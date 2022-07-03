Писатель, предприниматель и путешественник Крис Гильбо рассказывает о простых действиях, которые дают результат.

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Материал издания «Идеономика».

Жить лучше — значит жить по-другому, поэтому нужно что-то изменить. Чтобы жизнь завтра стала другой, менять придётся уже сегодня.

Некоторые вещи поменять проще, чем другие. Регулярно знакомясь с новыми идеями и практиками, вы можете научиться думать и жить иначе.

Новые идеи также имеют тенденцию развивать друг друга. Выберите несколько из них и подумайте, как их применение может повлиять на вашу жизнь. (Обратите особое внимание на то, что вызывает сильную реакцию, как положительную, так и отрицательную).

1. Научитесь распознавать тайный распорядок жизни. Это относится ко всем негласным, но стойким правилам, которым мы должны следовать. Нарушение этих норм ведёт к социальному неодобрению. (Чтобы весело провести время, начните нарушать их и посмотрите, как реагируют люди. Станьте лицом «не в ту» сторону в лифте, расскажите людям, как у вас дела на самом деле, когда они спрашивают «Как дела?», и т.д.).

2. Записывайте. Найдите систему, которая подойдёт именно вам (здесь нет универсального решения) и ежедневно её используйте. Если не будете записывать, то забудете большую часть того, чему научились. Используйте регулярное повторение, чтобы освежить знания.

3. Подумайте о группе людей, с которой вы больше всего отождествляете себя, и поразмыслите, в чём вы с ними не согласны. Сделайте то же самое для любой религиозной принадлежности, национальности, организации и так далее. Вы никогда не научитесь мыслить независимо, если примете основу, не изучив её.

4. Ваши воспоминания о какой-то вещи отличаются от неё самой. Это известно как предвзятость памяти (на самом деле существует множество различных предвзятостей мозга), и все мы подвержены ей. Одна из особенностей, о которой я много думаю, — это правило кульминации-конца: мы больше всего помним интенсивную часть опыта и склонны не принимать во внимание всё остальное, даже если другие части были гораздо более типичными.

5. Не пытайтесь «быть в балансе». Сбалансированные люди не меняют мир и никому особо не интересны. Будьте собой, принимайте взлёты и падения и просто живите.

6. Понимайте разницу между тем, что вы можете контролировать, и тем, что нет (подсказка: большинство вещей вы не можете контролировать). Если вы сможете перестать переживать из-за вещей вне контроля, то большинство тревог уйдет из вашей жизни.

7. Определите, какие небольшие покупки приносят вам радость, и не чувствуйте вину за них. Игнорируйте финансовых экспертов, которые советуют копить, не покупая кофе или отказываясь от мелких удовольствий. Эти покупки не поменяют ничего в долгосрочной финансовой перспективе, но повлияют на вашу радость прямо сейчас.

8. Когда речь идёт об улучшении образа жизни, которое стоит денег (дома, машины и т.д.), будьте осторожны с мечтами. Некоторые улучшения действительно полезны, но вскоре вы начинаете стремиться к ним по привычке. На самом деле, это предупреждающий сигнал: вы хотите чего-то без ясных доказательств, что это сделает жизнь лучше. Остерегайтесь!

9. Поймите принцип неприятия потерь: мы гораздо больше боимся потерять что-либо, чем желаем получить. Держите это в уме, когда думаете о разных вариантах и рисках. Иногда самая опасная вещь на свете — это не рисковать.

10. Когда мучаетесь с принятием решения, подумайте о каждом варианте и обратите внимание на телесные ощущения. Этой практике я учился и много лет не мог толком прочувствовать. Один из первых терапевтов постоянно просил меня описать события и спрашивал: «Как это чувство отзывается в теле?» и я всегда выдавал ощущения разума, но не тела. Цель состоит в том, чтобы найти соматическое ощущение.

11. Пытаться угодить кому-то с постоянно меняющимися ожиданиями — это верный способ постоянно чувствовать себя тревожно. Кроме того, то, что вас не убило, скорее всего, попытается убить вас снова.

12. Проявляйте эгоистичную щедрость: быть хорошим человеком — значит чувствовать себя счастливее. Делайте что-то хорошее для другого каждый день.

13. Используйте инструменты, которые позволят вам узнавать что-то новое каждый день. Например, раньше я думал, что краткое содержание книг — это глупость, но потом решил попробовать, особенно в тех областях науки, в которых я мало разбирался. Внезапно я обнаружил, что за короткий промежуток времени узнал много нового! Теперь у меня есть несколько приложений, с помощью которых я могу узнать что-то новое, где бы я ни находился.

14. Избегайте деятельности, которой вы занимаетесь исключительно ради статуса или престижа. Это станет вашей гибелью или, по крайней мере, заставит вас чувствовать себя подавленным.

15. В отношениях есть целый набор негласных правил и шаблонов. Обратите на них внимание. В чем нуждается ваш партнёр? Кому ещё сейчас хотелось бы вашего внимания?

16. Некоторые люди по своей природе поднимают настроение и вызывают радость. Проводите больше времени с ними и меньше с теми, кто негативен и уныл.

17. Занятие спортом не всегда приносит удовольствие, а вот возможность чувствовать себя сильным и здоровым — приносит. Когда вы пытаетесь решить, стоит ли вам заниматься спортом, подумайте о том, как вы будете чувствовать себя после того, как позанимаетесь. Я раскладываю одежду для утренней пробежки вечером.

18. Сравнение — это краеугольный камень страдания. Чтобы не унывать и быть счастливее, избегайте сравнивать себя с другими.

19. Будьте осторожны при просмотре любого сериала дольше одного сезона. Если он вам действительно нравится, продолжайте! Если он не тянет хотя бы на 9 баллов из 10, остановитесь. Как говорится, в море всегда полно потоковых сервисов… или, по крайней мере, в Интернете.

20. Составьте список того, что вы считаете истиной. Обновляйте его по мере того, как ваши убеждения меняются.

21. Придерживайтесь расписания, но иногда полностью отказывайтесь от него. Оба эти правила чрезвычайно важны для успеха. Некоторые из самых амбициозных людей живут самой скучной жизнью — они знают, что необходимо сделать, поэтому идут к своей цели, не оглядываясь по сторонам. Но если вы всё своё время проводите именно так, то рискуете погрязнуть в скуке и застрять на пути. (Да, это именно тот случай, когда вам необходим баланс).

22. Счастливый случай — это удача + действие. Чтобы чаще везло, действуйте активнее. Ходите пешком как можно чаще. Поднимайтесь по лестницам. Когда вас посещают идеи, превращайте их в практические шаги и начинайте действовать.

23. Обычно существует не только один способ чего-то добиться. Альтернативные способы чаще всего проще, быстрее, дешевле или просто лучше.

24. Выход из плохой ситуации всегда возможен. Если вам действительно что-то не нравится, не бойтесь передумать. Не обращайте внимание, сколько всего вы уже вложили! Настоящие победители часто бросают начатое.

25. Некоторым людям нравится устанавливать и навязывать ограничения без какой-либо веской причины, кроме защиты собственной власти. Делайте всё возможное, чтобы разрушить эти ограничения, как для себя, так и для других.

26. Старайтесь строить свои отношения с людьми, разделяя их ценности, а не убеждения. Находитесь ли вы в пузыре, состоящем только из людей с одинаковыми политическими и социальными убеждениями? Быстрый тест: если вы не можете вспомнить многих близких вам людей, которые расходятся во мнениях по серьезным вопросам, вы находитесь в пузыре.

27. Никогда не используйте соцсети как источник новостей.

28. Успешные люди используют системы, но системы, которые они используют, могут быть разными. Вам необязательно вставать рано, медитировать по десять минут в день, не проверять электронную почту по утрам и т.п., что является трендом продуктивности. Нужно выяснить, как вы работаете лучше всего, а затем внести все возможные изменения, чтобы поддержать эти условия.

29. Постарайтесь помнить, что каждый человек переживал травму или душевную боль, или, если ему посчастливилось избежать их до сих пор, рано или поздно они его настигнут. Помните об этом, когда общаетесь с людьми, которые вас раздражают.

30. Учитесь развивать свой эмоциональный интеллект. Осознанность и эмпатия — не прирожденные таланты!

31. Если вы оказались в ситуации застарелого конфликта, спросите себя: «Ты хочешь быть правым или свободным?» Выберите что-то одно. Кроме того, первое правило переговоров: проигрывает тот, кто больше переживает. Если вы готовы в любой момент уйти, то вы в более сильной позиции.

32. Не относясь к этому слишком серьезно, пройдите несколько личностных тестов, чтобы быстро получить полезную информацию о себе. Есть шанс, что вы чему-то научитесь, даже если это не самый научный процесс. Несколько классических тестов: четыре типа темперамента, тест на архетипы, типология Майерс-Бриггс.

33. Осознайте, какую роль эго играет в вашей жизни. Не пытайтесь победить его, попробуйте определить, когда оно ведет вас к неправильным решениям. Эго — это ваш враг!

34. Вы будете счастливее, если не будете пытаться измениться ради других людей или ждать, что другие люди изменятся ради вас. Большинство людей делают то или другое и поэтому часто разочаровываются.

35. Размышления над сценариями выживания помогут вам стать сильнее. Это могут быть самые разные ситуации: потеряться в дикой природе или лишиться работы и сбережений в один день. Что вы будете делать, если…?

36. Доброта очень сильно недооценивается. Каждый может быть добрым — это не требует специальных навыков или обучения, но оказывает немедленное положительное воздействие. Это, пожалуй, самый лучший лайфхак.

Вот к чему мы приходим:

Всегда есть что-то, чему мы можем научиться.

Всегда есть что-то, что можно сделать.

Всегда есть способ проявить доброту.

Обучение развивает вас, активный выбор помогает жить по-другому, а доброта может скрасить чей-то день и одновременно помочь вам чувствовать себя лучше. Когда не знаете, что предпринять, подумайте об этих трёх возможностях и решите, что делать дальше.