Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.

Пётр Зайцев

Архитектор Пётр Зайцев в 40 лет решил сменить профессию и стать скульптором. Он оборудовал гардеробную супруги под мастерскую, лепил фигурки из пластилина, выполнял их в бронзе и получал по 20 тысяч в месяц.

Спустя несколько месяцев Зайцев перешёл на бетон: его работы начали покупать галереи и частные клиенты, он выигрывал в конкурсах, а заработок увеличился до 250-300 тысяч в месяц.

Хоть это и меньше, чем при работе архитектором, но Зайцеву нравится, что он не зависит от капризных клиентов, которые могут на ходу менять техзадание, а делает то, что нравится ему.

Первый бизнес

В 2002 году Пётр Зайцев закончил Московский Архитектурный институт, и в 2003-м он вместе с другом и коллегой Арсением Борисенко открыл архитектурное бюро za bor. Партнёры проектировали жилые и офисные здания.

Первые несколько лет они зарабатывали немного, а в 2010-х начали сотрудничать с крупными корпоративными клиентами. К примеру, Зайцев проектировал офисы Badoo в Москве и «Яндекса» в Одессе, Казани, Екатеринбурге и Стамбуле. С 2012 по 2019 годы он зарабатывал по 400-500 тысяч рублей в месяц.

Офис Яндекса в Екатеринбурге, спроектированный Зайцевым

В 2019 году архитектор понял, что хочет уйти из бизнеса. У него произошёл конфликт с сооснователем бюро, к тому же архитектор устал от постоянного общения с заказчиками и строителями. По словам Зайцева, клиенты часто вели себя капризно и на ходу меняли техзадание.

Он ушёл из бюро, так и не решив, что будет делать. Архитектор отложил 1,5 млн рублей на период, пока не определится с новой работой . Зайцев мечтал заниматься делом, в котором не будет зависеть от вкусов других людей.

О смене профессии и материалах

Сначала я думал, как жить дальше, потому что остаться ни с чем в 40 лет — достаточно неприятно. Работать в найме я не хотел, открывать ещё одно бюро — тоже. В какой-то момент я вспомнил, что в детстве мне нравилось лепить, и решил попробовать себя в этом направлении. Пётр Зайцев скульптор

Зайцев обратился за советом к близкому другу отца — московскому скульптору Андрею Наличу, который тоже когда-то ушёл из профессии архитектора. Тот порекомендовал потренироваться на пластилине, прежде чем браться за другие материалы. Обычно этот материал используют для учебных этюдов и эскизных набросков.

Начинающий скульптор не захотел снимать студию, ему показалось удобным работать из дома: можно приняться за дело в любой момент, когда появится вдохновение, даже ночью.

Он переоборудовал гардеробную комнату площадью 9 м² под мастерскую, поставил там стол, стул, полки для хранения будущих работ, осветительную систему для съёмок фото и мастер-классов.

Следующие полгода Зайцев делал скульптуры из пластилина, фотографировал их, редактировал в Photoshop под бронзу и публиковал в Instagram. Он завёл специальную страничку для работ — хотел получить обратную связь и надеялся привлечь первых покупателей.

Зайцев также отправлял фотографии в аукционные дома, которые продают современное искусство, например, в «Литфонд» или Artinvestment.ru. Спустя полгода после начала работы, в ноябре 2019 года, «Литфонд» взял на продажу одну из работ — The Hero of Our Time. Скульптура была создана из пластилина и Зайцев обратился к литейщику, чтобы выполнить её в бронзе.

Процесс выглядел так : скульптор сделал каркас из проволоки, вылепил на нём фигуру из пластилина, нанёс гипс. Когда он затвердел, снял с внутренней стороны гипсовой формы пластилин. Затем залил в получившуюся форму расплавленный воск. Когда он засох, скульптор отнёс восковую фигуру — восковку — в мастерскую литейщика.

Обычно после этого литейщик многократно вымачивает восковку в специальном составе, благодаря чему на ней нарастает термоустойчивый «кожух». В таком виде фигура отправляется в печку, где воск расплавляется и вытекает, а «кожух» остаётся. В него литейщик заливает расплавленную бронзу. А когда она остывает, кожух разбивают — остаётся только готовая бронзовая статуэтка.

Литейщик отдал получившуюся скульптуру Петру Зайцеву, который её обработал и покрыл патиной — составом, имитирующим старину изделия.

Слева эскиз из пластилина, справа — готовая работа из бронзы The Hero of Our Time

На выполнение заказа скульптор потратил около трёх недель: полторы на лепку и снятие восковой формы, ещё столько же на литьё из бронзы. Работу на аукционе «Литфонда» он продал за 40 тысяч рублей .

Всего на фигуру The Hero of Our Time размером 26х15х15 сантиметров скульптор потратил около 20 тысяч рублей :

Пластилин — три упаковки по 200 рублей — 600 рублей.

Три упаковки воска весом 500 граммов стоили по 1200 рублей — всего 3600 рублей.



Бронза и услуги литейщика — 15 тысяч рублей.



После первого заказа он продолжил делать пластилиновые скульптуры, имитировать бронзу на фото и рассылать их по аукционам. Примерно раз в месяц у него покупали по одной скульптуре за 15-25 тысяч рублей.

Для лепки и снятия формы Зайцев вместо специальных инструментов, стеков с петлями, использовал свои. Он соорудил один инструмент из палочки от суши и детали от прищепки, а другой — из икеевского ножа, который подпилил и согнул.

Также использовал паяльник: поправлял восковую форму и спаивал отдельные части. Паяльник у Зайцева уже был, в магазинах такой стоит около 500 рублей.

Инструменты скульптора: нож из IKEA и палочка от суши

Два-три месяца Зайцев продолжал работать с литейщиком. Создавать фигуры из бронзы было сложно: во-первых, сплав стоил дорого, во-вторых, скульптор много платил литейщикам и зависел от них. Литейщик мог не выполнить работу вовремя или сделать её плохо. Это раздражало Зайцева: работая архитектором, он старался всё делать своими руками.

В 2019 году он решил попробовать делать скульптуры из бетона. Материал стоит дёшево и для работы с ним не нужно привлекать других мастеров, решил Зайцев.

Бетон объединяет две мои профессии — архитектора и скульптора. Пётр Зайцев скульптор

Скульптор использует этот материал в большинстве своих работ. Идеи для них Пётр Зайцев находит вокруг себя: он изображает животных, которые ему нравятся, супругу или самого себя.

Например, к 42-летию автор вылепил себя в образе ребёнка, на фигуру которого нанёс 42 слоя бетона. Тёмные и светлые слои чередуются, символизируя счастливые и тяжёлые периоды жизни.

Как создаются бетонные скульптуры

На примере скульптуры We, которая состоит из двух частей, Зайцев рассказал о технологии изготовления фигур из бетона.

Скульптура We

Первый этап: каркас

Сначала необходимо приготовить каркас. Для него нужна проволока — обычно Зайцев использует вешалки-плечики из IKEA. Когда их нет, покупает 50-метровый моток оцинкованной проволоки за 400 рублей в Leroy Merlin. Этого мотка хватает примерно на 10 каркасов.

Для каркаса также нужны деревянные основы. Зайцеву нравится идея повторного использования, поэтому материал он собирает на улице или берёт подручные средства: например, ящики из-под фруктов. Если бы пришлось покупать, доска 50х150х6000мм в Leroy Merlin обошлась бы в 2000 рублей. Её хватит примерно на 10 скульптур.

Проволочный каркас нужно обклеить армированной лентой — к ней хорошо липнет пластилин. 40-метровая лента стоит 260 рублей, её хватает на 20-30 скульптур. На формирование каркаса уходит 2-3 часа.

Второй этап: нанести пластилин

Затем на каркас можно наносить пластилин. Для скульптуры We потребовалось 4 брикета пластилина, которые стоили примерно 800 рублей. Время нанесения зависит от размеров и сложности: на создание We ушло 8 часов непрерывной работы.

После того как пластилин нанесён на каркас, его нужно выровнять. Для этого можно использовать икеевский нож, а процесс длится примерно 2-3 часа.

Иногда готовая фигурка чем-то не устраивает Зайцева и приходится переделывать. Поэтому лепка может растянуться на несколько рабочих дней.

Третий этап: подготовка формы

После этого нужно изготовить силиконовую форму, в которую заливают бетон. Для заливки бетоном силиконовая форма должна быть сплошной, как носок, чтобы вода задерживалась внутри.

Но с некоторых фигур слепок невозможно снять, не порвав его. Такие места на скульптуре можно расширить с помощью «сепаратора» — алюминиевой полоски, вырезанной из банки от газировки. Его вставляют в узкие части фигуры.

Затем нужно смешать силикон с «загустителем» и нанести на пластилиновую фигуру в несколько слоёв. Этот материал Зайцев наносит палочкой для суши. Покрытие одним слоем занимает 10-15 минут: силикон очень быстро схватывается. Всего наносят 3-4 слоя, между которыми нужно подождать около 1 часа.

Для скульптуры We понадобилось 2 литровых банки силикона, которые стоили по 800 рублей каждая. Силикон нужен только как форма для заливки бетона. Но сам по себе он очень мягкий, и если залить в него бетон и поставить на стол, форма может деформироваться. Поэтому поверх силикона наносят гипс, который крепко удерживает его в одном положении.

Перед слоем гипса фигуру смазывают форму машинной смазкой «Литол24» — для лёгкого снятия. Тюбик стоит 100 рублей и его хватит, по словам Зайцева, «на все скульптуры в жизни».

Гипс застывает за пару часов, но лучше переждать ночь — пока сохнет, он может немного деформироваться.

Последний этап: заливка бетона

Когда форма высохла и готова к работе, можно снимать слои: сначала гипсовый, затем освобождает силикон от пластилиновой основы. После этого вставляет силиконовую форму в гипсовую.

Дальше он смешивает воду с цементом и заливает смесь в форму. Для скульптуры We понадобилось 5 кг цемента и 3 литра воды. Упаковка цемента нужного веса стоит не больше 300 рублей.

Бетон получается крепче, если в раствор добавлять песок. Но такую скульптуру сложнее обрабатывать: часто приходится что-то поправлять в отлитой фигурке, и песок становится виден.

До состояния, когда бетон можно вынуть из формы, он сохнет около 12 часов. Пока материал недостаточно твёрдый, огрехи срезаются макетным ножом (стоит около 300 рублей) и наждачной бумагой (200 рублей). На это уходит 2-3 часа.

Готовую скульптуру прикрепляется к пьедесталу, как правило, деревянному. Зайцев просверливает отверстия в скульптуре и основании и вклеивает туда на ПВА металлическую оцинкованную шпильку с резьбой.

Итого: около 6000 рублей и два-три рабочих дня . В онлайн-галерее Art Online 24 (принадлежит Askeri Gallery) работа We продаётся за 150 тысяч рублей.

Кроме бетона, Зайцев работает и с деревом. Причём он использует только один материал — ящики из-под фруктов и овощей.

Мы с супругой оба веганы, нам нужно много овощей и фруктов, чтобы существовать. Соответственно, мы покупаем их ящиками. И чтобы не выкидывать это несчастное дерево, которое зря рубили, я иногда делаю из него скульптуры. Пётр Зайцев скульптор

Две фигуры в полный рост, выполненные из этого материала, Зайцев сделал для отеля MORE в Крыму.

Скульптура из ящиков из-под фруктов

Сколько зарабатывает скульптор

В 2021 году Пётр Зайцев продаёт свои работы по 130-150 тысяч рублей . Цены устанавливает сам автор: он исходит из сумм, которые ему комфортно получать в месяц.

На рынке, по его словам, нет каких-то средних цен, они не ограничены и зависят от успешности создателя. Например, в Askeri Gallery продаются работы других мастеров и по €30 тысяч.

Также цены на работы Зайцева зависят от:

Количества потраченного времени.

Серийности. Автор создаёт форму из силикона и заливает в неё бетон. Силикон быстро приходит в негодность: скукоживается и теряет форму. Одной силиконовой формы хватает на 10-15 работ. Создать идеально такую же во второй раз невозможно, она всё равно будет немного отличаться. Кроме того, чем меньше серия, тем больше ценится скульптура.

Скульптор закладывает в цену процент, который галерея забирает себе с продажи — 40-45%.

На материалы он тратит около 2-3 тысяч рублей, ещё 6% от дохода перечисляет в ФНС.

Примерно с марта 2021 года он зарабатывает по 250-300 тысяч рублей в месяц . Чаще всего Зайцев продаёт свои работы частным клиентам. В период с ноября 2019 года по август 2021 каналы продаж распределились так:

Аукционы — 17%.

Архитекторы — 12%.

Частные клиенты — 42%.

Галереи — 15%.

Работы на заказ (как через архитекторов, так и напрямую частным клиентам) — 14%.

В месяц он продаёт около трёх работ: чаще всего одну новую и пару скульптур из серий, представленных в галерее. В свой Instagram Зайцев выкладывает уже готовые бетонные изваяния и больше не редактирует в Photoshop эскизы из пластилина.

Где скульптору искать клиентов

Первые полгода продаж бетонных скульптур было немного, максимум одна в месяц. Покупатели не воспринимали всерьёз предметы искусства из бетона. К тому же скульптор начинал с небольших фигур до 30 см в высоту и продавал их по 10-20 тысяч рублей. Из этих денег он тратил пару тысяч рублей на материалы для следующих работ.

В среднем месячный доход Петра Зайцева в первый год после смены профессии не превышал 20 тысяч рублей . Он искал клиентов с помощью четырёх каналов: соцсети, галереи, конкурсы и знакомые архитекторы.

Соцсети

Зайцев записывает мастер-классы по созданию скульптур и выкладывает их на свой канал на YouTube. Он завёл его сразу же, как увлёкся лепкой, и почти за 2 года набрал 3,7 тысячи подписчиков. Продаж с этого канала пока не было.

Также у скульптора есть аккаунт в Instagram, который ведёт его супруга: выкладывает фотографии его работ. В аккаунте 1900 подписчиков. Instagram приносит Зайцеву почти половину всех клиентов.

Скульптор развивает его органически. Он пробовал продвигать два поста с помощью таргетированной рекламы, потратил на это 4000 рублей. И один раз покупал рекламу у блогера примерно за €45 (около 3800 рублей). Но ни таргет, ни реклама не принесли результата — поэтому Пётр Зайцев решил пока не вкладывать в это ресурсы.

Галереи

В начале работы Зайцев составил список из 60 московских галерей, которые ему удалось найти в интернете. Он ничего не отсеивал и отправил свои работы по всем электронным адресам.

Из 60 адресатов откликнулись только двое: Askeri Gallery и Nikolskaya Gallery. Они взяли несколько работ Зайцева на реализацию, а с Askeri Gallery он подписал договор на две эксклюзивные скульптуры, весь тираж которых продаётся только там.

Галереи берут процент от продаж, примерно 40-45%. Деньги скульптор получает только тогда, когда выставленную работу покупают.

По словам Зайцева, галереи неохотно берут на реализацию работы начинающих скульпторов и художников: шансов, что их произведения будут продаваться, немного. Поэтому молодым мастерам трудно пробиться и заявить о себе. Но попытаться стоит, уверен Зайцев. После того, как его работы появились в галереях, поток клиентов начал расти.

Конкурсы

Пётр Зайцев ищет в интернете профессиональные конкурсы. Чаще всего он просто гуглит «конкурсы для скульпторов», также он подписан в Instagram на аккаунт, который публикует анонсы — ArtUzel.

В бытность работы архитектором я с моим партнёром участвовал в конкурсе на дизайн станций метро. Мы его выиграли и теперь станция «Нагатинский затон» в Москве строится по моему проекту. Наверное, с тех пор у меня и появилась привычка участвовать в профессиональных конкурсах. Пётр Зайцев скульптор

Обычно участники отправляют эскизы, но на международный Scogliera Viva Зайцев прислал фото готовой работы Social Distance. Он стал первым россиянином, победившим в этом конкурсе.

В качестве приза Зайцев получил €2 тысячи (около 170 тысяч рублей) и возможность реализовать свой проект — скульптуру Social Distance — на побережье Адриатического моря.

Работа Зайцева Social Distance, вытесанная на скалах в городе Каорле на северном побережье Италии

Организаторы конкурса оплатили Зайцеву питание и проживание. Перелёт победитель оплачивал самостоятельно, кроме того, потратил около 70 тысяч рублей на инструменты — болгарки, диски и молотки.

От призовых €2 тысяч ничего не осталось: всё ушло на инструменты и перелёт. Но Зайцев не воспринимает конкурсы как дополнительный источник дохода. Для него это возможность рассказать о себе и стать известнее.

Архитекторы

Ещё один источник клиентов — знакомые архитекторы, которые берут работы скульптора в свои проекты по дизайну интерьеров. Этот канал приносит ему 12% заказов.

Как скульптор работает с клиентами

Работы Зайцева можно разделить на два типа:

То, что он придумал сам и продал в галереи, архитекторам и частным клиентам.

То, что выполнил на заказ клиента или архитектора.

В обоих случаях случае Зайцев сам выбирает, какой будет скульптура. «‎Конфликт творца и заказчика», с которым он столкнулся, работая архитектором, пока не повторяется.

Покупатели обращаются к Зайцеву, изучив его портфолио и авторский почерк — и не ждут работ в другом стиле.

Люди, которые хотят золотые купола, просто не обращают внимания на мои бетонные скульптуры. В любом случае я устанавливаю некие рамки: работаю в своём стиле и делаю только то, что мне нравится. И если заказчик не согласен, дальше разговор не идёт. Такие случаи иногда бывают. Пётр Зайцев скульптор

Если скульптор взялся за заказ, Зайцев выясняет у клиента все пожелания, делает эскиз в пластилине, показывает заказчику, согласовывает, а затем выполняет в бетоне или дереве.

Есть работы, которые Зайцев создаёт для себя: понимает, что их вряд ли купят галереи или частные клиенты, но чувствует потребность выразить идею.

Бетонное сердце, на котором сидит большая чёрная муха. В скульптуру вмонтирован механизм, имитирующий сердцебиение

В основном работы скульптора покупают в Москве, но иногда он отправляет их в другие города — Санкт-Петербург, Сочи и Набережные Челны. Доставку оплачивает заказчик.

Зайцев заворачивает тяжёлые скульптуры в несколько слоёв воздушно-пузырчатой плёнки и картона, а затем отправляет логистическими компаниями. Ему не нравится такой способ упаковки посылок: плёнка не экологична и расход большой, но пока он не нашёл ей альтернативу.

Перевозка не всегда проходит гладко. Однажды курьеры привезли клиенту скульптуру носорога весом около 15 кг с отломанным ухом, хотя сама доставка обошлась в 10 тысяч рублей. Клиенту пришлось приклеивать деталь скульптуры клеем ПВА. Когда поломки происходят в Москве, например, скульптуру задевают дети или животные, Зайцев приезжает и бесплатно её ремонтирует.

Как работа скульптора устроена юридически

Пётр Зайцев оформил самозанятость и перечисляет до 6% от дохода в ФНС. Он планирует оформить ИП, если начнёт зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год — это максимальный доход для самозанятых.

Зайцев заключает договор с клиентами только когда выполняет работу на заказ. Почти все скульптуры на заказ создаются в единственном экземпляре, и это прописано в документах. Если что-то случится и заказчик не выкупит скульптуру, Зайцев выложит фото в Instagram или отправит на аукцион, но таких инцидентов пока не было.

Свою интеллектуальную собственность Зайцев пока не защищает — считает, что у него не тот уровень известности, чтобы беспокоиться на эту тему.

Как планирует масштабироваться

Главная трудность в профессии скульптора, по словам Петра Зайцева, — пробиться через толщу чужих работ и найти своего клиента.

Свой успех он объясняет бэкграундом в архитектуре и влиянием родителей: его отец был художником, а мама — архитектором. По словам Зайцева, они привили сыну вкус и вырастили его в творческой атмосфере: в гостях у семьи часто бывали поэты, скульпторы и художники.

К концу осени Пётр Зайцев готовит свою первую персональную выставку «Воздействие». Для неё он создаёт новые работы — 12 скульптур эмбрионов разных животных. Через эти работы он хочет показать эксплуатацию животных людьми и надеется привлечь новых покупателей.

В будущем Зайцеву хотелось бы лепить большие фигуры. В августе он завершил четырёхметровую бетонную скульптуру для частного клиента, сейчас работает над двенадцатиметровой. Для таких больших проектов он привлекает субподрядчиков.

Зайцев вместе со своей четырёхметровой фигурой

Технология производства меняется: Зайцев лепит из пластилина эскиз небольшого размера, выполняет его в бетоне, согласует с клиентом, а затем отдаёт подрядчикам. Они сканируют скульптуру на 3D-сканере и вырезают её с помощью робота в большом размере. После того, как фигура готова, Зайцев вносит финальные правки.