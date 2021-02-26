Леван, как и многие в то время, играл с разными масками у нас в MSQRD, прикалывался с друзьями. Он тогда искал идеи для новых песен.

Мы с ним познакомились через год после (сделки с Facebook и выхода песни — vc.ru). Он рассказал, что приложение поднимало настроение его команде так же, как и нам его трек.