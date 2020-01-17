Рекламодатели попросили Google не отказываться от поддержки сторонних сookie-файлов до появления альтернатив
Материал редакции
Это может разрушить большую часть инфраструктуры современного интернета, считают они.
Отказ Google от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome может навредить цифровому бизнесу и потребителям, говорится в заявлении Национальной ассоциации рекламодателей (ANA) и Американской ассоциации рекламных агентств (4A's).
«Это может разрушить большую часть инфраструктуры современного интернета, не предоставив никакой жизнеспособной альтернативы, а также перекрыть доступ к доходам от рекламы, которые необходимы стартапам и развивающимся компаниям, чтобы выжить», — заявили рекламодатели.
Ассоциации попросили компанию не торопиться с блокировкой cookie до тех пор, пока не появится альтернатива, и предложили подключить все заинтересованные стороны к решению вопроса.
Представитель Google в ответ на заявление рекламодателей подчеркнул, что план компании вступит в силу только после разработки альтернатив.
Благодаря рекламе многие сервисы в интернете могут не брать с потребителей плату, отметил вице-президент IAB Tech Lab Джордан Митчелл. По его словам, сложнее всего будет отказаться от cookie-файлов сторонних сервисов и не ухудшить ситуацию.
14 января 2020 года Google сообщила, что постепенно в течение двух лет откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome, чтобы повысить уровень конфиденциальности. Файлы сookie передаются в браузер с сайта и позволяют отслеживать действия пользователя, а затем настраивать таргетированную рекламу.
Pavel Vakhrushev
Подминают интернет под свою рекламу