то раз приехала делегация Иннополиса, рассказала про себя, пригласила команды приехать в гости на экскурсию. Мы поехали, нам всё понравилось: молодой город, университет, где есть кадры, которые в дальнейшем могли подойти для проекта.

Один из членов команды Lock4Gate был студентом этого университета. Кроме того, все четверо в команде из разных городов. Было накладно содержать для них жильё в Казани, поэтому решили попробовать поработать в Иннополисе.

Начали собирать необходимые документы. Чтобы стать резидентом, требовалось:

  • Создать юрлицо. Для регистрации юрлица также должен быть юридический адрес в Иннополисе.
  • Написать бизнес-план, рассказать, какие предполагаются обороты и способ развития.
  • Обязательно арендовать помещение в технопарке.
  • После — защитить проект на наблюдательном совете в кабинете министров при президенте республики.

В целом всё выглядело оптимистично. Мы описали все ожидания, подали заявку. Я защитил проект на совете, его поддержали, сказали, что стартап действительно интересный.

В качестве стартовой площадки предложили использовать Иннополис как город — предполагалось, что мы установим свою систему на всех парковках, в детсадах. На наблюдательном совете глава республики поручил министерствам связи и образования обратить внимание на проект и поддержать часть установки системы.

Всего на развитие проекта нам требовалось 15 млн рублей инвестиций и та административная поддержка, которую нам предложили.

Так мы оказались в Иннополисе, был октябрь-ноябрь 2016 года. Тогда там жили около 1000 человек, ещё не вся инфраструктура работала. Например, у парковок ворота хоть и были автоматическими, но открывались руками.

Мы сняли помещение в технопарке Иннополиса. Минимальная площадь офисов составляла 50–60 м², при этом цена была тоже немалая — если я в Казани снимал офис по 300–400 рублей за 1 м², то в Иннополисе цена была уже 500–600 рублей за 1 м². Технопарк был пустой, одна-две компании на этаже. Многие находились там номинально, реально не присутствовали.

Первый иск и недоделанное MVP

Мы обратились в компанию «Иннополис Сити», которая находилась при университете, под руководством Евгения Данилова, чтобы нам сделали MVP нашего продукта. Заключили договор и оплатили аванс, прототип начали делать.

В результате нам сделали устройство, которое вообще не работало. Раза три-четыре, когда мы устанавливали его на объект, нам заказчик предъявлял претензии.

Мы забирали устройство на ремонт, вновь везли заказчику — и оно переставало работать по дороге, от тряски что-то отваливалось внутри.

Затем была ситуация: закрывался отчётный период, и университет попросил подписать акты о выполненных работах, все ли косяки там исправлены. Мы подписали, но устройство нам так и не доделали.

На наши требования завершить работу у нас попросили остаток оплаты, и мы ожидали работающий прототип. В результате компания подала к нам иск — и мы по суду заплатили 50–100 тысяч рублей за недоработанное устройство. После этого стали сами искать другие способы создания прототипов.

Проблемы с арендой и закрытие

Проект развивался: мы стали полуфиналистами «Школы миллиардера» Forbes, поехали в Москву на конкурс, одновременно были резидентами двух акселераторов в Москве и Петербурге, часто туда ездили. Поэтому перестали появляться в Иннополисе.

Но расторгнуть договор аренды было нельзя, ты автоматически теряешь и резидентство. Мы предлагали отдать помещение в субаренду бизнесу, которому оно действительно нужно. Сначала Иннополис соглашался, потом говорил, что нельзя.

Надо понимать, что в Иннополисе есть три «епархии»:

  1. Сам город как административная единица, которая принадлежит Татарстану.
  2. ОЭЗ — особая экономическая зона.
  3. И университет.

Три совершенно разные организации, с каждой из которых нужно было по-разному взаимодействовать. Насчёт аренды мы говорим с городом, потом он согласовывает это с ОЭЗ. На что ОЭЗ говорит, что резидент должен снимать площадь только сам, без права субаренды, поэтому нельзя.

Ничего не могли поделать с этой площадью, она просто висела, сами там не присутствовали. Первые полгода оплачивали аренду из собственного кармана, в следующие месяцы у нас не было на это средств. Так стали заложниками аренды и должны были около двух лет платить за то, чем не пользуемся.

В итоге договор аренды был расторгнут по инициативе Иннополиса. После прилетели расторжение резидентства и, соответственно, санкции на 1,1 млн рублей с формулировкой, что мы не выдержали поддержания оборотов, количества сотрудников и прочих требований со стороны ОЭЗ к резиденту.

Получается, что мы, не получив денег и иной поддержки, заплатив за непонятные услуги, имеем иск и требование о банкротстве. Обещанной помощи по установке устройств по республике тоже не было — пару раз к нам обращались формально.

В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» отметили, что в целом было расторгнуто «незначительное» количество соглашений со стартапами. Сейчас в особой экономической зоне работают более 120 резидентов и партнёров.

vc.ru

Выручка у компании была нулевая. Мы выпустили первые приложения в App Store и Google Play, но они не продавались: запускали их просто в тестовом варианте. Сервис не был готов, чтобы за него просить денег. Хотели обкатать на различных кейсах: поломки, сбои и прочее.

В итоге команда без источников финансирования сперва ушла на удалёнку, потом участники занялись своими делами.

Я не хочу ставить окончательно крест на проекте. Возможно, для него ещё не самое подходящее время. Подождём, какое решение вынесет суд. А по господдержке в РФ и, в частности, Иннополисе выводы сделал: те, кто созданы поддерживать стартапы, их же и засаживают. Потом удивляемся, почему уезжают из России, чтобы делать проекты.

#стартапы #lock4gate #иннополис

Вадим Скворцов
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Айдар Зарипов

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 Всего на развитие проекта нам требовалось 15 млн рублей инвестиций и та административная поддержка, которую нам предложили.

Вы клоуны если на такое примитивное устройство вам надо столько бабла. Надо было найти сразу клиентов в Казани, заключить предварительные договора. Да, да побегать самим по Казани. Потом сесть за прототип (можно из алиэкспресс собрать на готовом или самому сделать schematic, BOM, layout и отдать в Москву на изготовление (за 1 день делают) - компоненты все есть и очень простые. 

Вы как понимаю тупо имели идею и считали себя особенными раз вам даже прототип должна сторонняя компания делать. Езжайте в Shenzhen - посетите хотя бы пару технопарков (я был во всех). Там никто за вас прототип не сделает! Есть готовые SMD машины, готовые рабочие инструменты включая всяких 3D принтеров и хучанбей (рынок электроники), но мля никто за вас прототип и налаживать проект не будет. 

Вы сами договор подписали аренды, вы сами тратили время на кучу презентации, на не нужные задачи связанные с самим Технополисом вместо того, чтобы как старпёр делать свою основную задачу - сидя хоть в гараже/сарае/подвале. 

 А по господдержке в РФ и, в частности, Иннополисе выводы сделал

Выводы давно можно было сделать, когда даже первый кирпич там не положили. Если вы вообще из России.

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Айдар Зарипов

Айдар
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