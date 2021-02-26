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Лиана Липанова

Плейлист под ситуацию: что слушал создатель MSQRD Евгений Невгень после закрытия сделки с Facebook Статьи редакции

Мы запускаем новую рубрику, в которой предприниматели, менеджеры и инвесторы делятся с читателями vc.ru музыкой, которую они слушают (или могли бы послушать) в разных ситуациях.

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Для белорусского разработчика Евгения Невгеня сделка с Facebook — не гипотетическая ситуация. Вместе с Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным он за три месяца создал приложение, которое купила Facebook.

Евгений Невгень и музыкант Леван Горозия

MSQRD запустили в декабре 2015 года. Приложение позволяло накладывать маски на видео в реальном времени. Сделку закрыли в марте 2016 года, её сумма не раскрывалась. На момент сделки аудитория сервиса насчитывала 16 млн пользователей.

После продажи проекта команда MSQRD на повторе слушала трек «Тигр» Левана Горозия (L’One). Песня вышла как раз в момент сделки с Facebook, вспоминает предприниматель.

Леван, как и многие в то время, играл с разными масками у нас в MSQRD, прикалывался с друзьями. Он тогда искал идеи для новых песен.

Мы с ним познакомились через год после (сделки с Facebook и выхода песни — vc.ru). Он рассказал, что приложение поднимало настроение его команде так же, как и нам его трек.

Евгений Невгень
сооснователь MSQRD и Loóna

После знакомства Горозия рассказал Невгеню, что маска тигра из приложения стала одним из вдохновляющих факторов при записи трека.

Кроме этого, в 2015-2016 годах Невгень «очень плотно» слушал электронную музыку, в первую очередь — драм-н-бэйс лейбл из Санкт-Петербурге Neuropunk. А сразу после сделки он поехал на концерт в Сан-Франциско Jack Ü — диджейского дуэта Diplo и Skrillex.

#msqrd #vcru_spotify #плейлистподситуацию

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А что кушал Евгений Невгень после закрытия сделки с Facebook? 

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Насколько хорошо спал Евгений Невгень после закрытия сделки с Facebook? 

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