Отпишитесь от новостей, перестаньте волноваться: несколько правил гигиены для информационного века

Материал издания Reminder.

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John Tuesday / Unsplash

Писатель Дэвид Фостер Уоллес начал свое знаменитое выступление перед выпускниками Кеньон-колледжа с притчи.

Плывут две молодые рыбы. Навстречу — рыба постарше: «Привет, ребята. Как вода сегодня?» Молодые рыбы поздоровались, чуть отплыли, и одна спрашивает другую: «А что это такое — вода?»

Я очень люблю эту речь Уоллеса и слушал ее несколько раз: тот редкий случай, когда выпускникам не просто дают набор банальных советов, а указывают на действительно глубокую истину. Уоллес говорит недавним студентам о том, что смысл подлинной интеллектуальной свободы «в окопах взрослой жизни» — в осознанном выборе своих поступков и мыслей, в том, чтобы не действовать на автопилоте — так, как предлагают общество, религия, университетское образование или собственное раздутое эго, которое кажется центром Вселенной. Первый шаг к этому — заметить, что вы живете на автомате. Заметить среду и то, как глубоко вы погрузились в нее. Заметить воду.

Метафора с водой подходит и для описания отношений современного человека с информацией. Как рыбы из притчи не чувствуют среду, которая их окружает, так и мы не чувствуем информационный фон, в который погружены. Мы достаем телефон, как только садимся в метро, тянемся к нему при малейшей паузе в работе, глядим не на дорогу, а в экран, когда идем по улице, — что, между прочим, довольно опасно: один японский город даже ввел в прошлом году запрет на использование смартфонов пешеходами. Японцы во многих технологических вещах обгоняют мир, у них теперь есть слово, обозначающее пешехода, смотрящего в телефон. В английском таких людей иногда называют smartphone zombie.

Но опасность заключается не только в том, что не глядящий на дорогу пешеход может попасть под колеса автомобиля или нажить себе проблемы с позвоночником. Известный российский нейробиолог Вячеслав Дубынин считает, что хаотичное потребление информации с целью развлечь себя или занять свободные часы — это поведенческое нарушение. На каждую новость, картинку, твит, пост или короткое видео мозг реагирует выбросом небольшой дозы дофамина — сигнальной молекулы, которая вообще-то нужна, чтобы подкреплять положительными эмоциями процесс обучения. И дело, конечно, не в том, что у вас в итоге закончится дофамин — Дубынин предупреждает о другом: ваши ментальные силы, энергия, движение пропали в этот момент зря, потому что из всей увиденной вами информации ничего не сохранится в долговременной памяти. А именно долговременная память — это то, «чем мы думаем, откуда идет наша личность». Получается, выбор такой: вы либо развиваетесь как личность, используя для этого свое внимание и ментальные силы, либо тратите их впустую.

Есть и другие последствия чрезмерного использования смартфонов, соцсетей и новостей — от увеличения риска депрессии и тревожных расстройств до роста разобщенности, поляризации в обществе. Недавно исследователи проанализировали частотность вхождения фраз, связанных с депрессией, беспомощностью, пессимизмом, в книгах и других публикациях на Google Books за последние 125 лет. Если смотреть на этот показатель, то можно заключить, что психологическое состояние человека сейчас хуже, чем когда бы то ни было. И исследователи отмечают, что резкое ухудшение совпало с началом распространения смартфонов и соцсетей.

Я не спешу обвинять соцсети и медиа во всех человеческих бедах. Упомянутые исследования и аналогичные им работы нередко критикуют за несовершенство методов — в конце концов связь между использованием смартфона и депрессией может быть опосредованной: человек, погруженный в гаджеты с утра до поздней ночи, меньше проводит времени на улице, хуже спит, менее физически активен и так далее.

Я лишь хочу указать, как в притче Уоллеса, на воду — поставить вопрос: а замечаем ли мы то, что делаем на автомате? И зачем мы это делаем?

Новости

До появления смартфонов, социальных сетей и мессенджеров было не так много людей, постоянно следивших за новостями — на ум приходят разве что биржевые трейдеры, сидевшие перед большими мониторами, на которых сверху вниз сыпались заголовки. Если заголовки были выделены красным цветом — значит, произошло что-то важное. Когда движение цен на рынке и твой доход зависят от событий в мире, лучше ничего не пропускать.

Так было в 1980-е, 1990-е, 2000-е. Но потом незаметно для себя мы решили, что нам тоже нужны новости в режиме онлайн. Мы стали подписываться на твиттер и телеграм-каналы новостей и изданий о происшествиях, включать пуш-уведомления и проверять сообщения по несколько раз в день. Возможно, этот переход случился во время большого теракта, или масштабной акции протеста, или Чемпионата мира по футболу. Сначала нами двигало вполне объяснимое любопытство — интерес к конкретному событию, но событие заканчивалось, а новости оставались. Каждое новое сообщение подкидывало маленькую дозу дофамина. Я не буду называть это зависимостью, чтобы не ставить на один уровень с более тяжелыми привязанностями, но проверьте себя: какая мысль возникнет, если вы решите прямо сейчас отписаться от новостного канала? Скорее всего — «А вдруг я пропущу что-то важное?»

Правда заключается в том, что не пропустите. Часто ли происходят события, о которых необходимо знать в момент их появления? Три раза в день? Тысяча в год? Я бы сказал: несколько раз в жизни. Неожиданное стихийное бедствие, смена власти, военные действия, резкое падение курса валюты. Сложно даже придумать, что еще может иметь значение. Возможно — какие-то профессиональные события, которые могут повлиять на вашу работу: уход важного клиента, перемены в руководстве, банкротство конкурента. И — конечно, события, происходящие с близкими: рождение ребенка, болезни и смерти. Но чтобы узнать об этом, не нужно подписываться на телеграм-каналы и твиттер.

Решение

Шаг первый. Если вы хотите расчистить свой день и мозг, отпишитесь от всех новостных каналов. Отпишитесь также от анонимных каналов, паразитирующих на новостях, — они даже хуже обычных новостей, так как распространяют непроверенную информацию и навязывают свою, ничем не подкрепленную, точку зрения.

Шаг второй. Перейдите на медленное потребление новостей. Открывайте любимый новостной сайт или почтовую рассылку один раз в день. Уже через неделю вы поймете, что не теряете ничего важного, что вы в курсе всех основных событий и можете поддержать о них разговор. А если вы пропустите очередной скандал с участием Ксении Собчак — то дадите вашим более осведомленным собеседникам прекрасную возможность поделиться этой новостью. Сделаете им приятно.

Вы станете замечать воду, в которой все плавают.

Негативные новости

Всем известно, что медиа предпочитают рассказывать о событиях негативных — это подтверждено многочисленными исследованиями, проведенными в разных странах. Есть также исследования, указывающие на то, что и сами потребители предпочитают негативные новости, хотя в опросах и настаивают на обратном.

Одна из самых ярких иллюстраций особенности подхода медиа к информации — сравнение истинных причин смерти и тех, о которых рассказывают в СМИ. Настоящую угрозу человечеству представляют не терроризм и убийства, а инфаркт и инсульт. Но о них рассказывать скучно.

Негативные новости увеличивают тревожность, могут служить причиной плохого сна, но самое главное — они, как в примере со смертностью, создают искаженную картину мира.

Среди негативных новостей особняком стоят человеческие трагедии и несчастья. Пожар в доме престарелых. Сбитый на пешеходном переходе ребенок. Несправедливо брошенный в тюрьму активист. Особенно сильно действуют новости с видео, а поскольку камеры сейчас есть везде и у всех, то шокирующие видео льются нескончаемым потоком.

Реакция на чужие страдания может быть разной: от безразличного любопытства, с которым люди смотрят видео автомобильных аварий, до эмоционального сопереживания, заставляющего делиться новостями в соцсетях, обсуждать их, призывать виновных к ответу. Сопереживание кажется самой нормальной реакцией. Но когда мир переполняется человеческими трагедиями, а сердце — ужасом, злостью и отчаянием, жить становится непросто.

Решение

Лимит на сострадание. Мне кажется, что наш мозг не приспособлен адекватно реагировать на бесконечное число трагедий. У него есть лимит. Наверное, этот предел у всех разный, и есть исключения: создатели благотворительных фондов, спасатели, некоторые врачи и священники — одним словом, те, кого иногда называют святыми.

Я не пропагандирую моральную черствость и безразличие — я говорю о том, что было бы разумно сопоставлять сострадание с возможностями помочь попавшим в беду, сделать сострадание деятельным. Мы можем сопереживать страданиям близких и людей нашего круга и чем-то помогать им при этом. Как бы вы, например, отреагировали на то, что близкий родственник попал в больницу из-за пьяного водителя? Узнали бы, насколько хороши в клинике специалисты, помогли бы контактами врачей, добивались бы справедливого наказания для виновника аварии. Почему не распространить это правило и на другие несчастья? Если вы видите, что сгорел дом престарелых, и вас это возмущает — сделайте что-то: напишите запрос местным властям, перечислите деньги родственникам, поддержите благотворительный фонд, помогающий хосписам. Если вы не способны на это, то что добавляет в вашу жизнь информация о страданиях? Сам факт, что нам теперь открыты множественные несчастья — благодаря быстроте и связям интернета — не означает, что эта информация нам нужна.

Сместите свой фокус с новостей на тренды. Такой совет дал главный оптимист современности, американский психолог и автор бестселлера «Лучшее в нас» Стивен Пинкер в интервью Reminder. Он не предлагает отгораживаться от плохих новостей, а советует найти способ добавить к ним «хорошие», чтобы получилась полная картина. Поскольку о хороших новостях медиа рассказывают редко (см. выше), Пинкер советует подписываться на информационные ресурсы, которые специализируются на сборе данных (его выбор: ourworldindata.org или HumanProgress.org). Статистика — это уже обобщенный результат, в нем заключены и хорошие, и плохие новости. Вот, например, статистика гибели на дорогах России:

Она снижается. При этом да, каждая новая смерть — это чья-то трагедия. И здоровой реакцией на нее было бы какое-то ваше действие, которое поддержит имеющийся тренд.

Кто выбирает?

«Нам достался непростой мир», — говорит профессор Дубынин о сегодняшнем избытке информации. Но в нем легко навести порядок — если понимать, что окончательное решение о потреблении всегда за вами. Технологии дали нашему поколению фантастические возможности — звонить по видео на другой конец света, заказывать еду или такси одним нажатием кнопки, диагностировать болезни, не выходя из дома, находить в Сети нужные данные и инструкции, учиться и познавать мир. Что объединяет все перечисленное? Эти действия мы совершаем по собственной воле: сами решаем, когда вызвать такси, когда записываться на урок английского и когда искать инструкцию от сломавшегося холодильника.

Доступность информации не означает, что она нужна. Нематериальность информации не означает, что она безвредна. Возьмите управление информационными потоками в свои руки — это высвободит время и энергию на что-то действительно важное.