Почему столько онлайн-курсов лежат непройденными и как разорвать этот порочный круг. Материал издания «Кинжал».

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Бывает, решил чему-то научиться, например — английскому. Понравилось, как кто-то из коллег спокойно участвует в конфколле с лондонским офисом. Или в «Инстаграме» кто-то что-то такое запостил, что сразу почувствовал себя неполноценным со своим школьным английским.

В общем, пора. Надо лернинг инглиш эври дей.

Записываешься на курс, покупаешь классный самоучитель. Может быть, даже выкладываешь в Instagram фотку с первого урока — чтобы дать себе и миру обещание, что обязательно выучишь. Теперь ведь нельзя отступать — друзья в курсе, стыдно облажаться.

Потом отматываешь на две недели вперёд — а из курса пройден только первый урок.

Если это про вас, велком ту зе клаб. Так почти у всех. Сейчас разложим, почему так и что с этим делать.

Что не так с мотивацией

Почему человек решает заняться новым делом? Два варианта: либо жизнь заставила, либо появилась мечта.

С жизнью всё понятно: если тебя выгнали с работы и тебе завтра нечем платить за квартиру, ты идёшь таксовать и быстро выучиваешься всем нюансам работы таксиста. Не выучился — голодаешь.

С мечтами не так. Когда человек мечтает, он всегда мечтает о чём-то прекрасном: если похудеть, то стать звездой пляжа; если выучить английский — то чтобы получить грин-карту; если играть на фортепиано — то чтобы вокруг сидели удивлённые гости, а «та самая» смотрела на тебя влюблёнными глазами. Это же мечты, они должны быть такими.

Ещё маркетологи тебя подначивают: научись чему-то волшебному, и ты станешь классным и уверенным в себе. Например, если тебе продают курсы дизайна, тебе ведь никогда не скажут «Ну, будешь так же сидеть за компьютером, только будешь дизайнером с правочками. Будешь рисовать логотип для салона красоты». Ничего подобного.

Тебе говорят, что ты будешь креативным, интересным, загадочным, интеллигентным, востребованным и просто королём вечеринки, а делать — не меньше чем логотип для «Кока-колы». И это подпитывает твою большую мечту.

И вот на этом эмоционально-мечтательном подъёме человек делает первый шаг: например, покупает курс. Или записывается в спортзал. Или покупает книгу. Или покупает музыкальный инструмент и подписывается на онлайновые видеоуроки.

Первый шаг даётся довольно легко: онлайн-образование стало доступным и удобным. Нет ни вступительных экзаменов, ни собеседований. Онлайн-образование должно быть именно таким: с низким порогом входа.

Теперь можно рассказать об этом друзьям в соцсетях. Они тебя осыпят любовью и скажут, какой ты молодец, что начал такое большое дело. Приятно, когда друзья тебя поддерживают. Назовём эту фазу «медовый месяц».

А дальше начинается учёба: нужно выучить алфавит и времена глаголов, понять правила произношения, зазубрить слова, разучить гаммы, сделать триста приседаний и т. д. И если от лайков в соцсетях было хорошо, то сама учёба уже не доставляет такого же удовольствия. Не то чтобы она была совсем противна, нет. Просто записаться на курс и выложить фотографию было приятнее.

А ещё сверху наваливается срочная работа и личные дела. Сначала занятия новым делом откладываются на день, потом на выходные, потом на пару недель, потом откладываются на «Когда разгребусь».

А поддержки-то уже нет. Не будешь же ты снова выкладывать фотографию своих занятий в соцсеть? После «медового месяца» ты остаёшься один на один, и реальность берёт своё.

Так проходит два месяца, а американские фильмы понятными не стали, грин-карту не выдали, кубики пресса не нарисовались, а пальцы так и не разучили гаммы. «Может быть, это не моё?»

В чём проблема

Проблема здесь была в том, что первые этапы обучения были основаны на внешней мотивации: сначала захотелось мечту, потом нас подтолкнули маркетологи, а дальше — поддержали друзья. И когда эту опору убрали, занятия потеряли свой былой шарм.

Ну и очевидно, что для решения проблемы нужно взять мотивацию изнутри: чтобы кайфовать от процесса и идти к достижимому, реалистичному результату.

Убедиться, интересно или нет, несложно — есть бесплатные вводные уроки, а оборудование можно взять напрокат. Например, не покупать домой беговую дорожку, а арендовать на месяц и проверить, сколько реально будешь на ней бегать.

Везде так?

Так не везде. Есть ниши и школы, в которых «продавать мечту» экономически нецелесообразно; или которые принципиально не хотят становиться торговцами непройденных курсов. Такие школы будут вкладывать силы и время в то, чтобы вы оставались с ними, занимались и получали результат. О том, как они это делают, написано ниже.

Но есть и другие ребята — которым безразлична судьба студентов. Их логику тоже можно понять: «Мы даём доступ к лучшим учебным материалам. Дальше вы сами. Кому нужно — те добьются успеха, а кому нет — это свободная страна, имеешь право покупать и не проходить».

Решение: маленькие цели

Магия в том, что когда достигаешь цели, обычно чувствуешь радость и желание продолжать. Поэтому лучше бы перенести внимание с большой цели на конкретные краткосрочные достижения. И не давать другим отвлекать вас от этого.

Как только вам в голову начинают закладывать мысли о будущем величии, скажите «Спасибо, всё понятно, а каким будет ближайший результат, скажем, через пару недель?».

Например, если поставить цель «похудеть за год на 20 кг», есть риск быстро сдаться — пашешь как конь, а результат ещё далеко: только 1 кг, а надо целых 20. Логичным будет разделить год на маленькие отрезки и измерять прогресс по ним.

Или если взялся учиться играть на фортепиано, пусть первой целью будет простая мелодия по мотивам любимой песни. Потом чуть сложнее. Потом мелодия с аккордами. И так далее.

Решение: кайф от процесса

Очевидно, что если сами занятия приносят удовольствие, ты будешь ими заниматься чаще, чем если от них раздражаешься. Поэтому полезно поднастроить занятия так, чтобы они приносили удовольствие:

Не сошлись характером с преподавателем? Замените, подыщите другого.

Далеко ездить на занятия? Найдите поближе или чтобы преподаватель приезжал к вам

Тяжело заниматься очно? Рассмотрите дистанционный вариант. Или наоборот.

Бывает, что идёшь заниматься к преподу, потому что он крутой специалист. Но как препод он оказался так себе. Ну и ладно, найдите другого. Преподаватель — это отдельный род деятельности, необязательно светила отрасли должны быть хорошими преподами.

Помните, что если процесс не доставляет удовольствие, прогресса не будет.

Решение: поддержка

Не будет бредом выбрать такие курсы, где у вас будет поддержка от куратора, сообщества или преподавателей. Это хоть и внешняя мотивация, но пусть она будет на протяжении всего курса.

Минус в том, что тут не угадаешь: где-то это обещают в рекламе, а по факту этого нет. А где-то об этом в рекламе не сказано, а внутри классное сообщество и замечательные преподы.

В любом случае: если видите, что занятия нормальные, а поддержки никакой нет, — возможно, переход в онлайн-школу с поддержкой и сообществом вам поможет.

Решение: ритуалы и график

Чтобы привить привычку к новому занятию, можно придумать чек-лист и повесить его на видном месте. Отметил галочкой тренировку в зале, и сразу молодец. Расставил занятия в календаре на фиксированные дни недели — следуешь графику — радуешься.

У человека есть тяга к «закрытию гештальтов» — проставить все галочки, собрать все медальки, заполнить все клеточки. Вы можете смеяться над чек-листами и ежедневными привычками, но они работают.

Напоследок: этому можно не учиться

Маркетологи же не дураки: они будут пытаться соблазнить своей мечтой всех подряд, а не только тех, кому эта мечта реально нужна. Вы можете оказаться под огнём маркетинга, хотя вам вообще не нужны ни эти курсы, ни эти занятия.

Например, если мы школа английского, мы будем поливать рекламой всех, иначе мы закроемся. Кто-то из этих людей действительно нуждается в английском языке, а кого-то мы просто соблазним мечтой. И этому человеку на самом деле не были нужны наши курсы.

Можно прекрасно работать и смотреть сериалы без английского. Огромная индустрия переводчиков работает вам на благо.

Можно прекрасно жить без тренажёрного зала — правда, лучше всё-таки гулять хотя бы по полчаса в день на свежем воздухе, а в идеале вообще вести активный образ жизни. И спать ложиться не позднее 23:00, чтобы не жиреть.

Можно не играть на музыкальных инструментах, не вышивать крестиком, не заниматься живописью и не разбираться в машинном обучении.

Когда вам реально что-то из этого потребуется, вы это изучите и начнёте применять. А пока вам это навязывают маркетологи под видом вашей прекрасной жизни в будущем — можно пропускать мимо ушей. Вы уже сейчас очень даже хороши.

Любим вас такими.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.