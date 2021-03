Гормоны, эмодзи и психологические тесты: как измерять счастье, чтобы научиться управлять им

1. The Authentic Happiness Inventory: научный тест для отслеживания изменений в уровне счастья

Достаточно точный тест для измерения счастья, разработанный в 2005 году психологом из Мичиганского университета Кристофером Петерсоном. The Authentic Happiness Inventory используют сами исследователи, а данные подтверждают его валидность [ 1 , 2 ].

3. The Oxford Happiness Questionnaire: научный тест, который скажет, если вы слишком счастливы

4. The Subjective Happiness Scale: научный тест, который оценивает счастье через оптимизм

5. The 1–10 Happiness Scale: популярный тест для оценки счастья в отдельных сферах жизни

А если осознанность, связь, понимание и цель кажутся слишком абстрактными, присмотритесь к The 1–10 Happiness Scale: тот помогает выявить, в каких именно аспектах жизни вы менее счастливы. К примеру, ваша работа и профессиональная реализация вас устраивают, а вот друзей не хватает. Значит, нужно их найти . Когда эта отдельная проблема решится, вы станете счастливее в целом.

На результаты теста и на уровень счастья влияют личностные качества и убеждения человека. Самые простые примеры — оптимистичность, высокие ожидания или идеалистические представления. Чтобы выйти за рамки привычных схем мышления, стоит пройти курс Science of well being.