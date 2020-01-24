Google пересмотрит дизайн поисковой выдачи на фоне критики пользователей
Материал редакции
Компания экспериментирует.
Google в течение нескольких недель будет экспериментировать с дизайном результатов поиска, сообщила компания в Twitter. На время тестов некоторые пользователи перестанут видеть иконки сайтов, а некоторые будут видеть их в разных местах. В Google отметили, что стремятся сделать поиск максимально удобным для пользователей.
Компания изменила дизайн поисковой выдачи в веб-версии в середине января 2020 года — возле ссылок с результатами поиска появились иконки сайтов. Также после обновления реклама стала сильно похожа на остальные результаты выдачи.
Sht_Anton
Хорошо, а то стало на похоже на ужас десктопного Яндекса
EldarSht_Anton
У Яндекса сейчас лучший дизайн. Чего несёшь.
Дмитрий Кедов
А Яндекс такой
Ostrog IДмитрий
И добавил еще позицию директа.
Mike Kosulin
Не прокатило.
Визуально — как у Bing, но рекламы больше.
Никита СемёновMike
А как у Бинг?
Алексей СоловьёвНикита
Как у Рамблера
Илья ПономаревАлексей
А как у Рамблера?
Игорь АлентьевИлья
Как у Бинг!
FarruhИгорь
Как у Яндекса
Artyom Stepanov
Ну как же, там Ad написано ;)
Artyom Ryabchuk
Фавиконы опять исчезли?
⛄️ Игорь
Сделает обычные ссылки похожими на рекламные!
Вадим Рудаков
У меня стоит хром на ноуте, и Гугл был по умолчанию, пока не попробовал Яндекс. Это не реклама Яндекса, но я был вынужден на Яндекс перейти только потому-то визуал и внешне выдача у Яндекса мне больше нравиться. Однако иногда пользуюсь Гуглом, потому что выдача у него лучше по результату, но красота требует жертв)))) если изменят облик выдачи Гугла, возможно вернусь), а пока только Яндекс )))))
Илья Перевалов
Гуглу есть над чем работать!
А как вам дизайн этого сайта: https://semactiv.ru/?