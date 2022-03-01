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Илья Склюев

Без «не читайте новости и не переживайте»: что поможет сохранить рассудок в неспокойной обстановке Статьи редакции

Практикующий психолог и основательница сервиса Alter Ольга Китаина — о том, почему нужно действовать в зоне своей ответственности и не критиковать себя за чужие поступки.

5 5 комментариев
1880 просмотров

Что сделать в первую очередь

В ситуации всеобщей тревожности и паники нужно принять тот факт, что такое состояние — нормальное. Важно разделять зоны ответственности: где можно на что-то повлиять, а где нет. Не стоит винить себя не за свои поступки, лучше продолжать работать и помогать окружающим. Это даст ощущение, что жизнь сейчас имеет смысл и приносит ценность.

Сейчас может показаться, будто ничего не имеет значения. Но нужно держаться за рутину, это полезно и сохраняет рассудок. А поток самокритики будет только разрушать и принесёт ощущение бессилия.

Могу привести пример: я понимаю, что не могу повернуть время вспять и создать другую политическую обстановку. Но могу помогать другим, поэтому поддерживаю свою команду, близких и других людей — и чувствую от этого себя лучше.

Как поддержать себя и других

Важно чувствовать общность среди окружающих. Понимать, что рядом близкие люди, которые думают так же, как и вы, разделяют вашу боль, чувства.

Не стоит стесняться просить помощи у окружающих, родственников, коллег и помогать самому, чтобы избежать чувства бессилия. И стараться относиться с пониманием к тем близким, которые ругаются или ведут себя необычно, — это может быть обусловлено их реакцией на текущие события.

Руководители коллективов должны помнить, что многие сотрудники ждут от них слов поддержки. Стоит дать им возможность обратиться за помощью, если нужно, контакты людей, с которыми можно поговорить, какие-то инструкции, как себя вести и что делать. По возможности открыто сказать о рисках, если они есть у компании, и как руководство собирается с ними справляться.

Стоит ли обсуждать новости

Поток новостей лучше ограничить: например, просматривать ленту один-два раза в день, а не в режиме реального времени. И стараться не зацикливаться на переживаниях о том, что может произойти — это лишь приведёт к большей тревоге.

Не стоит полностью игнорировать происходящее. Если совсем не обсуждать проблемы, может появиться ощущение отдалённости от общества, непонимание того, что другие люди тоже переживают.

К тому же, если давать место негативным переживаниям, они скорее перестанут давить на человека, уйдёт бессилие.

Если новости и мысли о происходящем совсем задавят, можно применить технику отвлечения внимания: например, выбрать один цвет и подсчитать все вещи с ним в помещении.

Почему нужно «завершать» стресс

Стресс — это нормальная биологическая реакция, которая нужна, чтобы справиться с опасностью. Природная реакция на стресс представляет собой реакцию напряжения, после которой должно быть разрешение — бей или беги.

В современной жизни иногда нужно выходить из стресса каким-то другим образом. Для этого подойдут бег, быстрая ходьба и другая физическая активность хотя бы от 20 минут, лучше час, или контрастный душ.

Не стоит забывать заботиться и о собственном теле: есть, спать, ходить в ванну, душ и проветривать помещение. Лучше ограничить потребление кофеина, сахара и алкоголя — они могут усилить тревогу или оказать депрессивное воздействие.

Если захватила паника

Нужно как минимум стараться дышать глубоко с акцентом на выдох. Или можно четыре секунды делать вдох носом, задержать дыхание на семь секунд и медленно выдыхать воздух ртом восемь секунд. Это позволит взять дыхание под контроль и успокоиться.

Можно написать список того, что обычно помогает: например, звонок другу, близким, и посмотреть, что из этого можно использовать. Техники дыхания актуальны и в случае панической атаки. Стоит помнить, что от неё нельзя умереть, какими бы плохими ни были ощущения — она не навредит здоровью, чаще всего длится непродолжительное время и обязательно закончится.

#психология #днрилнр

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Marina

Я не вывожу, вчера и сегодня до слез. Я не знаю, есть ли у меня будущее здесь.

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Александр Гладких

Будущее есть, будущее здесь.
Если вы тревожный человек:
- Откажитесь от кофеина
- Откажитесь от никотина
- От алкоголя
- Хорошо высыпайтесь
- Больше времени проводите на свежем воздухе
- Не смотрите / не читайте новости
- Займите себя чем-нибудь
Все будет хорошо.

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David Akopyan

Есть. Не отчаивайся. Все будет хорошо. Банальные слова, но значимые. Не отчаивайся.

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–1
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Тимур Зырянов

С близкими определенно стоит пообщаться и не токсить на них когда они панику разводят, а спокойно поддержать. Увы но не все одинаково сильно психологически устойчивы

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Кот

Спасибо! К сожалению, невозможно отказаться от новостей:
1) новости сами тебя догоняют при общении с другими людьми;
2) информационный вакуум угнетает и такое ощущение, будто ты пропускаешь очень важные события.

Поэтому не волнуемся за то, что не можем контролировать и бережём себя и своих близких. Больше мы ничего не можем сделать.

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