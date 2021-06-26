Какая музыка помогает сконцентрироваться?

Научный подход к составлению плейлиста для максимальной продуктивности — в материале издания Reminder.

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Любите включать музыку «фоном» во время работы? И не только вы. Опросы показывают, что около 85% людей, чья занятость позволяет слушать музыку при выполнении профессиональных обязанностей, с удовольствием делают то же самое. Причем у 42% опрошенных фоновая музыка звучит с утра до вечера.

Неудивительно, что ученые интересуются, как это влияет на продуктивность. Помогает ли музыка сконцентрироваться или повысить энергию — и если да, то какие именно мелодии лучше добавить в свой рабочий плейлист?

Andrea Piacquadio / Pexels

Как музыка может помочь не отвлекаться?

Несмотря на все свои удивительные свойства, наш мозг пока что не способен на простейшую вещь: долго концентрироваться на одной задаче. По сути у нас действуют одновременно две системы внимания.

Одна — сознательная, которая позволяет целенаправленно сфокусироваться на том, что нам необходимо.

Вторая — бессознательная, вне зависимости от нашей воли смещающая фокус внимания на любой потенциально важный раздражитель, который регистрируют наши органы чувств. Например, даже если вы сосредоточились на чтении этой статьи, бессознательная система мгновенно отреагирует на всплывающее уведомление.

С этим связано несколько проблем. Во-первых, бессознательная система работает автоматически и быстрее сознательной. Это означает: когда вы в процессе работы услышите легкий шум, вы скорее всего отвлечетесь на него еще до того, как поймете, зачем вы это сделали.

Во-вторых, чем дольше вы пытаетесь сконцентрироваться на какой-то одной задаче, особенно если она не слишком приятна или интересна, тем меньше разнообразных стимулов получает ваш мозг. Из-за этого бессознательная система внимания переключается в режим повышенной интенсивности. И для отвлечения вам уже достаточно слабых раздражителей. Человек рядом вздохнул или отхлебнул кофе — и вы уже теряете концентрацию.

Фоновая музыка в этой ситуации может быть решением проблемы. В идеале она должна давать сразу два эффекта: 1) неинвазивный шум, который нагружает работой бессознательную систему внимания, чтобы она не отвлекала вас попусту; 2) приятные ощущения, которые придают позитивную эмоциональную окраску рабочему процессу. Посмотрим, какая музыка лучше всего справляется с каждой из этих задач.

Музыкальный фон для концентрации

Удобнее всего исследовать влияние музыки на концентрацию на примере людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Диагноз СДВГ обычно ставят в детском возрасте, поэтому и исследования в основном проводятся на детях — считается, что к взрослому возрасту большинство «перерастает» этот синдром. Однако в последнее время диагностика СДВГ стала точнее, и оказалось, что с проблемой дефицита внимания сталкиваются почти 5% взрослых. Итак, вот два лидера рейтинга музыки для концентрации.

Белый шум

Это монотонный звук с равномерным распределением высоких, средних и низких частот, в котором все звуки слиты воедино и невозможно различить определенный ритм. Пример — гул водопада. Благодаря широкому охвату звуковых частот, белый шум хорошо маскирует любые акустические раздражители. Они просто «тонут» в его потоке.

А что показывают эксперименты? Ученые проигрывали записи белого шума детям с СДВГ и их ровесникам без этого синдрома, а потом давали им тесты на память. Результат оказался неожиданным: у детей с дефицитом внимания стимуляция белым шумом улучшила когнитивные функции, а у контрольной группы — напротив, ухудшила.

При СДВГ нарушен метаболизм нейромедиатора дофамина, ответственного за мотивацию, из-за чего возникают проблемы с фокусировкой как раз при выполнении длительных и рутинных задач. А белый шум компенсирует слабости мотивации, связанные с недостатком дофамина. Так что можете попробовать включать такие записи во время работы, чтобы побороть прокрастинацию.

Бинауральные ритмы

Идея бинауральных ритмов проста: длительное прослушивание музыки с определенной частотой входит в резонанс с ритмами головного мозга и настраивает его электрическую активность на ту же частоту. В плане работы нас интересуют три диапазона частот.

Тета-ритм (4-8 Гц): соответствует состоянию медитации и творческой деятельности.

Бета-ритм (14-30 Гц): усиленное внимание, умственное напряжение, эмоциональное возбуждение.

Гамма-ритм (от 30 до 120-170 Гц): повышенная концентрация при решении задач, требующих максимальной сосредоточенности.

На практике это выглядит так: в уши через наушники подаются звуки с разными частотами. Расчет на то, что мозг должен сам компенсировать эту разницу, создав третий «промежуточный» ритм (его еще называют «иллюзорным») и таким образом настроиться на требуемую вам частоту. Допустим, в правом ухе вы слышите мелодию с частотой 110 Гц, в левом — 120 Гц. А ваш мозг на основе разницы между ними создает дополнительный ритм с частотой 10 Гц. В реальности это очень низкий звук, едва различимый для человеческого уха. Тем не менее, как показывают исследования, он позитивно влияет на мозг.

Бинауральные ритмы могут уменьшать субъективный уровень стресса, повышать настроение и концентрацию не только при дефиците внимания. Для увеличения продуктивности лучше использовать ритмы, соответствующие нижнему диапазону частот бета-волн головного мозга (от 14 до 30 Гц). Чтобы ваш мозг настроился на нужную волну, рекомендуется прослушивать бинауральный ритм не менее получаса. Найти такие ритмы можно, например, здесь. А для тех, кто хотел бы то же самое, но с мелодией и соло-гитарой, есть 8D-аудио.

Обычная музыка тоже может быть перекодирована в бинауральный формат. На YouTube и в таких стриминговых сервисах, как Spotify, уже много плейлистов с 8D-музыкой. К примеру вот. Такие треки со звуком, как будто перетекающим из одного уха в другое, уже прозвали «музыкой для СДВГ», хотя пока нет никаких серьезных научных данных о ее влиянии на мозг.

Музыка для мотивации

С 50-х по 90-е годы прошлого века в исследовательской среде была популярна теория «музыкального аффекта». Ее выдвинул в 1956 году композитор и философ Леонард Мейер. Он считал, что музыка несет в себе определенный «аффективный заряд» — и, соответственно, может вызывать у всех одинаковые, запрограммированные в ней эмоции: либо радость и воодушевление, либо фрустрацию и грусть.

Однако впоследствии эта теория была опровергнута. Исследователи обратили внимание, что сама композиция мелодии — это лишь небольшая часть того, что влияет на восприятие музыки и вызываемые ею эмоции. Не менее важно, в каких обстоятельствах человек слушает мелодию, какие воспоминания она пробуждает и так далее.

Кроме того, оказалось, что музыка может работать по принципу нейрофидбека. Если вы регулярно слушаете определенный плейлист в моменты воодушевления и концентрации, то через какое-то время эти мелодии станут для вас эмоциональным триггером, то есть будут переводить вас в более продуктивное состояние.

Самый продуктивный стиль

В 1993 году исследователи обнаружили так называемый «эффект Моцарта»: оказалось, что при прослушивании классических мелодий этого композитора участники эксперимента лучше справлялись с заданиями на пространственную ориентацию — это один из стандартных тестов на интеллект и внимание. Но уже в 2001 году и эта теория тоже была опровергнута.

В ходе экспериментов исследователи сравнили результаты пространственного теста у тех, кто слушал мажорную мелодию Моцарта, и у тех, кто прослушивал минорную композицию другого классика или просто сидел в тишине. У группы слушателей Моцарта показатели действительно оказались выше, но связано это было прежде всего с приподнятым настроением и эмоциональным возбуждением.

Вывод: если хотите сосредоточиться, не обязательно слушать классику — достаточно включить музыку, которая вызывает у вас радость и оживление.

А тут есть некоторые общие закономерности. Как показали эксперименты английского психолога Марии Витек, удовольствие мозгу, как правило, доставляет музыка с разнообразным, но не слишком сложным ритмическим рисунком.

Простые и монотонные биты, напоминающие удары метронома, не смогут создать стимулирующий музыкальный фон. А хаотичная и непредсказуемая музыка типа фри-джаза, с массой спонтанных звуков, сама по себе может отвлечь вас от работы больше, чем оживленный разговор коллег. Отсюда четыре правила.

Какую музыку не стоит включать в плейлист для продуктивности

Без четкого ритма.

Очень громкую, с резкими переходами.

Слишком быструю.

Песни, которые вы любите или, наоборот, не переносите: первые отвлекут вас от работы приятными эмоциями, вторые — неприятными.

Идеальный плейлист для работы

Такого нет. Все зависит от задачи, которую вы хотите решить: поднять настроение, повысить энергию или максимально сконцентрироваться на конкретной задаче.

Энергия. Если ваша цель — поднять себе настроение и повысить энергию перед работой, чтобы влиться в процесс максимально комфортно, можете воспользоваться принципом ISO. Эта техника управления эмоциями применяется в музыкальной терапии с конца 1940-х.

Идея в том, что вы постепенно доводите себя до нужной эмоциональной кондиции, выстраивая плейлист так, чтобы первая песня соответствовала вашему текущему состоянию, а дальнейшие — приближали к желаемому настрою. Если утром вы чувствуете себя подавленным, то для начала включите что-нибудь умиротворяющее, а уже затем переходите к более мотивирующим трекам. При этом музыку вы можете выбирать на свой вкус.

Концентрация. Если ваша цель — максимально сосредоточиться, вам могут подойти саундтреки к видеоиграм. Они специально записаны для того, чтобы создать иммерсивную среду с полным погружением, заглушить посторонние шумы и при этом не отвлекать от главного.

Концентрация + энергия. А можно ли совместить эмоциональность и фокус на работе? Да, если воспользоваться методом известного американского писателя Майкла Льюиса. В подкасте эксперта по продуктивности Тима Ферриса он рассказал, по какому принципу выбирает «саундтрек» — около 20 композиций — для работы над книгой и как его слушает. Три правила:

Выберите треки, отражающие эмоции, которые вы хотели бы вложить в проект.

Отрегулируйте громкость музыки так, чтобы не слышать никаких посторонних звуков: телефонных звонков, разговоров, стука дверей, шума за окном. Или купите наушники с шумоподавлением.

И главное: слушайте один и тот же набор композиций — снова и снова, пока не перестанете их замечать, как тиканье часов или собственное дыхание. Это и будет «состояние потока».

Что слушают редакторы Reminder?

Вот несколько вариантов, которые используем мы:

Brain Work: Classical Music for the Flow (Apple Music).

Микс от предпринимательского сообщества Шмит-16 (Soundcloud).

Pure Focus (Spotify).

Deep Work от предпринимателя из Кремниевой долины Карла Ташьяна (Apple Music).

Канал с 4 разными плейлистами для фоновой музыки Deepwork.fm.

Музыка для концентрации внимания из приложения Endel.

Треки Engage (1 час 3 минуты) и Pulse (1 час 1 минута) из приложения Calm.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.