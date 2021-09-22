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Бизнес скульптора (почти) с нуля: как в него прийти, сколько денег приносит, откуда клиенты и куда расти Статьи редакции
Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.
Архитектор Пётр Зайцев в 40 лет решил сменить профессию и стать скульптором. Он оборудовал гардеробную супруги под мастерскую, лепил фигурки из пластилина, выполнял их в бронзе и получал по 20 тысяч в месяц.
Спустя несколько месяцев Зайцев перешёл на бетон: его работы начали покупать галереи и частные клиенты, он выигрывал в конкурсах, а заработок увеличился до 250-300 тысяч в месяц.
Хоть это и меньше, чем при работе архитектором, но Зайцеву нравится, что он не зависит от капризных клиентов, которые могут на ходу менять техзадание, а делает то, что нравится ему.
Первый бизнес
В 2002 году Пётр Зайцев закончил Московский Архитектурный институт, и в 2003-м он вместе с другом и коллегой Арсением Борисенко открыл архитектурное бюро za bor. Партнёры проектировали жилые и офисные здания.
Первые несколько лет они зарабатывали немного, а в 2010-х начали сотрудничать с крупными корпоративными клиентами. К примеру, Зайцев проектировал офисы Badoo в Москве и «Яндекса» в Одессе, Казани, Екатеринбурге и Стамбуле. С 2012 по 2019 годы он зарабатывал по 400-500 тысяч рублей в месяц.
В 2019 году архитектор понял, что хочет уйти из бизнеса. У него произошёл конфликт с сооснователем бюро, к тому же архитектор устал от постоянного общения с заказчиками и строителями. По словам Зайцева, клиенты часто вели себя капризно и на ходу меняли техзадание.
Он ушёл из бюро, так и не решив, что будет делать. Архитектор отложил 1,5 млн рублей на период, пока не определится с новой работой. Зайцев мечтал заниматься делом, в котором не будет зависеть от вкусов других людей.
О смене профессии и материалах
Зайцев обратился за советом к близкому другу отца — московскому скульптору Андрею Наличу, который тоже когда-то ушёл из профессии архитектора. Тот порекомендовал потренироваться на пластилине, прежде чем браться за другие материалы. Обычно этот материал используют для учебных этюдов и эскизных набросков.
Начинающий скульптор не захотел снимать студию, ему показалось удобным работать из дома: можно приняться за дело в любой момент, когда появится вдохновение, даже ночью.
Он переоборудовал гардеробную комнату площадью 9 м² под мастерскую, поставил там стол, стул, полки для хранения будущих работ, осветительную систему для съёмок фото и мастер-классов.
Следующие полгода Зайцев делал скульптуры из пластилина, фотографировал их, редактировал в Photoshop под бронзу и публиковал в Instagram. Он завёл специальную страничку для работ — хотел получить обратную связь и надеялся привлечь первых покупателей.
Зайцев также отправлял фотографии в аукционные дома, которые продают современное искусство, например, в «Литфонд» или Artinvestment.ru. Спустя полгода после начала работы, в ноябре 2019 года, «Литфонд» взял на продажу одну из работ — The Hero of Our Time. Скульптура была создана из пластилина и Зайцев обратился к литейщику, чтобы выполнить её в бронзе.
Процесс выглядел так: скульптор сделал каркас из проволоки, вылепил на нём фигуру из пластилина, нанёс гипс. Когда он затвердел, снял с внутренней стороны гипсовой формы пластилин. Затем залил в получившуюся форму расплавленный воск. Когда он засох, скульптор отнёс восковую фигуру — восковку — в мастерскую литейщика.
Обычно после этого литейщик многократно вымачивает восковку в специальном составе, благодаря чему на ней нарастает термоустойчивый «кожух». В таком виде фигура отправляется в печку, где воск расплавляется и вытекает, а «кожух» остаётся. В него литейщик заливает расплавленную бронзу. А когда она остывает, кожух разбивают — остаётся только готовая бронзовая статуэтка.
Литейщик отдал получившуюся скульптуру Петру Зайцеву, который её обработал и покрыл патиной — составом, имитирующим старину изделия.
На выполнение заказа скульптор потратил около трёх недель: полторы на лепку и снятие восковой формы, ещё столько же на литьё из бронзы. Работу на аукционе «Литфонда» он продал за 40 тысяч рублей.
Всего на фигуру The Hero of Our Time размером 26х15х15 сантиметров скульптор потратил около 20 тысяч рублей:
- Пластилин — три упаковки по 200 рублей — 600 рублей.
- Три упаковки воска весом 500 граммов стоили по 1200 рублей — всего 3600 рублей.
- Бронза и услуги литейщика — 15 тысяч рублей.
После первого заказа он продолжил делать пластилиновые скульптуры, имитировать бронзу на фото и рассылать их по аукционам. Примерно раз в месяц у него покупали по одной скульптуре за 15-25 тысяч рублей.
Для лепки и снятия формы Зайцев вместо специальных инструментов, стеков с петлями, использовал свои. Он соорудил один инструмент из палочки от суши и детали от прищепки, а другой — из икеевского ножа, который подпилил и согнул.
Также использовал паяльник: поправлял восковую форму и спаивал отдельные части. Паяльник у Зайцева уже был, в магазинах такой стоит около 500 рублей.
Два-три месяца Зайцев продолжал работать с литейщиком. Создавать фигуры из бронзы было сложно: во-первых, сплав стоил дорого, во-вторых, скульптор много платил литейщикам и зависел от них. Литейщик мог не выполнить работу вовремя или сделать её плохо. Это раздражало Зайцева: работая архитектором, он старался всё делать своими руками.
В 2019 году он решил попробовать делать скульптуры из бетона. Материал стоит дёшево и для работы с ним не нужно привлекать других мастеров, решил Зайцев.
Скульптор использует этот материал в большинстве своих работ. Идеи для них Пётр Зайцев находит вокруг себя: он изображает животных, которые ему нравятся, супругу или самого себя.
Как создаются бетонные скульптуры
На примере скульптуры We, которая состоит из двух частей, Зайцев рассказал о технологии изготовления фигур из бетона.
Первый этап: каркас
Сначала необходимо приготовить каркас. Для него нужна проволока — обычно Зайцев использует вешалки-плечики из IKEA. Когда их нет, покупает 50-метровый моток оцинкованной проволоки за 400 рублей в Leroy Merlin. Этого мотка хватает примерно на 10 каркасов.
Для каркаса также нужны деревянные основы. Зайцеву нравится идея повторного использования, поэтому материал он собирает на улице или берёт подручные средства: например, ящики из-под фруктов. Если бы пришлось покупать, доска 50х150х6000мм в Leroy Merlin обошлась бы в 2000 рублей. Её хватит примерно на 10 скульптур.
Проволочный каркас нужно обклеить армированной лентой — к ней хорошо липнет пластилин. 40-метровая лента стоит 260 рублей, её хватает на 20-30 скульптур. На формирование каркаса уходит 2-3 часа.
Второй этап: нанести пластилин
Затем на каркас можно наносить пластилин. Для скульптуры We потребовалось 4 брикета пластилина, которые стоили примерно 800 рублей. Время нанесения зависит от размеров и сложности: на создание We ушло 8 часов непрерывной работы.
После того как пластилин нанесён на каркас, его нужно выровнять. Для этого можно использовать икеевский нож, а процесс длится примерно 2-3 часа.
Иногда готовая фигурка чем-то не устраивает Зайцева и приходится переделывать. Поэтому лепка может растянуться на несколько рабочих дней.
Третий этап: подготовка формы
После этого нужно изготовить силиконовую форму, в которую заливают бетон. Для заливки бетоном силиконовая форма должна быть сплошной, как носок, чтобы вода задерживалась внутри.
Но с некоторых фигур слепок невозможно снять, не порвав его. Такие места на скульптуре можно расширить с помощью «сепаратора» — алюминиевой полоски, вырезанной из банки от газировки. Его вставляют в узкие части фигуры.
Затем нужно смешать силикон с «загустителем» и нанести на пластилиновую фигуру в несколько слоёв. Этот материал Зайцев наносит палочкой для суши. Покрытие одним слоем занимает 10-15 минут: силикон очень быстро схватывается. Всего наносят 3-4 слоя, между которыми нужно подождать около 1 часа.
Для скульптуры We понадобилось 2 литровых банки силикона, которые стоили по 800 рублей каждая.
Силикон нужен только как форма для заливки бетона. Но сам по себе он очень мягкий, и если залить в него бетон и поставить на стол, форма может деформироваться. Поэтому поверх силикона наносят гипс, который крепко удерживает его в одном положении.
Перед слоем гипса фигуру смазывают форму машинной смазкой «Литол24» — для лёгкого снятия. Тюбик стоит 100 рублей и его хватит, по словам Зайцева, «на все скульптуры в жизни».
Гипс застывает за пару часов, но лучше переждать ночь — пока сохнет, он может немного деформироваться.
Последний этап: заливка бетона
Когда форма высохла и готова к работе, можно снимать слои: сначала гипсовый, затем освобождает силикон от пластилиновой основы. После этого вставляет силиконовую форму в гипсовую.
Дальше он смешивает воду с цементом и заливает смесь в форму. Для скульптуры We понадобилось 5 кг цемента и 3 литра воды. Упаковка цемента нужного веса стоит не больше 300 рублей.
Бетон получается крепче, если в раствор добавлять песок. Но такую скульптуру сложнее обрабатывать: часто приходится что-то поправлять в отлитой фигурке, и песок становится виден.
До состояния, когда бетон можно вынуть из формы, он сохнет около 12 часов. Пока материал недостаточно твёрдый, огрехи срезаются макетным ножом (стоит около 300 рублей) и наждачной бумагой (200 рублей). На это уходит 2-3 часа.
Готовую скульптуру прикрепляется к пьедесталу, как правило, деревянному. Зайцев просверливает отверстия в скульптуре и основании и вклеивает туда на ПВА металлическую оцинкованную шпильку с резьбой.
Итого: около 6000 рублей и два-три рабочих дня. В онлайн-галерее Art Online 24 (принадлежит Askeri Gallery) работа We продаётся за 150 тысяч рублей.
Кроме бетона, Зайцев работает и с деревом. Причём он использует только один материал — ящики из-под фруктов и овощей.
Две фигуры в полный рост, выполненные из этого материала, Зайцев сделал для отеля MORE в Крыму.
Сколько зарабатывает скульптор
В 2021 году Пётр Зайцев продаёт свои работы по 130-150 тысяч рублей. Цены устанавливает сам автор: он исходит из сумм, которые ему комфортно получать в месяц.
На рынке, по его словам, нет каких-то средних цен, они не ограничены и зависят от успешности создателя. Например, в Askeri Gallery продаются работы других мастеров и по €30 тысяч.
Также цены на работы Зайцева зависят от:
- Количества потраченного времени.
- Серийности. Автор создаёт форму из силикона и заливает в неё бетон. Силикон быстро приходит в негодность: скукоживается и теряет форму. Одной силиконовой формы хватает на 10-15 работ. Создать идеально такую же во второй раз невозможно, она всё равно будет немного отличаться. Кроме того, чем меньше серия, тем больше ценится скульптура.
- Скульптор закладывает в цену процент, который галерея забирает себе с продажи — 40-45%.
На материалы он тратит около 2-3 тысяч рублей, ещё 6% от дохода перечисляет в ФНС.
Примерно с марта 2021 года он зарабатывает по 250-300 тысяч рублей в месяц. Чаще всего Зайцев продаёт свои работы частным клиентам. В период с ноября 2019 года по август 2021 каналы продаж распределились так:
- Аукционы — 17%.
- Архитекторы — 12%.
- Частные клиенты — 42%.
- Галереи — 15%.
- Работы на заказ (как через архитекторов, так и напрямую частным клиентам) — 14%.
В месяц он продаёт около трёх работ: чаще всего одну новую и пару скульптур из серий, представленных в галерее. В свой Instagram Зайцев выкладывает уже готовые бетонные изваяния и больше не редактирует в Photoshop эскизы из пластилина.
Где скульптору искать клиентов
Первые полгода продаж бетонных скульптур было немного, максимум одна в месяц. Покупатели не воспринимали всерьёз предметы искусства из бетона. К тому же скульптор начинал с небольших фигур до 30 см в высоту и продавал их по 10-20 тысяч рублей. Из этих денег он тратил пару тысяч рублей на материалы для следующих работ.
В среднем месячный доход Петра Зайцева в первый год после смены профессии не превышал 20 тысяч рублей. Он искал клиентов с помощью четырёх каналов: соцсети, галереи, конкурсы и знакомые архитекторы.
Соцсети
Зайцев записывает мастер-классы по созданию скульптур и выкладывает их на свой канал на YouTube. Он завёл его сразу же, как увлёкся лепкой, и почти за 2 года набрал 3,7 тысячи подписчиков. Продаж с этого канала пока не было.
Также у скульптора есть аккаунт в Instagram, который ведёт его супруга: выкладывает фотографии его работ. В аккаунте 1900 подписчиков. Instagram приносит Зайцеву почти половину всех клиентов.
Скульптор развивает его органически. Он пробовал продвигать два поста с помощью таргетированной рекламы, потратил на это 4000 рублей. И один раз покупал рекламу у блогера примерно за €45 (около 3800 рублей). Но ни таргет, ни реклама не принесли результата — поэтому Пётр Зайцев решил пока не вкладывать в это ресурсы.
Галереи
В начале работы Зайцев составил список из 60 московских галерей, которые ему удалось найти в интернете. Он ничего не отсеивал и отправил свои работы по всем электронным адресам.
Из 60 адресатов откликнулись только двое: Askeri Gallery и Nikolskaya Gallery. Они взяли несколько работ Зайцева на реализацию, а с Askeri Gallery он подписал договор на две эксклюзивные скульптуры, весь тираж которых продаётся только там.
Галереи берут процент от продаж, примерно 40-45%. Деньги скульптор получает только тогда, когда выставленную работу покупают.
По словам Зайцева, галереи неохотно берут на реализацию работы начинающих скульпторов и художников: шансов, что их произведения будут продаваться, немного. Поэтому молодым мастерам трудно пробиться и заявить о себе. Но попытаться стоит, уверен Зайцев. После того, как его работы появились в галереях, поток клиентов начал расти.
Конкурсы
Пётр Зайцев ищет в интернете профессиональные конкурсы. Чаще всего он просто гуглит «конкурсы для скульпторов», также он подписан в Instagram на аккаунт, который публикует анонсы — ArtUzel.
Обычно участники отправляют эскизы, но на международный Scogliera Viva Зайцев прислал фото готовой работы Social Distance. Он стал первым россиянином, победившим в этом конкурсе.
В качестве приза Зайцев получил €2 тысячи (около 170 тысяч рублей) и возможность реализовать свой проект — скульптуру Social Distance — на побережье Адриатического моря.
Организаторы конкурса оплатили Зайцеву питание и проживание. Перелёт победитель оплачивал самостоятельно, кроме того, потратил около 70 тысяч рублей на инструменты — болгарки, диски и молотки.
От призовых €2 тысяч ничего не осталось: всё ушло на инструменты и перелёт. Но Зайцев не воспринимает конкурсы как дополнительный источник дохода. Для него это возможность рассказать о себе и стать известнее.
Архитекторы
Ещё один источник клиентов — знакомые архитекторы, которые берут работы скульптора в свои проекты по дизайну интерьеров. Этот канал приносит ему 12% заказов.
Как скульптор работает с клиентами
Работы Зайцева можно разделить на два типа:
- То, что он придумал сам и продал в галереи, архитекторам и частным клиентам.
- То, что выполнил на заказ клиента или архитектора.
В обоих случаях случае Зайцев сам выбирает, какой будет скульптура. «Конфликт творца и заказчика», с которым он столкнулся, работая архитектором, пока не повторяется.
Покупатели обращаются к Зайцеву, изучив его портфолио и авторский почерк — и не ждут работ в другом стиле.
Если скульптор взялся за заказ, Зайцев выясняет у клиента все пожелания, делает эскиз в пластилине, показывает заказчику, согласовывает, а затем выполняет в бетоне или дереве.
Есть работы, которые Зайцев создаёт для себя: понимает, что их вряд ли купят галереи или частные клиенты, но чувствует потребность выразить идею.
В основном работы скульптора покупают в Москве, но иногда он отправляет их в другие города — Санкт-Петербург, Сочи и Набережные Челны. Доставку оплачивает заказчик.
Зайцев заворачивает тяжёлые скульптуры в несколько слоёв воздушно-пузырчатой плёнки и картона, а затем отправляет логистическими компаниями. Ему не нравится такой способ упаковки посылок: плёнка не экологична и расход большой, но пока он не нашёл ей альтернативу.
Перевозка не всегда проходит гладко. Однажды курьеры привезли клиенту скульптуру носорога весом около 15 кг с отломанным ухом, хотя сама доставка обошлась в 10 тысяч рублей. Клиенту пришлось приклеивать деталь скульптуры клеем ПВА. Когда поломки происходят в Москве, например, скульптуру задевают дети или животные, Зайцев приезжает и бесплатно её ремонтирует.
Как работа скульптора устроена юридически
Пётр Зайцев оформил самозанятость и перечисляет до 6% от дохода в ФНС. Он планирует оформить ИП, если начнёт зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год — это максимальный доход для самозанятых.
Зайцев заключает договор с клиентами только когда выполняет работу на заказ. Почти все скульптуры на заказ создаются в единственном экземпляре, и это прописано в документах. Если что-то случится и заказчик не выкупит скульптуру, Зайцев выложит фото в Instagram или отправит на аукцион, но таких инцидентов пока не было.
Свою интеллектуальную собственность Зайцев пока не защищает — считает, что у него не тот уровень известности, чтобы беспокоиться на эту тему.
Как планирует масштабироваться
Главная трудность в профессии скульптора, по словам Петра Зайцева, — пробиться через толщу чужих работ и найти своего клиента.
Свой успех он объясняет бэкграундом в архитектуре и влиянием родителей: его отец был художником, а мама — архитектором. По словам Зайцева, они привили сыну вкус и вырастили его в творческой атмосфере: в гостях у семьи часто бывали поэты, скульпторы и художники.
К концу осени Пётр Зайцев готовит свою первую персональную выставку «Воздействие». Для неё он создаёт новые работы — 12 скульптур эмбрионов разных животных. Через эти работы он хочет показать эксплуатацию животных людьми и надеется привлечь новых покупателей.
В будущем Зайцеву хотелось бы лепить большие фигуры. В августе он завершил четырёхметровую бетонную скульптуру для частного клиента, сейчас работает над двенадцатиметровой. Для таких больших проектов он привлекает субподрядчиков.
Технология производства меняется: Зайцев лепит из пластилина эскиз небольшого размера, выполняет его в бетоне, согласует с клиентом, а затем отдаёт подрядчикам. Они сканируют скульптуру на 3D-сканере и вырезают её с помощью робота в большом размере. После того, как фигура готова, Зайцев вносит финальные правки.
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Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.
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