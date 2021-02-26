Плейлист под ситуацию: что слушал создатель MSQRD Евгений Невгень после закрытия сделки с Facebook Статьи редакции
Мы запускаем новую рубрику, в которой предприниматели, менеджеры и инвесторы делятся с читателями vc.ru музыкой, которую они слушают (или могли бы послушать) в разных ситуациях.
Для белорусского разработчика Евгения Невгеня сделка с Facebook — не гипотетическая ситуация. Вместе с Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным он за три месяца создал приложение, которое купила Facebook.
MSQRD запустили в декабре 2015 года. Приложение позволяло накладывать маски на видео в реальном времени. Сделку закрыли в марте 2016 года, её сумма не раскрывалась. На момент сделки аудитория сервиса насчитывала 16 млн пользователей.
После продажи проекта команда MSQRD на повторе слушала трек «Тигр» Левана Горозия (L’One). Песня вышла как раз в момент сделки с Facebook, вспоминает предприниматель.
После знакомства Горозия рассказал Невгеню, что маска тигра из приложения стала одним из вдохновляющих факторов при записи трека.
Кроме этого, в 2015-2016 годах Невгень «очень плотно» слушал электронную музыку, в первую очередь — драм-н-бэйс лейбл из Санкт-Петербурге Neuropunk. А сразу после сделки он поехал на концерт в Сан-Франциско Jack Ü — диджейского дуэта Diplo и Skrillex.
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