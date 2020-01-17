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Лиана Липанова
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Рекламодатели попросили Google не отказываться от поддержки сторонних сookie-файлов до появления альтернатив Материал редакции

Это может разрушить большую часть инфраструктуры современного интернета, считают они.

  • Отказ Google от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome может навредить цифровому бизнесу и потребителям, говорится в заявлении Национальной ассоциации рекламодателей (ANA) и Американской ассоциации рекламных агентств (4A's).
  • «Это может разрушить большую часть инфраструктуры современного интернета, не предоставив никакой жизнеспособной альтернативы, а также перекрыть доступ к доходам от рекламы, которые необходимы стартапам и развивающимся компаниям, чтобы выжить», — заявили рекламодатели.
  • Ассоциации попросили компанию не торопиться с блокировкой cookie до тех пор, пока не появится альтернатива, и предложили подключить все заинтересованные стороны к решению вопроса.
  • Представитель Google в ответ на заявление рекламодателей подчеркнул, что план компании вступит в силу только после разработки альтернатив.
  • Благодаря рекламе многие сервисы в интернете могут не брать с потребителей плату, отметил вице-президент IAB Tech Lab Джордан Митчелл. По его словам, сложнее всего будет отказаться от cookie-файлов сторонних сервисов и не ухудшить ситуацию.
  • 14 января 2020 года Google сообщила, что постепенно в течение двух лет откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome, чтобы повысить уровень конфиденциальности. Файлы сookie передаются в браузер с сайта и позволяют отслеживать действия пользователя, а затем настраивать таргетированную рекламу.
Marketers and Ad Agencies Ask Google Not to Kill…
Marketers and advertising agencies expressed alarm over Google’s plan to phase out support of…
www.wsj.com

#новость #google

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От небольшого магазина до гиганта московского рынка. История продвижения длиной в 3 года
Сегодня мы не просто расскажем о работе с одним из наших проектов. Не просто «было и стало», потому что «было» здесь, по сути, ничего. Это история о бренде, который мы развивали с нуля. Самый старый проект нашей компании, а его владелец сейчас — хороший друг нашего основателя.
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1 комментарий
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Pavel Vakhrushev

1

Подминают интернет под свою рекламу

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