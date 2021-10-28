Дорогу, миграционные документы и проживание оплачивали работодатели, а кавер-группа выступала каждый день.

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В 2011 году музыкант Олег Шабалин открыл в Кирове музыкальную школу. Из преподавателей и учеников он собрал группу и выступал с ней на концертах и корпоративах.

В 2019 году коллектив захотел разнообразия и поехал по контракту в Китай выступать с каверами известных песен. За год они поработали в клубе и парке аттракционов и получали по $1000-$1500 в месяц.

Лидер группы рассказал, как найти контракт, зачем нужны агенты и с какими трудностями можно столкнуться.

Оглавление

Как попасть в Китай по контракту

Я с 14 лет играл на концертах и брал уроки у музыкантов из России и стран СНГ. Никогда особо не верил в классическое музыкальное образование, поэтому в 2011 году открыл в родном Кирове школу Practice Method.

Мы обучали учеников игре на инструментах и вокалу. Из преподавателей и учеников я собрал группу. В составе была вокалистка, пианистка, бас-гитарист, барабанщик, а сам я играл на гитаре и пел.

Пять-шесть лет мы работали в Кирове и соседних городах: выступали на корпоративах, концертах и мероприятиях. Мы с барабанщиком параллельно преподавали в школе, у остальных ребят тоже была вторая работа.

В конце 2018 года мне стало скучно. Я захотел двигаться дальше и получить какой-то новый опыт. В это время я познакомился с музыкантами, которые три года работали в Китае по контракту и консультировали многих по этому вопросу.

Они рассказали, где найти контракт, какие нужны документы, что должно быть в портфолио и репертуаре. Ещё ребята поделились контактами агентов, которые помогают музыкантам уехать в Китай. В качестве благодарности я заплатил им символическую сумму и начал искать контракт.

Мы с группой договорились лететь полным составом и начали репетировать. Специально для поездки мы сняли промо-материал: записали на видео несколько песен в музыкальном баре без зрителей.

Параллельно я общался с агентами из Китая: большинство из них говорили, что пять человек — слишком много. Мне предлагали убрать бас-гитариста — по их мнению, он был не нужен. Но я на это не пошёл.

Одному менеджеру клуба очень понравилось наше промо, и он захотел привезти нас именно в таком составе. Мы общались в WeChat и подписали контракт буквально через пару дней, несмотря на то, что заказчик очень плохо говорил по-английски.

Потом менеджер нанял агентство с лицензией на привоз зарубежных артистов. Агенты решали все вопросы с документами: оформили визы и разрешение на работу в министерстве культуры Китая. Их услуги оплачивал заказчик.

Мы только обратились в визовое агентство в Кирове, которое отправило наши документы китайскому посольству в Москве. Примерно через месяц получили рабочую визу на полгода, и полетели на первый контракт в Китай в январе 2019 года.

Требования к группе

Внешний вид

Оптимальный состав — три музыканта и обязательно девушка-певица. Коллектив в большинстве случаев выбирают по вокалистке.

Чтобы издалека было видно, что на сцене работают иностранцы, она должна быть высокой и желательно блондинкой. К внешности парней меньше требований. Могут не взять бородатых, если растительность выглядит неопрятно. Видел в чате для поиска контрактов промо группы бородачей, которые полгода не могли найти контракт.

В России компания считается преуспевающей, если в ней работает, например, американец. В Китае тот же принцип: европейцы для азиатов выглядят привлекательно, потому что сильно от них отличаются.

Агентам важно, есть ли у коллектива опыт работы за рубежом, как они держатся на сцене, как подобраны костюмы. В Азии шоу имеет гораздо большее значение, чем в России.

Я как-то спросил у нашего агента-итальянца, почему он решил с нами поработать. Он сказал: «Я могу определить, хороший коллектив или нет, даже если у видео выключить звук».



Мы стали спорить, но в процессе я понял, что он прав. Без звука можно заметить, как музыканты чувствуют себя на сцене. Неуверенность сразу бросается в глаза — это видно по движениям.

Я указывал в портфолио, что мы принимали участие в опен-эйрах, работали с известной российской певицей как сессионные музыканты. Но агенты просто смотрят видео, если этого недостаточно, включают лайв с репетиции или концерта.

Их основная задача — понять, понравится людям группа или нет. Чтобы группа понравилась китайцам, музыканты должны быть активными и искренними на сцене, а для этого нужен достаточно большой опыт.

Репертуар

У коллектива должен быть большой разножанровый репертуар на английском и китайском языках. Мы исполняли каверы известных песен: 80% нашего репертуара было на английском и ещё мы выучили несколько китайских треков.

Чтобы петь на языке, который вообще не знаешь, надо расписывать китайские слова русскими буквами. Для вокалиста это обыденное умение. Китайский язык достаточно шипящий, надо привыкать к этой фонетике.

На первом контракте с нами работала китаянка, которая хорошо говорила по-английски и помогла нам скорректировать произношение, а на втором вместе с нами расписывали фонетику переводчики с китайского на русский. Ещё мы выучили приветствие на китайском и кричалки, чтобы раскачивать зал.

В китайских клубах крутят одну и ту же музыку, поэтому мы подстраивались под их программу. Сет-лист зависит от площадки: в клубе мы исполняли более танцевальные треки, а на втором контракте играли рок на открытой сцене.

Репертуар для работы в парке

Какие бывают контракты и сколько можно заработать

По приезде в Сюйчжоу мы за счёт работодателя прошли медкомиссию — это обязательное условие для начала работы в Китае. Наше проживание в в мини-отеле и питание тоже оплачивало руководство клуба.

Выступления в клубе

В клубе каждый день устраивали шоу, каких я не видел в России даже по праздникам. Там показывали номера воздушные гимнасты, было около 30 танцовщиц, выступали разные диджеи.

Под потолком была модель космического корабля, где был установлен дополнительный свет и звук, вокруг летали конфетти. Это очень яркий движ, и в первый день я был под впечатлением.

В Китае считается, если ты берёшь выходной, ты не любишь свою работу. Мы работали без выходных с 22 до 2 часов ночи.

За вечер у нас обычно было три выхода по 40 минут. Менее открытым участникам группы было нелегко: на таких мероприятиях нужно не просто играть, но и контактировать с людьми.

В среднем мы получали около $1000 на человека в месяц . Там были ещё чаевые, и за весь четырехмесячный контракт каждый заработал примерно по $5000. Это гонорар за вычетом налогов — их работодатель платит сам каждый месяц.

Я получал немного больше, потому что вся работа с агентами и организаторами была на мне. Менеджеры не будут выслушивать пять мнений, им нужен лидер группы, с которым можно вести диалог.

Олег Шабалин импровизирует в клубе вместе с китайцами

Около 10-15% от суммы контракта получают агенты. Это ещё адекватно. Есть жадные, которые могут и 50% взять. Всё зависит от условий контракта, опыта группы и цепочки посредников до самого заказчика.

Обычно китайцы заключают с зарубежными артистами контракты на полгода или год. Наш был всего на четыре месяца, поэтому мы выступали в клубе и параллельно искали новую работу.

Чем хорош Китай для музыкантов: не выезжая из страны, можно перейти на другой контракт и продолжить работать.

Предполагаю, что весь контракт с учётом нашей зарплаты, питания, проживания, билетов, документов и процента агентства обошёлся руководству клуба в несколько миллионов рублей .

Судя по тому, что через несколько месяцев после его окончания нас снова позвали работать — эти расходы окупились. Но мы уже подписали контракт с парком развлечений Chimelong и уехали в Гуанчжоу.

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Работа в парке аттракционов

Между нами и заказчиком была цепочка из трёх или четырёх агентов, и все заработали свой процент. Они взяли наши паспорта, продлили визу и сделали вид на жительство — мы только поставили подписи в миграционной службе.

Надо следить, чтобы агенты всё сделали вовремя, и ты не нарушил правила пребывания в Китае. У нас таких проблем не возникло, но за это могут оштрафовать.

Нас поселили в большое красивое общежитие для работников парка. Мы жили по двое в комнатах, похожих на наши квартиры-студии.

Рабочее место в общежитии

У нас было пятиразовое питание в столовой. Иногда в Китае очень хотелось нашей еды, и мы покупали её в русском магазине. Девчонки брали там продукты и варили борщ.

Вместе с нами в Китае работало много русских, украинцев, белорусов. Казахи тоже были. Мы даже шутили: сидят русский, украинец, казах и ржут все вместе. Дружба народов там ощущается лучше, чем где-либо. Там белорус — практически земляк.

Мы работали обычно по пять часов в день, а за переработки нам давали дополнительные выходные. В эти дни мы ездили отдыхать в другие города. Дом танцующей воды в Макао — это что-то с чем-то. Я в жизни такого не видел.

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В парке аттракционов каждому из нас платили около $1500 в месяц . На втором контракте обычно получаешь больше, потому что на первом китайцы много тратят, чтобы тебя привезти, и занижают ценник. Выгоднее отработать несколько контрактов подряд, а не уезжать в Россию после первого и возвращаться снова.

Группе больше понравился второй контракт — это был опен-эйр на сцене в парке. Мне по-разному понравились оба.

Грим на Хэллоуин

На первом было веселее, но во время второго был Хэллоуин — его в Китае празднуют месяц. Нам сделали страшный грим, и мы играли в кожаных костюмах для 10 тысяч человек. Толпа орала так, что заглушала колонки.

Когда идёт такая искренняя волна, ты превращаешься в феникса, сгораешь и возрождаешься. Китайцы эмоциональные и открытые, как дети: они чувствуют, кайфуешь ты на сцене или нет. Ты можешь очень профессионально играть, но им не зайдёт, если ты не кайфуешь.

Ребята, с которыми я консультировался в начале, сказали, что китайцы не аплодируют. У нас не было такой проблемы, всегда были аплодисменты. Они очень искренние в своих эмоциях, хотя в общении довольно стеснительные.

Опен-эйр в Гуанчжоу

Концертные костюмы мы покупали сами и потратили на них не так много денег. Проблема была в другом: китайские хореографы говорили, что у них люди в таком по улице ходят. Наряды, которые нам казались чересчур яркими и пёстрыми, там выглядели буднично.

Что поменялось из-за пандемии

Второй контракт мы подписывали на полгода, но потом продлили и отработали почти год. Планировали остаться ещё на год, но в марте 2020 года в Китае начался карантин.

Группа празднует в Гуанчжоу китайский Новый год

Руководство парка предложило нам вернуться на пару месяцев в Россию, и оплатило билеты. Видимо, боялись проблем от российского посольства, если мы заразимся.

Вместе с нами уехало около тысячи артистов. Большинство рассчитывали, что через два месяца можно будет вернуться. Совсем пессимисты говорили, что только через полгода. В итоге границы закрыты уже полтора года, и непонятно, когда их откроют.

С весны 2020-го в Китае осталось очень мало артистов, поэтому гонорары ощутимо выросли. Недавно видел контракт на $2500 в месяц на человека. Но это пока спрос превышает предложение. Когда границы откроют, думаю, ценники приопустятся.

Почему в Китае музыкантам проще заработать, чем в России

Гонорар артиста в Китае — это всегда договорённость с заказчиком, тут нет какой-то унифицированной системы. В Кирове мы могли бы зарабатывать даже больше, если бы выступали каждый день. Но в России артисты в основном работают только в пятницу и субботу.

Иногда бывает два концерта в пятницу или лаунж-мероприятие в воскресенье. Группы обычно не выступают по будням. Либо это что-то малобюджетное, либо привозные группы типа Scorpions, на которых собирается аудитория.

В Китае работа есть каждый день. Там можно выступать в клубах, ресторанах, отелях и парках.

Ещё там есть марширующие оркестры — у них этот формат очень популярен. Ярко, весело, интересно, они ставят хорошую хореографию. Мне как стороннему наблюдателю очень понравилось.

Получая 100 тысяч в России, ты тратишь 20 тысяч на жилье, 30 тысяч на еду, одежду и бытовые нужды, 10 тысяч на проезд, и чистыми у тебя осталось 20 тысяч. В Китае обычно всё оплачивает принимающая сторона, и ты можешь откладывать деньги.

В России мы зарабатываем в тёплое время года на свадьбах, зимой — на корпоративах. С середины января до 1 февраля — месяц-отходняк, когда мероприятий особо нигде не бывает, только концерты и то прижимистые. Но сейчас вообще всё закрыто, и о выступлениях можно только мечтать.

Бытовые трудности и разное восприятие звука

После первого контракта в Китае люди делятся на два типа: «я никогда сюда не вернусь» и «я влюбился в Китай и приеду ещё».

Мне и барабанщику очень понравилась страна, местный климат, чай и рис. Мы пытались в Кирове приготовить их рис в рисоварке, но ничего не получилось. Не знаю, почему он там такой вкусный.

Но к некоторым особенностям их менталитета пришлось привыкать. Например курить там можно почти везде, а в небольших китайских заведениях принято скидывать остатки еды на пол. Кого-то это поражает до глубины души.

Не всем участникам группы было легко работать в Китае. Но если бы совсем не понравилось, они бы не остались на второй контракт. Через пару месяцев понимаешь, комфортно ли тебе в чужой языковой среде и готов ли ты к постоянным приключениям.

Они продолжались у нас и спустя полгода: например мы заказывали еду и через переводчик просили картошку, а нам приносили ботву. Всё зависит от того, как ты умеешь договариваться с людьми. Первая поездка в Китай — это авантюризм.

Кафе в Гонконге

Когда мы прилетели на первый контракт, нас встретили в Пекине, вместе с инструментами довезли до вокзала и посадили на поезд. Когда мы приехали в Сюйчжоу, была уже глубокая ночь, и нас никто не встречал. Наши SIM-карты и банковские карты в Китае не работают.

Мы зашли в какой-то фастфуд и через офлайн-переводчик кое-как договорились с работниками, которые раздали нам интернет. Мы связались с управляющим клуба, и за нами приехали. Это был самый шокирующий момент.

В Китае почти везде есть Wi-Fi, но без SIM-карты ты к нему не подключишься — надо ввести код из SMS. В Сюйчжоу мы не сразу смогли сделать «симки»: в салонах связи никто не говорил по-английски, и мы с трудом объяснили, что нам нужно.

На первый контракт мы взяли с собой деньги в юанях и долларах. По местным правилам без вида на жительство мы не могли поменять доллары в банках. Поэтому нам меняли деньги танцоры и воздушные гимнасты из нашего клуба, у которых уже были все документы.

Без китайской банковской карты нельзя ничего купить в интернет-магазинах. В нашей провинции вышло постановление, что банки могут выдать их только иностранцам с контрактами на год и дольше. Мы получили карты, только когда подписали второй контракт на год.

В Китае в основном все пользуются электронными деньгами. У них в ходу самая большая купюра — 100 юаней. Это порядка 1100 рублей или $16.

Зарплату нам выдавали наличными. Я забирал месячный гонорар на группу и забивал деньгами весь рюкзак. Потом мы стояли у банкомата и долго клали деньги на карту.

В работе я воевал с китайскими звукорежиссерами — у них другое восприятие звука. Говорят, из-за отличий в строении слухового канала. Мне было сложно объяснить им, что музыканты должны себя слышать, хотя бы вокалистка. Поначалу мы были в шоке, когда играли, и слышали звук где-то вдалеке зала.

В Китае есть крутые звукорежиссёры, но они работают в крупном шоу-бизнесе на дорогих концертах.

Как подготовиться к работе за рубежом

В остальном в Китае было очень комфортно работать. Мы изначально задали себе высокую планку относительно того, как мы должны звучать и выглядеть на сцене. С обоих контрактов мы получили благодарности и рекомендации.

До закрытия границ в 2020 году я как агент отправил группу в Китай, и они до сих пор там. Помог с промо-материалами, объяснил особенности работы и получил свой процент от их контракта.

Коллектив, который хочет поехать в Китай, должен постоянно совершенствоваться и подготовить большой репертуар. Стандартный — от 200 треков. У нас сейчас 300-350 английских и китайских треков.

У многих коллективов либо нет промо-материалов, либо они их не обновляют. Большинство думает: «У нас есть корпоративы и концерты, зачем тратить десятки тысяч рублей на промо?».

Но для работы по контракту нужна фотосессия и видео с миксом песен. Это может быть живое выступление или клип с заранее записанным звуком. Всё зависит от финансовых возможностей коллектива.

В Кирове есть студия, где час записи стоит 2000 рублей, а у моих знакомых — 700 рублей. Цены сильно отличаются даже в черте одного города. В среднем запись и сведение одной песни стоит от 10 тысяч рублей.

Клипы как на телевидении — это миллионы рублей. Такого уровня съёмки для портфолио не требуются, но видео на смартфон могут не оценить. Звук надо обязательно записать в студии. В Китае высокий уровень шоу, поэтому видео из гаража мало кого впечатлит.

За полтора года в России я подтянул свои навыки видеографа, и теперь полностью делаю промо сам: снимаю видео, монтирую, свожу звук. Плачу только фотографу, с которым давно сотрудничаю.

Я поменял коллектив: в нём будет вокалистка и барабанщик, а я буду играть на гитаре. В таком составе можно больше заработать, и выбор контрактов будет шире.

Мы пересняли все промо-материалы, учим новые треки и продолжаем развиваться как музыканты. Планируем уехать на новый контракт в Китай, как только откроют границы.

Куда ещё можно уехать по контракту

Мне предлагают поработать на круизных лайнерах. Там зарплаты выше, но и требования жёстче. Для лайнера в группе должно быть пять-шесть человек, а я уже собрал маленький состав для Китая.

Чаще всего круизы — это разовая работа: отработал контракт и поехал в Россию. Для меня пока в приоритете Китай: работать в стране с другой культурой гораздо интереснее, чем все время смотреть на воду.

Но если в ближайшие полгода границы не откроются, подумаю о лайнерной работе. Ещё перед первым контрактом я собрал базу агентов для работы в Китае, на лайнерах и в Арабских Эмиратах.

В Эмиратах трансфер, проживание и питание тоже за счёт заказчика, но зарплата приезжего музыканта довольно невысокая по отношению к уровню жизни и доходам граждан в этой стране.

С $1500 в Китае ты можешь ходить в рестораны, бары, путешествовать — мы пару дней снимали виллу на море. В Эмиратах с этой суммой ты долго не покайфуешь. Судя по их ценам, у меня все деньги уйдут на сигареты и кофе.