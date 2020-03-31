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Так они решили поддержать отрасль на фоне пандемии коронавируса.
Более 40 российских креативных агентств сняли совместное видео, чтобы прорекламировать услуги друг друга. Ролик на своей странице в Facebook опубликовал Виталий Быков, сооснователь и гендиректор Red Keds. Так компании решили поддержать коллег на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
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Eugene Makarov
Скованные одной цепью, связанные одной целью... Не вижу оптимизма в этом послание.
Алексей Удоратин
Одни креативщики... где их креативный способ зарабатывать во время кризиса?
Макс Зеленский