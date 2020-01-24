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Татьяна Боброва
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Google пересмотрит дизайн поисковой выдачи на фоне критики пользователей Материал редакции

Компания экспериментирует.

  • Google в течение нескольких недель будет экспериментировать с дизайном результатов поиска, сообщила компания в Twitter. На время тестов некоторые пользователи перестанут видеть иконки сайтов, а некоторые будут видеть их в разных местах. В Google отметили, что стремятся сделать поиск максимально удобным для пользователей.
  • Компания изменила дизайн поисковой выдачи в веб-версии в середине января 2020 года — возле ссылок с результатами поиска появились иконки сайтов. Также после обновления реклама стала сильно похожа на остальные результаты выдачи.
@dgp1

#новость #google

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15 комментариев
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Sht_Anton

4

Хорошо, а то стало на  похоже на ужас десктопного Яндекса

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Eldar

Sht_Anton
0

У Яндекса сейчас лучший дизайн. Чего несёшь.

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Дмитрий Кедов

2

А Яндекс такой

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Ostrog I

Дмитрий
2

И добавил еще позицию директа.

Ответить

Mike Kosulin

2

Не прокатило.
Визуально — как у Bing, но рекламы больше.

Ответить

Никита Семёнов

Mike
0

А как у Бинг?

Ответить

Алексей Соловьёв

Никита
0

Как у Рамблера

Ответить

Илья Пономарев

Алексей
0

А как у Рамблера?

Ответить

Игорь Алентьев

Илья
0

Как у Бинг!

Ответить

Farruh

Игорь
0

Как у Яндекса

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Artyom Stepanov

1

Ну как же, там Ad написано ;)

Ответить

Artyom Ryabchuk

0

Фавиконы опять исчезли?

Ответить

⛄️ Игорь

0

Сделает обычные ссылки похожими на рекламные!

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Вадим Рудаков

0

У меня стоит хром на ноуте, и Гугл был по умолчанию, пока не попробовал Яндекс. Это не реклама Яндекса, но я был вынужден на Яндекс перейти только потому-то визуал и внешне выдача у Яндекса мне больше нравиться. Однако иногда пользуюсь Гуглом, потому что выдача у него лучше по результату, но красота требует жертв)))) если изменят облик выдачи Гугла, возможно вернусь), а пока только Яндекс )))))

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Илья Перевалов

–1

Гуглу есть над чем работать! 

А как вам дизайн этого сайта: https://semactiv.ru/?

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