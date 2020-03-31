Так они решили поддержать отрасль на фоне пандемии коронавируса.

Более 40 российских креативных агентств сняли совместное видео, чтобы прорекламировать услуги друг друга. Ролик на своей странице в Facebook опубликовал Виталий Быков, сооснователь и гендиректор Red Keds. Так компании решили поддержать коллег на фоне пандемии коронавируса Covid-19.