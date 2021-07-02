Диаграммы счастья: девять графиков, которые объясняют, от чего зависит благополучие в жизни

Проверено наукой. Материал издания Reminder.

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Ben Mack / Pexels

За последние 10 лет количество научных публикаций, в которых так или иначе затрагивается тема счастья, выросло на 114%. Ученые пытаются установить связь благополучия с генетикой, образованием и взглядами на жизнь. Проверяют, как действуют на этот показатель физические упражнения, медитация и питание.

Иногда обнаруженные связи настолько показательны, что исследователи облекают их в форму графиков или диаграмм. Мы выбрали несколько характерных иллюстраций из научных работ разного времени. Уверены: они подскажут вам, в чем секрет счастья.

Все познается в сравнении

Счастье порой зависит не от чистого результата, а от контекста. Например, от мысли, что могло бы быть хуже. Или лучше. Исследователи изучили уровень счастья у серебряных и бронзовых медалистов Олимпийских игр 1992 года — и оказалось: занявшие второе место испытывали меньше радости, чем ставшие третьими, хотя и показали лучшие результаты.

Разница была особенно заметна сразу после состязания (Immediate), но ощущалась и во время награждения (Medal Stand). Контекст понятен: для серебряных призеров альтернативный сценарий — «могли бы быть первыми», для бронзовых — «могли бы вообще не попасть на пьедестал».

Что делать? Попробуйте рефрейминг: это отличный способ взглянуть на ситуацию под новым углом и увидеть в ней что-то приятное.

Счастье не в вещах...

Что принесет больше радости — новый iPad или билет на концерт любимой группы? Нам кажется, что эффект от вещей сильнее. Ведь они останутся с нами надолго после покупки. Но на самом деле траты на впечатления (концерты, поездки, походы в музеи или на кулинарные классы) дают и больше удовольствия, и «экономической ценности».

В одном из исследований ученые выяснили, что люди существенно недооценивают ценность приобретаемых впечатлений в сравнении с вещами (левые столбики) — и только после покупки понимают, что пережитый опыт действительно стоил денег. Столбики в центре и справа показывают субъективное восприятие экономической ценности материальных и нематериальных трат через две и через четыре недели.

Что делать? Выбирая подарок себе и близким, отдавайте предпочтение впечатлениям: они надолго запомнятся.

...особенно, если у вас есть деньги

Еще больше ценности впечатлениям придают те, кто может себе позволить любые вещи. На графике ниже показан процент людей, ответивших, что покупка доставила им счастье: пунктиром выделены траты на что-то нематериальное, сплошной линией — на вещи. По горизонтали отмечен годовой доход.

Если для самых бедных участников опроса (годовой доход ниже $25 тысяч) покупки вещей и впечатлений имели примерно одинаковую ценность, то для обеспеченных ($150 тысяч и выше) разница в эффекте от расходов на материальные и нематериальные покупки составила уже почти 60 процентных пунктов.

«За общим столом и еда вкуснее»

И если уж вы решили потратить деньги на впечатления, то лучше сделать это в компании. Исследования показывают, что совместно пережитый положительный опыт приносит больше счастья и сохраняется дольше в памяти.

Интересно, что это работает, даже если вы не обмениваетесь с другим человеком комментариями — как было в эксперименте, где участницы ели шоколад либо одновременно с кем-то (светлый столбик), либо одни, в то время как другой человек выполнял какое-то простое задание (темный столбик). В первом случае шоколад казался и приятнее, и вкуснее.

Что делать? Чаще путешествуйте или ходите в музеи и кино с компанией: обсуждайте увиденное, делитесь эмоциями.

Счастье не приходит с богатством

Известный график из работы американского психолога, автора нескольких учебников и научно-популярных книг Дэвида Майерса. Доходы американцев уверенно росли с 1956 по 1998 год (левая шкала), а доля «очень счастливых» оставалась в районе 30% и даже немного упала. Майерс отмечает, что схожая картина наблюдалась в Западной Европе и Японии. Данные обрываются на 1990-х годах, но вряд ли люди стали счастливее с того времени.

Что делать? Благополучие зависит от денег только до определенного уровня. Ищите другие компоненты счастья.

Не отвлекайтесь

Блуждание ума, которое еще называют дефолтным режимом работы мозга, — важное эволюционное достижение: оно позволяет нам учиться, строить планы и рассуждать, но при этом снижает удовлетворенность жизнью, отмечают авторы знаменитого гарвардского исследования с говорящим названием «Блуждающий мозг — несчастный мозг».

По сути, этот эксперимент подтвердил то, что и так знали античные философы и восточные мудрецы, учившие «жить в моменте» и находиться «здесь и сейчас».

Ученые попросили 2250 человек установить приложение, которое спонтанно отслеживало их занятия, сосредоточенность на процессе и уровень счастья (уровень счастья указан на шкале внизу, средний — 65 из 100). Несложно было предположить, что работа (второй шар сверху) приносит гораздо меньше удовольствия, чем секс (нижний шарик в верхней части диаграммы).

Размер шара говорит о том, как много людей были «не в процессе» во время ответа, иными словами — блуждали где-то в своих мыслях. Видно, что во время работы люди отвлекались гораздо сильнее (большой шар), чем во время секса (очень маленький шарик).

В конечном счете эксперимент показал, что люди думали о чем-то ином, нежели их текущее занятие, в 47% (!) случаев, и это лишало их счастья. Нижнюю часть диаграммы нужно интерпретировать так: если люди были сосредоточены на текущем занятии (самый большой шар), то они были чуть более счастливы, чем те, чей мозг блуждал в каких-то приятных мыслях (второй снизу шар), и — существенно более счастливы, чем те, чей мозг был занят размышлениями о чем-то нейтральном и уж тем более — неприятном.

Что делать? Попробуйте медитацию и Deep Work. Чаще откладывайте в сторону смартфон.

Делайте добрые дела

В этом исследовании студентов просили в течение шести недель пять раз делать что-то приятное/полезное для других: стать донором крови, помочь коллеге с курсовой работой, посетить дом престарелых, написать письмо с благодарностью профессору или просто совершить какое-то маленькое доброе дело.

Такие «акты доброты» существенно повышали уровень счастья, если участники выполняли все пять заданий в один день (средний столбик), если же они «размазывали» их на всю неделю, то эффекта почти не было. У контрольной группы (левый столбик; они только отвечали на вопросы про свое состояние) уровень счастья упал.

Что делать? Можно просто повторить условия эксперимента.

Будьте благодарны

Многие исследования показывают, что благодарность увеличивает эффект от приятных событий, так как помогает продлить и углубить удовольствие. Более того — так вы можете получить удовольствие и от нейтральных событий, на которые в другом случае просто не обратили бы внимания.

В этом эксперименте участников просили отмечать, за что они благодарны миру: кто-то был благодарен своим родителям, кто-то — удобству интернет-мессенджеров, кто-то — самому факту, что у него хорошее здоровье. У тех, кто размышлял в таком духе раз в неделю, уровень счастья вырос (средний столбик).

Почему удовлетворенность жизнью упала у тех, кто занимался практикой благодарности три раза в неделю (правый столбик)? Возможно, потому что им приелось или наскучило это занятие (источник).

Что делать? Попробуйте практики благодарности.

Вера: в бога и социальную поддержку

В этом исследовании, проведенном в Южной Корее, участников сначала попросили назвать главные приоритеты в жизни. Половина выбрала здоровье (категория physical self). Треть — социальные связи (social relationship: будь то семья, друзья или соседи). 13% опрошенных указали на внешние достижения (extrinsic achievements: работа, учеба, статус и возможность отдыхать).

И только около 4% указали в качестве наиболее важной сферы жизни религию (spirituality). Как несложно догадаться, именно в этой немногочисленной группе оказалось больше всего счастливых людей. Следом шли те, кто ценил отношения с окружающими. А замыкали список люди, стремящиеся к внешним достижениям.