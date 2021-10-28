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«Там считают, если взял выходной — не любишь свою работу»: музыканты из Кирова зарабатывают в Китае $1500 в месяц Статьи редакции
Дорогу, миграционные документы и проживание оплачивали работодатели, а кавер-группа выступала каждый день.
В 2011 году музыкант Олег Шабалин открыл в Кирове музыкальную школу. Из преподавателей и учеников он собрал группу и выступал с ней на концертах и корпоративах.
В 2019 году коллектив захотел разнообразия и поехал по контракту в Китай выступать с каверами известных песен. За год они поработали в клубе и парке аттракционов и получали по $1000-$1500 в месяц.
Лидер группы рассказал, как найти контракт, зачем нужны агенты и с какими трудностями можно столкнуться.
Оглавление
Как попасть в Китай по контракту
Я с 14 лет играл на концертах и брал уроки у музыкантов из России и стран СНГ. Никогда особо не верил в классическое музыкальное образование, поэтому в 2011 году открыл в родном Кирове школу Practice Method.
Мы обучали учеников игре на инструментах и вокалу. Из преподавателей и учеников я собрал группу. В составе была вокалистка, пианистка, бас-гитарист, барабанщик, а сам я играл на гитаре и пел.
Пять-шесть лет мы работали в Кирове и соседних городах: выступали на корпоративах, концертах и мероприятиях. Мы с барабанщиком параллельно преподавали в школе, у остальных ребят тоже была вторая работа.
Они рассказали, где найти контракт, какие нужны документы, что должно быть в портфолио и репертуаре. Ещё ребята поделились контактами агентов, которые помогают музыкантам уехать в Китай. В качестве благодарности я заплатил им символическую сумму и начал искать контракт.
Мы с группой договорились лететь полным составом и начали репетировать. Специально для поездки мы сняли промо-материал: записали на видео несколько песен в музыкальном баре без зрителей.
Параллельно я общался с агентами из Китая: большинство из них говорили, что пять человек — слишком много. Мне предлагали убрать бас-гитариста — по их мнению, он был не нужен. Но я на это не пошёл.
Одному менеджеру клуба очень понравилось наше промо, и он захотел привезти нас именно в таком составе. Мы общались в WeChat и подписали контракт буквально через пару дней, несмотря на то, что заказчик очень плохо говорил по-английски.
Мы только обратились в визовое агентство в Кирове, которое отправило наши документы китайскому посольству в Москве. Примерно через месяц получили рабочую визу на полгода, и полетели на первый контракт в Китай в январе 2019 года.
Требования к группе
Внешний вид
Оптимальный состав — три музыканта и обязательно девушка-певица. Коллектив в большинстве случаев выбирают по вокалистке.
В России компания считается преуспевающей, если в ней работает, например, американец. В Китае тот же принцип: европейцы для азиатов выглядят привлекательно, потому что сильно от них отличаются.
Агентам важно, есть ли у коллектива опыт работы за рубежом, как они держатся на сцене, как подобраны костюмы. В Азии шоу имеет гораздо большее значение, чем в России.
Я указывал в портфолио, что мы принимали участие в опен-эйрах, работали с известной российской певицей как сессионные музыканты. Но агенты просто смотрят видео, если этого недостаточно, включают лайв с репетиции или концерта.
Их основная задача — понять, понравится людям группа или нет. Чтобы группа понравилась китайцам, музыканты должны быть активными и искренними на сцене, а для этого нужен достаточно большой опыт.
Репертуар
У коллектива должен быть большой разножанровый репертуар на английском и китайском языках. Мы исполняли каверы известных песен: 80% нашего репертуара было на английском и ещё мы выучили несколько китайских треков.
На первом контракте с нами работала китаянка, которая хорошо говорила по-английски и помогла нам скорректировать произношение, а на втором вместе с нами расписывали фонетику переводчики с китайского на русский. Ещё мы выучили приветствие на китайском и кричалки, чтобы раскачивать зал.
В китайских клубах крутят одну и ту же музыку, поэтому мы подстраивались под их программу. Сет-лист зависит от площадки: в клубе мы исполняли более танцевальные треки, а на втором контракте играли рок на открытой сцене.
Какие бывают контракты и сколько можно заработать
По приезде в Сюйчжоу мы за счёт работодателя прошли медкомиссию — это обязательное условие для начала работы в Китае. Наше проживание в в мини-отеле и питание тоже оплачивало руководство клуба.
Выступления в клубе
В клубе каждый день устраивали шоу, каких я не видел в России даже по праздникам. Там показывали номера воздушные гимнасты, было около 30 танцовщиц, выступали разные диджеи.
Под потолком была модель космического корабля, где был установлен дополнительный свет и звук, вокруг летали конфетти. Это очень яркий движ, и в первый день я был под впечатлением.
За вечер у нас обычно было три выхода по 40 минут. Менее открытым участникам группы было нелегко: на таких мероприятиях нужно не просто играть, но и контактировать с людьми.
В среднем мы получали около $1000 на человека в месяц. Там были ещё чаевые, и за весь четырехмесячный контракт каждый заработал примерно по $5000. Это гонорар за вычетом налогов — их работодатель платит сам каждый месяц.
Я получал немного больше, потому что вся работа с агентами и организаторами была на мне. Менеджеры не будут выслушивать пять мнений, им нужен лидер группы, с которым можно вести диалог.
Около 10-15% от суммы контракта получают агенты. Это ещё адекватно. Есть жадные, которые могут и 50% взять. Всё зависит от условий контракта, опыта группы и цепочки посредников до самого заказчика.
Обычно китайцы заключают с зарубежными артистами контракты на полгода или год. Наш был всего на четыре месяца, поэтому мы выступали в клубе и параллельно искали новую работу.
Предполагаю, что весь контракт с учётом нашей зарплаты, питания, проживания, билетов, документов и процента агентства обошёлся руководству клуба в несколько миллионов рублей.
Судя по тому, что через несколько месяцев после его окончания нас снова позвали работать — эти расходы окупились. Но мы уже подписали контракт с парком развлечений Chimelong и уехали в Гуанчжоу.
Работа в парке аттракционов
Между нами и заказчиком была цепочка из трёх или четырёх агентов, и все заработали свой процент. Они взяли наши паспорта, продлили визу и сделали вид на жительство — мы только поставили подписи в миграционной службе.
Надо следить, чтобы агенты всё сделали вовремя, и ты не нарушил правила пребывания в Китае. У нас таких проблем не возникло, но за это могут оштрафовать.
Нас поселили в большое красивое общежитие для работников парка. Мы жили по двое в комнатах, похожих на наши квартиры-студии.
У нас было пятиразовое питание в столовой. Иногда в Китае очень хотелось нашей еды, и мы покупали её в русском магазине. Девчонки брали там продукты и варили борщ.
Вместе с нами в Китае работало много русских, украинцев, белорусов. Казахи тоже были. Мы даже шутили: сидят русский, украинец, казах и ржут все вместе. Дружба народов там ощущается лучше, чем где-либо. Там белорус — практически земляк.
Мы работали обычно по пять часов в день, а за переработки нам давали дополнительные выходные. В эти дни мы ездили отдыхать в другие города. Дом танцующей воды в Макао — это что-то с чем-то. Я в жизни такого не видел.
В парке аттракционов каждому из нас платили около $1500 в месяц. На втором контракте обычно получаешь больше, потому что на первом китайцы много тратят, чтобы тебя привезти, и занижают ценник. Выгоднее отработать несколько контрактов подряд, а не уезжать в Россию после первого и возвращаться снова.
Группе больше понравился второй контракт — это был опен-эйр на сцене в парке. Мне по-разному понравились оба.
На первом было веселее, но во время второго был Хэллоуин — его в Китае празднуют месяц. Нам сделали страшный грим, и мы играли в кожаных костюмах для 10 тысяч человек. Толпа орала так, что заглушала колонки.
Ребята, с которыми я консультировался в начале, сказали, что китайцы не аплодируют. У нас не было такой проблемы, всегда были аплодисменты. Они очень искренние в своих эмоциях, хотя в общении довольно стеснительные.
Концертные костюмы мы покупали сами и потратили на них не так много денег. Проблема была в другом: китайские хореографы говорили, что у них люди в таком по улице ходят. Наряды, которые нам казались чересчур яркими и пёстрыми, там выглядели буднично.
Что поменялось из-за пандемии
Второй контракт мы подписывали на полгода, но потом продлили и отработали почти год. Планировали остаться ещё на год, но в марте 2020 года в Китае начался карантин.
Руководство парка предложило нам вернуться на пару месяцев в Россию, и оплатило билеты. Видимо, боялись проблем от российского посольства, если мы заразимся.
Вместе с нами уехало около тысячи артистов. Большинство рассчитывали, что через два месяца можно будет вернуться. Совсем пессимисты говорили, что только через полгода. В итоге границы закрыты уже полтора года, и непонятно, когда их откроют.
Почему в Китае музыкантам проще заработать, чем в России
Гонорар артиста в Китае — это всегда договорённость с заказчиком, тут нет какой-то унифицированной системы. В Кирове мы могли бы зарабатывать даже больше, если бы выступали каждый день. Но в России артисты в основном работают только в пятницу и субботу.
Иногда бывает два концерта в пятницу или лаунж-мероприятие в воскресенье. Группы обычно не выступают по будням. Либо это что-то малобюджетное, либо привозные группы типа Scorpions, на которых собирается аудитория.
Ещё там есть марширующие оркестры — у них этот формат очень популярен. Ярко, весело, интересно, они ставят хорошую хореографию. Мне как стороннему наблюдателю очень понравилось.
Получая 100 тысяч в России, ты тратишь 20 тысяч на жилье, 30 тысяч на еду, одежду и бытовые нужды, 10 тысяч на проезд, и чистыми у тебя осталось 20 тысяч. В Китае обычно всё оплачивает принимающая сторона, и ты можешь откладывать деньги.
В России мы зарабатываем в тёплое время года на свадьбах, зимой — на корпоративах. С середины января до 1 февраля — месяц-отходняк, когда мероприятий особо нигде не бывает, только концерты и то прижимистые. Но сейчас вообще всё закрыто, и о выступлениях можно только мечтать.
Бытовые трудности и разное восприятие звука
После первого контракта в Китае люди делятся на два типа: «я никогда сюда не вернусь» и «я влюбился в Китай и приеду ещё».
Мне и барабанщику очень понравилась страна, местный климат, чай и рис. Мы пытались в Кирове приготовить их рис в рисоварке, но ничего не получилось. Не знаю, почему он там такой вкусный.
Не всем участникам группы было легко работать в Китае. Но если бы совсем не понравилось, они бы не остались на второй контракт. Через пару месяцев понимаешь, комфортно ли тебе в чужой языковой среде и готов ли ты к постоянным приключениям.
Они продолжались у нас и спустя полгода: например мы заказывали еду и через переводчик просили картошку, а нам приносили ботву. Всё зависит от того, как ты умеешь договариваться с людьми. Первая поездка в Китай — это авантюризм.
Когда мы прилетели на первый контракт, нас встретили в Пекине, вместе с инструментами довезли до вокзала и посадили на поезд. Когда мы приехали в Сюйчжоу, была уже глубокая ночь, и нас никто не встречал. Наши SIM-карты и банковские карты в Китае не работают.
Мы зашли в какой-то фастфуд и через офлайн-переводчик кое-как договорились с работниками, которые раздали нам интернет. Мы связались с управляющим клуба, и за нами приехали. Это был самый шокирующий момент.
В Китае почти везде есть Wi-Fi, но без SIM-карты ты к нему не подключишься — надо ввести код из SMS. В Сюйчжоу мы не сразу смогли сделать «симки»: в салонах связи никто не говорил по-английски, и мы с трудом объяснили, что нам нужно.
На первый контракт мы взяли с собой деньги в юанях и долларах. По местным правилам без вида на жительство мы не могли поменять доллары в банках. Поэтому нам меняли деньги танцоры и воздушные гимнасты из нашего клуба, у которых уже были все документы.
В Китае в основном все пользуются электронными деньгами. У них в ходу самая большая купюра — 100 юаней. Это порядка 1100 рублей или $16.
Зарплату нам выдавали наличными. Я забирал месячный гонорар на группу и забивал деньгами весь рюкзак. Потом мы стояли у банкомата и долго клали деньги на карту.
В работе я воевал с китайскими звукорежиссерами — у них другое восприятие звука. Говорят, из-за отличий в строении слухового канала. Мне было сложно объяснить им, что музыканты должны себя слышать, хотя бы вокалистка. Поначалу мы были в шоке, когда играли, и слышали звук где-то вдалеке зала.
В Китае есть крутые звукорежиссёры, но они работают в крупном шоу-бизнесе на дорогих концертах.
Как подготовиться к работе за рубежом
В остальном в Китае было очень комфортно работать. Мы изначально задали себе высокую планку относительно того, как мы должны звучать и выглядеть на сцене. С обоих контрактов мы получили благодарности и рекомендации.
До закрытия границ в 2020 году я как агент отправил группу в Китай, и они до сих пор там. Помог с промо-материалами, объяснил особенности работы и получил свой процент от их контракта.
У многих коллективов либо нет промо-материалов, либо они их не обновляют. Большинство думает: «У нас есть корпоративы и концерты, зачем тратить десятки тысяч рублей на промо?».
Но для работы по контракту нужна фотосессия и видео с миксом песен. Это может быть живое выступление или клип с заранее записанным звуком. Всё зависит от финансовых возможностей коллектива.
Клипы как на телевидении — это миллионы рублей. Такого уровня съёмки для портфолио не требуются, но видео на смартфон могут не оценить. Звук надо обязательно записать в студии. В Китае высокий уровень шоу, поэтому видео из гаража мало кого впечатлит.
За полтора года в России я подтянул свои навыки видеографа, и теперь полностью делаю промо сам: снимаю видео, монтирую, свожу звук. Плачу только фотографу, с которым давно сотрудничаю.
Я поменял коллектив: в нём будет вокалистка и барабанщик, а я буду играть на гитаре. В таком составе можно больше заработать, и выбор контрактов будет шире.
Мы пересняли все промо-материалы, учим новые треки и продолжаем развиваться как музыканты. Планируем уехать на новый контракт в Китай, как только откроют границы.
Куда ещё можно уехать по контракту
Мне предлагают поработать на круизных лайнерах. Там зарплаты выше, но и требования жёстче. Для лайнера в группе должно быть пять-шесть человек, а я уже собрал маленький состав для Китая.
Чаще всего круизы — это разовая работа: отработал контракт и поехал в Россию. Для меня пока в приоритете Китай: работать в стране с другой культурой гораздо интереснее, чем все время смотреть на воду.
Но если в ближайшие полгода границы не откроются, подумаю о лайнерной работе. Ещё перед первым контрактом я собрал базу агентов для работы в Китае, на лайнерах и в Арабских Эмиратах.
В Эмиратах трансфер, проживание и питание тоже за счёт заказчика, но зарплата приезжего музыканта довольно невысокая по отношению к уровню жизни и доходам граждан в этой стране.
К тому же, там очень жарко, а я люблю более умеренный климат. Китай подходит мне больше всего. Если получится уехать, то меня не будет в России года три.
У этих ребят наверное есть машина времени и они выпали из нее где-то в 2008 году. 1500 долларов это очень мало для любого из городов первой линии. Нормальное, уютное жилье меньше чем за 1000 долларов не найти было уже пару лет назад. Я уезжал из Китая в 2019 году, прожив там пять лет. Зарабатывал больше, чем ребята, но все время денег не хватало)
Ну и да - любой учитель иностранец в детском саду больше 1500 сейчас зарабатывает, про других спецов молчу
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Дорогу, миграционные документы и проживание оплачивали работодатели, а кавер-группа выступала каждый день.