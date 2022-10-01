Правила, которые помогут взвесить ситуацию и принять рациональное решение. Материал издания Reminder из 2020 года, актуальный и теперь.

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Мир сейчас в режиме ожидания. Но даже в этих условиях надо принимать решения и строить планы — как личные, так и более масштабные. Как это сделать, чтобы максимально снизить риск ошибки? Вот правила, которых стоит придерживаться.

Источник: Thought Catalog on Unsplash

Учитывайте, что вы не объективны

Первое правило при оценке ситуации в условиях неопределённости: исключите неопределённость, которую вносит в решение ваш собственный мозг.

Американский психолог Дэниел Канеман в книге «Думай медленно... Решай быстро» пишет, что наше поведение регулируется двумя системами: сознательной и автоматической. При недостатке информации мозг переключается в автоматический режим, моделируя картину реальности на основе опыта. Иногда это срабатывает, но часто оборачивается ошибками, искажающими перспективу. Вот пять ментальных искажений, которые могут повлиять на принятие решения.

Предвзятость подтверждения. Вы бессознательно ищете и запоминаете только ту информацию, которая подтверждает ваше мнение или желание.

Вы бессознательно ищете и запоминаете только ту информацию, которая подтверждает ваше мнение или желание. Эвристика доступности. Определённый сценарий развития событий кажется вам более вероятным только потому, что сейчас вам вспомнилось несколько похожих случаев из жизни.



Определённый сценарий развития событий кажется вам более вероятным только потому, что сейчас вам вспомнилось несколько похожих случаев из жизни. Ложная привязка. Вы смотрите на проблему сквозь призму любых свежих впечатлений, даже если они не имеют никакого отношения к проблеме: вы прочитали тревожную новость об экологии — ваш экономический прогноз стал более пессимистичным.



Вы смотрите на проблему сквозь призму любых свежих впечатлений, даже если они не имеют никакого отношения к проблеме: вы прочитали тревожную новость об экологии — ваш экономический прогноз стал более пессимистичным. Иллюзия нулевого риска. Чрезмерная сосредоточенность на главной угрозе мешает вам видеть другие риски, которые могут оказаться более серьёзными.



Чрезмерная сосредоточенность на главной угрозе мешает вам видеть другие риски, которые могут оказаться более серьёзными. Эффект слепого пятна. Базовое когнитивное искажение заключается в том, что нам трудно заметить, что мы искажаем реальность в восприятии. Для этого недостаточно «очевидных фактов». Нужны сознательные усилия.



Вряд ли вам удастся осознать все собственные когнитивные искажения, но хотя бы держать в голове, что они есть — уже полезно.

Сохраняйте голову холодной

Тревога лишь усугубляет наши когнитивные искажения. Избавиться от неё в условиях неопределенности, скорее всего, не удастся, а её подавление может причинить ещё больший вред (это и не нужно). Но можно изменить своё отношение к ней.

В 2010 году исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что если говорить студентам, что их нервное возбуждение — на самом деле полезное и мотивирующее, те лучше справляются с тестом. Именно через такой механизм, позитивный рефрейминг, работает когнитивно-поведенческая психотерапия.

Подробно техники работы описаны в книге психотерпевта Дэвида Бернса «Терапия настроения». Вот короткая инструкция.

Запишите ситуацию или проблему. Можно добавить информацию про эмоции, которые вы испытываете.

Запишите автоматические мысли, которые вызывает эта проблема. Скорее всего, в них будут когнитивные искажения, которые усиливают тревогу. Например, это мышление «всё или ничего» (типичный пример — фраза «это полный провал»), сверхобобщение («я всегда ошибаюсь»), обесценивание положительного («комплимент был из вежливости»), поспешные выводы, негативный фильтр и прочее.



Запишите рациональный ответ на автоматические мысли. Список искажений, с которыми борется когнитивно-поведенческая терапия, довольно длинный, но они похожи друг на друга: заставляют думать худшее и кажутся логичными только на первый взгляд. Знать их все не обязательно (хотя это ускорит самоанализ), здравый смысл и так поможет распознать неконструктивные мысли.



Cоберите информацию

Попытайтесь собрать как можно больше информации о проблеме или задаче. Специалист по дизайну поведения и автор Telegram-канала Ponchik News Алексей Иванов пишет, что для решения личных вопросов стоит использовать тактику современных компаний: разработка нового продукта всегда предполагает принятие решений в условиях неопределённости.

«Компании проводят кучу тестов и интервью с экспертами и потенциальными потребителями. Сбор данных о состоянии среды — это тоже навык. И чем основательнее мы его прокачиваем, тем выше вероятность, что у нас получится что-то стоящее», — говорит Иванов.

Как применить это на практике?

Составьте два списка. В первый внесите потенциальных экспертов. Ими могут быть ваши знакомые, которые сейчас находятся в той же ситуации, что и вы; те, кто в прошлом находился в похожей ситуации и все, кто может обладать теоретическими знаниями в интересующей вас области. Второй список — это вопросы, ответы на которые вам нужно получить, чтобы принять решение. Их важно записать: когда мы формулируем свои мысли на бумаге, это помогает нам лучше в них разобраться, что само по себе уже полезно для принятия решений. Старайтесь формулировать чётко и кратко — так ваши эксперты смогут быстрее понять, что вы хотите у них узнать, а значит, ответят конкретнее.

Соберите максимум информации в открытых источниках. Изучите официальные сайты компаний и организаций, которые как-то связаны с тем решением, что вам нужно принять. Поищите статьи и новости на эти темы. Наконец, прочешите форумы с отзывами рекомендациями.



Но не доверяйте только поиску в интернете — живое общение может дать гораздо больше.

Примите хоть какое-то решение

Наш мозг — это супермощная машина, которая постоянно анализирует поступающие через органы чувств сигналы и предсказывает ход событий. Большинство действий мы совершаем автоматически, поскольку мозг оперирует уже знакомыми ему паттернами, но как только происходит что-то необычное (вы протянули руку за чашкой, а она оказалась горячей) — включается сигнал об ошибке.

Отсутствие решения — это постоянно горящий сигнал об ошибке в орбитофронтальной коре головного мозга: он переключает на себя то внимание, которое вы могли бы потратить, например, на выполнение своих целей.

Именно поэтому отсутствие определённости так тяжело переносить и вам, и тем, кто зависит от вашего решения (близкие, коллеги, подчинённые). И именно поэтому иногда лучше принять хоть какое-то решение, чем пытать себя и окружающих неизвестностью.

Есть легенда про советского конструктора Сергея Королева и запуск первого аппарата на Луну. В начале 1960-х ещё не было понимания, твердая у Луны поверхность или она покрыта толстым слоем пыли — а от этой информации зависела конструкция аппарата и многие детали полёта.

Чтобы разрешить споры Королев, по сути, постановил, что поверхность — твердая. Часто можно услышать, что это решение было сформулировано в виде указа: «Считать Луну твердой. С. Королев». В реальности записка конструктора была не такой лаконичной, но сути это не меняет. Кстати, поверхность оказалась действительно твёрдой.

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